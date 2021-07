Une joueuse de cricket s’effondre en direct à la télévision après la vaccination !! (juillet 2021) + Vaccin obligatoire pour les personnels de santé français : une loi en préparation

Une joueuse de cricket s’effondre en direct à la télévision après la vaccination !! (juillet 2021)

Match entre des joueuses de cricket pakistanaises et antillaises. Soudain, des joueuses de cricket des Antilles se sont évanouies et se sont effondrées. Elle a été transférée dans un hôpital voisin. Les gens peuvent penser que c’est une mauvaise chose, mais la seule façon de mettre fin à cette folie à travers le monde est que les gens commencent à avoir des convulsions EN DIRECT à la télévision, afin que les populations puissent voir à quel point le poison vaccinal est dangereux. Nous n’avons aucune sympathie pour cette personne qui a pris le vaccin. Lorsque vous suivez la folie, préparez-vous à des résultats insensés.

Il n’y a aucune excuse pour qu’une personne (à l’exception des enfants et des personnes âgées) ne découvre pas ce qu’elle met dans son corps.

Article sur l’équipe de confirmation a été entièrement vaccinée avant le 30 juin 2021

https://archive.vn/wip/PpfsY

Vaccin obligatoire pour les personnels de santé français : une loi en préparation

Effets indésirables graves du vaccin Pfizer

C’est le Moderna jab des effets indésirables graves

TRAVAILLEUR DE SOINS APRÈS LE DEUXIÈME VACCIN PFIZER

https://brandnewtube.com/watch/care-worker-after-second-pfizer-jab_W5ULLNfcNde8nXq.html

Tremblements par le tir Pfizer

FRED A ÉTÉ GRAVEMENT ENDOMMAGÉ APRÈS L’INJECTION DE MODERNA – SON HISTOIRE

Fred aimerait partager son histoire pour que tout le monde le sache :

« Fred aimerait partager son horrible expérience, il souffre du ‘vaccin’ moderna – 2/07/2021 »

2/07/2021 – Les messages Twitter de Fred –

« Cela ne fait qu’empirer. Encore 2 crises en 3 jours et je suis resté paralysé de la poitrine aux orteils. »

« À l’hôpital juste avant mon scanner cérébral eeg… je prie pour que je trouve des réponses parce que plus d’un mois de cette merde est tellement épuisant… j’aimerais juste savoir plus d’informations sur les blessures possibles à l’avance. Et c’est pourquoi je partage mon voyage pour exposer ce qui peut éventuellement arriver. Câlins »

Le 25 mai 2021, Freddy a subi une réaction immédiate et sévère à sa vaccination COVID Moderna. Au cours de la période d’attente de 15 minutes, le côté gauche de son corps était paralysé, il s’est refroidi et sa respiration est devenue extrêmement superficielle. Il avait un gonflement des pieds et une éruption cutanée sur tout le corps. Freddy a été soigné immédiatement sur place par les ambulanciers.

La nuit suivante, il a eu des vertiges et des palpitations cardiaques, s’est effondré chez lui et a cessé de respirer. Le cœur de Freddy est entré dans une fibrillation auriculaire majeure et il a été ramené à l’hôpital où un enregistreur en boucle a été implanté dans sa poitrine pour surveiller son cœur. Depuis lors, il a eu six crises et/ou accidents vasculaires cérébraux (à déterminer), éprouve des spasmes et des tremblements incontrôlables constants, des migraines, des acouphènes, de la fatigue, des étourdissements, un brouillard cérébral et des douleurs corporelles globales.

Fred Pye – Twitter – https://mobile.twitter.com/FredPye5

Comme beaucoup de blessés à cause du vaccin, Fred a décidé de me financer –

