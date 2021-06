Mort après la vaccination Moderna : des médecins américains confirment une thrombose et une thrombocytopénie

Aux États-Unis, un homme décède après avoir reçu une deuxième dose de Moderna. Maintenant, les médecins confirment le premier cas connu de thrombose et de thrombocytopénie apparemment lié à ce vaccin contre le coronavirus.

Source : Reuters © JON NAZCA / (Image symbole)

Dans l’État américain de Pennsylvanie, se trouvent les premier cas de thrombose et de thrombocytopénie qui ont été signalés que les médecins pensent être liés au vaccin Moderna. Les médecins du Allegheny Health Network à Pittsburgh ont signalé le cas lundi, constatant qu’un homme de 65 ans avait été hospitalisé pour thrombose et thrombocytopénie (TTS) dix jours seulement après avoir reçu une deuxième et dernière dose du vaccin Moderna. Deux jours plus tard, le patient, qui souffrait également d’hypertension chronique et d’un taux de cholestérol élevé, est décédé.

Par la suite, les médecins ont conclu que ses symptômes étaient compatibles avec la thrombocytopénie immunothrombotique induite par le vaccin, également connue sous le nom de VITT. Les médecins écrivent :

« La distribution de la thrombose, en particulier la thrombose du sinus veineux cérébral, était caractéristique du VITT ou du TTS. »

Tout en qualifiant leurs preuves de VITT de « robustes », les médecins ont averti qu’ils ne pouvaient cependant pas exclure d’autres causes de la coagulation du sang. Le rapport de Pittsburgh serait le premier cas connu de TTS dans un vaccin utilisant la technologie de l’ARNm, qui comprend les vaccins Moderna et Pfizer. Alors qu’un certain nombre de personnes vaccinées avec AstraZeneca et Johnson & Johnson ont coagulé leur sang, y compris certains cas mortels, ces vaccins utilisent une technologie différente et sont basés sur un adénovirus désactivé.

Les médecins d’Allegheny Health ont déclaré que leurs recherches impliquaient des théories selon lesquelles les précédents cas de coagulation étaient causés par des vaccins à base d’adénovirus, comme certains experts l’avaient déjà spéculé.

Bien que les effets secondaires soient rares parmi les millions de vaccinés aux États-Unis, le VITT n’est pas la seule maladie induite par le vaccin. La semaine dernière, l’agence de santé américaine a signalé plus de 1 200 cas d’une maladie rare due à la vaccination avec les vaccins Pfizer et Moderna connue sous le nom de myocardite, ou inflammation du cœur, pour un total d’environ 12,6 millions de doses de vaccin. L’autorité sanitaire a noté un « lien probable » entre les vaccins et la maladie mais a souligné qu’il s’agissait « encore d’un événement rare ».

Alors que les médecins de Pittsburgh ont peut-être découvert le premier cas de coagulation associé à un vaccin à ARNm, ils ont noté que plusieurs millions de personnes avaient reçu des vaccins de ce type sans effets secondaires graves. Les médecins ont ajouté que leur rapport « ne devrait pas empêcher les gens de bénéficier des avantages de ces vaccins ».

Plus d’informations sur le sujet – articles de presse : des chercheurs trouvent la cause d’une thrombose après la vaccination contre AstraZeneca

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT