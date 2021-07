Décès et blessures dus au vaccin COVID… secrètement enterrés

Les décès et les blessures dus au vaccin COVID sont secrètement enterrés

L’HISTOIRE EN UN COUP D’IL Les rapports de décès et de blessures graves dus aux vaccins COVID-19 augmentent de jour en jour. Au 11 juin 2021, le Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) des États-Unis avait enregistré 358 379 événements indésirables, dont 5 993 décès et 29 871 blessures graves. Dans la base de données de l’Union européenne sur les effets indésirables des injections COVID, appelée EudraVigilance, il y avait 1 509 266 blessures signalées, dont 15 472 décès au 19 juin 2021. EudraVigilance n’accepte que les rapports des membres de l’UE, elle ne couvre donc que 27 pays. Remarquablement, environ LA MOITIÉ de toutes les blessures signalées – 753 657 – sont répertoriées comme « graves » Le système britannique de carte jaune avait, au 9 juin 2021, reçu 276 867 rapports d’événements indésirables suite à la « vaccination » COVID, dont 1 332 décès Avant de prendre la décision de participer à cette expérience de santé sans précédent, il peut être judicieux d’évaluer votre assurance personnelle et votre capacité financière à faire face à une blessure grave, car les fabricants de vaccins pandémiques sont indemnisés contre les poursuites judiciaires. Si vous êtes blessé par un injection COVID et vivez aux États-Unis, votre seul recours est de demander une indemnisation au titre de la Countermeasures Injury Compensation Act (CICP). Les paiements sont rares, ne couvrent que les salaires perdus et les factures médicales impayées, ne peuvent faire l’objet d’un appel, sont plafonnés à environ 370 000 $ en cas de décès et vous obligent à épuiser votre assurance privée avant de commencer

Analyse par le Dr Joseph Mercola

Les rapports de décès et de blessures graves dus aux vaccins COVID-19 se sont multipliés à une vitesse vertigineuse. Ceux qui regardent les chiffres et ont une certaine connaissance des taux historiques de blessures vaccinales conviennent que nous n’avons jamais rien vu de tel, nulle part dans le monde. Alors que les données peuvent être difficiles à obtenir pour certains pays, celles que nous pouvons vérifier révèlent des tendances profondément troublantes.

• États-Unis — Au 11 juin 2021, le Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) des États-Unis avait enregistré 358 379 événements indésirables1, dont 5 993 décès et 29 871 blessures graves. Dans le groupe d’âge des 12 à 17 ans, il y a eu 271 blessés graves2 et sept décès. Parmi les femmes enceintes, il y a eu 2 136 événements indésirables, dont 707 fausses couches ou accouchements prématurés.3

Tous ces éléments sont forcément sous-estimés car, historiquement, moins de 10 % des effets secondaires des vaccins sont signalés au VAERS.4 Une enquête menée par le département américain de la Santé et des Services sociaux l’a fixé à 1%.5,6

Quoi qu’il en soit, le taux de mortalité signalé par les injections de COVID-19 dépasse désormais le taux de mortalité signalé de plus de 70 vaccins combinés au cours des 30 dernières années, et il est environ 500 fois plus mortel que le vaccin contre la grippe saisonnière,7 qui a historiquement été le plus dangereux.

Les injections de COVID sont également cinq fois plus dangereuses que le vaccin pandémique H1N1, qui a eu un taux d’effets secondaires graves de 25 par million.8,9 En supposant que les injections de COVID ont eu le même taux d’effets secondaires et en supposant que 200 millions de personnes ont reçu le vaccin, le nombre estimé de personnes souffrant d’un effet secondaire grave serait d’environ 5 000. Nous avons déjà largement dépassé ce stade, puisque 35 86410 personnes ont été grièvement blessées ou tuées.

