Le mystérieux assassinat du président d’Haïti Jovenel Moïse

Est-ce en raison des vaccins COVID, des ressources naturelles de ce pays et de la conquête du pouvoir? JDDM – MIRASTNEWS

Le mystérieux complot qui a conduit à l’assassinat effronté du président haïtien Jovenel Moïse — apparemment sans résistance significative de ses propres gardes — a pris les dimensions d’une affaire internationale, réunissant d’anciens commandos militaires colombiens traversant la République dominicaine, les deux haïtiens américains de sud de la Floride et déclenchant une impasse à l’ambassade de Taïwan.

Le bruit des coups de feu a retenti dans le quartier où le président d’Haïti avait été assassiné quelques heures auparavant. La police chassait des suspects – des commandos hispanophones en Haïti de langue créole – lorsque deux Haïtiens américains du sud de la Floride, portant des T-shirts blancs sales et des pantalons kaki, se sont approchés.

Ils se sont rendus, puis ont offert un fil digne d’une série Netflix, selon un responsable qui a interrogé le couple. L’un des hommes, James Solages, un Américain naturalisé qui sautait souvent entre le sud de la Floride et Haïti, a déclaré qu’il avait postulé sur Internet pour un emploi et qu’il avait décroché le poste d’interprète pour les « étrangers » dont il ne connaissait pas les noms complets, a-t-il dit.

Pendant environ un mois, Solages et les étrangers se rencontraient fréquemment pour prendre une assiette de nourriture et discuter avec d’autres membres de l’équipe au restaurant à l’intérieur de l’hôtel Royal Oasis, un lodge haut de gamme à environ 10 minutes du domicile du président.

On leur a dit, explique Solages, qu’ils exécutaient un ordre d’arrestation du président autorisé par un juge. Mercredi soir, alors que l’équipe empiétait sur le palais présidentiel, Solages, 35 ans, a appelé les gardes du président, affirmant appartenir à la Drug Enforcement Administration des États-Unis et leur ordonnant de se retirer. Mais quelque chose, prétendaient les hommes, avait terriblement mal tourné.

Le président haïtien #JovenelMoïse a été assassiné lors d’une attaque nocturne par un groupe qui se faisait apparemment passer pour des agents de la DEA, laissant sa femme blessée.

Lire la suite 👉🏽 https://t.co/AcC5K08LmG pic.twitter.com/NCnARFU2nw

– GreatGameIndia (@GreatGameIndia) 10 juillet 2021

L’un des commandos colombiens impliqués dans la mission est sorti du domicile du président et a informé les Américains d’origine haïtienne — Solages et Joseph Vincent, 55 ans — que le président avait été tué avant l’arrivée de l’équipe.

Les rebondissements du récit ont donné à Clément Noël, un juge d’instruction qui a débriefé les deux Américains, une pause. Qu’est-ce qui était vrai? Qu’estèce qui n’était pas ?

En Haïti en ce moment, c’est impossible à dire.

« À mon avis, ils cachaient des informations. »

«Ils ont dit qu’ils se sont rendus parce qu’ils n’avaient pas l’impression d’avoir le choix», a déclaré Noël. « Ils n’avaient pas pour mission de tuer le président. Quand ils ont réalisé que les choses avaient changé, ils se sont rendus à la police.

Le mystérieux complot qui a conduit à l’assassinat effronté du président haïtien Jovenel Moïse — apparemment sans résistance significative de ses propres gardes — a pris les dimensions d’une affaire internationale, réunissant d’anciens commandos militaires colombiens traversant la République dominicaine, les deux haïtiens américains de sud de la Floride et déclenchant une impasse à l’ambassade de Taïwan.

L’histoire qui émerge est une histoire alambiquée, où la vérité ou le mensonge pourraient être derrière n’importe quel coin, et le casting de suspects intéressés est vaste. Mais les mercenaires étrangers armés, les hommes de Floride et les allégations d’être induits en erreur par des cerveaux énigmatiques de mission pour la promesse de pièces de monnaie étaient étrangement familiers, bien que d’une importance bien plus grande.

