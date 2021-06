UNE FEMME DE 57 ANS À MIRI, SARAWAK, MALAISIE, EST MORTE IMMÉDIATEMENT APRÈS AVOIR REÇU LA PREMIÈRE AIGUILLE !

Vidéo prise depuis Impfschaden Corona. – La voix est celle de la fille qui enregistre la vidéo sur le lieu de l’aspirateur (pas dans un hôpital). Après le dépistage initial et après avoir reçu un consentement éclairé, la femme a reçu une dose de vaccin à 9 h 20, le 26 juin 2021.

La variante Delta de COVID-19 est inoffensive – Une arnaque pour que les gouvernements mettent en œuvre plus de verrouillages

Par Brian Shilhavy

Rédacteur en chef, Health Impact News

Nous savions tous que cela allait arriver, non?

Le grand MENSONGE

Il est tout simplement incroyable pour moi qu’il y ait encore des gens qui croient réellement que des membres de notre gouvernement comme le meurtrier de masse Anthony Fauci et le faux président souffrant de démence, Joe Biden, disent la vérité. Quelles preuves avez-vous qu’ils ont JAMAIS dit publiquement quoi que ce soit de vrai à propos de COVID-19 ?

Mais voilà. Faire peur pour amener plus de gens à s’inscrire aux tirs d’armes biologiques, car désormais les « non vaccinés » seront blâmés pour cette « nouvelle variante » qui n’est ni « nouvelle » ni dangereuse (si elle existe).

Voici une vidéo analysant comment cette nouvelle variante présumée affecte les hospitalisations et les décès au Royaume-Uni (alerte spoiler : les hospitalisations et les décès sont inexistants), où des restrictions de voyage sont déjà en place pour se protéger contre cette « variante mortelle ».

Cela a été initialement publié par Ivor Cummins sur Twitter, @FatEmperor, où les choses ont tendance à disparaître qui remettent en question les mensonges de Big Pharma et du gouvernement, nous l’avons donc également postée sur notre chaîne Rumble et notre chaîne Bitchute.

Et bien sûr, le Dr Mike Yeadon tire la sonnette d’alarme sur ces fausses variantes « mortelles » depuis des semaines maintenant, et nous avons donc trouvé un court clip vidéo où il explique une fois de plus comment une variante n’est jamais différente de plus de 0,003% de l’original. virus, et comment les personnes qui sont déjà immunisées contre la plupart de ces coronavirus n’ont absolument rien à craindre.

C’est de notre chaîne Rumble, et c’est aussi sur notre chaîne Bitchute.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News