Un groupe international de scientifiques appelle à une nouvelle enquête indépendante sur les origines du coronavirus

Un groupe international de scientifiques a lancé un autre appel pour une autre enquête sur les origines exactes de la pandémie de coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – de la Maladie du Coronavirus de 2019 = Coronavirus Desease 2019 (COVID-19) – MIRASTNEWS] par une équipe d’enquête internationale.

L’appel a été exprimé dans une lettre ouverte publiée le 28 juin par une association connue sous le nom de Groupe de Paris. La lettre ouverte compte 31 signataires. Ils sont composés de médecins, chercheurs scientifiques et professeurs de 11 pays différents : États-Unis, Espagne, Nouvelle-Zélande, Japon, Italie, Inde, Allemagne, France, Canada, Autriche et Australie.

« Nous ne savons toujours pas si le SARS-CoV-2 a une origine totalement naturelle ou si le virus est entré dans un laboratoire et qu’il y a eu un accident », a déclaré Virginie Courtier, l’une des signataires. Courtier est un généticien évolutionniste et directeur de recherche de l’Institut Jacques Monod, un institut de recherche biologique à Paris.

Un rapport antérieur de l’équipe d’enquête de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui s’est rendue à Wuhan un an après l’épidémie initiale a publié des résultats non concluants. D’autres doutes ont été soulevés lorsqu’il a été révélé que des membres clés de l’équipe avaient des conflits d’intérêts évidents.

« Nous pensons que le processus d’étude conjointe que l’OMS appelle actuellement, dans sa forme actuelle, ne remplit pas les conditions pour être crédible en raison de graves lacunes structurelles », ont écrit les signataires de la lettre.

Le Groupe de Paris a expliqué que le gouvernement chinois a pris des mesures importantes pour cacher les véritables origines du COVID-19 et pour empêcher même leurs propres experts médicaux et biologiques de partager des données et des informations cruciales concernant le virus.

« L’absence d’enquête approfondie sur les origines d’une pandémie nous fera courir, ainsi qu’aux générations futures, des risques inutiles », indique la lettre.

Paris Group présente deux scénarios possibles pour mener une enquête

Le Groupe de Paris suggère deux manières possibles pour une enquête : une menée avec la coopération du gouvernement chinois et une option qui serait proposée si les autorités chinoises refusaient de coopérer.

Si Pékin est disposé à coopérer, lui et d’autres pays doivent garantir que toute enquête sera indépendante, fondée sur des données et examinera toutes les options plausibles pour l’origine de la COVID-19. Cela inclut à la fois les origines naturelles et artificielles. Les autorités chinoises ne doivent pas surveiller les enquêteurs et les traducteurs fournis à l’équipe doivent être indépendants et exempts de tout conflit d’intérêts potentiel.

Cette équipe d’enquête serait un groupe multidisciplinaire d’experts. Il doit éviter autant que possible les conflits d’intérêts. Avec l’aide des autorités chinoises, cette équipe doit se donner les moyens de mener une véritable enquête scientifique approfondie. Cela signifie avoir accès à tous les fichiers, données et échantillons pertinents.

« Nous espérons sincèrement que, pour le bien de l’humanité, le gouvernement chinois se joindra à nous dans un processus d’enquête aussi complet et scientifique, en tant que partenaire égal. »

Si Pékin ne souhaite pas coopérer avec une autre enquête, le Groupe de Paris suggère que les pays se regroupent au sein d’une organisation intergouvernementale comme le G7 ou l’OCDE pour coordonner l’ouverture d’une enquête en utilisant toutes les données disponibles. (Connexes : la Chine s’est engagée dans une « dissimulation massive » – fait obstacle à une enquête internationale sur le laboratoire de Wuhan.)

Le Groupe de Paris reconnaît qu’une telle enquête serait limitée par un manque de fichiers et d’autres données importantes uniquement disponibles en Chine. Malgré cet obstacle, une enquête pourrait encore être menée et pourrait encore révéler beaucoup de choses sur les origines de COVID-19. Le Groupe de Paris a souligné le fait que de nombreux gouvernements, organisations et individus ont déjà rassemblé et commencé à analyser « des quantités importantes de données pertinentes ».

« Un effort bien organisé et concerté, sans ingérence, s’appuyant sur toutes les sources d’information disponibles et impliquant un grand nombre d’experts, pourrait bien finir par fournir des preuves sans ambiguïté soutenant une hypothèse particulière concernant les origines de la pandémie. »

La lettre ouverte du Groupe de Paris est la quatrième lettre de ce type publiée cette année appelant à une nouvelle enquête indépendante et approfondie sur les origines de la COVID-19.

