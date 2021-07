Covid-19, la mutation californienne Epsilon résiste aux vaccins. Le massacre de Delta en Russie ! Comme les armes biologiques Sars-2…

Par Fabio Giuseppe Carlo Carisio

L’apparition des variantes Delta (indienne) et Epsilon (californienne, actuellement peu répandue en Europe) développées par [le virus de] la Covid-19 dans ses mutations fait déjà planer le spectre d’une troisième dose autant que celui d’un rappel annuel de vaccination. Mais cela soulève aussi des doutes sur l’efficacité réelle des vaccins.

« L’efficacité des vaccins Moderna et Pfizer par rapport à la version « Californienne » du SRAS-CoV-2, appelée Epsilon, diminue de 50 à 70 %. La mutation du coronavirus Epsilon trouvée en Californie a appris à contourner les anticorps. Les recherches des scientifiques de l’Université de Washington et du laboratoire Vir Biotechnology ont été publiées dans la revue Science (lien en bas de l’article) » a rapporté le réseau russe Sputnik.

«Les experts ont trouvé trois mutations dans la nouvelle souche du virus SARS-CoV-2 dans des régions critiques de la protéine de pointe, que le virus utilise pour se connecter à l’enzyme de conversion de l’angiotensine 2 (ACE2) à la surface cellulaire. L’un de ces changements impliquait la zone de liaison du récepteur « harpon » du coronavirus ».

Les deux autres mutations ont remodelé une partie de la protéine de pointe. Grâce à ces métamorphoses, le coronavirus a « appris » à neutraliser les anticorps monoclonaux qui se forment après avoir été immunisé avec les vaccins Pfizer et Moderna. Les mutations de la nouvelle souche Epsilon contournent également les anticorps naturels qui se forment chez les humains après avoir été infectés par un coronavirus, selon les scientifiques.

RECHERCHE SUISSE-AMÉRICAINE SUR LA VARIANTE CALIFORNIENNE

« Une nouvelle variante préoccupante (VOC) nommée CAL.20C (B.1.427/B.1.429), détectée à l’origine en Californie, porte les mutations de la glycoprotéine de pointe S13I dans le peptide signal, W152C dans le domaine N-terminal (NTD) et L452R dans le domaine de liaison au récepteur (RBD). Le plasma d’individus vaccinés avec un vaccin à ARNm basé sur l’isolat Wuhan-1 ou d’individus convalescents présentait des titres neutralisants, qui étaient réduits de 2 à 3,5 fois contre le variant B.1.427/B.1.429 par rapport aux pseudovirus de type sauvage. La mutation L452R a réduit l’activité neutralisante de 14 des 34 anticorps monoclonaux (mAbs) spécifiques de RBD. Les mutations S13I et W152C ont entraîné une perte totale de neutralisation pour 10 des 10 mAb spécifiques aux MTN puisque le supersite antigénique des MTN a été remodelé par un déplacement du site de clivage du peptide signal et la formation d’une nouvelle liaison disulfure, comme l’ont révélé la spectrométrie de masse et études structurelles ».

Nous lisons dans la recherche « SARS-CoV-2 evasion immunitaire par la variante B.1.427/B.1.429 de préoccupation » publiée Science le 1 juillet 2021 par Matthew McCallum et Alexandra C. Walls (avec d’autres chercheurs du Département de Biochimie, Université de Washington, Seattle, USA), Jessica Bassi et Anna De Marco (avec d’autres collègues de Humabs Biomed SA, filiale de Vir Biotechnology, Bellinzona, Suisse), Alex Chen et Maria Agostini (avec d’autres collègues de Vir Biotechnology, San Francisco, États-Unis) Sasha W Tilles (avec d’autres chercheurs du Center for Emerging and Re-emerging Infectious Diseases, Division of Allergy and Infectious Diseases, Department of Medicine, University of Washington School of Medicine, Seattle, États-Unis), avec Sonja Bernasconi Guastalla, médecin indépendant, Giovanni Bona (avec des collègues de l’Unité de recherche clinique, Clinica Luganese Moncucco, Lugano, Suisse) et Christian Garzoni de la Clinique de médecine interne et des maladies infectieuses s, Clinique Luganese Moncucco, Lugano, Suisse).