Même s’il y a près de 6 000 décès signalés dans le VAERS, ce nombre est probablement sérieusement compromis. J’ai récemment interviewé le Dr Vladimir Zelenko, qui a traité des patients COVID avec assez de succès, et nous avons discuté de la possibilité très nette que tous ceux qui reçoivent le vaccin COVID meurent de complications au cours des deux à trois prochaines années.

Il connaît personnellement 28 décès dus au vaccin qui n’ont pas été acceptés par le VAERS. Zelenko soupçonne que le nombre de décès pourrait déjà dépasser 100 000.

Obtenir le vaccin COVID place immédiatement la personne injectée dans un risque très élevé de mourir de COVID. La plupart ont la fausse assurance qu’ils sont protégés, mais en réalité, ils sont beaucoup plus vulnérables et, par conséquent, ne prendront pas de mesures proactives très agressives pour éviter de mourir d’un amorçage pathogène ou d’un renforcement immunitaire paradoxal avant qu’il ne soit trop tard.

S’il vous plaît assurez-vous et notez dans votre calendrier pour revoir mon entretien révolutionnaire avec Zelenko ce dimanche 4 juillet 2021, ce qui n’est que dans trois jours. Nous passerons en revue les protocoles que vous pouvez utiliser pour vous protéger, vous et votre famille ou ceux que vous aimez, qui regrettent maintenant d’avoir reçu le vaccin COVID.

• Union européenne — Dans la base de données de l’Union européenne sur les effets indésirables des injections COVID, appelée EudraVigilance, il y avait 1 509 266 blessures signalées, dont 15 472 décès au 19 juin 2021.11 EudraVigilance n’accepte que les rapports des membres de l’UE, il ne couvre donc que 27 des 50 pays européens.

Remarquablement, environ LA MOITIÉ de toutes les blessures signalées – 753 657 – sont répertoriées comme «graves», ce qui signifie que la blessure met la vie en danger, nécessite une hospitalisation, entraîne une condition médicalement importante, une invalidité importante ou une incapacité persistante.

•ROYAUME-UNI. — Le système britannique de la carte jaune avait reçu, au 9 juin 2021, 276 867 rapports d’événements indésirables suite à la « vaccination » COVID, dont 1 332 décès.12

• Israël — Selon un rapport du Comité du peuple israélien, un organisme civil d’experts de la santé, « il n’y a jamais eu de vaccin qui ait fait autant de mal à autant de personnes. »13 Par exemple, les données israéliennes montrent des garçons et des hommes âgés de 16 ans et 24 personnes qui ont été vaccinées présentent un taux de myocardite (inflammation cardiaque) 25 fois supérieur à la normale.14

(La myocardite affecte également les adolescents et les jeunes adultes aux États-Unis. Bien que les responsables du CDC disent qu’aucun décès confirmé n’a été signalé, au moins deux décès ont été liés temporellement au vaccin.15,16,17,18,19)

• Australie – En Australie, deux personnes sont décédées de caillots sanguins après avoir reçu le vaccin COVID d’AstraZeneca. Pendant ce temps, une seule personne – une femme âgée – est décédée du COVID-19 cette année.20,21

Si quelque chose ne va pas, vous êtes seul

La douleur et la souffrance que ces tirs ont déjà créées sont difficiles à imaginer. De toute évidence, des millions de personnes dans le monde ont vu leur vie bouleversée par eux. Beaucoup peuvent ne pas récupérer, physiquement ou financièrement. Il est vraiment important de réaliser que si quelque chose ne va pas, vous êtes en grande partie seul.

Avant de prendre la décision de participer à cette expérience de santé sans précédent, il peut être judicieux d’évaluer votre assurance personnelle et votre capacité financière à faire face à une blessure grave, car les fabricants de vaccins pandémiques sont indemnisés contre les poursuites judiciaires. Vous ne pouvez pas les poursuivre en dommages et intérêts. Vous ne pouvez pas non plus poursuivre le gouvernement ou qui que ce soit d’autre.

