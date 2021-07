Beaucoup d’argent pour Big Pharma : la Banque mondiale va injecter plus d’argent dans les comptes de Big Pharma

La Banque mondiale est sur le point d’injecter plus d’argent dans les grandes sociétés pharmaceutiques alors que l’objectif des déploiements mondiaux de vaccins se déplace vers les pays pauvres.

Le président de la Banque mondiale, David Malpass, a déclaré mercredi 30 juin qu’ils augmenteraient le financement total des achats et du déploiement de vaccins [expérimentaux à l’ARNm, protéines de pointe, graphène et autres substances toxiques – JDDM – MIRASTNEWS] contre le coronavirus [de la Maladie à Coronavirus de 2019 = Coronavirus Desease 2019 (COVID-19) – MIRASTNEWS] à 20 milliards de dollars par rapport à l’objectif précédent de 12 milliards de dollars.

Les 12 milliards de dollars initiaux avaient été approuvés par le Conseil d’administration de la Banque mondiale en octobre de l’année dernière pour que les pays en développement financent l’achat et la distribution de vaccins [à l’ARNm, protéines de pointe, graphène et autres substances toxiques – JDDM – MIRASTNEWS], de tests et de traitements COVID-19 pour leurs citoyens. Le financement des pays les plus pauvres se fait sous forme de dons ou à des conditions très concessionnelles.

La Banque mondiale a également annoncé mercredi qu’elle fournirait plus de 4 milliards de dollars pour l’achat et le déploiement de vaccins COVID-19 [expérimentaux à l’ARNm, protéines de pointe, graphène et autres substances toxiques qui blessent, rendent infertiles et tuent en masse, plus que le virus SRAS-CoV-2 lui-même, selon de nombreux experts – JDDM – MIRASTNEWS] pour 51 pays en développement, dont la moitié en Afrique.

Plus de la moitié du financement provient de l’Association internationale de développement (IDA), le fonds de la banque pour les pays les plus pauvres du monde. Ce financement fait partie de l’engagement de 20 milliards de dollars de la banque pour aider les pays à revenu faible et intermédiaire à acquérir et à distribuer des vaccins [à l’ARNm, protéines de pointe, graphène et autres substances toxiques qui blessent, rendent infertiles et tuent en masse. – JDDM – MIRASTNEWS] et à renforcer leurs systèmes de santé. (Connexe: la pandémie de coronavirus crée 9 nouveaux milliardaires de Big Pharma.)

Cet engagement sera diffusé aux pays en développement pour le déploiement de leurs vaccins dans les 24 mois.

En avril, la Banque mondiale a annoncé que 2 milliards de dollars de ce fonds soutiendraient la vaccination contre le [SRAS-CoV-2 dit-on fabriqué en laboratoire de la maladie – MIRASTNEWS] COVID-19 en Afghanistan, au Bangladesh, au Cap-Vert, en Côte d’Ivoire, en Équateur, en El Salvador, à Eswatini, en Éthiopie, en Gambie, au Honduras, au Liban, en Mongolie et au Népal. , Philippines, Rwanda, Tadjikistan et Tunisie.

« L’accès aux vaccins [à l’ARNm, protéines de pointe, graphène et autres substances toxiques qui blessent, rendent infertiles et tuent en masse, plus que le virus SRAS-CoV-2 lui-même, selon de nombreux experts – JDDM – MIRASTNEWS] est essentiel pour modifier le cours de la pandémie et aider les pays à progresser vers une reprise résiliente », a déclaré Malpass à l’époque. « Nos programmes aident les pays en développement à répondre à l’urgence sanitaire et disposent d’un financement pour les vaccins [expérimentaux dont on ne connait pas tous les effets à long terme]. »

Le programme de financement des vaccins de la Banque mondiale conçu pour être flexible

Le programme de financement des vaccins [à l’ARNm, protéines de pointe, graphène et autres substances toxiques qui blessent, rendent infertiles et tuent en masse, plus que le virus SRAS-CoV-2 lui-même, selon de nombreux experts – JDDM – MIRASTNEWS] de la Banque mondiale est conçu pour être flexible. Il peut être utilisé par les pays pour se procurer des doses via COVAX ou d’autres sources. Il peut également financer d’autres activités clés de déploiement et de renforcement du système de santé, telles que les fournitures médicales, les équipements de protection individuelle, les chaînes du froid des vaccins [expérimentaux], la formation des agents de santé, les systèmes de données et d’information et les campagnes de communication et de sensibilisation auprès des principales parties prenantes.

En outre, la Société financière internationale, la branche de développement du secteur privé de la Banque mondiale, dispose d’une plateforme de santé de 4 milliards de dollars pour augmenter l’approvisionnement et la production locale d’équipements de protection individuelle dans les pays en développement et débloquer les goulots d’étranglement de l’approvisionnement médical sur les marchés émergents, en particulier dans les équipements médicaux et les vaccins [expérimentaux à l’ARNm, protéines de pointe, graphène et autres substances toxiques qui blessent, rendent infertiles et tuent en masse, plus que le virus SRAS-CoV-2 lui-même, selon de nombreux experts – JDDM – MIRASTNEWS].

La Banque mondiale travaille avec les gouvernements et les partenaires pour évaluer l’état de préparation de plus de 140 pays en développement à déployer des vaccins [expérimentaux]. Les premiers résultats montrent que si 85 pour cent des pays ont élaboré des plans de vaccination nationaux, seuls 30 pour cent ont des plans pour former le nombre de vaccinateurs nécessaires et 27 pour cent ont mis en place des stratégies d’engagement du public pour lutter contre l’hésitation à la vaccination.

« Pour mettre un vaccin [expérimental] dans le bras de quelqu’un, il existe tout un système d’actions interdépendantes qui doit fonctionner correctement », a déclaré Axel van Trotsenburg, directeur général des opérations de la banque. « Nous travaillons avec la communauté internationale et nos partenaires pour accélérer le déploiement des vaccins COVID-19 [expérimentaux]. Les vaccins [expérimentaux] sont un élément clé dans la façon dont nous retournons à l’école, au travail et à la croissance. »

La demande de financement des pays en développement augmente de 40 milliards de dollars pendant la pandémie

Selon van Trotsenburg, ils ont constaté une forte augmentation de la demande globale de financement des pays en développement pendant la pandémie. (Connexe : La pandémie creuse l’écart entre les riches et les pauvres, selon une analyse.)

Il a déclaré aux journalistes que la Banque mondiale avait pris près de 100 milliards de dollars d’engagements de prêts depuis le déclenchement de la crise au début de 2020, bien au-dessus du niveau normal d’un peu moins de 60 milliards de dollars. La forte demande de financement devrait se poursuivre jusqu’en 2022, a-t-il déclaré.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le Groupe de la Banque mondiale a approuvé plus de 150 milliards de dollars pour lutter contre les impacts sanitaires, économiques et sociaux de la pandémie. Depuis avril 2020, la Banque a augmenté son financement de plus de 50 %, aidant plus de 100 pays à répondre aux besoins de santé d’urgence, à renforcer la préparation aux pandémies, tout en aidant les pays à protéger les pauvres et les emplois et à lancer une reprise respectueuse du climat. . Il aide plus de 100 pays avec des projets d’urgence sanitaire COVID-19, atteignant 70 pour cent de la population mondiale.

Le Groupe de la Banque mondiale [que de nombreux experts disent qu’il fait partie du groupe mondialiste à l’origine de la Grande Réinitialisation visant une dépopulation massive d’au moins 6 milliards de personnes – MIRASTNEWS] comprend l’IDA, la SFI, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), l’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA) et le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI).

Suivez PharmaceuticalFraud.com pour plus d’actualités et d’informations sur les grandes sociétés pharmaceutiques.

Les sources comprennent :

L’ESCROQUERIE COVID-19 A ÉTÉ CRÉÉE POUR POUSSER LA PLANDÉMIE DU VACCIN [2021-09-13] – JEREMY ELLIOT (VIDÉO)

L’ESCROQUERIE COVID-19 A ÉTÉ CRÉÉE POUR POUSSER LA PLANDÉMIE DU VACCIN [2021-09-13] – JEREMY ELLIOT

TheEpochTimes.com

WorldBank.org 1

WorldBank.org 2

ReliefWeb.int

Traduction : MIRASTNEWS

LES SCIENTIFIQUES CONFIRMENT : LA PLUPART DES VACCINÉS MOURRONT BIENTÔT – LES TRIBUNAUX SUPPRIMENT LES MANDATS ET LES PREMIERS POUVOIRS

Il y a de bonnes et de mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle, c’est que le projet de loi C-10 est MORT sur la table et ne sera pas adopté.

Une autre bonne nouvelle est que les tribunaux canadiens ont supprimé tous les pouvoirs illégaux des premiers ministres au Canada et ont déclaré que les mandats de masque et les vaccinations sont également illégaux et doivent cesser immédiatement. Les gens doivent DÉSOBÉIR à de tels ordres donnés par ces politiciens criminels.

Les tribunaux ont également ordonné l’arrêt immédiat de tous les vaccins expérimentaux.

Les pénuries alimentaires commenceront cet automne, tout cela fait partie de l’Agenda 2021 de DÉPOPULATION des Élites.

Il est trop tard pour sauver ceux qui ont déjà été injecté car les scientifiques affirment désormais que deux milliards de vaccinés vont bientôt mourir.

Ces politiciens criminels, responsables de la santé et fils de pute seront tous tenus pour responsables lors du procès de Nuremberg à venir.

LIEN vers les LOIS RÉVOQUÉES :

https://www.ontario.ca/laws/regulation/210264

Pr. Philippe Poindron, virologue : “ En Israël, 40% des infectés sont doublement vaccinés avec le Pfizer! »

Leur nouvelle chaîne YouTube : L’Esprit Actus https://www.youtube.com/channel/UCsQsYVUXVpghiDtazBrM-uw

Bienvenue sur PhoenixSinhopsysTV, aussi sur youtube (Chaine bloquée 3mois, jusqu’en septembre : https://www.youtube.com/channel/UCMdBz2S6-X5A3bBU7qcp5vA)

Pr. Philippe Poindron, virologue : “ En Israël, 40% des infectés doublement vaccinés du Pfizer!

»’Il ne faut pas dire aux gens : « Si vous êtes vacciné, vous serez certainement et totalement protégé, ça c’est faux ! » »’

RÉACTIONS INDÉSIRABLES DU VACCIN COVID

FINALEMENT!!!! Quelqu’un est prêt à commencer à parler à ces personnes ayant des réactions indésirables ! Ce n’est que 2 DES MILLIERS DE RÉACTIONS INDÉSIRABLES ET LES DÉCÈS DE CE VACCIN EXPÉRIMENTAL !!!! RON JOHNSON REÇOIT UNE TONNE DE FLACK POUR LAISSER CES GENS PARLER. QUE DIEU LE BÉNISSE POUR LE FAIRE. MÉDIAS, FDA, CDC, OMS, FAUCI- CACHE TOUS LA VÉRITÉ ET LE PUBLIC A LE DROIT DE SAVOIR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! JE VOIS CES PATIENTS DANS MON HÔPITAL !

AUCUNE INDEMNISATION POUR LES BLESSURES REÇUES PAR LES VACCINS COVID DANS LES CENTRES DE VACCINATION DE L’ÉTAT. AVERTISSEMENT URGENT.

L’indemnisation ne couvrira que les patients qui ont reçu leur vaccination par l’intermédiaire d’un médecin généraliste (MG) et non dans l’un des centres de vaccination de l’État.

https://7news.com.au/lifestyle/health-wellbeing/government-reveals-plans-for-covid-19-vaccine-claim-scheme-to-support-australias-vaccination-rollout-c-3296349

Les fournisseurs de vaccins sont indemnisés pour les effets secondaires « inévitables » https://www.smh.com.au/politics/federal/morrison-government-grants-indemnity-for-covid-19-vaccine-side-effects-20201008-p5636o.html

Le Forum économique mondial annonce une tyrannie totale sur Internet et la liberté d’expression

La technocratie en hausse : le Forum économique mondial annonce une « Coalition mondiale pour la sécurité numérique »

https://www.blacklistednews.com/article/80312/technocracy-rising-world-economic-forum-announces-global-coalition-for-digital.html

Source: BIT CHUTE

Source : Natural News

Le Japon CHOQUÉ ! Tsunami des montagnes : coulée de boue massive dans la ville d’Atami, Shizuoka. DÉVASTATION

Le Japon CHOQUÉ ! Tsunami des montagnes : coulée de boue massive dans la ville d’Atami, Shizuoka. DÉVASTATION

Un glissement de terrain a emporté des maisons dans la ville d’Atami à Shizuoka au Japon

Au moins deux morts après que de fortes pluies ont déclenché un glissement de terrain au Japon