Science à l’envers et Fascisme médical : Le Guardian dit que les personnes qui meurent des vaccins contre la Covid sont une «preuve» qu’elles fonctionnent

Le grand public ne devrait pas s’inquiéter de toutes les blessures et décès causés par les « vaccins » contre le coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [de la Maladie à Coronavirus de 2019 = Coronavirus Desease 2019 (Covid-19) – MIRASTNEWS] car tout le carnage et la destruction sont simplement « la preuve » que les injections fonctionnent, selon The Guardian.

Vous avez bien lu : les médias grand public admettent maintenant que les événements indésirables graves, y compris le décès, sont toutes les preuves dont les gens ont besoin pour savoir que les injections sont « efficaces et imparfaits ».

« Ne considérez pas cela comme un mauvais signe », a rapporté The Guardian, ajoutant que « c’est exactement ce que l’on attend d’un vaccin efficace mais imparfait [et génocidaire – MIRASTNEWS] ».

En d’autres termes, les blessures graves et la mort causées par les injections font toutes partie de la plandémie, aidant à « aplatir la courbe » de l’humanité tout en démolissant l’« ancien » système mondial afin qu’il puisse être remplacé par le « nouveau ».

Ils ne cachent même plus leur agenda parce qu’apparemment, il n’est plus important que les gens voient ou non ce qui se passe réellement. La plupart des gens semblent accepter tout ce qui se présente à eux à ce stade, alors pourquoi même essayer d’obscurcir la vérité ?

« Le fait que le vaccin [utilisé comme arme biologique de destruction massive – MIRASTNEWS] ne fonctionne pas signifie qu’il fonctionne. Compris », a plaisanté Mac Slavo, écrivant pour SHTFplan.com.

Être «vacciné» signifie que vous êtes plus à risque de mourir de Covid

Peut-être incroyablement, la couverture par The Guardian des vaccins contre la grippe de Wuhan admet également que les vaccins provoquent l’infection et la mort de plus de personnes de la fièvre Fauci.

Mais attendez : les injections ne sont-elles pas censées mieux protéger contre le virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS] ? C’est ce qu’on nous a tous dit lorsque les plans ont été dévoilés pour la première fois dans le cadre du programme « Operation Warp Speed » de Donald Trump.

Nous savons maintenant que c’est exactement le contraire qui est vrai, car les personnes « vaccinées » contractent et meurent des germes chinois [et/ou américains, français, britanniques et alliés – MIRASTNEWS] à un taux beaucoup plus élevé que les personnes non vaccinées. Rien de tout cela n’a de sens, pour le dire clairement.

« Ils disent que le « vaccin » est « efficace », ce qui signifie que s’il s’agit d’un vaccin, il empêchera l’infection au [SRAS-CoV-2 de la maladie] COVID-19 et la transmission à une personne « vaccinée » », écrit Slavo. « Mais ce sont eux qui meurent parce que d’autres ont une « couverture limitée », ce qui signifie qu’ils n’ont pas pris cette injection. »

La grande majorité des personnes qui meurent de la soi-disant «variante delta» sont des personnes qui ont reçu au moins une dose d’un vaccin Trump. Seul un très petit nombre de ceux qui n’ont jamais été injectés sont « positifs » pour cela.

Soit dit en passant, la variante delta est probablement mieux décrite comme la variante indienne, car c’est le pays où elle est apparue pour la première fois de nulle part.

Le site Web CovidVaccineReactions.com regorge de cas de personnes qui sont maintenant blessées ou décédées de façon permanente à la suite de « faire leur part » pour aider à « arrêter la propagation ». Est-ce que The Guardian pense que les plans ont fonctionné sur eux ?

Si l’objectif est de dépeupler massivement le monde, alors la réponse à cette question est oui. Suggérer une telle chose il y a tout juste un an aurait été considéré comme une théorie du complot sauvage, et pourtant, nous voyons ici les médias mainstream (grand public) l’admettre à la vue de tous.

Nous entrons vraiment dans le temps de la « Twilight Zone » transformé en vraie vie. Plus rien n’a de sens et les gros titres deviennent de plus en plus bizarres à mesure que les fascistes médicaux se rapprochent de l’injection de leur pourcentage de personnes souhaité. Que se passera-t-il une fois qu’ils auront atteint leur objectif ?

« Cette propagande » vaccinale « ne va pas s’arrêter, en fait, elle va probablement s’accélérer à mesure qu’ils manquent de cobayes prêts », note Slavo. « Sachez ce qui se passe, posez les questions et, comme toujours, continuez à utiliser votre esprit critique et votre discernement. »

Pour en savoir plus sur les injections de virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS] blessent et tuent des gens, visitez ChemicalViolence.com.