Dans une mission sans rapport l’année dernière, un ex-Béret vert basé en Floride a attiré deux autres anciens vétérans de l’armée américaine – Luke Denman et Airan Berry – dans une opération bizarre et ratée pour renverser le président vénézuélien Nicolas Maduro en leur disant faussement qu’il avait été sanctionné par le gouvernement américain.

Comme Solages et Vincent, ils ont fini en prison à l’étranger. En 2019, un autre groupe de cinq mercenaires américains lourdement armés a été arrêté – puis mystérieusement relâché – à la suite d’une mission trouble en Haïti qui n’a jamais été complètement élucidée.

« Maintenant, vous avez des Colombiens. Vous avez ces Américains d’origine haïtienne. Et un président d’Haïti décédé », a déclaré Ralph Chevry, membre du conseil d’administration du Centre haïtien de politique socio-économique à Port-au-Prince, la capitale. « Tout le monde veut des réponses.

Mathias Pierre, ministre haïtien des élections et des relations entre les partis, a déclaré que le gouvernement haïtien avait demandé et s’attendait à l’aide du FBI pour enquêter sur l’assassinat.

Il a déclaré que le gouvernement haïtien avait également soumis mercredi une lettre à l’ambassade des États-Unis et au Conseil de sécurité des Nations Unies, peu après l’assassinat, demandant des « troupes » à la police nationale pour rétablir l’ordre dans le pays et protéger les infrastructures énergétiques, les aéroports et les ports.

Il a déclaré que le pays ne recherchait pas un déploiement à grande échelle, comme les Haïtiens l’ont vu dans le passé.

« Nous parlions davantage à la communauté internationale », a-t-il déclaré. « Mais un petit groupe de troupes américaines serait d’une grande aide. »

[C’est un problème complexe qui se pose si comme certains le supputent déjà que le président a été assassiné par les mondialistes sataniques prédateurs dont Joe BIDEN disent certains américains ferait partie.

Cela pourrait vouloir supposer qu’une telle initiative serait dangereuse pour le peuple haïtien si l’objectif recherché est celui-là. Vraisemblablement il fallait absolument tuer le président qui selon des sources était opposé au déploiement des vaccins COVID dans le pays, qui seraient comme le soutiennent de nombreux experts des armes biologiques de destruction massives.

Il semble apparaître que l’équipe faisant appel à l’aide du gouvernement américain soit d’intelligence avec les assassins ou est très naïve. L’on perçoit déjà en filigrane une intrigue énorme à défaire. Pourquoi faire appel aux américains alors que ceux qui ont exécuté le coup fatal ont des liens directs avec les Etats-Unis d’Amérique ?

Dans une telle configuration de coup d’Etat motivé, il y a lieu de faire appel à la Russie, Cuba et le Venezuela parmi tant d’autres pour éviter que les enquêtes ne soient brouillées et dirigées vers une fausse piste ou une impasse. Le peuple Haïtien doit se réveiller, sortir de sa torpeur et agir pour le bien de la nation haïtienne. JDDM – MIRASTNEWS].

Le lieutenant-colonel de l’Air Force Ken Hoffman, un porte-parole du Pentagone, a déclaré que « le gouvernement haïtien a demandé une assistance en matière de sécurité et d’enquête, et nous restons en contact régulier avec les responsables haïtiens pour discuter de la manière dont les États-Unis peuvent aider.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré aux journalistes à Washington qu’« en réponse à la demande du gouvernement haïtien d’assistance en matière de sécurité et d’enquête, nous enverrons des hauts responsables du FBI et du DHS à Port-au-Prince dès que possible pour évaluer la situation et comment nous pourrons peut-être vous aider.

La crise sur qui est responsable dans le pays s’est aggravée. Vendredi, les membres du sénat non fonctionnel du pays – il n’a pas de quorum légal en raison d’un calendrier électoral expiré – ont voté pour faire du président de l’organe, Joseph Lambert, le président du pays.

