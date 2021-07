Chirurgien qui a opéré une jeune victime italienne du vaccin : « Vous n’avez jamais rien vu de tel »

Le chirurgien qui a opéré une fille italienne, Camilla Canepa, décédée à l’âge de 18 ans des effets du vaccin, a déclaré qu’il n’avait jamais rien vu de tel. « Ce n’est pas normal », a-t-il ajouté.

Camilla Canepa a été opérée par Gianluigi Zona, directeur de la clinique neurochirurgicale et neuro-traumatologique de l’hôpital San Martino : « Je n’avais jamais vu un cerveau affecté par une thrombose aussi étendue et grave.

Le neurochirurgien de garde à San Martino cette nuit-là était Alessandro d’Andrea, qui a également appelé le médecin-chef à ses côtés à la table d’opération. « Nous avons décidé de subir une craniotomie de décompression, dans laquelle le crâne est ouvert pour soulager la pression interne. »

Zona a raconté l’expérience : « Tous les sinus veineux étaient bloqués par des thrombus, un scénario que je n’ai jamais vu au cours de mes nombreuses années dans cette profession. Considérez le sinus veineux comme la rivière au milieu d’une vallée où convergent plusieurs ruisseaux. Si un barrage est construit au milieu du cours d’eau, la rivière gonfle et les affluents ne peuvent plus s’écouler à cet endroit, de sorte que la pression monte en amont.

« Je ne suis ni virologue, ni épidémiologiste, ni coroner, mais vu l’image que j’ai vue dans la tête de la fille, il est clair que nous avons affaire à quelque chose qui n’est pas normal. »

Les parents de la jeune fille de 18 ans décédée ont déclaré aux médias : « Elle n’avait aucune maladie ». La semaine dernière, le procureur de Gênes, qui coordonne les enquêtes en cours, demandera au coroner de Pavie d’effectuer l’autopsie sur le corps de Camilla Canepa, la jeune fille de dix-huit ans décédée après le vaccin. La jeune fille souffrait d’un déficit plaquettaire chronique, une « thrombocytopénie auto-immune familiale ». C’est ce que les enquêteurs ont appris des premiers rapports des médecins.

Mais la famille de la jeune fille, assistée de l’avocat Angelo Paone, est ferme sur ce point. « Camilla n’avait aucune maladie », a expliqué leur avocat. À l’appui de leur affirmation, deux tomodensitogrammes différents. Elle avait subi les deux scanners, et était sortie après le premier qui n’avait pas montré la situation de la thrombose en cours, mais immédiatement transférée à l’hôpital après le second montrant que sa santé était compromise.

La jeune fille est arrivée aux urgences de l’hôpital de Lavagna le 3 juin, une semaine seulement après l’injection d’AstraZeneca. Elle s’était plainte de violents maux de tête.

Canepa, originaire de la ville de Sestri Levante en Ligurie, a reçu le vaccin lors d’une « journée portes ouvertes » de vaccination pour les jeunes de plus de 18 ans. Le vaccin AstraZeneca a été approuvé pour tous les plus de 18 ans, mais en Italie, il n’est recommandé que pour les plus de 18-60 ans en raison de liens avec plusieurs cas de caillots sanguins chez des personnes plus jeunes.

Le cas de Camilla a suscité des inquiétudes chez des jeunes auparavant désireux de se faire vacciner pour obtenir le Green Pass ou le passeport vaccinal leur permettant de voyager et d’assister à des événements de masse.

Contenu du vaccin Pfizer exposé. Les injections sont des empoisonnements de masse

Des scientifiques espagnols ont examiné le « vaccin » de Pfizer, ils ont découvert que c’était du poison par Stew Peters Show

L’enseignant qui a reçu le VACCIN meurt et une autre réaction indésirable !!! juste pour l’argent et non pour votre bien-être.

Dr. Stephanie Seneff : Un scientifique du MIT affirme que les vaccins Covid pourraient causer des maladies dans « 10 à 15 ans »…

Dr. T lance un appel urgent à TOUS les professionnels de la santé au Royaume-Uni et dans le monde

Magnétisme – Induit par les vaccins

Depuis la nuit des temps, aucune plante, animal ou humain n’a jamais été magnétique.

Depuis le déploiement de la vaccination, les gens présentent maintenant des propriétés magnétiques claires et prouvées.

Les preuves indiquent que l’oxyde de graphène est le coupable.

Nous assistons à un crime contre l’humanité d’une ampleur sans précédent.

