17 enfants morts, plus de 2000 souffrant du syndrome inflammatoire multi-systémique dû au vaccin COVID

Les jeunes enfants sont victimes du syndrome inflammatoire multi-systémique (MIS), en raison de l’augmentation du nombre d’anticorps fabriqués dans le corps à partir du vaccin COVID-19 qui endommage le système immunitaire qui attaque d’autres organes. Au moins 17 enfants sont morts à Jaipur et plus de 2000 en Inde souffrent d’un MIS causé par un excès d’anticorps du vaccin COVID.

Les essais cliniques du vaccin COVID-19 pour les enfants âgés de 2 à 18 ans ont commencé le mois dernier en juin dans 525 centres en Inde.

Le vaccin administré aux enfants pour lutter contre la COVID-19 est maintenant devenu un gros problème. Chez les enfants qui luttent contre la Covid, les anticorps à haute Covid deviennent maintenant l’ennemi de la vie des enfants. La nouvelle tragique a été rapportée de Jaipur, Rajasthan par Bhawani Singh pour News18 (lien d’archive).

En raison de l’hyper-activation d’anticorps élevés ou du système immunitaire, les enfants deviennent victimes du syndrome inflammatoire multi-systémique. A Jaipur, au cours des deux derniers mois, 17 enfants sont morts à cause de cette maladie et plus de 2 000 enfants souffrent de SIM dans le pays.

A l’hôpital Jekelon de Jaipur, le nombre d’enfants souffrant de MIS ne cesse d’augmenter. Selon les informations, jusqu’à présent, 154 enfants sont venus à l’hôpital après avoir souffert de cette maladie et sur ces 17 ont perdu la vie.

En termes simples, si le corps commence à fabriquer plus d’anticorps dans le corps, ils sont alors sauvés de la couronne, mais d’autres parties du corps sont endommagées. D’une certaine manière, c’est une épidémie d’anticorps. Le système immunitaire du corps lui-même commence à nuire au corps.

Le Dr Ashok Gupta, pédiatre de l’hôpital de Jekelon, a déclaré que le MIS est si dangereux que s’il n’est pas amené à l’hôpital à temps, le risque de décès augmente.

Récemment, une fillette de 12 ans, Maddie, aux États-Unis, a subi de graves pertes de mémoire et est maintenant confinée dans un fauteuil roulant après avoir reçu le vaccin COVID-19 de Pfizer.

Pendant ce temps, un groupe de médecins a écrit une « lettre ouverte urgente » au comité d’experts de Singapour sur la vaccination contre la Covid-19, appelant à l’arrêt de la vaccination des jeunes à Singapour jusqu’à ce que le CDC américain clarifie pourquoi un adolescent bénéficiaire du vaccin est décédé.

Comme rapporté par GreatGameIndia plus tôt, un garçon de 13 ans est décédé de problèmes cardiaques après avoir reçu sa deuxième dose de vaccin Covid-19 de Pfizer, alors que les responsables de la santé commencent à lier les cas d’inflammation cardiaque chez les enfants aux injections.

Les historiens révisionnistes « annulent » le Dr Robert Malone, créateur de la technologie de l’ARNm dans le dernier trou d’Epuration de vérité de la mémoire

L’homme derrière la technologie du « vaccin » à ARNm (ARN messager) est rayé des livres d’histoire numériques pour avoir osé parler publiquement de ses dangers.

Le Dr Robert Malone est apparu dans un récent épisode du podcast DarkHorse pour expliquer que la thérapie génique expérimentale du coronavirus de Wuhan [et/ou Etat-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés de la Maladie à Coronavirus de 2019 (Covid-19) – MIRASTNEWS] – c’est ce que sont les vaccins, en passant – comporte des risques sérieux qui ne sont pas reconnus, encore moins pris au sérieux, par le gouvernement.

Au lieu d’être transparents sur le fait que les injections de virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS] ne sont ni sûres ni efficaces et constituent davantage une couverture de sécurité pour les personnes qui adhèrent à toute la propagande des médias grand public, les autorités gouvernementales prétendent que les injections de Fauci Ouchi sont un «remède» magique pour la plandémie, qui égare beaucoup de gens.