Cette décision semblait destinée à renforcer les perspectives d’Ariel Henry, un neurochirurgien, qui a été nommé Premier ministre deux jours avant l’assassinat, et est désormais soutenu par un certain nombre d’acteurs politiques. Cela a remis en cause le gouvernement présumé du Premier ministre par intérim Claude Joseph, qui, selon certains experts, reste le chef de l’État constitutionnel.

Les autorités haïtiennes ont déclaré que 20 des 28 assaillants ont été capturés, trois ont été tués et cinq sont toujours en fuite. Outre les deux Américains d’origine haïtienne, ils ont identifié les hommes comme étant des ressortissants colombiens. Ils n’ont pas encore fourni de preuves les liant aux meurtres. Jeudi soir, les autorités ont affiché 17 d’entre eux à la télévision nationale ainsi qu’un tableau des armes saisies, des passeports et des fournitures.

Les responsables colombiens ont identifié leurs pays détenus comme d’anciens membres de l’armée colombienne, qui est devenue un terrain de recrutement privilégié pour les mercenaires rémunérés et les sociétés de sécurité privées.

Vendredi, le général Jorge Luis Vargas, chef de la police nationale de Colombie, a déclaré que les autorités enquêtaient sur quatre entreprises qui pourraient être responsables de l’embauche des hommes capturés. Il n’a pas fourni les noms des entreprises ou des informations sur ses propriétaires.

Vargas et d’autres responsables colombiens ont déclaré qu’aucune des personnes arrêtées en Haïti n’était militaire active et qu’elles avaient pris leur retraite entre 2018 et 2020. Sur Twitter, la police colombienne a partagé les dossiers de vol des Colombiens, indiquant qu’ils étaient en poste depuis des mois. Alejandro Rivera García et Duberney Capador Giraldo – deux Colombiens tués à la suite de l’assassinat – s’étaient rendus au Panama depuis la Colombie, puis en République dominicaine et en Haïti dans la première quinzaine de mai. Onze autres ressortissants colombiens se sont envolés pour la République dominicaine le 4 juin depuis Bogota, en Colombie [grand allié des Etats-Unis d’Amérique – MIRASTNEWS], traversant la frontière avec Haïti le 6 juin.

Le président colombien Ivan Duque a ordonné aux chefs du renseignement national et du renseignement de la police nationale de se rendre en Haïti, avec du personnel d’Interpol, pour soutenir les enquêtes.

« Nous offrons toute la collaboration pour trouver la vérité sur les auteurs matériels et intellectuels de l’assassinat du président Jovenel Moïse », a-t-il déclaré sur Twitter.

Une femme qui prétendait être l’épouse de l’un des hommes colombiens détenus – Francisco Eladio Uribe – a déclaré vendredi à une station de radio colombienne locale qu’on lui avait promis 2 700 $ par mois pour la mission. On lui a dit, a-t-elle dit, qu’il irait en République dominicaine pour attendre une opération, au cours de laquelle, lui a-t-il dit, il croyait qu’il servirait de garde du corps.

«Ils n’ont pas dit où ils allaient l’emmener, juste là où ils étaient nécessaires. C’était une bonne opportunité d’emploi», a déclaré la femme, qui s’est identifiée comme Yuli Durango, à W Radio.

On a demandé à son mari de prendre deux pantalons et deux chemises noires pour le voyage. Elle a déclaré que Duberney Capador, l’un des Colombiens qui a été tué lors de l’opération post-assassinat, avait obtenu le poste de son mari.

Elle a dit qu’elle s’est rendu compte qu’il avait été détenu lorsqu’elle a vu des images de la télévision haïtienne des hommes détenus.

Elle n’a pas fourni de détails sur le nom de l’entreprise qui a embauché Uribe. Mais elle a dit que son mari avait partagé avec elle l’acronyme – « CTU » – quand ils en ont parlé.

Une société nommée CTU Security est basée à Doral, en Floride, et vend du matériel de police et militaire et fournit « différents types de services de sécurité et de vigilance », selon son site Internet. Le président de l’entreprise, Antonio Intriago, n’a pas répondu à un message vocal sur son téléphone de bureau, à un e-mail ou à un SMS.

