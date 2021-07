CHOQUANT! – Le nombre de réactions indésirables aux vaccins Covid dépasse le million selon la 22ème mise à jour du gouvernement britannique.

Le gouvernement britannique a publié la 22e mise à jour mettant en évidence les effets indésirables du vaccin à ARNm Pfizer / BioNTech, du vaccin à vecteur viral Oxford / AstraZeneca et du vaccin à ARNm Moderna qui ont tous été autorisés pour une utilisation d’urgence uniquement au Royaume-Uni.

La 22e mise à jour couvre les effets indésirables entrés dans le programme de carte jaune MHRA à partir du 9 décembre 2020, le lendemain de l’administration du premier vaccin Pfizer au Royaume-Uni jusqu’au 23 juin 2021.

Au cours de la semaine qui a suivi le 21e rapport, qui couvrait les effets indésirables signalés jusqu’au 21 février 2021, il y a eu 5 352 cartes jaunes supplémentaires pour le vaccin Pfizer, 6 118 cartes jaunes pour le vaccin Oxford et 1 357 cartes jaunes pour le vaccin Moderna.

Cependant, cela ne reflète pas le nombre total d’effets indésirables, car un rapport de carte jaune peut contenir plusieurs effets indésirables, et on estime qu’environ 1% à 10% seulement des effets indésirables des vaccins Covid sont réellement signalés au programme.

Le vaccin Pfizer a jusqu’à présent eu 223 404 effets indésirables signalés, tandis que le vaccin d’Oxford en a eu plus de trois fois plus, avec 762 706 effets indésirables signalés jusqu’au 23 juin 2021. Il y a également eu 18 548 effets indésirables du vaccin Moderna, et 2 595 effets indésirables pour lesquels la marque du vaccin n’était pas spécifiée. Cela signifie que le nombre total de réactions indésirables aux vaccins Covid a maintenant dépassé la barre du million au Royaume-Uni, s’élevant désormais à un total de 1 007 253.

Cela signifie que pour 43 personnes vaccinées, une réaction indésirable est survenue.

Nous avons plongé dans la 22e mise à jour du gouvernement britannique sur les réactions indésirables aux injections Covid et voici ce que nous avons trouvé…

(Nous avons utilisé les données présentées dans l’impression d’analyse du gouvernement britannique du vaccin Pfizer {que vous pouvez trouver ici} + l’impression d’analyse du vaccin Oxford {que vous pouvez trouver ici}.)

Le nombre total de troubles sanguins signalés comme effets indésirables aux vaccins Pfizer et AstraZeneca s’élevait désormais à 14 293 au 23 juin 2021. Cela inclut des affections telles que la thrombocytopénie, où votre corps a un faible taux de plaquettes dans le sang. Les formes graves de cette maladie peuvent entraîner des saignements spontanés des yeux, des gencives ou de la vessie et peuvent entraîner la mort. C’est exactement ce qui s’est passé dans le cas du vaccin Pfizer, avec 54 cas de thrombocytopénie immunitaire et 136 cas de thrombocytopénie signalés qui ont entraîné jusqu’à présent 1 décès.

Le vaccin AstraZeneca a causé 5 décès dus à la thrombocytopénie, avec 800 cas signalés au programme de carte jaune de la MHRA au 23 juin 2021. Le 21 mars, il n’y avait eu que 44 cas signalés, ce qui signifie que le nombre a augmenté de 1 718 % en à peine trois mois.

Le nombre total de troubles cardiaques signalés comme effets indésirables aux vaccins Pfizer et AstraZeneca s’élève désormais à 11 040, avec un total de 203 personnes décédées après avoir subi un trouble cardiaque, réaction indésirable à l’un des deux vaccins. Cela inclut des événements graves tels que l’arrêt cardiaque dont le vaccin Pfizer a causé 76 fois jusqu’à présent, dont 27 ont entraîné la mort.

