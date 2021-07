LE VERDICT EST EN: Ils nous tuent délibérément avec les armes biologiques « vaccin » Covid ! + DOCUMENT DIVULGUé – ‘AUTORISATION D’ADMINISTRER UN VACCIN ANTIPOISON (COVID-19)’ – ILS SAVENT QUE C’EST UN MEURTRE

Agenda de Super Vaccination

En cours de mise en œuvre dans le monde entier

via des armes biologiques génocidaires

Déguisé en vaccins COVID-19

Arme biologique COVID-19 + Vaccins Covid + Fréquences 5G = ELE

State of the Nation

Hélas, nous affirmons une évidence : les « vaccins » contre la Covid ne sont pas du tout des vaccins ; ils n’ont jamais été censés l’être.

Chacune des injections de Big Pharma a été formulée comme une arme biologique hautement sophistiquée conçue pour tuer, affaiblir, rendre malade, neutraliser et/ou blesser les malheureuses victimes.

À ce jour, toutes les preuves scientifiques, anecdotiques et circonstancielles indiquent clairement un « vaccin Covid » minutieusement conçu par bio-ingénierie qui a été imposé à l’humanité afin de dépeupler la planète.

Ces « vaccins » expérimentaux extrêmement risqués ont été administrés sans tenir compte de l’âge, de l’état de santé, des réactions allergiques ou de la capacité de détoxifier correctement les ingrédients extrêmement nocifs. Voir : Pfizer « Vaccine » contient 99 % d’oxyde de graphène après analyse au microscope électronique

Oxyde de graphène et 5G

Il est d’une importance primordiale de comprendre pourquoi un volume aussi important d’une toxine connue telle que l’oxyde de graphène a été mis dans ces « vaccins ».

Dès le début, il a été correctement observé qu’il existait une corrélation directe entre les épidémies de COVID-19 et les déploiements de la 5G dans le monde.

En fait, tous les premiers grands clusters SARS-CoV-2 se sont multipliés dans les principales zones métropolitaines qui venaient de subir le déploiement militaire de la 5G en 2019.

Par conséquent, le lien établi entre ces explosions épidémiques de coronavirus et le basculement du commutateur sur les réseaux électriques 5G est désormais indéniable.

Ce point de données critique informe un récit scientifique émergent qui est maintenant exploré par une équipe expérimentée et qualifiée de chercheurs espagnols.

La Quinta Columna, une équipe de chercheurs espagnols, a découvert que les vaccins contiennent de l’oxyde de graphène. Il a une bande d’absorption pour les fréquences 5G et c’est peut-être aussi la raison du phénomène magnétique.

Complot de bioterrorisme en vue de commettre un génocide mondial

En ce qui concerne ce complot criminel complexe pour commettre un meurtre de masse, il n’y a tout simplement aucune défense pour aucun des co-conspirateurs malveillants – Big Pharma, le système de santé américain, les agences de santé publique du gouvernement américain, l’OMS, B&MGF, etc. de ces institutions savaient bien que les vaccins ne fonctionnent pas et n’ont jamais fonctionné comme suit :

Non seulement les vaccins ne fonctionnent pas comme le prétend le complexe Big Pharma-Medical-Government, mais ils sont en fait fabriqués comme des armes de mort et de maladie massives.

Avec le déploiement de tous les programmes de vaccination contre la COVID-19 dans le monde, il est maintenant clair que l’objectif explicite du programme de super vaccination contre la Covid était de procéder à une extermination au ralenti de la race humaine. Bien sûr, beaucoup de ceux qui ne meurent pas des différents coups de Covid subiront inévitablement un sort bien pire que la mort.

Quiconque ne le croit pas devrait écouter cet ancien cadre de Big Pharma qui a littéralement risqué sa vie pour découvrir la vérité choquante sur cet événement de niveau d’extinction qui se déroule rapidement.

CET ANCIEN VICE-PRÉSIDENT DE PFIZER EST TOTALEMENT EN FEU (Vidéo)

Conclusion

L’ancien expert russe en guerre biologique nous a averti l’année dernière que les vaccins COVID-19 avaient été intentionnellement créés comme des armes biologiques mortelles. Voir : Un ancien expert russe de la guerre biologique avertit que le vaccin « Covid-19 » est une arme biologique mortelle (Vidéo)

Cependant, ce qu’elle ne nous a pas dit, c’est à quel point ce complot génocidaire est vraiment compliqué. Car ceux qui ne sont pas tués par les coups de tueur seront certainement sérieusement affaiblis plus l’injection de Covid qu’ils recevront. Chaque booster est destiné à suralimenter le tir précédent de manière à produire une myriade de problèmes médicaux et de problèmes de santé invalidants.