On a:

Un médecin prévient que le graphène dans le vaccin « COVID » Pfizer pourrait provoquer des caillots sanguins répandus

Le Dr Jane Ruby rejoint Stew Peters alors qu’il anime la dernière heure de l’Alex Jones Show pour révéler ses recherches les plus récentes sur le contenu douteux du vaccin Pfizer « COVID » : le graphène pourrait-il provoquer des caillots sanguins chez les receveurs d’injection ?

Du compte Telegram du Dr Jane Ruby ( @DrJaneRuby ):

« D’après le biostatisticien Ricardo Delgado du groupe de recherche La Quinta Columna, étant donné que 99 % du flacon de Pfizer était composé d’oxyde de graphène toxique, et étant donné dans ses propos que la NAC, le précurseur du glutathion, peut aider le corps à se détoxifier, nous pourrions être capable de donner un peu d’espoir aux personnes injectées.

Ma recommandation initiale est la suivante : ne les prenez pas si vous ne l’avez pas encore fait, si vous avez déjà reçu le premier coup, ne prenez pas le second, et pour l’amour de Dieu, gardez-les loin des enfants. »

LES COVIDIOTS PENSENT QU’ILS VOLERONT BIENTT ? PFIZER CONTIENT 99,99 % DE POISON. VERDICT = 100% MEURTRE

Vous devez vous demander à quel point ces Covidiots sont vraiment stupides lorsque les chercheurs découvrent maintenant exactement ce qu’il y a dans 100 flacons du vaccin Pfizer capturé.

Les résultats sont étonnants car ils montrent que le vaccin Pfizer contient 99,99% d’oxyde de graphène qui est toxique pour l’homme, altère le système immunitaire et forme des caillots sanguins entraînant la mort.

La vidéo contient d’autres actualités intéressantes du jour, comme une visite à votre porte de la communauté Pro Vaccine désireuse et capable de vous donner le vaccin sur place.

Que diriez-vous d’un défilé de mode pour cadavres ?

54% des médecins disent qu’ils connaissent des patients souffrant de réactions indésirables graves aux vaccins Covid-19 dans l’enquête

Sur les 700 médecins ayant répondu à une enquête sur Internet de l’Association of American Physicians and Surgeons (AAPS), près de 60 % ont déclaré qu’ils n’étaient pas « complètement vaccinés » contre la COVID-19.

Cela contraste avec l’affirmation de l’American Medical Association selon laquelle 96 pour cent des médecins praticiens sont complètement vaccinés. Ceci était basé sur 300 répondants.

Aucune des deux enquêtes ne représente un échantillon aléatoire de tous les médecins américains, mais l’enquête de l’AAPS montre que le soutien des médecins à la campagne d’injection de masse est loin d’être unanime.

« Il est faux d’appeler une personne qui refuse une injection un « anti-vaccination » », déclare Jane Orient, directrice exécutive de l’AAPS. » Pratiquement aucun médecin n’est « anti-antibiotique » ou « anti-chirurgical », alors que tous sont opposés à traitements qu’ils jugent inutiles, plus susceptibles de nuire que de profiter à un patient individuel, ou insuffisamment testés.

L’enquête de l’AAPS a également montré que 54% des médecins interrogés savaient que des patients souffraient d’une « réaction indésirable importante ». Parmi les médecins non vaccinés, 80 % ont dit « Je pense que le risque de vaccins dépasse le risque de maladie » et 30 % ont dit « J’ai déjà eu la COVID ».

Les autres raisons du refus de l’injection comprenaient des effets à long terme inconnus, l’utilisation de tissus fœtaux avortés, « c’est expérimental », la disponibilité d’un traitement précoce efficace et des rapports de décès et de caillots sanguins.

Sur 560 médecins en exercice, 56% ont déclaré avoir proposé un traitement précoce de la COVID.

Les non-médecins ont également été invités à participer à l’enquête. Sur quelque 5 300 participants au total, 2 548 ont formulé des commentaires sur les effets indésirables associés dont ils étaient au courant. Ceux-ci comprenaient la mort, l’amputation, la paralysie, la mortinatalité, les irrégularités menstruelles, la cécité, les convulsions et les problèmes cardiaques.

« La causalité n’est pas prouvée. Cependant, bon nombre de ces épisodes auraient pu entraîner une énorme responsabilité du fait du produit ou une indemnité pour faute professionnelle s’ils s’étaient produits après un nouveau médicament », a déclaré le Dr Orient. « Les fournisseurs de ces produits COVID sont protégés contre les poursuites judiciaires. »

https://dailyexpose.co.uk/2021/07/07/54-of-doctors-say-they-are-aware-of-patients-suffering-severe-adverse-reactions-to-the-covid-19-vaccines-in-survey/

QU’EST-CE QUE L’OXYDE DE GRAPHÈNE? Ingrédient principal de Pfizer, les flacons d’AstraZeneca expliqués par un expert médical

QUESTION DU JOUR! Le Dr Jane Ruby est une chercheuse pharmaceutique depuis 20 ans et elle a rejoint Stew Peters pour répondre à la question que tout le monde se pose – QU'EST-CE QUE L'OXYDE DE GRAPHÈNE, et est-ce que cela me fera du mal ?

OXYDE DE GRAPHÈNE DANS LES FLACONS DE VACCINATION : IMPRIMER LE RAPPORT OFFICIEL ET LE LAISSER DANS LES CENTRES DE SANTÉ !

L'une des nombreuses idées que La Quinta Columna a proposées à ses adeptes est d'imprimer des copies du rapport intermédiaire officiel de l'analyse du flacon de vaccination qu'ils ont publié il y a deux jours, afin qu'ils puissent être laissés dans les centres de soins ambulatoires, les centres de santé de général, commissariats, municipalités, conseils de quartier, avec des amis et des parents, etc.

Traduction non officielle du rapport provisoire officiel de l'analyse du flacon de vaccination https://www.orwell.city/2021/07/unofficial-translation.html

Le CDC surpris en train de mentir sur le pourcentage de personnes vaccinées 07/07/2021

Jetons un coup d'œil au pourcentage de personnes ayant reçu une dose et complètement vaccinées. Les chiffres ne s'additionnent pas et utilisent également les données du recensement de ~ 2010 pour nous faire penser que plus de personnes sont vaccinées que ne le sont pas. Ne tombez pas dans le piège les gens. Dieu vous protège.

BREAKING : Preuve qui met fin au récit Sars-CoV-2 | Professeur Sucharit Bhakdi – (point de vue)

Voici la vidéo du professeur Sucharit Bhakdi qui met fin au récit Sars-CoV-2, et donc à la ruée vers la vaccination. Le professeur Sucharit Bhakdi cite un certain nombre d'articles récents dans son discours. Je posterai des liens vers les citations dès que je les trouverai. Profitez de sa présentation.

DOCUMENT FUITÉ – 'AUTORISATION D'ADMINISTRER UN VACCIN ANTIPOISON (COVID-19)' – ILS SAVENT QUE C'EST UN MEURTRE

CONFIRMÉ PAR UNE FUITE DE DOCUMENT DU GOUVERNEMENT.

Le nom du jeu est MURDER et VOUS êtes la victime visée.

Allez-vous vous allonger et prendre cette injection mortelle ou allez-vous vous lever et riposter avec une Révolution au cœur de l’ennemi – votre propre gouvernement.

Si vous attendez qu’un Sauveur vienne vous sauver, je suis désolé mais le temps est écoulé.

Vous serez MORTS avant que cela n’arrive.

Des groupes ou des milices doivent être formés immédiatement pour votre protection et celle de votre famille.

LE VACCIN COVID PROVOQUE D’ÉNORMES BLESSURES ET DÉCÈS [2021-07-06] – PROF. DOLORES CAHILL (VIDÉO)

Le professeur Dolores Cahill dit que les vaccins à ARNm renforcent la souffrance et la maladie. Les citoyens soumis à des restrictions punitives de leurs libertés et de leurs déplacements pendant plus de 12 mois sont désormais contraints à des programmes de vaccination de masse, et ce qui sera bientôt obligatoire, pour regagner leurs libertés. Les dirigeants politiques continuent d’utiliser le slogan creux et malhonnête de « suivre la science » que beaucoup croient encore, mais nous entraînent-ils dans une autre forme d’enfer !!!

Dr Dolores Cahill, une experte reconnue en immunologie. Le Dr Cahill est experte dans l’UE depuis une quinzaine d’années dans les technologies futures et émergentes. Elle est présidente de la World Freedom Alliance, une plate-forme mondiale d’organisations offrant un accès à la justice, un véritable dialogue pour la science et la politique de la santé, obligeant les responsables du monde entier à rendre des comptes en vertu de la loi.

MISE À JOUR – UN POISON À L’OXYDE DE GRAPHÈNE TROUVÉ DANS DES VACCINS COVID – DES MILLIONS DE BLESSÉS ET DE MORT – MÉDECINS ZOMBIE

Des centaines de milliers de personnes ont été blessées et un peu moins d’un million sont mortes à cause de ces injections mortels empoisonnés que tout le monde semble implorer.

Les chercheurs ont étudié le contenu de l’injection de PFIZER et ont découvert qu’il contenait de l’OXYDE DE GRAPHÈNE, un produit chimique hautement toxique.

Ils savent ce qu’ils font et cela s’appelle simplement « MEURTRE DE MASSE » ou GÉNOCIDE.