Groupe de recherche britannique : le vaccin contre le coronavirus « dangereux pour l’homme » en raison d’événements indésirables

Un groupe de recherche médicale au Royaume-Uni a souligné que les vaccins contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés de la Maladie à Coronavirus de 2019 = Coronavirus Desease 2019 (COVID-19) – MIRASTNEWS] sont « dangereux pour l’homme » sur la base de rapports d’événements indésirables. Les scientifiques et les médecins ont examiné les données du système de déclaration des événements vaccinaux de la carte jaune du gouvernement britannique. Ils ont découvert que le nombre « écrasant » d’effets indésirables des vaccins COVID-19 avait définitivement sonné l’alarme.

Le système Yellow Card est l’équivalent britannique du Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) aux États-Unis. Le système est géré par la Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA). Grâce au système de carte jaune, la MHRA surveille en permanence les vaccins COVID-19 «pour s’assurer que leurs avantages continuent de l’emporter sur les risques».

Cependant, des chercheurs du groupe de recherche Evidence-based Medicine Consultancy (EbMC) basé à Bath, en Angleterre, ont dévoilé des résultats inquiétants. La directrice d’EbMC, le Dr Tess Lawrie, a écrit sur les conclusions de son groupe dans une lettre du 9 juin adressée au directeur général de la MHRA, le Dr June Raine.

Lawrie a écrit dans sa lettre qu’entre le 4 janvier et le 6 mai de cette année, un total de 888 196 événements indésirables et 1 253 décès ont été signalés à Yellow Card. Semblables aux données du VAERS, il n’a pas été prouvé qu’elles étaient directement corrélées avec le vaccin COVID-19. Malgré cela, le directeur de l’EMBC a soulevé des problèmes de sécurité pour ceux qui reçoivent le vaccin. Elle a écrit qu’étant donné les chiffres de la carte jaune, « la MHRA a maintenant plus qu’assez de preuves … pour déclarer le vaccin COVID-19 dangereux pour une utilisation chez l’homme ».

Lawrie a ensuite posé des questions urgentes à la MHRA pour y répondre dans les plus brefs délais. Elle a demandé combien de personnes sont décédées dans les 28 jours suivant la vaccination et combien de personnes ont été hospitalisées pour la même période. Elle a également demandé le nombre total de personnes handicapées par la vaccination.

Dans une interview ultérieure avec TrialSiteNews, elle a décrit le nombre total de cas comme « concernant » et a appelé à un suivi des personnes qui ont signalé des effets indésirables « pour s’assurer qu’il n’y a pas d’autres problèmes ». Lawrie a déclaré: « L’étendue de la morbidité est frappante, mettant en évidence de nombreux incidents et ce qui équivaut à un grand nombre de malades. »

Les rapports dans le système de la carte jaune prouvent seulement que les vaccins contre le coronavirus sont dangereux

Lawrie a également déploré que Yellow Card soit « incroyablement opaque » lors de son interview à TrialSiteNews. Elle a expliqué que les chercheurs sont incapables de filtrer les incidents de sécurité des vaccins par âge, sexe ou autre attribution. Selon le directeur d’EbMC, environ 60% ou plus des vaccins COVID-19 au Royaume-Uni provenaient d’AstraZeneca, le reste du vaccin Pfizer/BioNTech.

La lettre appelait la MHRA à rendre publics de toute urgence les rapports sur les effets indésirables des vaccins, étant donné que les données de pharmacovigilance sont connues pour être par la suite sous-déclarées. Il a également appelé le régulateur à aider les personnes à signaler les effets indésirables. (Connexe: les médias mainstream britanniques insistent sur le fait que les vaccins contre les coronavirus sont efficaces même si la plupart des décès par Covid se produisent désormais chez des personnes vaccinées.)

Lawrie a conclu la lettre : « Des préparatifs doivent être faits pour intensifier les efforts humanitaires pour aider les personnes blessées par les vaccins COVID-19, et pour anticiper et atténuer les effets à moyen et long terme. Comme le mécanisme des dommages causés par les vaccins semble être similaire à celui de la COVID-19 elle-même, cela comprend la collaboration avec de nombreux médecins et scientifiques internationaux ayant une expertise dans le traitement réussi de la COVID-19. »

Mais selon un article publié fin juin 2021, les décès dus aux vaccins et les effets indésirables ne sont pas alarmants. Il a même soutenu que les personnes décédées des vaccins COVID-19 servaient de preuve de leur efficacité. (Connexe: The Guardian dit que les personnes qui meurent des vaccins Covid sont une «preuve» qu’elles fonctionnent.)

Dans un article du 27 juin pour The Guardian, David Spiegelhalter et Anthony Masters ont appelé les gens à éviter de considérer les décès par vaccin comme «un mauvais signe». Au contraire, ils ont insisté sur le fait que de tels décès étaient attendus d’un vaccin « efficace mais imparfait ». Ils ont écrit : « Cela signifie-t-il que les vaccins [COVID-19] sont inefficaces ? Loin de là, c’est ce que l’on attend d’un vaccin efficace mais imparfait. »

Les deux ont également pris connaissance des informations faisant état de décès liés au vaccin circulant sur diverses plateformes de médias sociaux. « La couverture et l’efficacité sont importantes… pour évaluer les programmes de vaccination. Il vaut mieux regarder une analyse cool par analyse, plutôt que des prises de vues à chaud sur les [médias] sociaux », ont-ils écrit.

