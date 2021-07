Le CDC ajoute plus de 2000 décès associés aux injections de COVID-19 en une semaine – 917 décès de bébés à naître, 9048 décès et 520 747 blessures

Par Brian Shilhavy

Rédacteur en chef, Health Impact News

Le CDC américain a publié plus de données aujourd’hui dans son Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), une base de données financée par le gouvernement américain qui suit les blessures et les décès causés par les vaccins, et ils ont ajouté plus de 2000 décès à la suite de tirs de COVID-19 par rapport à ce qu’ils ont signalé la semaine dernière.

La semaine dernière, ils signalaient 6 985 décès, et cette semaine, ce nombre est passé à 9 048.

Il s’agit de loin de la plus forte augmentation de décès enregistrés en une semaine depuis qu’ils ont commencé à signaler des décès à la suite de injections de COVID-19.

Outre les 9 048 décès, il y a 7 463 incapacités permanentes, 56 971 visites aux urgences, 26 818 hospitalisations et 7 822 blessures mettant la vie en danger à la suite des injections de COVID-19.

Et pourtant, aucune de ces données gouvernementales ne sera signalée dans les émissions d’information des médias d’entreprise, et ceux qui essaieront de les publier sur les sites de médias sociaux de Big Tech seront signalés pour « fausses nouvelles » par les « vérificateurs de faits ».

Ce ne sont même pas les vrais chiffres, car le CDC choisit sélectivement ce qu’il faut publier au public chaque semaine, et bien sûr de nombreux décès et blessures ne sont pas signalés parce que le public est conditionné à croire qu’aucun de ces décès et blessures n’a quelque chose à voir avec les coups de COVID-19.

Pour mettre cela en perspective, il y a désormais 30% de décès de plus enregistrés en 7 mois depuis le lancement des injections COVID-19 en décembre 2020, que pendant toute l’histoire de 31 ans du VAERS enregistrant les décès suite aux vaccins depuis son lancement en 1990.

1990 à novembre 2020 : 6 145 décès suite à TOUS LES VACCINS. (Source.)

Décembre 2020 au 2 juillet 2021 : 9 048 décès dus aux injections de COVID-19 uniquement. (Source.)

La semaine dernière, nous avons signalé 622 décès d’enfants à naître lorsque la mère enceinte a reçu une injection de COVID-19. En utilisant les mêmes paramètres de recherche, ce nombre est passé à 803 cas cette semaine. (Source.)

Cependant, les décès enregistrés dans le groupe d’âge des 12-15 n’ont pas encore vraiment augmenté selon les données que le CDC publie, j’ai donc commencé à regarder les décès dans le groupe d’âge «inconnu» pour voir s’il y en avait là-bas. J’en ai trouvé quelques-uns, mais ce que j’ai également trouvé, c’est qu’il y avait d’autres « symptômes » que les données VAERS utilisent qui n’incluent PAS le terme « avortement » lors de la déclaration des décès d’enfants à naître chez les mères enceintes qui ont pris les injections.

J’ai donc noté ces symptômes, tels que « Mort fœtale, Mort prématurée d’un bébé, Mortinaissance », etc., et les décès sont passés de 803 à 917. (Source.) Et il est très possible qu’il m’en manque encore, sans parler du ceux qui ne sont jamais signalés, ou s’ils sont signalés, ne sont pas publiés par le CDC.

Sur les 9 048 décès enregistrés par le CDC, 3 073 de ces décès sont répertoriés comme âge « inconnu ». (Source.)

En essayant quelques recherches différentes parmi ce groupe d’âge « inconnu », j’ai trouvé un garçon de 13 ans qui est décédé, et une curieuse entrée d’une fille de 11 ans qui est décédée et où la « famille qui s’est fait vacciner est décédée avec avec leur chien parce qu’ils ont été exposés aux membres qui ont été vaccinés.

ID VAERS : 1440065 – Rédaction : décédé trois jours après la vaccination contre la Covid ; L’autopsie a montré une hypertrophie du cœur et du liquide entourant le cœur ; L’autopsie a montré une hypertrophie du cœur et du liquide entourant le cœur ; Il s’agit d’un rapport spontané d’un consommateur joignable ou d’un autre professionnel de la santé en réponse à un courrier envoyé concernant la confirmation de la requête mentionnée ci-dessous. Un patient de 13 ans a reçu une deuxième dose de bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 mRNA VACCINE, Formulation : Solution for injection, Batch/Lot number and Expiration date not found) via une voie d’administration non spécifiée dans un emplacement anatomique non spécifié à une date non précisée en dose unique pour la vaccination contre la COVID-19. Les antécédents médicaux du patient et les médicaments concomitants n’ont pas été signalés. Le patient a précédemment reçu la première dose de bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 mRNA VACCINE, Formulation : Solution for injection, Batch/Lot number and Expiration date not signaled) via une voie d’administration non spécifiée dans un emplacement anatomique non spécifié à une date non spécifiée comme dose unique pour la vaccination contre la COVID-19. A une date non précisée, le patient après avoir reçu son deuxième vaccin Covid de Pfizer est décédé trois jours plus tard. Le patient a subi des tests de laboratoire et des procédures qui comprenaient une autopsie : hypertrophie du cœur et du liquide entourant le cœur causée par la vaccination Covid. L’issue des événements a été fatale. Aucune tentative de suivi n’est possible ; les informations sur le lot/numéro de lot ne peuvent pas être obtenues. ; Cause(s) de décès signalée : hypertrophie du cœur et liquide entourant le cœur.

ID VAERS : 1320319 – Rédaction : La famille de la fille qui a été vaccinée est décédée avec son chien en raison d’avoir été exposée aux membres qui ont été vaccinés ; 11 ans, avant les règles, famille de filles qui s’est fait vacciner ; Il s’agit d’un signalement spontané d’un consommateur joignable. Un patient de 11 ans de sexe indéterminé a reçu BNT162B2 (VACCIN PFIZER-BIONTECH COVID-19), via une voie d’administration indéterminée à une date indéterminée (le numéro de lot n’a pas été signalé) en dose unique pour la vaccination contre le covid-19. Les antécédents médicaux du patient et les médicaments concomitants n’ont pas été signalés. Le journaliste a rapporté que la famille des filles de 11 ans, avant les règles, qui a été vaccinée est décédée avec son chien en raison d’avoir été exposée aux membres qui ont été vaccinés. Le patient est décédé à une date non précisée. Il n’a pas été signalé si une autopsie avait été pratiquée. Le numéro de lot/lot a été demandé ; Cause(s) de décès signalée : La famille de la fille qui a été vaccinée est décédée avec son chien en raison d’avoir été exposée aux membres qui ont été vaccinés.