Variante Sars-Cov-2 Epsilon dans le monde selon les recherches de Science

«Pour évaluer l’impact des trois mutations présentes dans la glycoprotéine B.1.427/B.1.429 S sur la neutralisation, nous avons d’abord comparé côte à côte la puissance de neutralisation des ARNm induits par le vaccin contre G614 S et B.1.427/B .1.429 Pseudovirus S. Nous avons utilisé le plasma de quinze individus ayant reçu deux doses du vaccin Moderna ARNm-1273 et de quinze individus ayant reçu deux doses du vaccin Pfizer/BioNtech BNT162b2 collecté entre 7 et 27 jours après la vaccination de rappel (tableau S2). Tous les vaccinés avaient une activité de neutralisation plasmatique importante contre les virus pseudotypés G614 SARS-CoV-2 S» ont expliqué les chercheurs des instituts suisse et américain.

«Ces données indiquent que les trois substitutions de résidus B.1.427/B.1.429 S conduisent à une réduction modeste mais significative de la puissance de neutralisation des Ac induits par le vaccin» a été la conclusion amère de l’étude.

«L’activité de neutralisation du sérum ou du plasma est un corrélat de la protection contre le défi du SRAS-CoV-2 chez les primates non humains et le traitement avec plusieurs mAb neutralisants a réduit la charge virale et diminué les hospitalisations et la mortalité dans les essais cliniques (10, 14, 15, 22, 23, 49). L’évasion immunitaire médiée par L452R observée de B.1.427/B.1.429 S concorde avec les découvertes précédentes selon lesquelles cette substitution réduisait l’activité de liaison ou de neutralisation de certains mAb avant la description du variant B.1.427/B.1.429. L’acquisition de la substitution L452R par plusieurs lignées sur plusieurs continents, y compris les lignées B.1.617.1 et B.1.617.2 émergentes en Inde, suggère une sélection positive, qui pourrait résulter de la pression sélective des Abs neutralisants spécifiques de RBD » lit sur la recherche.

«Le SARS-CoV-2 NTD subit une dérive antigénique rapide et accumule un plus grand nombre de mutations et de délétions par rapport à d’autres régions de la glycoprotéine S. Les données présentées ici montrent une évasion immunitaire de tous les mAb spécifiques aux MTN testés par le B.1.427/B. Le variant 1.429 soutient également que le supersite antigénique de NTD est sous pression immunitaire de l’hôte. De la même manière que les mutations S13I/W152C facilitent l’évasion de tous les mAb spécifiques aux MTN testés, E484K provoque une large résistance à de nombreux mAb spécifiques à RBD. L’acquisition indépendante de la mutation E484K dans les variantes B.1.351, P.1, B.1.526 et plus récemment la variante B.1.1.7 (34) suggère que cela pourrait également se produire dans les lignées B.1.427/B.1.429. En effet, 4 séquences génomiques avec la mutation E484K RBD dans le variant B.1.427 ont été récemment déposées au GISAID. Alternativement, les mutations S13I/W152C pourraient émerger dans n’importe laquelle de ces variantes. Nous notons que la mutation S13I a été récemment détectée dans la lignée SARS-CoV-2 B.1.526, qui a été initialement décrite à New York » ont conclu les scientifiques.

L’ALARME POUR LA VARIANTE DELTA

L’alarme survient après que la croissance de la variante Delta en Italie et dans le monde provoque une augmentation des cas positifs de Covid-19 car elle est très contagieuse, bien qu’elle présente très peu de symptômes, comme l’a affirmé le professeur Francesco Vaia, directeur du National Institut des maladies infectieuses Lazzaro Spallanzani de Rome (parmi les premiers à isoler la souche italienne de Sars-Cov-2). Tout cela a non seulement fait de l’objectif de l’immunité collective une utopie, mais a déjà incité Pfizer à demander l’autorisation d’une troisième dose.

