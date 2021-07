La Maison Blanche annonce officiellement des « forces de frappe » de vaccins qui feront du porte-à-porte, ciblant les anti-vaccins chez eux, obligeant les Américains à prendre des INJECTIONS

C’est officiel : la Maison Blanche a annoncé publiquement et sans s’excuser le déploiement de « forces de frappe » – un terme militaire – pour faire du porte-à-porte à travers l’Amérique, ciblant les personnes non vaccinées dans leurs propres maisons. Cela a été fièrement annoncé hier par Jen Psaki.

L’objectif du programme – qui a déjà été dénoncé par de nombreux gouverneurs d’États et sénateurs américains – est de contraindre les gens à prendre des « vaccins mortels » d’armes biologiques à protéines de pointe, qui sont délibérément mal étiquetées « vaccins ». Très rapidement, ce programme passera au statut obligatoire complet, ce qui signifie l’exécution de la pointe des armes des injections mortelles, ce qui signifie essentiellement que le gouvernement américain libère des escadrons de la mort à travers l’Amérique.

Et ils ne le cachent même plus.

Mon meilleur conseil sur la façon de gérer cela est:

S’ils viennent à votre porte, ne répondez pas. S’ils continuent de frapper, appelez la police. S’ils défoncent votre porte, défendez-vous. À tout moment, enregistrez en vidéo tout ce qui se passe. Et téléchargez votre vidéo sur Brighteon.com ou d’autres plateformes de liberté d’expression.

Tout être humain a le droit de se défendre. Une agression avec un vaccin expérimental qui a déjà tué au moins 9 000 Américains (selon VAERS.HHS.gov) est, bien sûr, une agression avec une arme mortelle.

Quiconque tente de vous agresser avec une arme mortelle commet un acte criminel et doit être arrêté.

Voici ce que Jen Psaki a dit cette semaine :

« Notre travail ne s’arrête pas là et nous allons continuer à faire pression pour faire vacciner les 12-18 ans… c’est une des raisons pour lesquelles nous avons initié ces forces de frappe pour aller dans les communautés… »

Regardez-la dire ici :

Le régime Biden vient de déclarer la guerre aux civils américains

« Forces de frappe » est un terme militaire qui désigne des escouades armées qui ont l’intention de détruire leur cible. Dans ce cas, la cible est chaque Américain qui refuse de se faire injecter des armes biologiques à protéines de pointe. Le gouvernement a déclaré la guerre au peuple américain.

Déployées au niveau national, ces « forces de frappe » militarisées seront composées d’agents de la FEMA et presque certainement d’agents fédéraux armés. Ceux-ci pourraient être plus précisément appelés «escadrons de la mort», et leur objectif est soit d’injecter aux gens des armes biologiques mortelles, soit de les kidnapper médicalement et de les emmener dans les camps de la mort de la FEMA où ils peuvent être exterminés tranquillement, sans faire de scène dans la rue.

Quiconque résiste à cela avec une arme à feu sera probablement exécuté à vue et qualifié de « terroriste domestique ».

Cela est allé au-delà du simple « autoritaire ». L’objectif du gouvernement est l’extermination. Dépeuplement de masse par tous les moyens nécessaires. C’est une voie déclarée contre l’humanité. Psaki n’a pas utilisé l’expression « forces de frappe » par accident. Ce n’est pas non plus une phrase à utiliser à la légère. Il a une signification très spécifique qui consiste à utiliser des escouades militarisées pour détruire les cibles visées.

Écoutez mon podcast complet Situation Update pour les détails horribles sur ce que le régime criminel Biden prévoit de déclencher à travers l’Amérique – une vague d’exécutions, d’enlèvements médicaux et de morts massives :

Cette deuxième vidéo propose un bref résumé de 10 minutes de tout cela, qui traite également de la chronologie probable de la façon dont cela se superpose à la confiscation des armes à feu et aux opérations sous faux drapeau. Tout d’abord, ils doivent lancer un faux drapeau, puis émettre un ordre interdisant toutes les armes à feu, puis ils envoient les escadrons de la mort pour vacciner au domicile ceux qui ont refusé les vaccins ou qui possèdent des armes à feu.

Si vous vous conformez, vous êtes tué par le vaccin. Si vous résistez, vous êtes emmené dans un camp d’extermination de la FEMA. Si vous ripostez, vous êtes exécuté à vue par des équipes fédérales armées des « forces de frappe ». Ils veulent votre mort, et ils déclarent ouvertement leur intention de tuer en masse des Américains au nom du [faux – MIRASTNEWS] « bien de la communauté ».