« Le fait nouveau le plus important est qu’apparemment les mercenaires n’étaient pas censés tuer le président, mais l’arrêter. Pourquoi? Et qui les a payés reste une énigme », a déclaré Robert Fatton, professeur de gouvernement et d’affaires étrangères à l’Université de Virginie qui a beaucoup écrit sur Haïti, dans un courriel. « Maintenant, si les mercenaires mentent à la police haïtienne est une autre question. »

Les archives judiciaires montrent qu’un Joseph G. Vincent avec la même date de naissance fournie par les autorités haïtiennes a été accusé aux États-Unis de fraude de passeport et de vol d’automobile dans les années 1990. En novembre 1999, Vincent, qui vivait alors à Miami, a été inculpé par les autorités fédérales de Washington, DC, pour avoir sciemment fait une fausse déclaration sur une demande de passeport, jurant qu’il était né dans l’Indiana, que son prénom était Brandon, et fourni un fausse date de naissance. Il a plaidé coupable et un juge l’a condamné à deux ans de probation, selon les archives.

Une personne correspondant au nom complet de Vincent et à sa véritable date de naissance a également été inculpée en Floride en 1995 pour vol de voiture, selon une base de données en ligne gérée par le greffier du comté de Broward. Vincent, indique la base de données, est né à Port-au-Prince. La base de données ne montre pas comment l’affaire a été résolue, et un agent d’information du service de police d’Hollywood, qui l’a arrêté, n’a pas répondu à un e-mail demandant des informations supplémentaires.

En Haïti – où l’opposition a affirmé que Moïse se dirigeait vers un régime autoritaire et que le président a fait face à des rivalités dans ses propres rangs – même certains des plus proches collaborateurs de Moïse ont été interrogés. Parmi eux, Dimitri Hérard, chef de l’Unité de sécurité générale du Palais national (USGPN), chargée de la sécurité de la résidence privée du président. Le Center for Economic and Policy Research, basé à Washington, a publié vendredi un rapport indiquant que Hérard faisait également l’objet d’une enquête des forces de l’ordre américaines liée au trafic d’armes en Haïti.

Faiola a rapporté de Miami et Boburg de Washington. Rachel Pannett à Sydney, Dalton Bennett à Washington, Andre Paultre à Port-au-Prince et Ana Vanessa Herrero à Miami ont contribué à ce reportage. Cet article a été initialement publié par le Washington Post.

Traduction : MIRASTNEWS

Le président d’Haïti a-t-il été assassiné parce qu’il était contre le vaccin Covid-19 ? (Vue exclusive RR)

Voici une vue exclusive d’une des vidéos que je poste sur Restricted Republic. Veuillez vous inscrire maintenant !

INSCRIVEZ-VOUS POUR LA RÉPUBLIQUE RESTREINTE : https://restrictedrepublic.com Obtenez-le maintenant pour 20 $ de réduction la 1ère année Utilisez le code : 20 Off

Affirmation : le président haïtien a été assassiné pour avoir enquêté sur les brevets Covid de Bill Gates

▶️ Cette vidéo est republiée depuis le site : https://restoredrepublic.co/

Merci pour votre aide. Le contenu que nous faisons est assez sensible, il est donc impossible de monétiser les plateformes de médias sociaux. Votre soutien est ce qui nous pousse à continuer à produire du contenu. Merci beaucoup!

République restaurée Faire un don Paypal : https://donorbox.org/restoredrepublic-co

Le Pr Luc Montagnier, prix Nobel de Médecine | Condamne les « vaccins » Covid

Grâce à des recherches dans son laboratoire, le Dr Luc Montagnier et son équipe ont découvert que Covid a été conçu dans un laboratoire par des professionnels, et dans d’autres entretiens, il déclare que lui et son équipe ont découvert que les vaccins créent les variantes qui nuisent et tuant des gens. Le virus Covid conçu à l’origine est venu et est parti. Désormais, ce sont les vaccins qui sont le seul problème d’infection. Si les personnes derrière cela ne sont pas arrêtées, elles pourraient continuer à créer des variantes dans de nouvelles productions de vaccins. Si tout le monde refusait les vaccins Covid, le problème prendrait fin, les infections cesseraient.