State of the Nation

7 juillet 2021

Traduction : MIRASTNEWS

DOCUMENT DIVULGUé – ‘AUTORISATION D’ADMINISTRER UN VACCIN ANTIPOISON (COVID-19)’ – ILS SAVENT QUE C’EST UN MEURTRE

CONFIRMÉ PAR UNE FUITE DE DOCUMENT DU GOUVERNEMENT.

Le nom du jeu est MURDER et VOUS êtes la victime visée.

Allez-vous vous allonger et prendre cette injection mortelle ou allez-vous vous lever et riposter avec une Révolution au cœur de l’ennemi – votre propre gouvernement.

Si vous attendez qu’un Sauveur vienne vous sauver, je suis désolé mais le temps est écoulé.

Vous serez MORT avant que cela n’arrive.

Des groupes ou des milices doivent être formés immédiatement pour votre protection et celle de votre famille.

Lien vers POISON COVID-19

Dr Andrew Robertson DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA SANTÉ https://www.wa.gov.au/government/publications/public-health-act-2016-wa-instrument-of-authorisation-authorisation-supply-or-administer-poison-sars-cov-2-covid-19-vaccine-australian-defence-force-no2-2021

Le surintendant de la police pakistanaise Malik Mahmood est mort peu de temps après avoir reçu son vaccin Covid !

Vidéo prise par Vincent James. – Malik Imtiaz Mahmood a reçu son vaccin le ou vers le 13 juin, selon la World Doctors Alliance, et le ou vers le même jour, Mahmood est mort d’une crise cardiaque !

UNE FEMME VACCINÉE TOMBE EN CUISINE ET MEURT

Une jeune femme en bonne santé qui a reçu le vaccin Covid meurt lors de son émission de cuisine sur internet. Ces décès étranges sont de plus en plus fréquents dans le monde à mesure que de plus en plus de personnes se font vacciner.

CNN DIT QU’UNE CHIRURGIE DU COUDE A TUÉ UN ATHLÈTE DE 20 ANS – AUCUN HUMAIN N’EST JAMAIS MORT D’UNE CHIRURGIE DU COUDE

Le joueur de baseball de 20 ans, Sang Ho Baek, a été tué par la vaccin le 12 juin. CNN, NBC et SPORTS ILLUSTRATED disent tous qu’il est décédé des complications de la « Tommy John Surgery ». Vraiment, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que NBC, CNN et les autres menteurs des médias cessent soudainement de mentir. C’est tout ce qu’ils font. Ce sont des professionnels. Bien sûr, ils ont dit que cette petite coupure sur son coude l’avait tué, mais je m’éloigne du sujet. Une opération courante pour les joueurs de baseball blessés et graves, la chirurgie Tommy John répare quelques petits ligaments dans le bras de lancement des lanceurs de baseball. Plus de 2 000 joueurs de baseball ont été opérés. L’opération dure environ 90 minutes.

Personne n’en est jamais mort.

Source : bootcamp

Découvrez sa chaîne ici https://www.bitchute.com/channel/HcR3pLdZtqqE/

LE VACCIN ABAT 300 ENFANTS AMÉRICAINS EN 3 MOIS

Source : Tap News

Des dizaines de milliers de blessés par « vaccins » COVID-19 aux États-Unis demandent de l’aide alors que la communauté médicale leur tourne le dos

Commentaires de Brian Shilhavy

Rédacteur en chef, Health Impact News

Plus de 6 mois après le début de la campagne de vaccination de masse avec les injections expérimentales COVID-19 non approuvées par la FDA, où environ la moitié de la population américaine a maintenant reçu au moins une de ces injections, des dizaines de milliers de victimes commencent à s’exprimer, regrettant leurs choix et à implorer de l’aide.

La communauté médicale dans l’ensemble leur a tourné le dos, ce qu’elle a vraiment fait au cours des 40 dernières années et plus avec TOUTES les personnes blessées par le vaccin, dont la plupart étaient des enfants avant les injections COVID-19.