Si vous êtes blessé par un injection COVID et vivez aux États-Unis, votre seul recours est de demander une indemnisation au titre de la Countermeasures Injury Compensation Act (CICP), en vertu de laquelle les vaccins COVID-19 sont une contre-mesure couverte.22 Le CICP est géré par un agence à faible effectif relevant du département américain de la Santé et des Services sociaux.

Les détails et les hyperliens vers les formulaires de demande de prestations peuvent être trouvés dans l’encadré juridique du Congressional Research Service, « Programmes d’indemnisation pour les blessures potentielles liées au vaccin COVID-19 ».23 Vous ne pouvez pas demander et ne recevrez pas d’indemnisation du National Vaccine Injury Compensation Program (VICP) , qui couvre d’autres vaccins, y compris le vaccin contre la grippe.

L’indemnisation du CICP est très limitée et difficile à obtenir. Au cours de ses 15 ans d’histoire, il n’a payé que 29 réclamations, moins de 1 sur 10.24,25,26 Vous n’êtes admissible que si votre blessure nécessite une hospitalisation et entraîne une invalidité importante et/ou le décès, et même si vous répondez aux critères d’admissibilité , il vous oblige à utiliser votre assurance maladie privée avant de commencer à payer la différence.

Le prix moyen du CICP est de 200 000 $ et les cas de décès sont plafonnés à environ 370 000 $. Pendant ce temps, vous pouvez facilement accumuler une facture d’hôpital d’un million de dollars si vous souffrez d’un événement thrombotique grave.

Il n’y a aucun remboursement pour la douleur et la souffrance, seulement les salaires perdus et les factures médicales impayées. Cela signifie qu’une personne retraitée ne peut pas être admissible même si elle meurt ou se retrouve dans un fauteuil roulant. La rémunération salariale est de durée limitée et plafonnée à 50 000 $ par année. De plus, vous ne pouvez pas faire appel de la décision du CICP. Les appels sont simplement examinés par un autre membre du personnel du même bureau.

Pouvez-vous vous permettre une blessure par injection COVID?

Même s’ils peuvent l’obtenir, les prix CICP sont susceptibles d’être une goutte d’eau dans l’océan pour la plupart des gens. L’indemnité moyenne est de 200 000 $ et les cas de décès sont plafonnés à 370 376 $.27 Pendant ce temps, vous pouvez facilement accumuler une facture d’hôpital de 1 million de dollars si vous souffrez d’un événement thrombotique grave.28 Vous devez également payer votre propre aide juridique et tout témoin professionnel dont vous pourriez avoir besoin pour appuyer votre demande.

Début juin 2021, KRDO news a rapporté29 le cas de Kendra Lippy, une femme de 38 ans qui n’avait eu aucun problème de santé avant de se faire vacciner par Johnson & Johnson. En une semaine, elle a développé des maux de tête, des douleurs abdominales et des nausées. Son diagnostic : caillots sanguins graves qui ont évolué vers une défaillance multiviscérale et un coma.

Elle a dû se faire retirer la majeure partie de son intestin grêle et aura besoin d’une nutrition parentérale totale pour le reste de sa vie – une méthode d’alimentation qui contourne son tractus gastro-intestinal. Elle a été hospitalisée pendant 33 jours, dont 22 jours en réanimation. Elle a maintenant besoin d’ergothérapie et de physiothérapie pour retrouver des fonctions de base comme marcher, écrire et tenir une fourchette.

La facture d’hôpital de Lippy dépasse déjà 1 million de dollars, une somme qu’elle ne pourra probablement jamais payer, et on ne sait pas de quel type de traitement médical elle aura besoin dans les années à venir. Il est clair que Lippy se dirige vers la faillite, et les factures médicales sont la cause la plus fréquente aux États-Unis.