Surtout chez les enfants, les risques des vaccins contre la grippe de Wuhan l’emportent de loin sur les avantages prétendus. Malone est d’accord, et puisqu’il est une véritable autorité en la matière, il est maintenant réduit au silence par YouTube et d’autres plateformes Big Tech pour avoir dit trop de vérité.

Pas plus tard que le 14 juin 2021, les contributions de Malone au développement de l’ARNm ont été incluses dans la section historique de l’entrée Wikipedia pour les «vaccins à ARN». Depuis le 16 juin, cependant, le nom de Malone a été supprimé, de même que toutes ses réalisations en tant que chercheur au Salk Institute, à l’Université de Californie et à l’Université du Wisconsin.

« Censer une discussion scientifique avec le véritable inventeur de la technologie utilisée pour fabriquer ces injections COVID-19 est plus que choquant », écrit le Dr Joseph Mercola. « Mais la censure de Malone va encore plus loin que cela. »

Selon Wikipedia, le Dr Malone n’existe même plus

L’une des découvertes de Malone que Wikipedia préférerait que personne ne sache a eu lieu en 1990. À cette époque, Malone a démontré que « l’ARNm transcrit in vitro pouvait fournir des informations génétiques dans la cellule pour produire des protéines dans le tissu cellulaire vivant ».

Mais attendez : le gouvernement dit depuis un an que la technologie de l’ARNm est totalement sûre et ne transforme pas les cellules d’une personne en usines de protéines de pointe. Il s’avère que le gouvernement ment, d’où la raison pour laquelle Wikipédia essaie d’effacer Malone et son expérience de l’existence.

Ce « trou de mémoire » de la vérité est profond dans toute la gamme de Big Tech, Wikipedia étant peut-être le pire contrevenant puisque beaucoup de gens le considèrent comme une encyclopédie, en quelque sorte. Ils ne savent pas que Wikipédia est un gardien de l’information qui diffuse de la propagande en tant que « fait » tout en censurant activement toute vérité.

« En bref, les connaissances scientifiques de [Malone] sur les vaccins à ARNm sont incontestables », déclare Mercola.

Wikipedia et les médias grand public prétendent maintenant à tort qu’une biochimiste hongroise du nom de Katalin Kariko est « l’inventeur » des vaccins à ARNm. C’est tout simplement trop pratique, car Kariko est l’actuel vice-président senior de BioNTech, la société pharmaceutique allemande qui a créé un vaccin à ARNm pour le virus chinois en collaboration avec Pfizer.

« Comme indiqué dans la vidéo présentée, cela va au-delà de la censure », prévient Mercola. « C’est du révisionnisme – une réécriture de l’histoire à la « 1984 » pour s’adapter au récit officiel de l’époque. Le danger de cette tendance est incalculable.

Malone est récemment apparu sur Fox News, expliquant à l’hôte Tucker Carlson que personne ne devrait jamais être obligé de recevoir une injection d’ARNm, notamment parce qu’ils sont expérimentaux.

« Je suis d’avis que les gens ont le droit de décider d’accepter ou non les vaccins, d’autant plus qu’il s’agit de vaccins expérimentaux », a déclaré Malone.

« Ma préoccupation est que je sais qu’il y a des risques mais nous n’avons pas accès aux données … Nous n’avons pas vraiment les informations dont nous avons besoin pour prendre une décision raisonnable. »

Plus d’informations sur les tentatives incessantes de Big Tech de « supprimer » de l’existence tous ceux qui défient le récit plandémique peuvent être trouvées sur Censorship.news.

LE DELTA DU VACCIN DE LA MORT : voici le récit du « Delta Variant » pour utiliser LA PEUR visant à conduire les gens vers le « vaccin tueur » de la coagulation du sang en masse

Méfiez-vous du rhume banal conçu dans un laboratoire, car il peut vous tuer. Si vous souffrez de cancer, de diabète, d’obésité, de maladie cardiaque, d’accident vasculaire cérébral ou de démence, vous pourriez être un très bon candidat à la mort par vaccin. Si votre système immunitaire est compromis (200 millions d’Américains), vous courez un risque élevé de mourir du Delta Variant (blessures vaccinales causées par les injections de Covid-19 et tout nouveau « booster » pour les variantes). Oui, les « responsables » du CDC et du CCP (MSM) ont confirmé que la variante Delta se trouve dans tous les États de l’Union, mais elle se propage plus rapidement dans certaines parties du Nevada, du Colorado, du Missouri, de l’Arkansas et de l’Utah.