Ainsi, alors que ceux qui se sont exprimés dans le passé étaient principalement des parents d’enfants endommagés par les vaccins que les médias corporatifs et le système médical ont sommairement qualifié de «fous», maintenant ceux qui se sont exprimés sont principalement des adultes dont la vie a été gâchée par ces injections. Les adultes pro-vaccins, évidemment, puisqu’ils ont choisi de recevoir l’un de ces vaccins, que de nombreux médecins et scientifiques dissidents qualifient désormais d’ »armes biologiques ».

Au moins, ils ont encore une voix pour s’exprimer, car des milliers d’autres sont maintenant morts à la suite des injections, selon les statistiques du CDC.

Voici une vidéo récemment publiée par un groupe qui se fait appeler « Vax Longhaulers ».

C’est sur notre chaîne Bitchute, et est également sur notre chaîne Rumble.

Il existe un groupe privé sur Facebook appelé groupe «Covid19 Vaccine Victims & Families». Il compte près de 30 000 membres !

Alicia Powe a écrit hier un article présentant plusieurs messages de ce groupe sur The Gateway Pundit.

Les victimes du vaccin COVID censuré demandent des réponses dans un groupe Facebook privé

Par Alicia Powe

The Gateway Pundit

Alors que Big Tech, l’administration Biden, Hollywood, les politiciens, les employeurs et les prestataires de soins de santé du pays galvanisent le public pour qu’il se fasse vacciner contre Covid, le nombre de victimes décédées ou souffrant d’effets mortels des injections expérimentales d’ARNm continue d’augmenter.

Ceux qui ne veulent pas être regroupés dans l’essai de masse du médicament sont invités à simplement « continuer » afin que nous puissions continuer « en toute sécurité » avec nos vies.

Malgré les efforts incessants pour censurer « l’hésitation vaccinale », des milliers de personnes qui subissent les effets néfastes des vaccins ont recours à un groupe Facebook privé pour tirer la sonnette d’alarme sur la faute médicale.

Post après post, plus de 29 500 membres du « COVID 19 Vaccine Victims & Families Group » détaillent les horribles anomalies de santé qu’ils ont subies, notamment des accidents vasculaires cérébraux, des caillots sanguins, des saignements excessifs, des douleurs ressemblant à des aiguilles dans leurs membres et une paralysie, après avoir reçu les vaccins Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson et AstraZeneca.

Indépendamment des témoignages déchirants, Facebook insère un avertissement sur chacun des messages des membres du groupe pour assurer aux utilisateurs que les vaccins sont « sûrs » et « efficaces ».

« Les vaccins COVID-19 subissent de nombreux tests de sécurité et d’efficacité et sont ensuite surveillés de près », indique la notification, citant l’Organisation mondiale de la santé.

La notification dirige les utilisateurs vers le centre d’information COVID-19 de Facebook, qui fait la promotion du vaccin et fournit des emplacements offrant des vaccins dans chaque État.

Lisez l’article complet sur The Gateway Pundit.

Traduction : MIRASTNEWS

Ma pauvre fille, vaccin le 27 mars maintenant le 1er juillet. PAS D’AMÉLIORATION ENCORE PIRE !!!!!!!

Telegram: https://t.me/CoronaImpfschaden

Vidéo prise depuis Impfschaden Corona. – Effets secondaires après vaccination AstraZeneca.

Je n’ai aucun contrôle sur ce que fait mon corps ! Un nouveau type de réaction indésirable au VACCIN TUEUR

Vidéo tirée de Covid Vaccine Injuries.

Telegram: https://t.me/covidvaccineinjuries

MAUVAISE RÉACTION AU VACCIN COVID UN JOUR APRÈS L’AVOIR REÇU

Les médias continuent d’ignorer ces blessures causées par le vaccin Covid. Les gens ont des convulsions, des crises cardiaques et des caillots sanguins, mais pas un mot des médias. Cette réaction vous semble-t-elle normale ?

Se transformer en zombie et faire la marche des zombies. Ce n’est plus drôle, n’est-ce pas ? Toujours pro vaccin (idiot)

« Ses jambes sont mortes » Elle ne rit plus maintenant. Mais est-elle toujours pro vaccin ?

Source : Health Impact News

« Nous ferons du porte-à-porte » : Biden lance une campagne pour obliger les Américains non vaccinés à se faire vacciner

Désespérés et à court d’arguments scientifiques convaincants, l’État profond et le mondialistes se sentent obligés de forcer les personnes à s’empoisonner! – MIRASTNEWS

Par ZeroHedge News

L’administration Biden organise une campagne de porte-à-porte pour encourager les Américains non vaccinés à prendre le vaccin, après avoir échoué à atteindre leurs objectifs de vaccination du 4 juillet.