Les sources de cet article incluent :

SHTFplan.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Les Américains célébreront le « Jour de l’Indépendance » alors que le CDC révèle près de 7 000 MORTS et un demi-million de blessés à la suite d’injections COVID ?

Par Brian Shilhavy

Rédacteur en chef, Health Impact News

Alors que les Américains se réunissent ce week-end pour célébrer le 4 juillet, jour de l’indépendance, je ne peux m’empêcher de demander : qu’est-ce que vous célébrez ?

Célébrez-vous le fait que le CDC admet que près de 7 000 personnes sont maintenant décédées à la suite des injections COVID-19 expérimentales non approuvées par la FDA avec les données qu’ils ont publiées hier, le 2 juillet 2021 ? Peut-être que les près d’un demi-million de blessures que les gens ont signalées à la suite de ces injections COVID-19 sont un motif de célébration ?

Après tout, les Américains ont toujours la « liberté » de ne pas recevoir ces injections et choisissent de sacrifier leur carrière si leur employeur les oblige. C’est toujours la « liberté », n’est-ce pas ?

Ou célébrez-vous qu’il y a maintenant 622 avortements non planifiés enregistrés à la suite de ces injections COVID-19 ? Où est la « liberté de choix » pour ces bébés à naître ?

Ou peut-être que vous tous qui allez faire un barbecue et regarder des feux d’artifice ce week-end célébrez votre liberté de choisir d’envoyer vos enfants dans des écoles publiques, muselés avec des masques faciaux, pour apprendre la théorie critique de la race et comment effectuer des procédures médicales pour changer leur sexe.

Et bien sûr, les enfants ont maintenant des « libertés » également pour exercer leur « indépendance ». Peut-être que vous célébrez le fait que dans de nombreux endroits, votre enfant peut désormais choisir de se faire vacciner avec une arme biologique COVID-19 à votre insu ou sans votre permission, les jeunes garçons ont maintenant la liberté de s’identifier comme des filles et d’utiliser les toilettes des filles de l’école pour s’en prendre sexuellement aux jeunes filles ?

Peut-être est-ce une raison pour célébrer notre « indépendance » ?

Eh bien, les choses ne sont peut-être pas parfaites, je suis sûr d’entendre certains dire, mais au moins nous vivons toujours dans une nation démocratique où nous avons toujours le droit de voter pour élire nos dirigeants politiques.

Oui, c’est certainement une raison pour célébrer le Jour de l’Indépendance.

Le « président » Joe Biden s’agenouille devant le président israélien Reuven Rivlin et son chef de cabinet et chef de bureau Rivka Ravitz dans le bureau ovale de la Maison Blanche plus tôt cette semaine. Source de l’image.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News

Ce sont les VACCINÉS qui accélèrent l’évolution des variantes et les diffusent à d’autres, dont la variante Delta

De la même manière que les États-Unis ont usé et abusé d’antibiotiques pour les humains et les animaux, rendant la plupart d’entre eux inutiles, tout en créant des superbactéries immunisées contre ces antibiotiques, les vaccins Covid-19 créent des « bugs » de super-virus que les personnes vaccinées sont PLUS susceptibles de les attraper, de se transmettre les uns aux autres, puis de mourir. Saviez-vous que le SARM (staphylocoque doré résistant à la méthicilline), la bactérie mortelle qui se propage actuellement dans les hôpitaux américains, est immunisé contre les antibiotiques ? Oui, le SARM est capable de persister, malgré le traitement avec plusieurs antibiotiques, car cette bactérie virulente qui provoque des infections mortelles à staphylocoques est devenue IMMUNITAIRE aux traitements.

Les vaccins Covid-19 infectent artificiellement le corps humain avec une version faible (plus des fragments de protéines imitant) du virus SARS-CoV-2 (coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère), tandis que les versions à l’état sauvage sont déjà métamorphosées et sont devenues immunisées à ces inoculations, les rendant toutes non seulement inutiles, mais mettant en danger la vie des personnes injectées.

Chaque Américain qui s’est fait vacciner contre Covid pense que les vaccins sont le seul moyen de se protéger contre les virus et, ironiquement, sont devenus la pièce maîtresse d’une expérience médicale de masse pour mettre fin à plusieurs milliards d’humains.