Le vaccin d’AstraZeneca a causé jusqu’à présent un arrêt cardiaque à 146 personnes, dont 32 ont malheureusement entraîné la mort. Ce qui est également intéressant à noter ici, c’est la différence dans le nombre de troubles cardiaques survenant entre les deux vaccins. La MHRA nous dit constamment qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter car les effets indésirables qui se produisent sont conformes à ce que nous nous attendrions à voir dans la population générale. Cependant, si tel était le cas, ne devrions-nous pas voir un taux d’occurrence similaire au nombre de vaccins administrés pour les deux vaccins ?

Environ 29 millions de doses du vaccin Pfizer ont été administrées et environ 45 millions de doses du vaccin AstraZeneca administrées. C’est donc 55% de plus de vaccins AstraZeneca administrés que le vaccin Pfizer au 23 juin 2021. Cependant, il y a eu 2 932 troubles cardiaques à la suite du vaccin Pfizer et 8 108 troubles cardiaques à la suite du vaccin AstraZeneca. Cela représente 176,5% de plus de troubles cardiaques dus au vaccin AstraZeneca par rapport au vaccin Pfizer. Ne devrait-il pas être environ 55% de plus si nous devons croire la MHRA qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter ?

Ensuite, nous arrivons aux troubles oculaires, en raison des deux types de vaccin Covid, 16 222 troubles oculaires ont été signalés à la MHRA en tant qu’effets indésirables au 23 juin 2021. Cela inclut les personnes qui perdent la capacité de voir tous ensemble, avec le nombre de personnes désormais aveugle à cause du vaccin à ARNm de Pfizer, désormais à 58.

Mais le vaccin d’AstraZeneca s’en sort bien pire avec 247 personnes maintenant aveugles à cause du vaccin d’Oxford. Mais il s’agit d’une augmentation de 325,8% par rapport au vaccin Pfizer, cela ne ressemble pas à la norme statistique pour nous.

La même chose peut être dite en comparant le nombre total de troubles oculaires. Il y a eu 3 741 troubles oculaires signalés comme effets indésirables du vaccin Pfizer, mais il y a eu un énorme 12 481 signalés comme effets indésirables du vaccin AstraZeneca. C’est une différence de 233,6%, pas 55%, ce qui est sûrement ce qu’elle devrait être si elle est conforme à la norme ?

Ensuite, nous avons des réactions anaphylactiques. Une réaction anaphylactique est une réaction grave et potentiellement mortelle à un déclencheur. Le déclencheur ici étant soit le vaccin Pfizer, soit le vaccin Oxford. Les symptômes de l’anaphylaxie comprennent un évanouissement, une difficulté à respirer, un rythme cardiaque rapide et une sensation d’anxiété, et la maladie doit être traitée à l’hôpital dès que possible. Le vaccin Pfizer a jusqu’à présent été responsable de 359 réactions anaphylactiques, entraînant 2 décès.

Mais vaccin d’AstraZeneca représente 631 cas de réaction anaphylactique, entraînant 2 décès au 23 juin 2021, selon le rapport du système de carte jaune de la MHRA.

Revenons au huitième rapport publié par le gouvernement britannique qui couvrait les effets indésirables des vaccins Covid signalés au programme de carte jaune de la MHRA jusqu’au 14 mars 2021. Dans ce rapport, nous avons constaté qu’il y avait eu une augmentation du nombre d’hémorragies du système nerveux et accidents vasculaires cérébraux. Tous les différents types d’AVC – qui surviennent en raison de la rupture d’une artère ou… de caillots sanguins.

Dans le huitième rapport, nous avons constaté qu’il y avait eu 10 cas d’hémorragie cérébrale entraînant 3 décès, 4 cas d’infarctus cérébral entraînant 1 décès, 4 cas d’AVC hémorragique entraînant 1 décès et 12 cas d’AVC ischémique parmi beaucoup d’autres. Ainsi que 85 accidents vasculaires cérébraux ayant entraîné 7 décès. Tous signalés comme des effets indésirables du vaccin Oxford / AstraZeneca.

Eh bien, à peine quatre mois plus tard, au 23 juin 2021, les 10 cas d’hémorragie cérébrale entraînant 3 décès sont passés à 143 cas d’hémorragie cérébrale entraînant 40 décès. Cela représente une augmentation de 1 330 % du nombre de cas en seulement trois mois et une augmentation de 1 233,33 % des décès qui en résultent.

