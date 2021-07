La France deviendra-t-elle le premier pays à imposer les injections COVID aux 24 à 59 ans pour arrêter la « 4e vague » ? + Notre interrogation

Sénat français à Paris. Source de l’image.

C’est parti avec la prochaine étape de la « plandémie », comme prévu. Une nouvelle vague « effrayante » d’une variante du virus [SRAS-CoV-2 de la maladie – MIRASTNEWS] COVID-19 est utilisée comme excuse pour intensifier les efforts de vaccination de masse, tout comme ceux qui se sont portés volontaires pour recevoir les injections COVID les ont maintenant pour la plupart reçus, et la demande a maintenant considérablement diminué avec des milliards. de doses encore disponibles dans le monde, et d’autres sont en cours.

La France a-t-elle été choisie par les Mondialistes pour tenter un test sur les injections obligatoires, ciblant les 24-59 ans ?

RT.com rapporte :

Le Sénat français envisage de mettre en œuvre des vaccinations obligatoires pour les personnes âgées de 24 à 59 ans afin d’aider le pays à surmonter le prochain pic prévu d’infections à coronavirus dans ce qui serait une quatrième vague de cas. L’organisme a publié jeudi un rapport de sa mission commune d’information, préconisant la vaccination obligatoire des adultes jeunes et d’âge moyen au motif que cela pourrait réduire considérablement les taux d’hospitalisation et les décès. Le rapport a émis un avertissement sévère : « agissez maintenant pour limiter l’impact ». Le rapport fait suite à l’annonce mercredi du Premier ministre Jean Castex qu’il consultera les élus et les présidents de parlement sur la vaccination obligatoire des soignants, les sénateurs faisant pression pour que cela inclue également les 24 à 59 ans.

Mais même s’il y a trop de recul pour mettre en œuvre des lois sur l’injection obligatoire, il existe d’autres mesures disponibles pour fondamentalement bannir ceux qui résistent aux injections d’armes biologiques, comme les empêcher de voyager et de recevoir d’autres services médicaux.

Le gouvernement envisage également d’introduire d’autres mesures visant à augmenter les niveaux de vaccination, telles que l’envoi aux médecins de listes de personnes non vaccinées afin de les inciter à se faire vacciner. La France envisage également de supprimer les tests Covid « de commodité » gratuits pour les personnes non vaccinées qui souhaitent voyager. (Article complet.)

Nous pouvons être sûrs que le monde regardera la France et tout autre pays qui essaiera d’imposer ces injections qui ont maintenant tué plus de personnes que tous les autres vaccins précédents de Big Pharma combinés, basés uniquement sur les systèmes gouvernementaux de déclaration des effets indésirables, qui sont tous des systèmes passifs et éloignés de ce que sont les vrais chiffres.

Alors que les États-Unis se dirigent vers le week-end du 4 juillet 2021, il s’agit peut-être de la dernière ressemblance avec tout ce qui se rapproche de la «liberté» que les maîtres d’esclaves mondialistes autoriseront en Amérique.

Je ne doute pas que toutes les mesures de confinement appliquées l’année dernière reviendront pleinement en vigueur dans un avenir très proche, ainsi que de nouvelles comme ce que la France propose maintenant avec des injections forcées, conçues pour augmenter l’adoption des produits de Big Pharma et continuer à garnir les poches des milliardaires de Wall Street et des mondialistes lucifériens qui dirigent le spectacle.

Combien résisteront ? A quoi pourrait ressembler ce mouvement de résistance ? Des sources d’information alternatives comme Health Impact News seront-elles autorisées à continuer à publier des opinions dissidentes ?

Le public américain docile va-t-il rester les bras croisés et, pour la plupart, tout accepter, comme il l’a fait l’année dernière avec Donald Trump à la présidence et menant la destruction par le milliardaire de Wall Street des petites entreprises américaines et son opération Warp Speed, le vol de richesse de plusieurs MILLIERS DE MILLIARDS de dollars aux États-Unis ?

Nous le saurons bien assez tôt. L’administration Biden a lamentablement échoué à atteindre l’objectif d’injecter 70% du public américain avec les tirs d’armes biologiques, donc tout est possible à ce stade.

Si vous envisagez de résister aux injections forcées, ou d’être ostracisé et étiqueté comme un « terroriste domestique » pour vous être opposé aux tirs d’armes biologiques et ne pas être autorisé à participer à la société, alors vous devez avoir un plan en place et être prêt à vivre en dehors du système. autant que possible.

NOTRE INTERROGATION

LES PERSONNALITÉS POLITIQUES AYANT CONSTATÉ LORS DES DERNIÈRES ÉLECTIONS RÉGIONALES, LA RÉVOLTE DES FRANÇAIS EN BOUDANT MASSIVEMENT LES URNES ET LA BAISSE DU TAUX DE VACCINATION COVID-19, VONT-ELLES SE VENGER EN LEUR IMPOSANT L’INOCULATION D’ARMES BIOLOGIQUES DE DESTRUCTION MASSIVES ? LES FRANÇAIS DÉSORMAIS CIBLÉS OUVERTEMENT AVEC CES ARMES BIOLOGIQUES COVID DE DESTRUCTION MASSIVE, POURRAIENT-ILS PRENDRE LA MESURE DU DANGER QUI LES GUETTE ET ANTICIPER LES ÉVÈNEMENTS EN MENANT UNE CONTRE OFFENSIVE RÉVOLUTIONNAIRE DE GRANDE ENVERGURE DE TYPE 1789, AVANT QUE CES MIXTURES A ARNm ET AUTRES SUBSTANCES TOXIQUES PUCÉES NE LES METTENT TOUS SOUS LE CONTRÔLE A DISTANCE DES MONDIALISTES-SATANISTES, LES BLESSENT, LES RENDENT INFERTILES OU LES TUENT EN MASSE A COURT, MOYEN OU LONG TERMES ?