Surveillez une nouvelle mise à jour de la situation lundi :

La moitié de tous les décès «variants» de Covid survenus chez des personnes déjà vaccinées

Avec des millions de personnes désormais entièrement « vaccinées » contre le coronavirus de Wuhan (Covid-19), on pourrait supposer que le nombre de nouveaux « cas » dans ce groupe démographique est en baisse. Au contraire, les dernières données montrent qu’au moins la moitié de tous les nouveaux cas de virus chinois surviennent chez des personnes qui ont reçu le ou les vaccins.

Au Royaume-Uni, qui serait un « terrain d’essai pour la façon dont les vaccins font face », la soi-disant « variante delta » est en augmentation parmi les personnes injectées, qui sont censées être protégées contre le virus sur la base des affirmations du gouvernement et des médias.

Sur les 146 000 cas présumés de variante delta identifiés dans toute la Grande-Bretagne, au moins 50% d’entre eux sont des personnes qui ont retroussé leurs manches pour «protéger grand-mère» et faire leur part pour «aplatir la courbe». Tant pis pour la « science ».

De manière hilarante, les «autorités sanitaires» insistent toujours sur le fait que les injections «fonctionnent», même chez les personnes vaccinées qui sont toujours «positives» pour la grippe Fauci. Selon les « scientifiques », les injections sont toujours efficaces, même s’ils ne le sont clairement pas.

« Premièrement, les vaccins ne sont pas efficaces à 100 % », affirme le Wall Street Journal, partisan des injections.

« Toutes les personnes vaccinées ne réagiront pas de la même manière. Ceux qui sont âgés ou dont le système immunitaire est défaillant, endommagé ou stressé par une autre maladie sont moins susceptibles de développer une réponse robuste que quelqu’un de plus jeune et plus en forme.

Le Journal poursuit en affirmant que les vaccins contre la grippe de Wuhan sont toujours « très efficaces », peu importe ce que disent les données, car « certaines personnes seront toujours vulnérables au virus même après avoir reçu leurs vaccins ».

Nous savons qu’il est difficile de ne pas rire de telles absurdités. Ces déclarations n’ont aucun sens, et pourtant certaines personnes lisent ce genre de choses et hochent la tête en accord aveugle comme si elles prouvaient la «science» derrière les Fauci Ouchies.

Non, les vaccins contre la Covid ne sont ni sûrs ni efficaces

Quant à d’autres recherches qui montrent que les personnes vaccinées sont jusqu’à huit fois plus sensibles à la variante delta, eh bien, cela aussi montre soi-disant que les vaccins « fonctionnent ».

Même si chaque nouveau cas de virus chinois concernait une personne vaccinée et que les seules personnes décédées étaient des personnes vaccinées, les médias grand public prétendraient toujours que les injections « fonctionnent » et que cela ne fait que montrer qu’elles ne sont « pas parfaites ».

« Je pense que cela montre que les vaccins fonctionnent », déclare Tom Wingfield, un conférencier et médecin spécialiste des maladies infectieuses d’Angleterre qui croit aux vaccins, malgré les preuves contre eux.

Julian Tang, virologue clinique et professeur de médecine respiratoire à l’Université de Leicester, est d’accord. Il dit que tous les nouveaux cas de variante delta identifiés chez les personnes vaccinées sont simplement des « infections révolutionnaires » qui sont l’exception plutôt que la norme.

La norme, insiste Tang, est la suppression des hospitalisations et des décès à la suite d’injections massives, simplement parce qu’il le dit – au diable les données.

« Les documents EUA (autorisation d’utilisation d’urgence) déposés par Pfizer, Moderna et Janssen démontrent tous que l’utilisation de ces médicaments / vaccins expérimentaux qui incluent l’ARNm ou l’ADNdb de la protéine de pointe produite par cette recherche sur le gain de fonction, NE réduit PAS statistiquement l’incidence de COVID-19 », a noté un commentateur du Journal.

Un autre a essayé d’en tirer un rapide en signalant la race, affirmant que les personnes à la peau blanche ont minimisé l’importance du virus chinois parce que cela n’a jamais été un problème pour elles, n’affectant soi-disant que «les noirs, les bruns, la classe ouvrière et les personnes âgées».

« Parlez à vos voisins indiens… ils soupçonnent tous que le « delta » était une aubaine pour le marché des prélèvements d’organes », a écrit un autre, offrant un point de vue différent sur la situation.

Les dernières nouvelles sur la folie du virus chinois peuvent être trouvées sur Pandemic.news.