Dr Sherri Tenpenny, MD – « Les vaccins NE préviennent PAS les infections mais causent des maladies. »

Quantum Nurse présente : FREEDOM INTERNATIONAL Livestream (mardi 29 juin 2021)

Invité : Dr Sherri Tenpenny

Sujet : Les vaccins NE préviennent PAS les infections mais causent des maladies.

BIO :

Le Dr Sherri Tenpenny est médecin ostéopathe, certifiée par le conseil dans trois spécialités médicales. Largement considéré comme le médecin le plus informé et le plus franc sur l’impact négatif que les vaccins peuvent avoir sur la santé, le Dr Tenpenny a été l’invité de centaines d’émissions de radio et de télévision nationale (y compris le Dr. Oz Show et le Today Show Australia). Elle a donné des conférences à la Cleveland State University et à la Case Western Reserve Medical School, et a été conférencière lors de congrès nationaux et internationaux. Le Dr Tenpenny est l’auteur de plusieurs livres, dont le best-seller « Saying No To Vaccines ». Ses articles pour des magazines ont été publiés dans plus de 10 langues à travers le monde. De 1986 à 1998, elle était médecin urgentiste à temps plein et directrice du service des urgences à Findlay, Ohio. L’expérience en entreprise du Dr Tenpenny comprend les fonctions de directeur médical au Sanoviv Medical Center, un hôpital de 40 lits situé à Rosarita, au Mexique en 2008 et de consultant médical en chef pour Parker Hannifin, une entreprise Fortune 250 avec 60 000 employés dans 48 pays, de 2012 à 2014. Actuellement, elle s’occupe des patients trois jours par semaine au Tenpenny Integrative Medical Center, situé à Cleveland, Ohio.

Source : Quantum Nurse

Source : GreatGameIndia

Les personnes entièrement vaccinées sont 885% plus susceptibles de mourir de la COVID-19 que les personnes non vaccinées

De The Covid Blog

LA BOMBE! VAERS, 2063 NOUVEAUX décès cette semaine ! 09/07/2021 C’est plus du double de toute autre semaine

Ils ont maintenant commencé à cacher l’âge des morts. Je me demande pourquoi? Ce n’est toujours pas proche des chiffres réels. Je l’estimerais à plus de 10 à 100 fois que beaucoup meurent chaque semaine. Il devient de plus en plus difficile pour eux de garder les imbéciles et les covidiots distraits de la vérité. Je me demande combien de parents ont euthanasié leurs enfants au cours du dernier mois environ. Je parie que le nombre d’enfants qui seront bientôt morts est stupéfiant.

Source : Welcometheeagle88

VAERS vient de casser 9 000 MORTS !

Juste un bref résumé de la façon dont les ingénieurs fourrent des morts sous le territoire « étranger » et cachent l’âge des victimes ! Plongée profonde à suivre, restez à l’écoute…

Tableau de bord interactif gratuit Tableau Public VAERS (6/18 v1) :

https://public.tableau.com/app/profile/alberto.benavidez/viz/WelecomeTheEaglesVAERS0618v1/Dashboard1

http://vaersanalysis.byethost3.com/

Source: BIT CHUTE

UNE MÈRE DE DEUX POSTES D’UNE NOUVELLE PHOTO DE PROFIL VACCINÉ SUR FACEBOOK, MORTE DES HEURES PLUS TARD

BRITTANY HALL PEREZ a publié une nouvelle photo de profil de son statut nouvellement vaccinée sur Facebook. Malheureusement, ce serait sa dernière mise à jour. Le vaccin l’a tuée en quelques heures seulement.

Le docteur australien est un con. Je ne sais pas comment garder un visage impassible en disant ça. Oh attends, je sais. Menteur pathologique. Il croit à ses propres conneries.

