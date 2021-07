Cairn Energy saisit 20 actifs du gouvernement indien à Paris pour récupérer 1,7 milliard de dollars dans une affaire d’arbitrage

Cairn Energy a effectivement saisi des propriétés appartenant à l’État indien à Paris, dans une escalade dramatique pour forcer l’Inde à payer 1,7 milliard de dollars attribués par un tribunal international pour un différend fiscal.

En janvier, la firme britannique Cairn Energy avait menacé de saisir des actifs appartenant au gouvernement indien, principalement des avions et des navires dans le cadre du différend fiscal.

Il a déclaré que les cibles pourraient inclure des comptes bancaires ainsi que des biens immobiliers mobiles et immobiliers, y compris les actifs d’entreprises du secteur public telles que la société d’État Air India, mais pas les actifs diplomatiques.

Dans une lettre d’avertissement adressée au Premier ministre indien, Cairn Energy a menacé le gouvernement indien d’honorer le verdict dans l’une de ses batailles fiscales les plus anciennes et les plus médiatisées sous peine d’en subir les conséquences.

Dans la décision (lire ci-dessous) Cairn décrit comme « final et contraignant », le tribunal a ordonné à New Delhi de payer 1,2 milliard de dollars de dommages et intérêts, plus les intérêts et les frais, pour dédommager Cairn des actions – longtemps vendues par le département des impôts – ainsi que comme dividendes confisqués.

« La sentence peut être appliquée contre des actifs indiens dans de nombreuses juridictions à travers le monde pour lesquelles les préparatifs nécessaires ont été mis en place », a déclaré la société.

Cairn a ensuite commencé à identifier les actifs qu’il pourrait saisir si le gouvernement indien ne se conformait pas à l’ordre. Des sources ont déclaré que ceux-ci pourraient inclure des avions et des navires.

Cairn a déclaré avoir identifié 70 milliards de dollars d’actifs dans le monde, allant des bâtiments aux avions d’Air India, qu’il pourrait tenter de saisir tant que le gouvernement indien refuserait de payer.

Cairn Energy a ensuite poursuivi le transporteur phare de l’Inde, Air India, pour faire appliquer la sentence arbitrale de 1,2 milliard de dollars.

Cairn a intenté une action en justice devant le tribunal de district américain du district sud de New York, cherchant à rendre Air India responsable du jugement qui a été rendu à Cairn.

Le procès a fait valoir que le transporteur, en tant qu’entreprise d’État, est « juridiquement indistinct de l’État lui-même ».

« La distinction nominale entre l’Inde et Air India est illusoire et ne sert qu’à aider l’Inde à protéger indûment ses actifs contre des créanciers comme (Cairn) », indique le dossier.

Pendant ce temps, Cairn Energy a également déposé des recours devant les tribunaux américains, britanniques et néerlandais pour enregistrer la sentence arbitrale en tant qu’action préparatoire au cas où elle n’aurait pas été payée par le gouvernement indien.

L’action est forcée par les actionnaires de Cairn, qui comprennent de grandes institutions financières telles que BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton, Schroders et Aviva.

En 2011, Cairn Energy avait vendu Cairn India au groupe Vedanta d’Anil Agarwal, à moins d’une participation mineure de 9,8%. Il souhaitait également vendre la participation résiduelle, mais le département informatique l’en a empêché.

Maintenant, Cairn a obtenu une ordonnance du tribunal français pour saisir environ 20 propriétés du gouvernement indien en France.

Son application de gel des avoirs à Paris est la première à réussir. La société a déclaré qu’elle transférerait effectivement la propriété de 20 propriétés évaluées à plus de 20 millions d’euros, y compris dans les 16e et 14e arrondissements.

Cairn a déclaré que le gel des propriétés approuvé par la Cour française, le Tribunal Judiciaire de Paris, était une « étape préparatoire nécessaire à la prise de possession des propriétés et garantit que le produit de toute vente serait dû à Cairn ».

Cairn a engagé l’avocat Dennis Hranitz, qui a travaillé sur le conflit du fonds spéculatif américain Elliott Capital Management, qui en 2012 a saisi un navire de la marine argentine au Ghana pour un différend sur la dette.

Intéressant, il y avait aussi des rapports selon lesquels le gouvernement indien céderait à Cairn les champs pétrolifères Ratna R-Series dans la mer d’Oman ou le champ pétrolifère Barmer au Rajasthan pour régler le différend.

«Une option consiste à donner à Cairn un ou plusieurs des champs de pétrole et de gaz que le gouvernement possède maintenant après qu’ils aient été cédés par les opérateurs pour diverses raisons.

Le gouvernement pourrait céder les gisements de pétrole et de gaz Ratna et R-Series dans la mer d’Oman qui ont été retirés au consortium Essar Oil-Premier Oil en 2016 parce que les conditions contractuelles avaient changé. Le champ pétrolifère de Barmer au Rajasthan, qui a été découvert à l’origine par Cairn Energy, pourrait être une autre option », ont déclaré des sources internes.

« C’est une solution gagnant-gagnant – le gouvernement règle sa responsabilité sans payer un seul centime ni bouleverser les sentiments des investisseurs en n’honorant pas la sentence arbitrale par le biais de contestations judiciaires sans fin et en récupérant en même temps une entreprise d’exploration et de production (E&P) établie », a dit une autre source.

Lisez le jugement arbitral de 582 pages ci-dessous :

https://files.lbr.cloud/public/2020-12/2016-07%20Cairn%20Award.pdf?BbhUbvxXvGccrkunQx_Cfiklx2MGNEmT=

https://jusmundi.com/en/document/decision/pdf/en-cairn-energy-plc-and-cairn-uk-holdings-limited-v-the-republic-of-india-final-award-wednesday-23rd-december-2020

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia