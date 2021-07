Le partenariat du FEM contre la cybercriminalité veut éliminer l’anonymat en ligne et détruire la confidentialité

Mettre fin à l’anonymat : pourquoi le partenariat du FEM contre la cybercriminalité menace l’avenir de la vie privée

Par Whitney Webb

The Last American Vagabond

Extraits :

Beaucoup se concentrant sur l’exercice Cyber ​​Polygon de demain, moins d’attention a été accordée aux véritables ambitions du Forum économique mondial en matière de cybersécurité – créer une organisation mondiale visant à éliminer même la possibilité de l’anonymat en ligne.

Avec les gouvernements des États-Unis, du Royaume-Uni et d’Israël à bord, ainsi que certaines des sociétés les plus puissantes du monde, il est important de prêter attention à leur fin de partie, pas seulement aux simulations.

Au milieu d’une série d’avertissements et de simulations au cours de la dernière année concernant une cyberattaque massive qui pourrait bientôt faire tomber le système financier mondial, le «groupe de partage d’informations» des plus grandes banques et organisations financières privées des États-Unis a averti plus tôt cette année que les banques « confrontera un danger croissant » aux pirates informatiques « convergents » d’États-nations et criminels au cours de 2021 et dans les années qui suivront.

L’organisation, appelée Financial Services Information Sharing and Analysis Center (FS-ISAC), a fait cette déclaration dans son rapport 2021 « Navigating Cyber« , qui évalue les événements de 2020 et fournit des prévisions pour l’année en cours.

Cette prévision, qui présente une cyberattaque dévastatrice contre le système financier par l’intermédiaire de tiers comme pratiquement inévitable, plaide également en faveur d’un « utilitaire mondial fincyber [financial-cyber] » comme principale solution aux scénarios catastrophiques qu’elle prédit.

Sans surprise peut-être, une organisation proche des principaux membres du FS-ISAC a récemment été impliquée dans la mise en place de ce très « service public mondial de fincyber » – le Forum économique mondial, qui a récemment produit le modèle d’un tel service public dans le cadre de son Partenariat contre la cybercriminalité (WEF -PAC).

Non seulement des personnes de premier plan au FS-ISAC sont impliquées dans des projets de cybersécurité du WEF comme Cyber ​​Polygon, mais le PDG de FS-ISAC était également un conseiller du rapport WEF-Carnegie Endowment for International Peace qui a averti que le système financier mondial était de plus en plus vulnérable aux cyberattaques. et a fait l’objet du premier article de cette série en deux parties.

Un autre article, publié plus tôt cette année dans Unlimited Hangout, a également exploré la simulation Cyber ​​Polygon 2020 du WEF d’une cyberattaque ciblant le système financier mondial. Une autre itération de Cyber ​​Polygon doit avoir lieu demain 9 juillet et se concentrera sur la simulation d’une cyberattaque de la chaîne d’approvisionnement.

Un thème majeur de ces efforts n’a pas seulement été l’accent mis sur la coopération mondiale, mais aussi une fusion de banques privées et/ou d’entreprises avec l’État, en particulier les agences de renseignement et d’application de la loi.

En outre, de nombreuses banques, institutions et individus impliqués dans la création de ces rapports et simulations sont soit activement impliqués dans les efforts liés au WEF pour inaugurer un nouveau modèle économique mondial de « capitalisme des parties prenantes » ou cherchent à introduire de manière imminente, ou développent activement des monnaies numériques soutenues par la banque centrale, ou CBDC.

En outre, et comme mentionné dans le premier article de cette série, une cyberattaque comme celles décrites dans ces rapports et simulations constituerait également le scénario idéal pour démanteler le système financier actuel défaillant, car elle absoudrait les banques centrales et les institutions financières corrompues de toute responsabilité.

La convergence de plusieurs facteurs préoccupants dans le monde financier, notamment la fin du LIBOR en fin d’année et l’hyperinflation imminente des devises d’importance mondiale, suggère que le moment est venu pour un événement qui permettrait non seulement à l’économie mondiale de « remettre à zéro » », mais aussi absoudre les institutions financières fondamentalement corrompues du monde entier de tout acte répréhensible.

Au lieu de cela, les pirates informatiques sans visage peuvent être blâmés et, compte tenu des précédents récents aux États-Unis et ailleurs, tout groupe ou État-nation peut être blâmé avec un minimum de preuves comme politiquement commode.

L’appel du FS-ISAC et du WEF Partnership against Cybercrime à cibler spécifiquement les crypto-monnaies, en particulier celles qui favorisent l’anonymat transactionnel, ainsi que l’infrastructure sur laquelle ces crypto-monnaies fonctionnent, est particulièrement intéressant. Bien qu’elles soient conçues comme un moyen de lutter contre la «cybercriminalité», il est évident que les crypto-monnaies seront des concurrents indésirables pour les monnaies numériques de la banque centrale qui seront bientôt lancées.

En outre, comme ce rapport le montrera, les partenaires du WEF tentent de « lutter contre la cybercriminalité » qui visent à mettre fin à la vie privée et au potentiel d’anonymat sur Internet en général, en liant les identifiants émis par le gouvernement à l’accès à Internet. Une telle politique permettrait aux gouvernements de surveiller chaque élément de contenu en ligne consulté ainsi que chaque publication ou commentaire rédigé par chaque citoyen, soi-disant pour garantir qu’aucun citoyen ne puisse se livrer à des activités « criminelles » en ligne.

Lisez l’article complet sur The Last American Vagabond.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News