Cette demande a également été rejetée par la Food and Drug Administration aux USA et par l’EMA (European Medicines Agency) dans l’Union européenne, probablement bien conscientes que cette stratégie pourrait créer encore plus de chaos parmi ces groupes de populations sceptiques à l’égard des vaccins.

Comme cela se produit juste après la révision des notices des vaccins Pfizer et Moderna (rebaptisés Spikevax) avec l’inclusion du danger de cas rares, malheureusement même mortels, de myocardite et de péricardite. Et quelques jours après la publication des données actualisées au 3 juillet de la plateforme de pharmacovigilance EudraVigilance sur les effets indésirables dans les pays de l’UE qui ont enregistré plus de 17 000 décès après une ou deux doses des quatre vaccins autorisés par l’EMA.

17 503 DÉCÈS, 1,7 million de blessés (50% GRAVES) signalés dans la base de données de l’Union européenne sur les effets indésirables des médicaments pour les injections COVID-19

Parmi celles-ci, il y a aussi les statistiques dramatiques sur les effets indésirables enregistrés par la plateforme EudraVigilance qui montrent une efficacité limitée des vaccins actuels (et en particulier de Pfizer) : 745 cas mortels au total impliquant l’inconnu de 3 876 infectés d’évolution inconnue, soit, on ne sait pas s’ils se sont rétablis et sont décédés.

En Italie, le cas de quatre infirmières, toutes en service à l’hôpital de Gela, dans la province de Caltanissetta, a fait sensation, testés positifs à la Covid malgré avoir déjà eu la deuxième dose de vaccin administrée ces derniers mois. Les quatre ont des symptômes de grippe bénins et maintenant les syndicats Nursind et Uil Fpl demandent de commencer un dépistage des travailleurs pour mesurer le niveau d’anticorps.

Israël, en revanche, vient de déclarer avoir vu l’efficacité du vaccin Pfizer chuter de 90 à 64% avec la propagation de la variante Delta. Mikael Dolsten, directeur scientifique de Pfizer, a déclaré que les problèmes critiques auxquels Israël est confronté avec les nouvelles infections seraient dus aux infections chez les personnes vaccinées en janvier ou février. « Il y a probablement un risque de réinfection car les anticorps diminuent comme prévu », a-t-il déclaré.

Albert Bourla, PDG de Pfizer et créateur du vaccin à ARN, estime que « les gens auront besoin d’une dose de rappel du vaccin Covid-19 tous les 12 mois et que la société développe une version mise à jour du vaccin qui prend toute la protéine de pointe de la Variante Delta. »

«Il est compréhensible que les compagnies pharmaceutiques poussent avec enthousiasme à un rappel, car cela leur rapporterait d’énormes profits. Mais pour le moment il n’y a pas de données à l’appui, donc la FDA et le CDC ont raison de donner, pour l’instant, un avis négatif. Pour l’avenir, soyons prudents et préparons-nous» déclare le virologue Roberto Burioni, professeur à l’Université Vita-Salute San Raffaele de Milan, commentant l’annonce de Pfizer sur Twitter.

LE RISQUE DE RÉSISTANCE AU VACCIN

Le risque d’une résistance vaccinale avait déjà été annoncé entre février et mars par une interview de l’experte italienne en biologie moléculaire le Dr Loretta Bolgan, publiée dans Gospa News à propos des dangers d’immunopathologie pulmonaire inhérents aux vaccins comme en témoigne une recherche universitaire chinoise, et d’un article prophétique écrit par Christie Aschwanden dans la revue spécialisée faisant autorité Nature.

« Nous nous éloignons de l’idée que nous atteindrons le seuil d’immunité collective et que la pandémie disparaîtra pour de bon », déclare l’épidémiologiste Lauren Ancel Meyers, directrice exécutive de l’Université du Texas à Austin COVID-19 Modeling Consortium. Ce changement reflète les complexités et les défis de la pandémie, et ne devrait pas occulter le fait que la vaccination aide, selon Nature.

