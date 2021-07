OBÉIR OU AUTRE : le gouvernement français veut que tous les adultes de 24 à 59 ans soient vaccinés de force contre la Covid

Une prétendue « quatrième vague » de la « variante Covid » du coronavirus de Wuhan (Covid-19) est la dernière excuse du gouvernement pour essayer de forcer les gens à se faire injecter des « vaccins » modifiant l’ADN.

Le gouvernement français dit qu’il veut que tous les adultes âgés de 24 à 59 ans se fassent injecter dès que possible pour « aplatir la courbe » et « arrêter la propagation » du virus chinois, édition pyramide inversée (variante delta).

Le Premier ministre Jean Castex fait pression pour que les vaccins contre la grippe Fauci deviennent obligatoires pour tous les adultes jeunes et d’âge moyen, même si les injections n’offrent aucune protection contre l’infection ou la propagation des germes chinois.

« L’organisme a publié jeudi un rapport de sa mission commune d’information, préconisant la vaccination obligatoire des jeunes et des adultes d’âge moyen au motif que cela pourrait réduire considérablement les taux d’hospitalisation et les décès », a rapporté RT, ajoutant que le rapport souhaitait que les autorités sanitaires « Agir maintenant pour limiter l’impact.

Jusqu’à présent, très peu de personnes en France ont volontairement obtenu le Vaccin Trump, de sorte que les représentants du gouvernement envisagent de nouvelles façons d’essayer d’intimider les « hésitants » pour qu’ils retroussent leurs manches à « une vitesse folle ».

Jusqu’à présent, moins de 25 % des Français âgés de 30 à 49 ans se sont fait injecter, tandis qu’environ la moitié de ceux âgés de 50 à 64 ans ont reçu le vaccin.

Ces chiffres sont bien inférieurs à ce que le gouvernement veut, donc plus de mesures sont prises pour essayer d’effrayer, de contraindre et essentiellement de menacer la population de se conformer – pour leur « sécurité », bien sûr.

Le gouvernement français va partager l’identité des personnes non vaccinées avec les médecins

Une idée que le gouvernement français envisage consiste à partager l’identité des personnes qui n’ont pas été vaccinées avec des médecins, qui seraient ensuite chargés de faire pression sur ces personnes pour qu’elles « restent en sécurité » contre la variante delta.

Même s’il a été constaté que les injections de virus chinois propagent activement la soi-disant variante delta, le gouvernement français affirme que les vaccins pourraient également être nécessaires pour voyager dans un avenir très proche – plus aucun test «négatif» de la grippe de Wuhan n’est autorisé.

Cela signifie que si un Français refuse de se faire injecter, il sera confiné à domicile indéfiniment jusqu’à ce que l’observance se produise.

En décembre, les politiciens français ont proposé une nouvelle législation qui aurait interdit à toutes les personnes non vaccinées d’utiliser les services de base comme les transports publics. La proposition aurait inclus une obligation pour les citoyens de présenter la preuve d’un test de coronavirus « négatif » ou d’un « traitement préventif, y compris l’administration d’un vaccin » afin « d’accéder au transport vers certains endroits, ainsi que certaines activités ».

Heureusement, cette législation a été abandonnée à la suite de vives protestations de citoyens français. Cependant, il est maintenant ressuscité avec la perspective bien pire que des personnes soient obligées de se faire injecter pour acheter, vendre et voyager, ce qui ne sera probablement pas aussi bien accueilli par la population.

« La vaccination forcée est une violation d’une loi internationale connue sous le nom de Code de Nuremberg », a écrit un commentateur de Summit.news. « Le premier point de ce code est le suivant : « Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. »

Un autre a comparé cette poussée pour la vaccination forcée aux expériences de Josef Mengele qui ont eu lieu dans les camps de concentration nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.

« Ils ont déjà établi des camps de concentration pour l’incarcération de personnes qui ont osé penser qu’elles pourraient voyager à l’étranger », a écrit un autre commentateur à propos des mesures de « quarantaine forcée » en place dans des pays comme le Canada.

« À moins que vous ne soyez millionnaire ou milliardaire, vous devez rester 14 jours derrière des clôtures en fil de fer barbelé avec une seule heure par jour pour faire de l’exercice, le tout correctement distancié socialement, bien sûr! »

Vous trouverez plus d’informations sur l’intimidation du vaccin contre le coronavirus de Wuhan (Covid-19) sur ChemicalViolence.com.