Les 4 cas d’infarctus cérébral ayant entraîné 1 décès sont passés à 81 cas d’infarctus cérébral ayant entraîné 4 décès. C’est une augmentation de 1 925 % des cas en seulement trois mois.

Les 4 cas d’AVC hémorragique ayant entraîné 1 décès sont passés à 35 cas d’AVC hémorragique en seulement trois mois entraînant 5 décès. Cela représente une augmentation de 775 % du nombre de cas et une augmentation de 400 % du nombre de décès qui en résultent.

Les 12 cas d’AVC ischémiques avec 0 décès sont passés à 115 cas d’AVC ischémiques entraînant 4 décès. Cela représente une augmentation de 858,3% du nombre de cas en seulement trois mois.

Mais l’augmentation la plus choquante de toutes concerne le nombre d’accidents vasculaires cérébraux. Les 85 accidents vasculaires cérébraux déclarés ayant entraîné 7 décès au 14 mars 2021 sont passés à 977 cas en seulement trois mois et le nombre de décès a été multiplié par plus de cinq pour atteindre un total de 37. C’est une augmentation stupéfiante.

D’autant plus choquant que les chiffres dus au vaccin Pfizer sont loin d’être près, mais seulement 55% de plus de vaccins AstraZeneca ont été administrés. Le nombre d’accidents vasculaires cérébraux au 14 mars 2021 dus au vaccin Pfizer s’élevait à 71, dont 3 ayant entraîné la mort.

Avance rapide de trois mois jusqu’au 23 juin et ce nombre est passé à 267, un autre 196 de trop, le nombre de décès passant à 12. Cependant, le nombre dû au coup d’AstraZeneca est toujours supérieur de 265,9% à ce qui s’est produit en raison de le coup de Pfizer. Si cela était conforme à la norme, il ne devrait être que de 55 %.

Le même schéma peut également être observé dans le nombre de cas de paralysie signalés comme effets indésirables des vaccins Covid. Avec 72 cas signalés dus au vaccin Pfizer, mais 270 cas signalés sont dus au vaccin AstraZeneca. C’est une différence de 275%, pas les 55% que nous devrions voir.

Au 23 juin 2021, 223 404 effets indésirables du vaccin Pfizer ont été signalés, dont 439 ont malheureusement entraîné la mort.

Cependant, il y a eu trois fois plus de réactions indésirables au vaccin AstraZeneca avec plus de deux fois plus de décès. Au 23 juin 2021, le nombre total d’effets indésirables du vaccin AstraZeneca s’élevait à 762 706, avec 936 décès signalés au programme Carte Jaune de la MHRA.

Le nombre total de décès dus aux deux vaccins s’élève désormais à 1 375. Mais il y a également eu 5 décès enregistrés comme réactions indésirables au vaccin Moderna et 23 décès pour lesquels la marque de vaccin n’a pas été spécifiée, ce qui signifie que le total général des décès inutiles s’élève désormais à 1 403.

Les données montrent clairement que ces vaccins ne sont pas sûrs et que leur déploiement doit être arrêté immédiatement.

S’il vous plaît, partagez ces informations partout, le seul moyen d’empêcher davantage de décès et de maladies débilitantes graves est de faire du bruit. Nous avons fait le gros du travail pour vous, c’est maintenant à vous de faire quelque chose.

Inflammation cardiaque liée aux vaccins COVID dans une étude de l’armée américaine, confirme le ministère de la Défense

Inflammation cardiaque liée aux vaccins COVID dans une étude de l’armée américaine, confirme le ministère de la Défense

Dans une étude publiée le 29 juin dans JAMA Cardiology, les chercheurs ont décrit 23 cas de myocardite chez des militaires en bonne santé qui ont développé la maladie dans les quatre jours suivant la réception des vaccins COVID Pfizer ou Moderna.