« « Le vaccin signifie que le virus commencera à se dissiper de lui-même », déclare Meyers. Mais à mesure que de nouvelles variantes apparaissent et que l’immunité contre les infections diminue potentiellement, « nous pourrions nous retrouver dans des mois ou un an à lutter encore contre la menace et à devoir faire face à de futures poussées ». »

Les perspectives à long terme de la pandémie incluent probablement que la COVID-19 devienne une maladie endémique, un peu comme la grippe. Mais à court terme, les scientifiques envisagent une nouvelle normalité qui n’inclut pas l’immunité collective. Voici quelques-unes des raisons de cet état d’esprit et ce qu’elles signifient pour la prochaine année de la pandémie» a écrit Aschwanden.

« L’immunité collective n’est pertinente que si nous avons un vaccin bloquant la transmission. Si nous ne le faisons pas, alors la seule façon d’obtenir une immunité collective dans la population est de donner le vaccin à tout le monde », explique Shweta Bansal, biologiste mathématique à l’Université de Georgetown à Washington DC. L’efficacité du vaccin pour arrêter la transmission doit être « assez élevée » pour que l’immunité collective compte, dit-elle, et pour le moment, les données ne sont pas concluantes. « Les données de Moderna et Pfizer semblent assez encourageantes », dit-elle, mais la mesure dans laquelle ces vaccins et d’autres empêchent les gens de transmettre le virus aura de grandes implications.

«Même si les plans de déploiement des vaccins sont confrontés à des obstacles de distribution et d’allocation, de nouvelles variantes du SRAS-CoV-2 surgissent qui pourraient être plus transmissibles et résistantes aux vaccins. « Nous sommes dans une course avec les nouvelles variantes », déclare Sara Del Valle, épidémiologiste mathématique et informatique au Laboratoire national de Los Alamos au Nouveau-Mexique. Plus il faut de temps pour endiguer la transmission du virus, plus ces variantes ont de temps pour émerger et se propager, dit-elle », lit-on sur Nature.

« Il y a un autre problème à résoudre à mesure que l’immunité augmente dans une population, dit Ferrari. Des taux d’immunité plus élevés peuvent créer une pression sélective, ce qui favoriserait les variantes capables d’infecter les personnes immunisées. Une vaccination rapide et complète peut empêcher une nouvelle variante de prendre pied. Mais encore une fois, l’inégalité des déploiements de vaccins crée un défi, dit Ferrari. « Vous avez pas mal d’immunité, mais vous avez toujours pas mal de maladie et vous êtes coincé au milieu. » Les vaccins créeront presque inévitablement de nouvelles pressions évolutives qui produisent des variantes, ce qui est une bonne raison de construire des infrastructures et des processus pour les surveiller, ajoute-t-il » a conclu Aschwanden.

LES VARIANTES PEUVENT ÊTRE CRÉÉES PAR DES VACCINS

Ces passages notables de l’article sont parfaitement liés à ce qui a déjà été rapporté par Gospa News sur les variantes du [SRAS-CoV-2 de la] Covid-19 grâce à une interview menée par le professeur Francesco Cappello au Dr Loretta Bolgan, diplômée en chimie et technologies pharmaceutiques à Padoue, où il a obtenu son doctorat en sciences pharmaceutiques en travaillant comme chercheur au Massachusetts General Hospital (Boston). Elle a ensuite travaillé comme chercheuse industrielle dans le développement de kits de diagnostic de biologie moléculaire.

Dr Loretta Bolgan, experte en biologie moléculaire

En référence au virus SARS-Cov-2, le Dr Bolgan a précisé : « Il faut considérer que les virus à ARN simple brin comme ceux-ci, non seulement forment rapidement des mutants, notamment dans la partie de la Spike qui est immunogène, parvenant ainsi à échapper rapidement à ce qui est l’attaque du système immunitaire, surtout adaptatif. Il existe en effet une ARN polymérase ARN-dépendante qui introduit de nombreuses erreurs dans sa réplication, formant ainsi, très rapidement, des mutants avec des mutations qui sont présentes dans tous les virus du nouveau mutant, c’est-à-dire dans toutes les copies, à 100 %. Cependant, il peut aussi former une population de mutants mineurs, présents dans un pourcentage allant de 20 à 80 % du mutant majeur que l’on appelle quasi-espèces ».