Il s’agit d’un dépeuplement à grande échelle par conception, et les vaccinés n’ont aucune idée qu’ils sont ceux qui répandent leur plus grande peur entre eux, tandis que les vaccins s’avèrent ironiquement être leur ennemi juré. Au lieu de mourir du SARM, ils meurent de l’ARNm (remplacez simplement le S par un N). Au lieu de mourir du morphing des superbactéries bactériennes, ils meurent du morphing des superbactéries virales.

Du SARM à l’ARNm, les superbactéries bactériennes et virales vont anéantir plusieurs milliards d’humains

Certains moutons vaccinés tomberont malades et se blesseront à cause du vaccin, puis se rendront à l’hôpital, seulement pour attraper le SARM et en mourir. Au cas où vous ne le sauriez pas, hôpital signifie « endroit où mourir ». Le vaccin est la catapulte qui détruit votre santé de façon permanente, et plus rapidement que le mercure dans les vaccins contre la grippe, ou les produits chimiques des chambres à gaz nazis en chimiothérapie, ou même le fluorure dans l’eau du robinet. C’est un travail urgent et les grandes sociétés pharmaceutiques ne jouent plus.

Tout récemment, un ancien cadre de Pfizer a eu une interview avec les médecins de première ligne américains, qui ont tenté de sauver l’Amérique au début de l’épidémie en faisant connaître les remèdes naturels, et cet ancien gourou de Pfizer a dénoncé les vaccins contre la grippe chinoise, les appelant un programme de mal pur, de crimes contre l’humanité et un plan de « dépeuplement à grande échelle ».

La nouvelle théorie du troupeau signifie que le troupeau propage des maladies entre eux, tout en étant affaibli par des vaccinations insidieuses sanctionnées par le gouvernement (qui provoquent des caillots sanguins mortels).

Les nouvelles souches de Covid sont immunisées contre les vaccins qui viennent d’être administrés à quelques milliards de personnes dans le monde, mais ce qui aggrave les choses, c’est que les vaccinés sont encore PLUS FAIBLES maintenant, et les souches les plus virulentes les attaqueront en premier. Mais il y a une mise en garde. Toutes les blessures et les décès dus au vaccin sont désormais imputés à des «variantes» plus fortes de Covid, une dissimulation pratique et planifiée depuis le début, avant la création et la sortie de Covid partie I.

Plus la Covid se propage parmi les VACCINÉS, plus il a de capacité à muter en variantes plus virulentes

Les vaccins de thérapie génique préparent les vaccinés à leur pire peur, une grippe qui PEUT les tuer, ainsi que des inoculations qui provoquent des caillots sanguins et une inflammation cardiaque. Même les soldats les plus en bonne santé de l’armée américaine souffrent « d’une apparition aiguë de douleurs thoraciques marquées » et d’une myocardite quelques jours seulement après avoir reçu les injections toxiques de Covid, selon une étude clinique publiée dans le JAMA’s Cardiology Journal. Donc, si vous faites partie de ces personnes qui n’arrivent tout simplement pas à trouver une source de véritable science derrière la violence vaccinale en Amérique, allez-y. Il y a votre étude clinique documentée par JAMA (un favori allopathique). Oui, les 22 soldats masculins en bonne santé de l’étude clinique ont éprouvé de graves douleurs thoraciques et ont reçu un diagnostic de MYOCARDITE CLINIQUE, qui peut être mortelle si elle se termine par une insuffisance cardiaque.

Alors maintenant, et si ces soldats venaient d’attraper le SARM ou la variante Delta à l’hôpital où ils ont été traités pour des blessures causées par le vaccin Covid ? Qui et qu’est-ce qui est blâmé, les non vaccinés ? Cela mérite un examen attentif. Il n’existe aucune justification médicale pour obtenir des vaccins Covid. Ils sont classés par le CDC comme des expériences médicales, et tous les cobayes et le «troupeau» de moutons non informés sont sur le point de découvrir pourquoi.

Bienvenue dans les «deux Amériques» de Fauci – les mourants vaccinés et les refusant avertis (qui profiteront de la longévité). Visitez CovidVaccineReactions.com si vous avez déjà reçu un ou deux vaccins Covid toxiques et que vous ressentez des effets secondaires, des caillots sanguins ou d’autres événements indésirables. Réglez ensuite votre fréquence Internet sur Pandemic.news pour des mises à jour sur ces crimes contre l’humanité sous couvert de vaccination.