MEGAN REDSHAW

Une nouvelle étude portant sur des militaires américains a révélé des taux d’inflammation cardiaque plus élevés que prévu après la réception d’un vaccin COVID. C’est une découverte selon les chercheurs du ministère de la Défense qui devrait attirer l’attention sur la maladie, connue sous le nom de myocardite, en tant qu’effet secondaire potentiel des vaccinations.

Dans une étude publiée le 29 juin dans JAMA Cardiology, des médecins militaires américains ont décrit 23 cas de myocardite chez des hommes auparavant en bonne santé qui ont développé la maladie dans les quatre jours suivant la réception d’un vaccin COVID.

Un total de 23 patients de sexe masculin (22 servant actuellement dans l’armée et 1 retraité) avec une tranche d’âge médiane de 25 ans ont été évalués entre janvier et avril 2021 pour une douleur thoracique d’apparition aiguë suite à la vaccination avec un vaccin COVID à ARNm.

Tous les militaires étaient auparavant en bonne santé et avaient un niveau élevé de forme physique. Ils étaient en bonne forme physique selon les normes militaires et n’avaient aucun antécédent connu de maladie cardiaque, de facteurs de risque cardiaque importants ou d’exposition à des agents cardiotoxiques.

Sept militaires ont reçu le vaccin COVID de Pfizer et 16 ont reçu le vaccin Moderna. Chaque patient avait un diagnostic définitif de myocardite sans étiologies infectieuses, ischémiques ou auto-immunes identifiées. Les diagnostics ont été examinés et répondaient aux critères de définition de cas des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis pour la myocardite probable.

Tous les patients ont présenté une douleur thoracique aiguë et des taux de troponine cardiaque significativement élevés (10 fois à 400 fois les limites supérieures de leurs plages de référence respectives) avec l’apparition des symptômes dans les 12 à 96 heures suivant la vaccination COVID.

Selon l’étude, les médecins s’attendaient à trouver huit cas ou moins de myocardite parmi les 436 000 militaires de sexe masculin qui ont reçu deux doses d’ARNm. Mais 20 militaires ont développé une inflammation après leur deuxième dose, dont 14 après le tir Moderna et six après le tir Pfizer. Trois ont développé une myocardite après leur premier vaccin.

Les symptômes cardiaques se sont résolus dans la semaine suivant l’apparition de 16 patients, mais sept ont continué à avoir des douleurs thoraciques au moment de la publication.

Les chercheurs ont déclaré que bien que l’incidence réelle de la myocardite soit inconnue à l’heure actuelle, le schéma de présentation et l’évolution clinique suggèrent une association avec une réponse inflammatoire à la vaccination.

L’équipe a conclu qu’une attention accrue à la myocardite en tant qu’événement indésirable potentiel après la vaccination est justifiée.

Une nouvelle étude soutient le lien entre les vaccins COVID à ARNm et l’inflammation cardiaque

Une étude distincte publiée dans JAMA Cardiology le 29 juin a enquêté sur sept cas de myocardite aiguë. Quatre cas sont survenus dans les cinq jours suivant la vaccination COVID entre le 1er février et le 30 avril.

Les quatre patients avaient reçu la deuxième dose d’un vaccin à ARNm et présentaient une douleur thoracique sévère, présentaient des signes biologiques de lésion myocardique, avaient été hospitalisés et avaient des résultats de test compatibles avec une myocardite.

« Il est possible que ces quatre cas de myocardite aiguë représentent un événement indésirable potentiel rare lié à la vaccination COVID-19 à ARNm », ont écrit les chercheurs. « Les résultats du présent rapport soulèvent la possibilité d’une association entre la vaccination COVID-19 à ARNm et la myocardite aiguë. »

Une association entre les vaccins COVID et la myocardite a été signalée pour la première fois en Israël avec une étude de cas en février impliquant un homme de 19 ans.

Le 26 avril, des détails ont été divulgués dans un rapport du ministère israélien de la Santé soulevant des inquiétudes parmi les experts quant à un lien possible entre le vaccin COVID Pfizer-BioNTech et la myocardite.

Un rapport préliminaire d’un comité israélien chargé de surveiller les effets secondaires du vaccin a révélé 62 cas de myocardite, dont deux décès, chez des personnes ayant reçu le vaccin Pfizer. Cinquante-six cas sont survenus après la deuxième dose du vaccin et 55 cas sont survenus chez des hommes, la plupart âgés de 18 à 30 ans.

