Comment l’Iran a développé ses propres vaccins contre la COVID-19

Cette photo montre un flacon du vaccin COVIran Barekat fabriqué localement pour COVID-19, à Téhéran, Iran, le 25 juin 2021. (Par AFP)

Face à une série de sanctions inhumaines imposées par les États-Unis, le gouvernement iranien s’est principalement appuyé sur des capacités locales pour lutter contre l’une des épidémies les plus sévères de la maladie COVID-19 au Moyen-Orient. Le pays, qui a été soumis à quatre décennies de sanctions, a maintenant rejoint quelques pays pour fabriquer son propre vaccin COVID-19 et développe plusieurs vaccins faits maison. Plus tôt ce mois-ci, l’Iran a approuvé son vaccin phare COVIran Barekat pour une utilisation d’urgence.

Les vaccins faits maison contre le coronavirus produits par les scientifiques iraniens sont « une grande réussite », a déclaré mardi Ehsan Mohebbi, vice-président senior du développement commercial international du groupe Tadbir, dans une interview accordée au programme Spotlight de Press TV.

Il a déclaré que les sanctions économiques américaines contre l’Iran pendant la pandémie ont aidé les Iraniens à devenir autonomes et créatifs.

« Le terrorisme ne consiste pas seulement à tuer des innocents dans un pays, dont bien sûr les États-Unis sont un expert en la matière. Nous avons plus d’autres types de terrorisme, plus dangereux, plus inhumains, qui sont du terrorisme économique », a déclaré Mohebbi.

« Le terrorisme économique dans la pandémie de coronavirus a sérieusement limité l’Iran et touché notre peuple. Le coronavirus ravage le monde n’épargnant aucune nation et même la plus grande économie du monde, les États-Unis, qui se considèrent comme une superpuissance, ont besoin de l’aide d’autres pays pour lutter contre le coronavirus », a-t-il déclaré.

« Nous pouvons nous souvenir des premiers jours du coronavirus dans notre pays. Les États-Unis ont bloqué tous nos actifs dans d’autres pays. Nous ne pouvions pas acheter de matériel hospitalier, pas même un ventilateur ou une boîte de masques. Ils nous ont fait de lourdes sanctions, mais, aussi avec toutes ces lourdes sanctions qu’ils ont appelées pression maximale, nous avons cru en nous-mêmes. Nous avons activé notre capacité interne, nous nous sommes appuyés sur nos scientifiques et avec cette grande réalisation, nous avons rejoint six pays de créateurs de vaccins dans le monde », a-t-il ajouté.

Mohebbi a en outre salué le développement de vaccins COVID-19 faits maison comme « une grande réussite » non seulement pour l’Iran mais pour l’ensemble du monde musulman, soulignant que la principale leçon est que les pays sous sanctions ne devraient jamais abandonner et ils devraient croire en leurs propres capacités.

Il a poursuivi en disant que l’Iran a de grands scientifiques, qui ont travaillé dur 24 heures sur 24 pour développer ces vaccins malgré toutes les limites auxquelles ils étaient confrontés.

Mohebbi a souligné que les États-Unis ont bloqué les actifs de l’Iran dans certains pays et ont empêché tous les pays de coopérer avec l’Iran ou de fournir des connaissances pour l’aider à lutter contre la pandémie.

Cependant, a-t-il dit, l’Iran est passé à autre chose et s’est appuyé sur ses scientifiques, et grâce à une telle résistance, la campagne de « pression maximale » des États-Unis contre le pays a échoué.

Ailleurs dans ses remarques, Mohebbi a déclaré que le fait que le chef de la révolution islamique, l’ayatollah Seyyed Ali Khamenei, ait reçu le vaccin iranien avait une leçon très importante pour tout le monde, à savoir « nous devons atteindre l’indépendance dans divers domaines ».

Mohebbi a également critiqué les principaux pays industrialisés du Groupe des Sept pour ne pas avoir fourni de vaccins aux autres pays touchés, affirmant que leurs affirmations selon lesquelles ils auraient fourni des milliards de vaccins aux pays pauvres n’étaient qu’une « frime ».

Il a également assuré que l’Iran fournirait une assistance à d’autres pays et commencerait à fournir des vaccins à d’autres pays dès que sa propre population serait immunisée.

https://www.presstv.ir/default/embedattached/823044

Pendant ce temps, Hassan Jalili, directeur du COVIran Barekat Vaccine Project, l’autre panéliste du programme, a déclaré que les sanctions américaines contre l’Iran ralentissaient le processus de développement de vaccins par le pays mais ne l’empêcheraient jamais d’atteindre son objectif.

Il a expliqué que pour effectuer le test de qualité, l’Iran avait besoin de certains kits qui n’existaient pas à l’intérieur du pays, et compte tenu des difficultés de les obtenir de l’étranger, ils devaient être fabriqués dans le pays.