Les sources de cet article incluent :

Pandemic.news

NaturalNews.com

TruthWiki.org

NaturalNews.com

ZeroHedge.com

S.D. puits

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Un fils de 6 ans dit à son père « S’il te plaît, ne te fait pas injecter dessus » – mais il l’a fait et maintenant il est MORT

Jeff Kimpland: un homme de Syracuse averti par son fils de 6 ans « ne te fais pas injecter papa le vaccin de J&J », il est mort neuf semaines après l’injection de Johnson & Johnson

Par Le Blog COVID

SYRACUSE, NEW YORK – Un musicien et père de 53 ans est décédé bien qu’il ait été mis en garde contre les «vaccins» COVID-19 par son fils d’âge préscolaire.

M. Jeff Kimpland a reçu le vecteur viral expérimental Johnson & Johnson le 13 avril ou vers cette date, selon sa page Facebook. Il a mentionné dans le même message qu’il était au courant que les Centers for Disease Control et la Food and Drug Administration avaient temporairement interrompu les injections de J&J en raison de caillots sanguins.

Le message s’est terminé avec M. Kimpland en répétant quelque chose que son fils de six ans lui a dit: « N’obtiens pas J&J papa. »

Les commentaires sur le message révèlent que M. Kimpland a été complètement endoctriné par les points de discussion des médias grand public.

Un ami a commenté que M. Kimpland avait déjà eu la COVID-19 et, à juste titre, n’avait pas besoin de l’injection expérimentale.

Mais M. Kimpland a déclaré que l’immunité naturelle ne dure que 90 jours.

C’est complètement faux, car plusieurs études ont montré que l’immunité naturelle est réelle et très efficace.

M. Kimpland a également répété le mensonge des médias grand public selon lequel seules « six personnes sur sept millions » ont eu des caillots de sang après les injections de J&J.

M. Kimpland a ajouté la bannière « J’ai reçu mon vaccin COVID-19 » sur sa photo de profil le 6 juin. Sa dernière publication sur Facebook remonte au 15 juin.

Il est décédé à son domicile de Dewitt, New York, le 19 juin. Il laisse dans le deuil deux fils.

Psy-op médiatique puissant

M. Kimpland était un chanteur et auteur-compositeur. Il semblait être un gars insouciant qui aimait ses enfants. Il avait aussi une petite amie. Mais tout cela est une recette pour le désastre dans le monde d’aujourd’hui de subterfuges et de tromperie.

M. Kimpland a obtenu toutes ses informations sur COVID-19 et les soi-disant «vaccins» de la télévision et de Fauci. Il n’a cherché nulle part ailleurs des informations.

Il s’agit d’un autre cas de consentement non éclairé. En fait, son fils de maternelle était plus informé que lui. Pourtant, il n’a pas écouté le jeune intelligent qui doit maintenant comprendre ce monde sans père.

Cette situation deviendra de plus en plus effrayante à mesure que l’année passera. Pfizer demande désormais une autorisation d’utilisation d’urgence pour les enfants âgés de 5 à 11 ans.

Nous avons déjà couvert l’histoire de Jacob Clynick, 13 ans, décédé trois jours après l’injection de Pfizer.

Il y a aussi beaucoup d’autres décès suspects de jeunes adolescents en bonne santé qui sont morts en faisant du sport.

Le nombre de décès augmentera certainement d’ici la fin de l’année, car la plupart des collèges et universités des États-Unis imposent les injections expérimentales pour le semestre d’automne 2021.

Tout le monde (sauf les riches gâtés) a besoin d’un travail. Mais si vous n’avez pas de vie, alors un travail est inutile. Aucun travail ne vaut la peine de se faire injecter du poison expérimental.

Le choix t’appartient. Restez vigilant et protégez vos amis et vos proches.

Lisez l’article complet sur le blog COVID.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News

Histoire vraie qu’ils ne veulent pas que vous voyiez

https://network-4406209.mn.co/posts/15322421?notification_id=1650392910

22 jours dans une installation de quarantaine néo-zélandaise

Ceci est « True Story – 22 Days Inside a New Zealand Quarantine Facility » de Samantha Bailey sur Vimeo.

Cette femme raconte une histoire qui relate ce qui se passe lorsque vous refusez (poliment) de vous soumettre à la tyrannie.

Cela se passe en Nouvelle-Zélande, mais c’est en route ici.

VIDÉO VIMEO

via English Democrats daily update

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News

UNE Massive BRÈCHE DE DONNÉES expose les données personnelles de 700 millions d’utilisateurs de LinkedIn, propriété de Microsoft

Pour la deuxième fois cette année, LinkedIn, le service de réseautage social et d’emploi appartenant à Microsoft, a subi une violation de données.