«Ainsi, à côté du mutant majeur, il existe également des centaines de ces mutants mineurs, tous en équilibre compétitif les uns avec les autres. Lors de la vaccination, des anticorps spécifiques sont produits pour l’antigène vaccinal, mais ces anticorps produits par le vaccin ne sont pas capables de se lier à tous les mutants mineurs, de sorte que les mutants mineurs qui échappent à la liaison à l’anticorps vaccinal sont correctement ceux qui se répliquent et résistent parce qu’ils ont un avantage sélectif. Ils sont ensuite sélectionnés précisément par vaccination et voici le vaccin de résistance ! Et ici la fameuse variante londonienne, ainsi que celles qui se sont produites en France ou ailleurs, pourraient avoir cette origine. Il est facile de supposer qu’elles ont été causées par la vaccination », a ajouté l’expert en biologie moléculaire.

VACCINS CONTRE UN VIRUS ARTIFICIEL DE BIO-LAB

Suivant la ligne du raisonnement du Dr Bolgan mais aussi des autres experts cités par Nature, le soupçon se fait jour que la campagne de vaccination est un « chien qui se mord la queue » dans une spirale de résistance vaccinale similaire à celle de la dernière décennie. s’est alarmé des antibiotiques.

Malheureusement, cependant, la communauté scientifique, largement financée par les vaccins Big Pharma réunis dans un « cartel » par Bill Gates le 30 septembre 2020, semble vouloir procéder dans le seul sens de la vaccination mondiale, prônée par les mêmes ONG de Gates. – qui gèrent aujourd’hui le plan OMS Covax – en des temps très suspects lors d’un sommet « prophétique » organisé par la Commission européenne à Bruxelles le 12 septembre 2019 qui a vu la participation d’un responsable de Pfizer.

Comme en témoigne la plainte pour le massacre, présentée à des centaines de procureurs par le biologiste Franco Trinca avec l’avocat Alessandro Fusillo et l’armée de leurs « partisans », de multiples thérapies efficaces contre la Covid-19 ont été et sont ignorées pour rendre le directives du gouvernement italien d’une « attente vigilante avec du paracétamol ».

Ces méthodes de traitement se sont avérées contre-productives pour de nombreux patients et moins efficaces que d’autres thérapies telles que la vitamine D et la cortisone, rapportées par Gospa News sur la base de recherches médicales faisant autorité mais ignorées par le ministre italien de la Santé Roberto Speranza.

La grande inconnue sur les origines du virus SARS-Cov-2 se greffe aussi dans ce chaos d’informations scientifiques méconnues, qui à ce jour des dizaines de chercheurs pensent avoir été créé en laboratoire avec le gain de fonction pour l’augmentation de la charge virale.

Cet aspect est loin d’être hors de propos dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 car la confirmation d’une origine artificielle peut légitimer non seulement la théorie d’une « fuite » de laboratoire mais aussi celle d’une libération intentionnelle d’un SARS-Cov-2 qui a toutes les caractéristiques à définir comme une arme bactériologique inquiétante, compte tenu de la présence signalée de VIH à l’intérieur du pathogène du SRAS testée dans des dizaines de recherches sur des virus recombinants chimériques menées dans « un accord entre la Chine et les États-Unis » selon le professeur Luc Montagnier.

Si ce cauchemar viral a vraiment été construit en laboratoire, qui peut exclure qu’il n’ait pas été calibré dans divers génotypes de létalité différente, comme l’a supposé le bio-ingénieur Pierre Bricage, ancien consultant de l’OTAN ?

MASSACRE EN RUSSIE : PAR VARIANTES OU BIO-ARMES ?