Tout en exposant le plan de l’administration Biden pour stimuler les vaccins, la porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré qu’ils se concentreraient sur « une sensibilisation communautaire ciblée de porte à porte pour faire vacciner les Américains restants en veillant à ce qu’ils obtiennent les informations dont ils ont besoin sur la sécurité et l’accessibilité des vaccins.

Alors, ils ont une liste ?

Regarder:

Jen Psaki : Nous ferons du porte-à-porte aux Américains qui n’ont pas été vaccinés pic.twitter.com/S70VjPojfj – Caleb Hull (@CalebJHull) 6 juillet 2021

Plus tôt dans la journée, Biden s’est exprimé depuis la Maison Blanche après avoir échoué à atteindre son objectif de vacciner partiellement au moins 70% des adultes américains d’ici le jour de l’indépendance.

BIDEN: « Nous devons aller communauté par communauté, quartier par quartier, et souvent du porte-à-porte, littéralement frapper aux portes » pour faire vacciner les gens. pic.twitter.com/oJ2lG9bqaw – Appel quotidien (@DailyCaller) 6 juillet 2021

Selon le Daily Mail, au moins 67% des adultes américains ont reçu au moins une injection.

Il devrait également pousser les adolescents âgés de 12 à 18 ans à se faire vacciner lorsqu’ils retournent à l’école ou se préparent pour les sports d’automne.

Lisez l’article complet sur ZeroHedge News.

Note de l’éditeur de Brian Shilhavy :

Connais tes droits! Personne n’est légalement tenu de prendre ces injections pour le moment, car ils ne sont toujours que sous autorisation d’utilisation d’urgence, et les directives de la FDA indiquent clairement qu’ils sont VOLONTAIRES.

En ce qui concerne toute personne venant à votre porte, si vous ne l’avez pas invitée, elle introduit des informations non sollicitées et vous pouvez leur demander de partir. Si vous les engagez, vous n’êtes PAS légalement tenu de leur donner des informations.

En fait, s’ils vous demandent si vous êtes vacciné ou non, c’est une VIOLATION des lois HIPAA pour la confidentialité médicale. Vous n’êtes PAS obligé d’y répondre.

Demandez-leur simplement de partir, et s’ils ne le font pas, c’est qu’ils commettent une intrusion, et vous pouvez traiter avec eux, mais votre état vous autorise légalement à traiter avec les intrus.

Traduction : MIRASTNEWS

Bill Gates surpris en vidéo admettant que le vaccin CHANGERA NOTRE ADN POUR TOUJOURS

Bill Gates surpris en vidéo admettant que le vaccin CHANGERA NOTRE ADN POUR TOUJOURS

ILS VOUS TROMPENT AVEC LEURS MENSONGES DE VACCINATION

LES ÉLITES NE SE FONT PAS VACCINER. ELLES VOUS TROMPENT EN FAISANT SEMBLANT !

Ne laissez pas ces démons vous tromper. Ils sont diffusés à la télévision publique pour vous inciter à recevoir leur marque. Réveillez-vous et cherchez la vérité et la protection de Dieu.

VACCIN CONTAGIEUX INFECTANT LES PERSONNES NON VACCINÉES

Le vaccin a été créé pour être contagieux. Les médecins censurés avertissent les gens de rester à l’écart des personnes qui ont reçu le vaccin. Il existe d’innombrables histoires de personnes devenues magnétiques après avoir côtoyé des personnes vaccinées. Ceux qui sont vaccinés ou qui ont été proches d’une personne vaccinée propagent une protéine de pointe qui est toxique et endommage les organes et le système cardiovasculaire. Ce que nous voyons maintenant ne sont que les premiers symptômes. Gardez vos distances et priez pour eux.

Début de la campagne de vaccination #WeWantToBeHeard – Partagez la vérité ! Téléchargez la vidéo !

Les vaccinés lancent la campagne #WeWantToBeHeard. Nous vous entendons! Partagez cette vidéo! Partagez la vérité ! Télécharger cette vidéo! #WeWantToBeHeard #IwantToBeHeard #PleaseHearUs #OurVoicesMatter #DoNotIgnoreUs #DoNotForgetAboutUs #StopTheShot

Source: https://freeworldnews.tv/watch?id=60e4b2d89a1f26450b8d1751

Source : Health Impact News