Selon Ben Lovejoy, journaliste technique pour 9to5Mac, un pirate informatique a exposé les données personnelles d’environ 700 millions d’utilisateurs. Cela représente environ 92% des plus de 756 millions d’utilisateurs de la plate-forme.

La violation de données a été découverte le 22 juin lorsque le pirate informatique responsable a annoncé la vente des données sur un forum sur le dark web. Le pirate a publié un échantillon d’un million d’enregistrements sur le web sombre (dark web). À partir de cet échantillon, les données ont été confirmées comme étant authentiques et à jour. Certaines des informations personnelles que le pirate a obtenues comprennent :

Adresses mail

Noms complets

Les numéros de téléphone

Adresses physiques

Fiches de géolocalisation

Noms d’utilisateur et URL de profil LinkedIn

Expérience et parcours personnels et professionnels

Genres

Comptes de réseaux sociaux et noms d’utilisateur connectés

Salaires présumés

Le pirate n’a pas été en mesure d’obtenir les mots de passe LinkedIn des utilisateurs ni aucun dossier financier. Mais les données mentionnées ci-dessus sont toujours précieuses car elles exposent les utilisateurs de LinkedIn à un risque plus élevé d’exploitation par de mauvais acteurs.

Les données volées peuvent être utilisées pour le vol d’identité et pour créer des profils détaillés complets de leurs victimes potentielles pour des tentatives de phishing d’apparence convaincante ou même pour des attaques d’ingénierie sociale.

Les mauvais acteurs peuvent également utiliser les données disponibles, en particulier les noms d’utilisateur, les e-mails et autres informations personnelles, pour pirater et accéder à d’autres comptes. Une fois que ces mauvais acteurs ont accès aux données privées d’une personne, il n’y a plus moyen de les récupérer.

La première violation des données de LinkedIn s’est produite début avril et les données d’environ 500 millions d’utilisateurs ont été supprimées du site. La société a déclaré que la violation avait également récupéré des informations d’autres sites Web. (Connexe : Une violation massive de données entraîne la fuite de 533 millions de comptes d’utilisateurs Facebook, mais Facebook n’alerte même pas ses propres utilisateurs.)

Un pirate a acquis des données via l’API de LinkedIn

Le journaliste de Restore Privacy, Sven Taylor, a pu interviewer le pirate informatique responsable de la violation de données. Ce dernier affirme que les données ont été obtenues en exploitant l’API de LinkedIn, ou interface de programmation d’applications.

Une API est un ensemble de fonctions qui permettent aux développeurs d’interagir facilement avec des applications et des sites Web. Si un développeur souhaite apporter des modifications à LinkedIn, une API peut l’aider à traiter les modifications et à les saisir dans les zones appropriées. Cela fait gagner beaucoup de temps aux développeurs et réduit la quantité de code qu’ils doivent créer.

Au cours d’une brève interaction sur le service de messagerie Telegram, Taylor a expliqué que le pirate avait demandé 5 000 $ pour l’ensemble de données complet qui montrait comment il avait pu obtenir les données via l’API LinkedIn.

Mais dans un e-mail avec un porte-parole de LinkedIn, la société a déclaré que toutes les données n’auraient pas pu être acquises via l’API LinkedIn. Au lieu de cela, la société pense qu’au moins certaines des données ont probablement été obtenues en grattant des informations publiques disponibles sur d’autres plateformes.

Dans un communiqué, la société a déclaré :

«Nos équipes ont enquêté sur un ensemble de données LinkedIn présumées qui ont été mises en vente. Nous voulons être clairs sur le fait qu’il ne s’agit pas d’une violation de données et qu’aucune donnée privée de membre de LinkedIn n’a été exposée. Notre enquête initiale a révélé que ces données ont été extraites de LinkedIn et d’autres sites Web et incluent les mêmes données signalées plus tôt cette année dans notre mise à jour de grattage d’avril 2021.

Taylor souligne que la définition de LinkedIn de ce qui constitue des « données privées » est très probablement très subjective. La déclaration de la société ne nie pas non plus que certaines données ont été collectées sur ses serveurs.

Au moment de mettre sous presse, toutes les données que le pirate a volées à LinkedIn sont toujours en vente sur le dark web.

Apprenez-en plus sur la façon dont les pirates peuvent acquérir les données personnelles des personnes à partir de sites Web comme LinkedIn en lisant les derniers articles sur PrivacyWatch.news.

Les sources comprennent :

Breitbart.com

9to5Mac.com

RestorePrivacy.com

HowToGeek.com

SeekingAlpha.com

Arsenio Toledo

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News