Source : bootcamp – Abonnez-vous à sa chaîne ici : https://www.bitchute.com/channel/HcR3pLdZtqqE/

Niveaux élevés de CEM (EMF) chez les vaccinés – le compteur ne ment pas

S’il lève son bras droit, obtiendra-t-il un meilleur signal de téléphone portable ?

Source : Pirate Pete

Klaus Schwab, les élites mondialistes planifient une attaque qui éclipsera COVID-19

Sans véritable révolution populaire, les choses se compliqueront ! – MIRASTNEWS

Le mal de Klaus Schwab. C’est une catastrophe maléfique.

[Interview] Une fille de 18 ans décède du vaccin Covid. Les parents racontent leur histoire et lancent une campagne.

SOURCE DU MIROIR :

Satya_Vijay : https://www.bitchute.com/channel/satya_vijay/

Rithaika Sri Omtri (Ritu), 18 ans, est décédée le samedi 19 juin dans les 21 jours après avoir reçu la première dose du vaccin Covishield COVID-19 le 29 mai.

Cause du décès : coagulation du sang dans le cerveau.

CVST (thrombose du sinus veineux cérébral) et,

VITT (thrombocytopénie thrombotique induite par un vaccin).

Ses parents ont lancé une page de campagne sur instagram pour faire connaître les effets secondaires des vaccins.

Vous pouvez soutenir leurs efforts ici –

Cette interview a été prise par Awaken India Movement (AIM) – wakeindiamovement.com

Chaîne AIM bitchute – https://www.bitchute.com/channel/iY12IdqRA5rD/

INVITE https://odysee.com/$/invite/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0 🔔🔔🔔

NOUVEAU !! -Témoignages des travailleurs de première ligne et rapports des VAER 16 MAI 2021 – [PDF DOC] VEUILLEZ PARTAGER LOIN ET LARGE !!! 📣

https://odysee.com/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0/Frontline-Workers-Testimonies_News-Reports_VAERS-data_11APR2021:e

Le polyéthylène glycol comme cause d’anaphylaxie [ingrédient dans les injections de COVID !] – PDF DOC

https://odysee.com/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0/s13223-016-0172-7:f

Preuve d’un lien entre COVID-19 et l’exposition aux rayonnements de radiofréquences des télécommunications sans fil [PDF DOC]

https://odysee.com/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0/Rubik-Brown-COVID-19-and-RFR-SUBMITTED:f

Vaccins à base d’ARN COVID-19 et risque de maladie à prions – PDF DOC

https://odysee.com/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0/covid19-rna-based-vaccines-and-the-risk-of-prion-disease-1503(2):b

https://en.wikipedia.org/wiki/SM-102

https://www.medicdebate.org/en/node/2080

https://leegarrett-thetruth.co.uk/pdf-print-outsNone

DOCUMENT DIVULGUÉ – ‘AUTORISATION D’ADMINISTRER UN VACCIN POISON (COVID-19)’ – ILS SAVENT QUE C’EST UN MEURTRE

CONFIRMÉ PAR UNE FUITE DE DOCUMENT DU GOUVERNEMENT.

Le nom du jeu est MURDER et VOUS êtes la victime visée.

Allez-vous vous allonger et prendre cette injection mortelle ou allez-vous vous lever et riposter avec une Révolution au cœur de l’ennemi – votre propre gouvernement.

Si vous attendez qu’un Sauveur vienne vous sauver, je suis désolé mais le temps est écoulé.

Vous serez MORTS avant que cela n’arrive.

Des groupes ou des milices doivent être formés immédiatement pour votre protection et celle de votre famille.

Lien vers POISON COVID-19

Dr Andrew Robertson DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA SANTÉ

https://www.wa.gov.au/government/publications/public-health-act-2016-wa-instrument-of-authorisation-authorisation-supply-or-administer-poison-sars-cov-2-covid-19-vaccine-australian-defence-force-no2-2021

PARTAGEZ CELA AVEC TOUS