Pour l’instant, le CDC affirme que les vaccins Covid-19 sont toujours efficaces (à moins de 50% d’efficacité) pour lutter contre les mauvais cas de grippe chinoise [et/ou américaine, française, britannique et alliés – MIRASTNEWS], mais c’est impossible pour eux d’avoir déjà testé, et où sont ces résultats s’il vous plaît ? Sciences s’il vous plaît. Ce n’est qu’une énorme expérience médicale considérée comme « usage d’urgence ».

Les MSM vont maintenant répandre le récit de propagande super effrayant «Delta Variant», car les taux de vaccination ne semblent pas augmenter beaucoup plus

Si le régime CDC/CCP peut au moins maintenir son taux de vaccination de 50 pour cent, il pourra éliminer environ 160 millions d’Américains en quelques mois seulement, et personne ne saura ce qui les a frappés. Les médecins utiliseront tous les faux tests PCR définis pour 70 % des « anticorps » Delta Variant positifs ou tout autre chiffre qu’ils jugent suffisamment légitime pour garantir la conformité de tous les hommes de main vaccinés. Ensuite, toutes les blessures causées par le vaccin, qu’elles soient causées par des caillots sanguins ou le « syndrome » de la myocardite, seront imputées à la «variante delta».

Jusqu’à ce qu’au moins 50 % des Américains reçoivent la prochaine série de vaccins Covid, que cela signifie un « coup de rappel » ou une « variante », tout ce que vous verrez et entendrez de MSM est la propagande « Delta Variant », et comment c’est un million fois plus effrayant que Covid-19. Cela fait ressembler Covid-19 à un rhume ou à une grippe (parce que c’est le cas). Jusqu’à ce que les communistes de Washington DC fassent repiquer tous ces moutons avec l’inoculation « kill switch », vous n’entendrez pas la fin de Delta Variant.

Les avertissements de Delta Variant seront collés sur chaque affiche d’école et chaque panneau d’affichage en Amérique. Ce sera le sujet principal de l’actualité nationale, régionale et locale. Chaque journal dira Delta Variant au moins dix fois par jour, dans plusieurs articles différents.

Confirmé : un autre « rhume cérébral » et « grippe thoracique » se propageant dans 5 États américains, courez pour votre vie (vers les centres de vaccination mortels)

Rappelez-vous comment les statistiques de décès de Covid ont continué de baisser, de baisser, de baisser après l’« épidémie ? » initiale ? Il a été massivement médiatisé au début, comme si Ebola infectait une personne sur trois sur Terre et que le vaccin était « sur le point d’être inventé » pour sauver tout le monde et la planète entière d’une mort certaine. Nous avons tous mis nos masques et essayé de ne pas être infectés ou d’infecter les autres avec notre salive mortelle. Nous sommes restés éloignés l’un de l’autre, et même dans nos maisons pour sauver la Terre Mère d’exister sans plus jamais personne.

Seulement pour découvrir que Covid-19 était une grippe planifiée qui ne finirait pas par tuer plus que la grippe saisonnière, y compris près de 100% des médicaments d’ordonnance faibles, immunodéprimés, mangeurs d’OGM, buveurs de fluorure -prendre des moutons américains. Delta Variant est dans « chaque état » maintenant, tout comme le Zika et la grippe porcine, si les fausses nouvelles le disent.

Les vaccins contre la Covid-19 ne sont ni sûrs ni efficaces ; ils sont dangereux et défectueux. Visitez CovidVaccineReactions.com si vous avez déjà reçu un ou deux vaccins Covid toxiques et que vous ressentez des effets secondaires, des caillots sanguins ou d’autres événements indésirables. Réglez ensuite votre fréquence Internet sur Pandemic.news pour des mises à jour sur ces crimes contre l’humanité sous couvert de vaccination.

S.D. puits