Stipulations supplémentaires qui rendent les paiements rares

Il y a aussi des délais. Vous devez déposer une demande de prestations dans l’année suivant la date à laquelle le vaccin a été administré afin d’être admissible. Il s’agit d’un obstacle sérieux, car les effets secondaires graves peuvent prendre du temps à se développer. Par exemple, après la pandémie de grippe porcine de 2009, les gens ont commencé à signaler le syndrome de Guillain-Barré des années après avoir reçu le vaccin pandémique H1N1. À ce moment-là, ils ne se qualifiaient plus30.

Le pire de tout, cependant, est le fait qu’il est maintenant de votre responsabilité de prouver que votre blessure était le « résultat direct de l’administration de la contre-mesure sur la base de preuves médicales et scientifiques convaincantes, fiables, valides au-delà d’une simple association temporelle ».

En d’autres termes, vous devez essentiellement prouver ce que le développeur du vaccin lui-même n’a pas encore déterminé, en voyant comment vous faites partie de leur étude toujours en cours ! Le CICP est également notoirement secret sur les raisons pour lesquelles les demandes sont approuvées ou rejetées. Comme le rapporte l’Insurance Journal, « il ne publie même pas les détails les plus élémentaires tels que les types de maladies que les gens prétendent avoir contractés à cause des vaccins. »31

Au 1er juin 2021, 1 360 Américains avaient demandé une indemnisation au CICP pour les blessures et les décès résultant des contre-mesures pandémiques, mais seuls 869 ont été jugés éligibles pour déposer une réclamation.32 Aucune n’a été jugée. Le professeur Peter Meyers, ancien directeur de la Vaccine Injury Litigation Clinic, qui a qualifié le CICP de « processus de trou noir »33, prévient qu’il s’agit d’un « programme moche ». Il a déclaré à Life Site News :34

« C’est un programme secret et opaque dans lequel certains fonctionnaires inconnus du ministère de la Santé et des Services sociaux prendront des décisions ; nous ne savons pas combien de personnes jugent, qui elles sont ou quel est le processus.

Le secret signifie qu’il n’y a pas de statistiques officielles sur les types de blessures que les gens demandent, ou quelle contre-mesure aurait causé leur blessure. Soit dit en passant, les vaccins ne sont pas les seules contre-mesures à l’abri de toute responsabilité. Les erreurs de traitement hospitalier sont également protégées, et nous savons que certains hôpitaux tuent régulièrement des patients, qu’ils aient confirmé ou non le COVID-19, en les plaçant sur des ventilateurs même lorsqu’ils n’en avaient pas besoin.35

Pouvez-vous faire confiance à ces criminels en col blanc ?

Comme mentionné, les fabricants de vaccins pandémiques sont à l’abri de toute responsabilité financière. La seule façon de poursuivre est de prouver une « faute intentionnelle », telle qu’une tromperie délibérée, un comportement frauduleux ou la dissimulation d’informations pertinentes. Pour contourner ce problème, les fabricants de vaccins peuvent tout simplement ne pas rechercher certains problèmes.

Le potentiel d’infertilité en est un parfait exemple. La protéine de pointe est soupçonnée d’avoir une toxicité reproductive, et les données de biodistribution de Pfizer montrent qu’elle s’accumule dans les ovaires des femmes.36 Malgré cela, Pfizer n’a effectué aucun test de toxicologie reproductive. Puisqu’ils n’ont pas regardé, ils peuvent dire avec un visage impassible qu’ils « ne savaient pas » que le coup pourrait provoquer un échec de la reproduction. Le fait est qu’ils auraient dû s’en douter et faire les tests pour s’en assurer.