Notre interrogation

L’enquête sera-t-elle réellement indépendante, multidisciplinaire et inclusive ? Quelle garantie qu’elle n’est pas contrôlée par les mondialistes? Cette origine sera-t-elle recherchée en Chine, en France, aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et alliés ou sera-t-elle limitée? ? Sera-t-elle limitée à l’origine du virus ou intègrera-t-elle la vérification de la sûreté, la sécurité, l’opportunité et la qualité des vaccins ? – MIRASTNEWS

Les sources comprennent :

TheEpochTimes.com

ConnexionFrance.com

Arsenio Toledo

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Le secrétaire général du Conseil de sécurité des droits de l’homme dépose une plainte pénale contre le syndicat des vaccins

Dans une action attendue depuis longtemps contre le syndicat du vaccin, y compris les responsables de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les grandes entreprises technologiques et pharmaceutiques concernant leurs actions douteuses liées à la pandémie de Covid-19, le secrétaire général du Conseil de sécurité des droits de l’homme a déposé une plainte officielle contre le Syndicat des vaccins avec le bureau du Premier ministre de l’Inde.

Dans sa plainte de 132 pages (lire tous les documents ci-dessous), le plaignant a donné toutes les preuves des crimes commis par le Syndicat du Vaccin supposé être dirigé par Bill Gates.

Dans un autre cas d’essai expérimental non autorisé de vaccins contre le VPH causant la mort de 8 filles, le comité parlementaire de l’Inde a déjà recommandé une enquête et des poursuites contre diverses personnes, y compris des membres du bureau de la Fondation Bill & Melinda Gates.

Orientation immédiate pour la mise en œuvre du 72e rapport du comité parlementaire et des recommandations d’enquête et de poursuites contre les responsables du « philanthrope toxique » et de la Fondation Bill & Melinda Gates du Syndicat des vaccins et les responsables concernés du Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) responsables de la mort de 8 femmes enfants à cause de vaccins non autorisés, illégaux et non approuvés.

Vous pouvez lire ici l’histoire inédite de la façon dont Bill Gates a financé l’ONG PATH qui a tué des filles tribales en Inde dans le cadre d’essais cliniques non autorisés et s’en est tiré à bon compte.

Ledit rapport est déjà considéré comme une preuve légalement admissible par le Tribunal constitutionnel de la Cour suprême de l’Inde.

Le plaignant a également interpellé Mark Zuckerberg de Facebook, M. Jack Dorsey de Twitter et des responsables de Google.

La plainte exhorte également à fournir une protection immédiate à tous les dénonciateurs et à leurs témoins qui ont déjà exposé et continuent d’exposer le Syndicat des vaccins comprenant Big Pharma, Big Tech et Big Science.

Le Plaignant a demandé à l’Association du Barreau indien de représenter son cas devant toutes les instances et de le mener à ses conclusions logiques.

L’Association du barreau indien a déjà intenté une action en justice contre la scientifique en chef de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Dr Soumya Swaminathan pour son rôle dans la diffusion de la désinformation et la suppression des données sur l’utilisation de l’ivermectine pour traiter la COVID-19.

Le plaignant s’est appuyé sur les preuves importantes suivantes ;

72e rapport de la commission parlementaire.

Rapport d’audit du comité nommé par la Cour suprême de l’Inde.

Effets de l’enquête en cours de la police de Delhi concernant la « Corona Toolkit ».

». Dossier Covid-19 du Dr Anthony Fauci préparé par le Dr David E. Martin.

Livre blanc des médecins de première ligne américains sur le candidat vaccin expérimental Covid-19.

Données scientifiques fournies par Front Line Critical COVID-19 Care Alliance (FLCCC), British Ivermectin Recommendation Development Panel (BIRD), Research Square .

. Les tentatives antérieures de Bill Gates de tuer des enfants à des doses de polio expliquées dans un article de GreatGameIndia.

Tentatives antérieures de fausse pandémie de grippe porcine par des responsables de l’OMS et de l’Union européenne enquêtent à ce sujet.

Données fournies par les volontaires du mouvement Awaken India et de nombreuses autres données authentiques et scientifiques et articles connexes.

Lisez tous les documents connexes ci-dessous.

Lettre du HRSC au Premier ministre indien :

LIRE LA SUITE en cliquant sur ce lien