« Nous avons étudié les méthodes utilisées pour remanufacturer les kits et en utilisant les protocoles de santé, nous avons développé ces méthodes. Par conséquent, les sanctions ne nous ont pas arrêtés. Peut-être que les sanctions ont ralenti le processus, mais il y avait une autre caractéristique en ce qui concerne ces sanctions. Malgré les difficultés que nous avons eues, nous avons réussi à produire de nombreux produits au niveau national et cela a développé nos connaissances et cela a conduit à l’indigénisation de ces sciences dans ces domaines », a-t-il déclaré.

« Nous devions acquérir des connaissances avancées et pour effectuer les tests, nous devions nous doter de connaissances avancées et nous l’avons fait. La production et le développement de vaccins ont également entraîné d’autres réalisations pour le pays. Il a approfondi de nombreuses disciplines scientifiques appliquées et les a développées », a-t-il ajouté.

Il a en outre déclaré que le fait que certains pays riches aient reçu la majeure partie des vaccins alors que de nombreux autres pays n’ont toujours pas la capacité de vacciner même une petite partie de leur population est loin d’être une solution idéale pour freiner la pandémie.

Il a également souligné les nouvelles variantes de la maladie, qui se propagent à travers le monde, soulignant que si le monde veut contrer cette pandémie, la population de chaque pays doit être vaccinée ; sinon, il y aura plus de variantes.

« Donc, si des vaccins sont produits, ils devraient être fournis à tous et une quantité suffisante de vaccins doit être produite pour que le monde entier se débarrasse de ce virus », a-t-il déclaré.

[Cette option est bonne si tous les vaccins ont les mêmes objectifs, ceux de soigner uniquement tout en clarifiant les méthodes scientifiques de recherche et de production, en faisant de telle sorte qu’ils soient sûrs, efficaces, d’excellente qualité et sécurisants.

Or beaucoup de vaccins sont sujets à caution selon de nombreux experts dont le prix Nobel de médecine, le professeur Luc MONTAGNIER. Ces derniers soutiennent qu’ils rendent gravement malades et infertiles, tuent et semblent avoir été conçus pour réduire drastiquement la population mondiale d’au moins six milliards de personnes à court, moyen ou long termes.

Si leurs hypothèses et constatations sont fondées alors ceux qui ne sont pas capables de créer par eux-mêmes leurs vaccins comme en Afrique, s’ils les prennent en l’état courent le grand risque de s’esquinter et de surcroît, disparaître de la surface terrestre.

Est-ce là le but recherché en raison de l’abondance de ressources naturelles qui deviendraient gratuites pour les prédateurs en herbe et sans les Africains ?

Une chose est sûre, c’est que ceux qui restent collés à un système injuste, sans règles, avilissant, spoliant, appauvrissant et égoïste, n’auront jamais ni le courage, ni la force, l’indépendance et le recul nécessaire pour entreprendre de grandes choses comme le fait l’Iran.

JDDM – MIRASTNEWS].

Jalili a également noté qu’outre le vaccin COVIran Barekat, qui a reçu l’autorisation d’utilisation d’urgence du ministère de la Santé, plusieurs autres sont au stade des essais précliniques.

Le ministère iranien de la Santé a également approuvé un deuxième vaccin COVID-19 développé et fabriqué à l’intérieur du pays pour une utilisation d’urgence. Le vaccin Pasteur a été développé dans le cadre d’une expérience conjointe avec des scientifiques cubains.

Les approbations interviennent alors que le gouvernement cherche à accélérer son programme de vaccination contre le coronavirus environ six mois après avoir commencé à utiliser des fournitures d’autres pays.

Près de six millions de vaccins ont été administrés aux personnes âgées et aux agents de santé de première ligne en Iran, dont près d’un million à des personnes recevant une deuxième dose pour une meilleure protection contre la maladie.

Les autorités gouvernementales s’attendent à ce que le nombre de vaccinations atteigne 13 millions à la mi-août.

L’Iran a trois autres candidats vaccins contre le coronavirus, dont deux développés par des scientifiques des forces armées du pays et un par le Razi Vaccine and Serum Research Institute, une société pharmaceutique établie dirigée par le gouvernement.

Le site Web de Press TV est également accessible aux autres adresses suivantes :

www.presstv.ir

www.presstv.co.uk

www.presstv.tv

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Press TV

C’EST OFFICIEL!! Fauci ‘The Fraud’ enfin nommé dans un procès intenté par des médecins américains de première ligne!

Ali Shultz, directeur juridique d’America’s Frontline Doctors, annonce FINALEMENT que l’organisation a OFFICIELLEMENT ENTRAÎNÉ UN POURSUITE qui nomme Anthony (‘The Fraud’) Fauci et d’autres qui sont COMPLICES de la VACCINATION FORCÉE d’Américains et d’AUTRES crimes contre l’humanité ! Le procès se concentre également sur l’INNOCULATION FORCÉE des ENFANTS, qui sont presque IMMUNISES contre COVID-19 – un FAIT qui a été PROUVÉ hors de tout doute ! Cette interview met en lumière la VÉRITÉ EXPLOSIVE selon laquelle les ENFANTS sont AUTORISÉS ET INTERDITS à obtenir le Vaccin Tueur SANS LA CONNAISSANCE DE LEURS PARENTS OU MÊME LEUR CONSENTEMENT ! Cette vidéo vous réveillera au MAL, DES AGENDAS CACHÉS dont le but est d’inoculer nos enfants avec le Vaccin Tueur – et vous DEVEZ ÊTRE PRÊT À PRENDRE POSITION contre ces MALFAISANTS DÉMONIAQUES. Fauci et ses cohortes complices essaient de faire voler cela dans SOUS LE RADAR, à l’insu de leurs parents ! Si cette vidéo ne vous réveille PAS, alors vous êtes une CAUSE PERDUE !