Déjà, nous voyons des signes de toxicité pour la reproduction. Les données suggèrent que le taux de fausses couches chez les femmes qui reçoivent le «vaccin» COVID au cours des 20 premières semaines de grossesse est de 82 %. Le taux normal est de 10 %, il ne s’agit donc pas d’une augmentation mineure. L’infertilité sera beaucoup plus difficile à déterminer et pourrait prendre des décennies.37

Dans une lettre du 28 mai 2021 au rédacteur en chef du New England Journal of Medicine, les Drs. Ira Bernstein et Sanja Jovanovic et Deann McLeod, HBSc, de Toronto, l’ont souligné en soulignant que les études préliminaires de sécurité publiées dans le NEJM en avril 2021 étaient erronées en y incluant des « grossesses cliniquement non reconnues ».38

Ils ont inclus des graphiques ajustés reflétant cela et ont demandé aux auteurs de l’étude de supprimer les données erronées mais, fait intéressant, leur lettre a disparu d’Internet la dernière semaine de juin, bien qu’elle soit toujours dans les archives Wayback au 27 juin 2021. Par coïncidence, juin Le 17 février 2021, le NEJM a republié l’étude d’avril sans expliquer pourquoi elle était republiée et sans ajustement des données.

Compte tenu des antécédents criminels de Pfizer, Johnson & Johnson et AstraZeneca, il est difficile de comprendre comment des millions de personnes font confiance à ces entreprises pour ne pas mentir afin de gagner de l’argent. Tel que rapporté par Life Site News :39

«Seuls trois principaux fabricants de vaccins, Pfizer, Johnson & Johnson et AstraZeneca, ont été condamnés par des tribunaux étatiques et fédéraux à payer plus de 8,6 milliards de dollars d’amendes pour résoudre des dizaines d’allégations d’inconduite pénale et civile. À lui seul, Pfizer a été condamné à une amende de 2,3 milliards de dollars – le plus important règlement de ce type de l’histoire, selon le ministère de la Justice – pour avoir délibérément fraudé et mal étiqueté ses médicaments qui avaient déjà été retirés des étagères pour leurs dangers documentés. Mais pour six dénonciateurs qui ont présenté des preuves contre l’entreprise, celle-ci a peut-être continué à mal étiqueter et à vendre ses marchandises dangereuses. « Nous avons fait un compromis en Amérique », a déclaré Meyers, en offrant aux fabricants de vaccins une protection contre la responsabilité pour s’assurer qu’ils continueront à fabriquer des vaccins qui, avant l’immunité légale, étaient embourbés dans des poursuites judiciaires pour effets secondaires. Les fabricants qui fabriquent des voitures, des échelles ou d’autres produits peuvent être poursuivis s’ils sont défectueux. Les fabricants de vaccins ont une responsabilité globale pour s’assurer que leurs produits sont fabriqués, un financement gouvernemental pour les produire, des commandes gouvernementales de produits, une commercialisation de masse payée par le gouvernement et des mandats… « Le compromis semble injuste aujourd’hui parce que le programme CICP est un programme imparfait », a déclaré Meyers, en particulier lorsque les sociétés de vaccins engrangent des bénéfices colossaux (Pfizer devrait tirer 26 milliards de dollars de ses vaccins COVID cette année et la fabrication de vaccins COVID est en plein essor des milliardaires dont les salaires annuels sont des multiples d’une décennie de paiements CICP à des dizaines de personnes). Les avantages du CICP sont des «compensations avares», a-t-il ajouté, pour les personnes qui souffrent et attendent face à la cupidité des entreprises et à l’opacité du gouvernement. Nonobstant les casiers judiciaires des sociétés pharmaceutiques, Meyers pense qu’ils seraient « fous de risquer une faute ». S’il s’avérait que les fabricants de vaccins cachaient en fait des informations sur les risques des vaccins COVID, a-t-il déclaré, « ce serait une catastrophe ».

Le gouvernement et les grandes sociétés pharmaceutiques sont-ils coupables de faute intentionnelle ?

Je ne sais pas pour vous, mais le sentiment que j’ai quand je regarde la cascade de blessures et de décès survenant quelques jours ou, dans de nombreux cas, quelques heures seulement après l’injection, c’est que quelque chose ne va vraiment pas et que les fabricants de vaccins balayent tout cela sous le couverture. N’est-ce pas là une faute intentionnelle ? Ne pas effectuer de tests de toxicologie de la reproduction après avoir découvert que la protéine de pointe s’accumule dans les ovaires – n’est-ce pas une faute intentionnelle répréhensible ?