Les deux patients décédés auraient été en bonne santé jusqu’à ce qu’ils reçoivent le vaccin et n’avaient aucune condition préexistante.

Le 27 avril, Reuters a rapporté que le département américain de la Défense enquêtait sur 14 cas d’inflammation cardiaque chez des personnes vaccinées par les services de santé de l’armée.

Le 2 juin, les autorités sanitaires israéliennes ont confirmé un lien probable entre le vaccin COVID de Pfizer et des dizaines de cas d’inflammation cardiaque chez les jeunes hommes après la deuxième dose.

Comme The Defender l’a rapporté le 10 juin, le comité consultatif du CDC a reconnu un nombre plus élevé que prévu de cas d’inflammation cardiaque chez les 16 à 24 ans qui ont récemment reçu une deuxième dose des vaccins COVID Pfizer et Moderna.

Sur la base d’un rapport du 24 mai du groupe de travail technique sur la sécurité des vaccins (VaST) du Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation (ACIP) du CDC, le CDC a mis à jour son site Web le 1er juin dans le langage suivant :

« Les données du VAERS [Vaccine Adverse Events Reporting System] montrent que dans la fenêtre de 30 jours suivant la vaccination COVID-19 à ARNm de la deuxième dose, il y avait un nombre plus élevé que prévu de cas de myocardite/péricardite observés chez les 16-24 ans. »

Le 23 juin, l’ACIP a déclaré qu’il y avait une « association probable » d’inflammation cardiaque « légère » chez les adolescents et les jeunes adultes après la vaccination avec un vaccin COVID à ARNm et qu’une mise en garde était justifiée.

Le panel de sécurité a reconnu plus de 1 200 cas de myocardite ou de péricardite chez les 16 à 24 ans qui ont reçu un vaccin COVID à ARNm, survenant principalement chez les hommes après la deuxième dose.

Comme le rapporte The Defender le 28 juin, la Food and Drug Administration des États-Unis a ajouté un avertissement aux fiches d’information de Pfizer et Moderna indiquant un risque accru de myocardite et de péricardite après la vaccination.

Selon les dernières données du VAERS, il y a eu 1 342 cas de myocardite et de péricardite (inflammation cardiaque) dans tous les groupes d’âge signalés aux États-Unis après la vaccination COVID entre le 14 décembre 2020 et le 18 juin 2021.

Sur les 1 342 cas signalés, 835 cas ont été attribués à Pfizer, 458 cas à Moderna et 45 cas au vaccin COVID de Johnson & Johnson.

************

LA VARIANTE DELTA REDOUTÉE : une autre opération noire de Covid et un psyop mondial de proportions épiques

IL N’Y A PAS D’ESSAI POUR LA VARIANTE DELTA

Soumis par l’équipe d’enquête sur le crime Covid

EXCLUSIVITÉ SOTN

C’est de la MERDE !

Il n’y a jamais eu de test scientifiquement valable qui puisse vérifier l’existence du SARS-CoV-2 ; il n’y a pas non plus de procédure de test aussi précise qui puisse isoler la désormais « variante delta redoutée ».

L’inventeur du test PCR, Kary Mullis, expose la vérité brute sur le Test COVID-19 défectueux – Est-ce pour cela qu’il a été assassiné juste avant la mise en scène du CORONAhoax ?!

Soit dit en passant, cette variante totalement fausse de Delta Covid est – en ce moment – ​​utilisée pour verrouiller à nouveau le monde entier.

C’est vrai, toute la civilisation planétaire est sur le point de subir un autre verrouillage majeur avec des mandats de masque et une distanciation sociale et tout partout où les criminels de Covid pensent pouvoir s’en tirer avec cette fraude mondiale.

Même tenter de réaliser un canular aussi transparent signifie que les auteurs au sommet du plan criminel de Covid sont désespérés de garder toute l’humanité dans une peur maximale et totalement enfermée, en particulier en ce qui concerne les voyages internationaux.