Étude : Les personnes ayant des tendances machiavéliques sont en faveur du transhumanisme / de la technologie de téléchargement d’esprit

Où en êtes-vous sur le concept de téléchargement d’esprit ? Si vous êtes en faveur de l’idée, il y a de fortes chances que vous ayez une personnalité machiavélique, selon une étude récente.

Des recherches publiées dans la revue Personality and Individual Differences jettent un nouvel éclairage sur la façon dont les dispositions psychologiques des gens sont liées à leurs points de vue sur la technologie futuriste.

Dans l’étude, des chercheurs du groupe de recherche Moralities of Intelligent Machines ont interrogé plus de 1 000 personnes en ligne sur leur point de vue sur le téléchargement d’esprit. Les participants ont également été invités à répondre à une série de dilemmes moralement ambigus, à subir une évaluation des traits de personnalité et à être testés pour la sensibilité au dégoût.

Ils ont trouvé une corrélation entre les personnes ayant des tendances machiavéliques et l’approbation de la technologie de téléchargement d’esprit.

Le trait de personnalité machiavélique se manifeste souvent dans la capacité d’une personne à manipuler les autres pour atteindre leurs propres objectifs sans se soucier du bien-être des personnes qui l’entourent. Bien que les personnes ayant des tendances machiavéliques soient souvent décrites comme étant charismatiques, cela est globalement considéré comme un trait négatif.

Le test le plus couramment utilisé pour diagnostiquer le machiavélisme, le test de Mach-IV, suggère que ce trait est souvent groupé avec d’autres traits indésirables, tels que la sociopathie, le narcissisme et la dépression. Il porte le nom de l’homme politique, philosophe et écrivain italien Niccolo Machiavelli, qui a écrit Le Prince et était connu pour être cynique et amoral, ainsi que pour sa célèbre suggestion selon laquelle il vaut « mieux être craint qu’aimé ».

L’étude a révélé que bien que ceux avec des traits machiavéliques et utilitaires aient soutenu l’idée du téléchargement d’esprit, leurs motivations pourraient être différentes. Les machiavéliques semblent moins intéressés par les sacrifices qui profitent au plus grand nombre, se penchant plutôt vers une perspective indifférente à la vie humaine en général. Les personnes ayant des traits de personnalité psychopathiques, quant à elles, avaient peu de corrélation avec l’acceptation de la technologie de téléchargement d’esprit.

L’approche a beaucoup de soutien parmi les transhumanistes, qui la considèrent comme un moyen de finaliser l’évolution biologique en éliminant toutes les limitations – la mort incluse – pour atteindre un état d’immortalité numérique.

Qu’implique le téléchargement d’esprit ?

L’idée derrière le téléchargement de l’esprit consiste à numériser le cerveau d’une personne en détail, y compris ses souvenirs, sa personnalité et ses émotions, dans un ordinateur. Une nouvelle version de cette personne existerait alors sous une forme numérique qui pourrait potentiellement être immortelle.

Dans ce processus hypothétique, le contenu mental d’une personne serait copié sur un appareil informatique et sa fonctionnalité neuronale s’arrêterait dans son cerveau biologique d’origine et commencerait à se dérouler dans un autre type de système, très probablement un ordinateur. Alors que les experts disent qu’il n’y a pas de lois de la physique qui rendraient cela impossible, il pourrait s’écouler de nombreuses années avant que les chercheurs ne réussissent.

Bien que cette technologie soit difficile à appréhender, un exemple très médiatisé est Neuralink d’Elon Musk, qui a travaillé sur l’introduction d’éléments numériques dans le cerveau humain via des implants pour permettre les connexions entre le cerveau et les ordinateurs. Ce type de travail pourrait éventuellement conduire à quelque chose qui s’apparente au téléchargement de l’esprit.

Le groupe de recherche Moralities of Intelligent Machines a étudié la psychologie morale de différents développements technologiques pendant de nombreuses années, et ils veulent mieux comprendre pourquoi le téléchargement d’esprit est considéré comme un tabou pour certaines personnes mais hautement souhaitable par d’autres.

L’auteur de l’étude Michael Laakasuo de l’Université d’Helsinki a déclaré qu’ils n’avaient toujours pas trouvé d’explication sur les raisons pour lesquelles les gens se rangeaient d’un côté ou de l’autre du débat. Ils ont découvert que la sensibilité au dégoût sexuel est liée à la désapprobation de la technologie, mais ne peuvent pas comprendre pourquoi ce lien existe.

Ils ont exhorté la communauté psychologique morale, ainsi que la communauté scientifique en général, à accorder plus de considération au sujet du téléchargement d’esprit alors qu’il est encore temps d’éclairer les politiques publiques relatives à cette question. Laakasuo a déclaré: « Cette technologie arrive et cela pourrait être la tempête de merde du siècle. »