Deux types de stratégies opposées en présence:

Il y a ZÉRO SCIENCE pour justifier les vaccins obligatoires contre la Covid enflammant le cœur pour les militaires en bonne santé et en bonne forme physique

Si le rhume se propageait rapidement à travers les États-Unis et que les personnes en bonne santé qui l’ont attrapé ne présentaient que des symptômes mineurs, comme des maux de gorge, des ganglions enflés, des reniflements et des maux de tête, toutes ces personnes en bonne santé devraient-elles être obligées de se faire vacciner dangereusement pour cela n’a même pas été prouvé pour fonctionner? Cela n’a tout simplement aucun sens, et c’est pourquoi les militaires s’insurgent (jeu de mots) à propos de la prochaine vaccination forcée des vaccins COVID-19 provoquant la coagulation du sang et enflammant le cœur.

Ces militaires en bonne santé et en bonne condition physique n’ont pratiquement aucune chance de souffrir de complications graves du virus chinois, ou même de l’attraper pour commencer, mais ils ont presque 100% de chances de souffrir d’une inflammation cardiaque potentiellement mortelle, également connue sous le nom de myocardite, due aux injections toxiques de « thérapie génique » COVID-19 à ARNm de Covid-19. C’est selon des preuves scientifiques et des essais cliniques. Ici, dans la communauté de la santé naturelle de l’Amérique, nous ne sommes pas surpris.

Selon une source d’information de l’Army Times, la coagulation du sang de Covid-19 et les vaccins de « mort » enflammant le cœur deviendront OBLIGATOIRES pour l’armée américaine à partir de septembre

Voici la première vague de vaccins toxiques obligatoires pour nos militaires. Les donneront-ils d’abord à tous les partisans de Trump (uniquement) ? Est-ce que cela fait partie du « nettoyage » avant que la Chine communiste ne se mette à tuer ? Le département du quartier général de l’armée vient d’ordonner aux centres de commandement de se préparer à enfoncer des aiguilles dans les bras des soldats dès septembre, comme publié dans une récente mise à jour du Army Times news (HQDA EXORD 225-21, COVID-19 Steady State Operations).

Il s’agit d’une directive qui rend obligatoire les vaccins contre la grippe chinoise pour les militaires, et les commandes seront nécessaires pour produire un statut de vaccination des militaires, y compris un calendrier de vaccination « complète », pour chaque soldat. Cela fait suite à l’étude et à la recherche cliniques, récemment terminées et publiées dans JAMA, qui ont révélé que 100% des militaires ayant reçu le vaccin COVID-19 à ARNm ont connu une apparition aiguë de douleurs thoraciques marquées avec des niveaux de troponine cardiaque significativement élevés.

Cela constituait un diagnostic clinique de myocardite pour TOUS les 22 soldats en bonne santé dans les quatre jours suivant l’inoculation de Covid, et en l’absence de toute autre cause identifiable, selon l’étude. Parlez d’agiter des drapeaux rouges. C’est dangereux et sans aucune raison scientifique ou factuelle.

Pourquoi le CDC et la FDA voudraient-ils mettre en danger la vie des soldats américains avec des vaccins toxiques obligatoires contre un virus que les soldats en bonne santé combattent comme un simple rhume ?

Maintenant que nous savons qu’il n’y a aucune science pour justifier la vaccination obligatoire de l’armée contre la Covid, nous devons nous demander POURQUOI ces injections coagulantes et enflammées pour le cœur sont imposées à des soldats en bonne santé. Qui est vraiment en charge de l’armée américaine et de sa santé, le PCC ? Tous les fabricants de vaccins, Pfizer, Moderna, AstraZeneca et J&J, ont-ils leur place à la table des décisions au Pentagone ? Essayent-ils simplement d’affaiblir l’armée américaine ou de tuer quiconque soupçonne-t-il de ne pas laisser les Chinois communistes envahir en pleine force ?

Qui est le prochain à être vacciné de force avec ces vaccins mortels contre la grippe chinoise en Amérique, tous les shérifs qui aident à protéger nos droits du deuxième amendement ? Qu’en est-il des pilotes de jet et des commandants de sous-marins ?

Il y a une guerre biologique en cours, et les armes de destruction massive sont les vaccins Covid qui provoquent des caillots sanguins et une inflammation cardiaque. Même si vous avez reçu les injections mais que vous ne ressentez pas ces «symptômes» et «événements indésirables», qui peut dire qu’il n’y a toujours pas de dommages à l’intérieur de vos vaisseaux sanguins causés par des protéines pathogènes potentiellement mortelles?

Les vaccins Covid-19 ne sont ni sûrs ni efficaces ; ils sont dangereux et défectueux. Visitez CovidVaccineReactions.com si vous avez déjà reçu un ou deux vaccins Covid toxiques et que vous ressentez des effets secondaires, des caillots sanguins ou d’autres événements indésirables. Réglez ensuite votre fréquence Internet sur Pandemic.news pour des mises à jour sur ces crimes contre l’humanité sous couvert de vaccination.