Déployer la fausse variante Delta alors que l’immunité collective est sur le point d’être atteinte de jour en jour est clairement un signe certain de leur pur désespoir et de leur imprudence sans précédent.

Par conséquent, la question principale pour tout être humain pensant est : jusqu’où la cabale mondialiste du Nouvel Ordre Mondial ira-t-elle avec l’OPERATION COVID-19 ?

La réponse courte est que leur objectif immédiat est de mettre en œuvre avec succès leur programme de super vaccination Covid prévu de longue date.

Cela signifie que chaque personne sur la planète sera vaccinée avec autant de doses des différents vaccins Covid jusqu’à ce que chaque individu soit essentiellement détenu et exploité par des contrôleurs Covid au sommet de la pyramide du NOM (NWO).

C’est peut-être pourquoi une grande partie du contenu réel des vaccins Covid a été scientifiquement prouvée être du graphène.

Pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles le graphène est l’ingrédient principal et qui, au sein du gouvernement américain, est à l’origine d’un scandale aussi dangereux, veuillez consulter l’exposé suivant. Qui est le moteur et l’agitateur secret de Big Pharma derrière le programme de super vaccination contre le Covid ?

Conclusion

En fin de compte, il y a une conclusion d’une importance primordiale qui doit être comprise par toute personne craignant Dieu sur Terre. Comme suit:

Voici la principale raison pour laquelle la cabale mondialiste du NOM (NWO) déterminé à imposer un programme de vaccination COVID-19 universel.

State of the Nation

1 juillet 2021

Procès de Nuremberg 2.0 Le Tribunal pénal international les crimes contre l’humanité, 4 juillet 2021

Éditeur d’ER : Apparemment, nous sommes en mesure de participer à la première réunion de zoom ce dimanche 4 juillet 2021 avec les déclarations liminaires faites par le juge en chef, dans l’affaire lancée pour la première fois par l’avocat allemand, le Dr Reiner Fuellmich.

Voir ce site pour plus d’informations : https://nurembergtrials.net/

Si vous cliquez sur le lien Zoom ci-dessous, vous voyez ceci :

Rappel des horaires :

8h PST = 11h EST = 16h Royaume-Uni = 17h UE

********

Procès de Nuremberg 2.0 Le Tribunal pénal international pour les crimes contre l’humanité, 4 juillet 2021

GRAND REJET

Rejoignez la réunion Zoom pour les procès publics de Nuremberg 2

Où : https://zoom.us/j/91093480545 En direct le 4 juillet 2021 à 8 h 00 HNP

Avec des déclarations d’ouverture et des preuves du juge en chef et du grand jury contre les membres du 4e Reich d’Hitler pour les mesures contre le coronavirus.

Procès de Nuremberg 2.0

La Cour pénale internationale pour les crimes contre l’humanité, le 4 juillet 2021

CONTACTER LE JUGE EN CHEF

Procès de Nuremberg 2.0 en direct sur ZOOM le 4 juillet 2021 à 8h00 PST

Rejoignez la réunion Zoom pour les procès publics de Nuremberg 2 @

https://zoom.us/j/91093480545 En direct le 4 juillet 2021 à 8 h 00 HNP pendant 8 heures avec des déclarations liminaires et des preuves du juge en chef et du grand jury contre les membres du 4e Reich d’Hitler pour les mesures contre le coronavirus. Preuve, Mugshots avec Hitler et T-shirts recherchés également sur 4thReich.com

Les déclarations liminaires du juge en chef commencent dans :

Nuremberg 2.0 contre 4e Reich pour crimes contre l’humanité

JermWarfare.com interroge l’avocat Reiner Fuellmich sur les poursuites et les preuves soumises aux Cours pénales internationales pour les crimes contre l’humanité contre l’expérience Covid-19

Dépôt de violations des droits de l’homme auprès de la CPI :

Cour pénale internationale

Unité de l’information et des preuves

Bureau du Procureur

Boîte postale 19519

2500 CM La Haye

Les Pays-Bas

otp.informationdesk@icc-cpi.int

Télécopieur +31 70 515 8555

************