Qui peut exclure que derrière les variantes ne se cachent justement ces différents agents pathogènes conçus comme des armes biogénétiques, étudiés par l’agence DTRA du Pentagone dans les laboratoires de l’ex-Union soviétique (en Géorgie et en Ukraine) et donc capables d’affecter une certaine population-ethnique par rapport à une autre ? Tant qu’il n’y aura pas la volonté des gouvernements de clarifier/admettre l’origine du virus de laboratoire SARS-2, connu de tous les services de renseignement du monde selon un microbiologiste du renseignement militaire israélien, ces doutes resteront un immense mystère.

Ces hypothèses d’espionnage, en effet, pourraient peut-être expliquer pourquoi la variante Delta en Italie n’a pas provoqué d’augmentation significative de la mortalité, bien que 40% des habitants ne soient pas encore vaccinés, alors qu’en Russie elle provoque un massacre…

« En Russie au cours des dernières 24 heures, 752 décès causés par la Covid-19 ont été recensés, le maximum en une seule journée depuis le début de l’épidémie : Tass rapporte citant le centre d’opérations anticoronavirus. Selon les données officielles, en Russie au cours de la dernière journée, il y a eu 25 082 nouveaux cas de coronavirus, dont 5 694 à Moscou ».

Le taux de létalité est passé à 2,46 % alors que seulement 19 millions de Russes ont reçu au moins une dose du vaccin (Sputnik V) dans le pays contre une population de 146 millions d’habitants. Huit régions introduiront donc la vaccination obligatoire pour augmenter le pourcentage de vaccinés. Mais un nouveau cauchemar se profile déjà à l’horizon…

«L’Organisation mondiale de la santé a révélé qu’elle avait placé une nouvelle souche de Covid-19 découverte pour la première fois en Russie sur sa liste en ligne de variantes à surveiller. Il rejoint une sélection de onze autres mutations de coronavirus sans nom. La souche a été détectée pour la première fois en janvier de cette année, mais ce n’est que maintenant qu’elle a été jugée suffisamment grave pour être répertoriée », a rapporté Russia Today.

Selon le système de classification de l’OMS, les variantes sont déterminées d’abord pour être désignées pour une « surveillance supplémentaire », avant d’être promues au rang « d’intérêt », puis, enfin, « d’intérêt ». Si la variante nouvellement découverte trouvée en Russie est considérée comme plus sérieuse, elle recevra un nom en lettre grecque. À partir de maintenant, il est simplement connu sous le nom d’AT.1.

En savoir plus… sur la puce sous-cutanée du Pentagone pour Covid

Les milliardaires Gates & Soros seraient intervenus pour couvrir une fraction de l’aide étrangère réduite par le Royaume-Uni, mais certains remettent en question leurs intentions

(G) Bill Gates. © Getty Images / Jamie McCarthy ; (D) Georges Soros. © Reuters / Lisi Niesner

Dans une tentative apparente de faire honte au gouvernement de Boris Johnson pour sa décision de réduire l’aide étrangère de la Grande-Bretagne, le who’s who du monde de la philanthropie milliardaire se serait engagé à couvrir une petite partie de l’argent détourné.

Un groupe d’organisations caritatives internationales s’est engagé cette semaine à investir 93,5 millions de livres sterling (130 millions de dollars) dans des causes qui manqueront d’argent au Royaume-Uni cette année. Le financement temporaire ira aux pays pauvres, notamment le Bangladesh, l’Éthiopie, le Kenya, le Malawi, le Mozambique, le Népal, le Nigéria, le Soudan, le Soudan du Sud, la Tanzanie, l’Ouganda et la Zambie. Il sera consacré à des programmes, notamment ceux qui traitent les maladies négligées et offrent la contraception.

Cette décision, rapportée pour la première fois par le Times dimanche, vise à faire honte au gouvernement britannique pour la décision qu’il a prise l’année dernière de réduire l’aide étrangère. Auparavant, Londres affectait environ 0,7% du revenu national brut (RNB) britannique aux programmes d’aide à l’étranger, mais le cabinet Johnson a réduit ce pourcentage à 0,5%.