Continuer à prétendre que l’ARNm reste dans le muscle de l’épaule alors qu’ils ont des données montrant qu’il est distribué dans pratiquement tous les organes du corps humain – cela ne cache-t-il pas des informations importantes ? N’est-ce pas là une faute intentionnelle répréhensible ?

Je dirais que les représentants du gouvernement sont également coupables de malveillance médicale. Comme l’a noté le Dr Robert Malone, l’inventeur de la technologie de plate-forme de base de vaccins à ARNm et à ADN,40 la version la plus récente de l’autorisation d’utilisation d’urgence qui régit ces injections COVID révèle que la FDA a choisi de ne pas exiger une collecte et une évaluation rigoureuses des données post-vaccination, même si elle avait le pouvoir de le faire.

Encore une fois, si vous ne cherchez pas les blessures, il est peu probable que vous les trouviez. S’il n’y a pas de processus robuste de collecte et d’examen des données, ils peuvent dire que les prises de vue sont sûres et les faire traverser le processus de licence beaucoup plus facilement. Le problème auquel ils sont maintenant confrontés est que le VAERS reçoit un nombre si important de rapports que même s’ils ne représentent que 10% des blessures réelles, ou moins, il est absolument indéniable qu’il y a de graves problèmes.

Ne pas obliger les fabricants de vaccins à mettre en place un système complet pour saisir les données sur les événements indésirables est au mieux un signe d’incompétence. Mais ce n’est pas tout. La FDA commence vraiment à paraître trompeuse lorsqu’elle refuse de reconnaître que les rapports du VAERS indiquent qu’il y a des problèmes.

Appeler « coïncidence » plus de 35 000 fois n’est tout simplement pas crédible, et écarter les risques d’invalidité permanente et de décès comme étant « la peine » est au-delà du cœur, de voir comment nous avons des traitements sûrs et efficaces et que personne n’a réellement besoin de jouer leur santé sur une thérapie génique expérimentale.

Les injections COVID sont clairement plus risquées qu’annoncées

Comme indiqué dans un article du Wall Street Journal du 22 juin 202141, bien que le VAERS ne puisse pas nous dire si les injections étaient causales dans un rapport d’effet secondaire donné, lorsque vous voyez des groupes de rapports qui forment une tendance, il est temps d’enquêter.

Quatre effets indésirables graves actuellement en vogue sont la thrombocytopénie (faible numération plaquettaire), la myocardite non infectieuse (inflammation cardiaque), en particulier chez les moins de 30 ans, la thrombose veineuse profonde et la mort.42

Pour que de tels effets soient tolérables, même s’ils sont rares, le vaccin (ou le médicament) devrait être absolument crucial pour la survie. Pensez à une pandémie hautement infectieuse d’Ebola, par exemple – quelque chose où la mort est rapide et pratiquement assurée, et le traitement, une fois infecté, est inefficace.

Aucun de ces critères ne s’applique à la COVID-19, qui a un taux de létalité comparable à celui de la grippe saisonnière pour tous sauf les personnes âgées et les plus fragiles. Le vaccin devrait également être un véritable vaccin – quelque chose qui confère une immunité. Les injections de thérapie génique COVID-19 ne le font pas non plus.

Dans l’ensemble, il est clair que les décès et les blessures causés par ces tirs sont balayés sous le tapis, et nous ne pouvons pas permettre que cela continue. Nous devons continuer à faire pression pour la transparence, l’honnêteté et la responsabilité.

N’oubliez pas de marquer votre calendrier pour voir mon entretien révolutionnaire avec le Dr Vladimir Zelenko ce dimanche, ce qui n’est que dans trois jours. Nous passerons en revue les protocoles que vous pouvez utiliser pour vous protéger, vous et votre famille ou ceux que vous aimez et qui regrettent maintenant d’avoir reçu le vaccin COVID.