L’HORREUR DES EFFETS SECONDAIRES DU VACCIN ET DES SUICIDES AU QUOTIDIEN EST DIFFICILE À GÉRER

CLARE ET MADYSON DISCUTE AVEC MARK :

Trafic sexuel – Traite d’enfants – Abus rituel satanique

Paula aime les enfants :

https://www.bitchute.com/channel/4VRJNt4kS8Uk/

Graal impie : Adrénochrome, l’élixir du « Lapin blanc » recherché par les élites au cœur noir :

Histoire et RITUELS de la franc-maçonnerie « écossaise » !

https://archive.org/details/scotchritemasonr01blan/page/n4

LES ENFANTS NU SONT » ILLUMINÉS » DANS LE 2ÈME PORTAIL DANS LES LOGES MAÇONNIQUES PAR LES AUTORITÉS

» ILLUMINEZ LES ENFANTS NU DANS LE 2ème PORTAIL » LA SODOMIE PAR LES AUTORITES !!! PLAQUE X

https://archive.org/details/The_Hidden_Life_In_Freemasonry_-_C._W._Leadbeater

gratuitMAÇONS CULTE LUCIFER :

http://www.spiritualwarfareschool.com/library/Freemasonry/Unknown_-_Freemasonry_The%20Worship_of_Lucifer.pdf

Histoire et RITUELS de la franc-maçonnerie « écossaise » !

https://archive.org/details/scotchritemasonr01blan/page/n4

Preuves d’un complot (1798)

https://archive.org/details/proofsofaconspiracy

Je ne savais rien de la franc-maçonnerie jusqu’à ce que le shérif du comté de Gwinnett « Butch » Conway, le juge Hamill, le procureur « Danny » Porter et LEUR conseiller Alvin « AB » Brooks m’aient tout appris à ce sujet. MASONIQUE = SATANIQUE = PUR MAL !

Qui sont les francs-maçons ?

LES POLITICIENS

JUGES

AVOCATS

MEMBRES D’UN GANG

BANQUIERS

Le shérif du comté de Gwinnett « Butch » Conway

« Danny » Porter, procureur du comté de Gwinnett

Le juge d’État de Géorgie Hamill

R ackeering

J’ai influencé et

C orruption

Loi sur les organisations

LA PLUS GRANDE FRAUDE/RICO de l’histoire américaine !

https://progressive.org/magazine/home-wrecker-abusive-mortgage-servicer-transforms-neighborhoods/

Pire que Gitmo !

https://theappeal.org/pire-que-guantanamo/

Mme la juge Sheriff « Butch » Conway :

https://www.facebook.com/Exposing-Judge-Carla-Brown-710454135666761/

Eudite Erucations, « Le shérif Butch est un fils de pute »:

https://erudite-eructations.blogspot.com/2010/07/sheriff-butch-is-sonofabitch.html

« M & T Bank avait-il réellement un intérêt quelconque dans la maison de Howard Graber ? Est-ce qu’ils ou leur agent ou cessionnaire ou ayant cause détenaient réellement le billet à ordre de Graber et/ou avaient le droit de faire exécuter ce billet à ordre ? C’est un question légitime, et à laquelle il faudrait bien répondre avant que Graber ne soit jeté en prison pendant 170 ans. »

https://libertyroadmedia.com/2014/01/24/shutting-the-door-on-due-process-howard-graber-and-reasonable-doubt/

Affrontement SWAT: l’expulsion entraîne un incident de 4 heures avec le propriétaire et la femme agressés :

https://www.gwinnettdailypost.com/archive/swat-standoff-eviction-results-in-hour-incident/article_9323c92c-bb93-52b8-840b-52c7bf1c7373.html

EPSTEIN – Financements Off-Shore :

BLACKSTONE/BAYVIEW/LAKEVIEW/M&T BANK – PARADISE PAPERS-

Dénoncer la corruption sur :

https://ugetube.com/@Exposing%20Corruption

Traduction : MIRASTNEWS

Source : BIT CHUTE

Les « VaXXins » ne sont PAS ce qu’ils prétendent – Richard Fleming PhD, MD, JD

Fleming’s Research sur les entreprises fabriquant des « VaXXins » et la documentation sur leurs propres sites Web concernant des données contredisant leurs affirmations.

Les domaines de type prion sont essentiels à la virulence du SRAS-CoV-2. Les prions sont associés à la « maladie de la vache folle » et aux troubles du mouvement neuromusculaire observés dans la maladie de Parkinson et la maladie d’Alzheimer:

Crédit et appréciation à : Richard Fleming PhD

jbossman008 – Chaîne

Source: BIT CHUTE