La référence de 0,7% du RNB a été adoptée comme objectif dans les années 1970, lorsqu’elle a été recommandée par l’ONU, et promulguée sous le gouvernement de David Cameron en 2015. La réduction de Johnson est estimée à 4 milliards de livres sterling (5,56 milliards de dollars) en 2021.

La réduction de l’aide, qui a été annoncée en novembre dernier, s’est heurtée à l’opposition de certains membres du Parti conservateur, dont l’ancienne première ministre Theresa May, qui a refusé de procéder à de telles réductions pendant son mandat. La ministre des Affaires étrangères de l’époque, la baronne Sugg, a démissionné en signe de protestation lorsque la mesure a été annoncée.

Alors que de nombreux critiques soutiennent que refuser aux personnes en difficulté le financement d’une aide vitale est contraire aux valeurs morales de la Grande-Bretagne, certains politiciens ont présenté leur opposition comme un calcul géopolitique.

« Lorsque la Grande-Bretagne se retire, d’autres interviennent. En réduisant notre aide, nous avons donné à des États comme la Chine et la Russie la possibilité d’étendre leur influence aux dépens de la Grande-Bretagne », a fait valoir Tom Tugendhat, le député conservateur qui préside la commission des affaires étrangères. « Dans les États fragiles et touchés par des conflits, les réductions du Royaume-Uni dans les crises humanitaires permettent à nos rivaux de convaincre nos amis que nous n’avons pas d’importance. »

Il y a eu une pression au Parlement pour soumettre la réduction de l’aide à un vote, ce à quoi le cabinet Johnson a jusqu’à présent résisté avec succès. Le gouvernement a tenté d’apaiser les détracteurs, affirmant que la mesure était temporaire et qu’elle était nécessaire pour investir davantage dans les dépenses intérieures.

Les philanthropes et certains législateurs s’opposent peut-être verbalement à la réduction de l’aide, mais la mesure a été très populaire parmi le public britannique. Un sondage YouGov réalisé au moment de son annonce montrait que 66% des Britanniques y étaient favorables. Donner 0,7% du RNB a fait de la Grande-Bretagne l’un des pays les plus généreux du monde selon la métrique. Les critiques ont longtemps douté que l’argent des contribuables britanniques faisait aussi bien qu’il aurait dû.

Sans surprise, la tentative de honte de cette semaine a rencontré un certain recul, en particulier compte tenu des personnalités derrière les organisations caritatives participantes. Le fondateur de Microsoft – et « tsar autoproclamé de la santé mondiale », selon les critiques – Bill Gates a mené la charge par le biais de sa Fondation Bill et Melinda Gates.

La liste des bailleurs de fonds comprend également la Children’s Investment Fund Foundation, créée par le gestionnaire de fonds spéculatifs milliardaire Chris Hohn, le poids lourd de la philanthropie silencieuse ELMA Group of Foundations, l’idée originale du magnat du disque britannique d’origine sud-africaine Clive Calder, et les fondations Open Society de George Soros.

Les critiques ont écarté l’initiative comme une tentative d’auto-promotion ratée et le dernier exemple de milliardaires essayant de privatiser la politique publique.

Non merci, nous devrions d’abord nous occuper des nôtres. Gates n’a pas à emprunter de l’argent, il n’est pas endetté. Il est plus que bienvenu pour donner ses nombreux milliards à l’aide étrangère, et il devrait donc le faire. 100 millions pour lui, c’est très petit changer, comme un contribuable britannique mettant 10p dans une boîte de charité https://t.co/ObaEhc06tW

– Bassiste (@BrexitBassist) 11 juillet 2021

La réduction temporaire de notre aide étrangère était estimée à 3,5 milliards de livres sterling, à juste titre, 100 millions de livres sterling ne seraient pas près de la couvrir. L’autopromotion de Bill Gates est un échec épique.

– Lennie Tudor 👑 Pro-UK (@lennietudor78) 11 juillet 2021

