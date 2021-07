LES CHERCHEURS BRITANNIQUES DEMANDENT AU GOUVERNEMENT D’ARRÊTER IMMÉDIATEMENT L’UTILISATION DES VACCINS !

POUR EN SAVOIR PLUS SUR L’ADHÉSION AU CLUB DE CHARLIE WARDS INSIDER CLIQUEZ ICI; https://drcharlieward.com/

2 joueurs de cricket vaccinés tombent et commencent à avoir des convulsions À 5 MINUTES L’UN DE L’AUTRE !!

Deux joueuses de cricket antillaises se sont effondrées sur un terrain, « conscientes et stables » à l’hôpital

Deux joueuses de cricket antillaises – Chinelle Henry et Chedean Nation – se sont brièvement effondrées sur le terrain lors de deux incidents distincts lors du deuxième T20 International contre le Pakistan et emmenées à l’hôpital où elles étaient « stables », selon des informations. Les deux incidents se sont produits lors de la course-poursuite du Pakistan, qui a également été interrompue par la pluie vendredi. « (Seam bowler) Chinelle Henry et (batter) Chedean Nation ont été transportés à l’hôpital pour des soins médicaux. Henry et Nation sont tous deux conscients et stables à l’hôpital et sont en cours d’évaluation », a déclaré le CWI dans un communiqué. Les Antilles ont fait venir deux remplaçants et le match s’est poursuivi, l’équipe locale étant finalement déclarée vainqueur par sept points sur Duckworth-Lewis-Stern après une autre interruption.

« Ce n’est pas très facile dans ces conditions et situations. Je suis juste heureux que l’équipe ait pu franchir la ligne pour ces deux dames qui n’étaient pas avec nous, et nous attendons simplement toutes les informations qui nous pouvons obtenir », a déclaré l’entraîneur-chef des Antilles, Courtney Walsh, cité par ESPNCricinfo.

« Ils ont tout notre soutien et nous roulerons avec eux également. » La capitaine pakistanaise Javeria Khan a souhaité à la paire antillaise un prompt rétablissement. « Les pensées et les prières de toute l’équipe pakistanaise sont avec Chinelle Henry et Chedean Nation », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

« Nous leur souhaitons un prompt rétablissement et espérons que nous jouerons contre eux lors de notre prochain match dimanche.

« De tels incidents sont tragiques et peuvent secouer des vestiaires entiers. Chapeau aux Antilles qui se sont présentées et ont terminé le match malgré le grave incident. »

Vous pouvez coller vos vaccins empoisonnés dans vos culs

