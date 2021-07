Le Venezuela signale l’écrasement d’un gang lourdement armé à Caracas et accuse les États-Unis et la Colombie d’avoir incité à la violence

Des membres de la police nationale bolivarienne dans le quartier Cota 905. ©Federico PARRA / AFP

Le gouvernement vénézuélien a déclaré avoir fait dérailler les plans d’un gang violent visant à créer le chaos dans la capitale. Les combats de rue dans le nord-ouest de Caracas ont duré environ 72 heures et ont fait au moins 26 morts, dont quatre officiers.

Cette semaine, certaines parties de la capitale vénézuélienne se sont transformées en champ de bataille alors que quelque 2 500 soldats du gouvernement se sont livrés à une guerre de tir avec le gang dit « Koki », du nom du surnom de son chef, Carlos Luis Revete, qui compte environ 250 personnes sous son commandement et des alliances avec d’autres gangs.

La puissante organisation criminelle est basée dans le quartier nord-ouest de Cota 905 et exerce une influence dans les zones d’El Valle, El Cementerio, El Paraiso, La Vega et Santa Rosalia.

Certaines des routes menant aux quartiers de la ville où se sont déroulés les combats ont été fermées par les autorités. L’escalade de la violence aurait suivi la décision du gang mercredi de rompre un pacte de non-agression informel avec le gouvernement dans le cadre d’un effort visant à étendre ses opérations criminelles.

Samedi, le gouvernement a rendu compte de sa guerre avec le gang et a fourni des détails sur l’opération visant à l’écraser, qui, selon eux, a été un succès. La ministre de l’Intérieur Carmen Melendez, s’exprimant aux côtés de la vice-présidente Delcy Rodriguez, a déclaré que quatre officiers de la police nationale et de la garde nationale ont été tués et 10 autres blessés. Les criminels ont perdu 22 combattants. Il y a également eu des victimes civiles dont 28 blessés et plusieurs tués, a précisé le ministre sans préciser le nombre de morts.

Les autorités ont saisi un important arsenal d’armes et de munitions au cours de l’opération. Parmi les armes se trouvaient des dizaines de milliers de cartouches de différents calibres et plusieurs armes antichars, dont un RPG-7 de conception soviétique, un lanceur AT4 et un fusil sans recul Carl Gustaf, ont indiqué des responsables. Le gang Koki est connu pour avoir à sa disposition des armes de qualité militaire et s’est parfois vanté de son stock sur les réseaux sociaux. Des responsables vénézuéliens ont déclaré que les armes saisies étaient d’origine colombienne et américaine.

Rodriguez a pointé du doigt le gouvernement colombien, alléguant son implication dans la recrudescence des hostilités. Il a indiqué que trois des membres de gangs arrêtés ont été identifiés comme des paramilitaires colombiens de droite et ont avoué avoir reçu une formation militaire dans le pays voisin.

« Les groupes armés de Cota 905 ont commencé des actes de violence pour semer la peur parmi la population de Caracas, pour saper l’état de droit et le cadre institutionnel de nos organisations de sécurité », a déclaré le vice-président, affirmant que le gang avait agi après avoir été encouragé par forces étrangères.

Elle a lié la violence à Caracas aux récentes visites en Colombie de hauts responsables américains. L’amiral américain Craig Faller, le commandant du US Southern Command, s’est rendu dans le pays en janvier et le mois dernier, le directeur de la CIA, William Burns, a fait de même. La Colombie est un proche allié du gouvernement américain en Amérique du Sud. Aucun des deux gouvernements n’a immédiatement répondu aux allégations.

Les États-Unis sont impliqués dans un effort de plusieurs années pour renverser le gouvernement socialiste vénézuélien par le biais de sanctions économiques paralysantes et d’autres mesures. Il ne reconnaît pas le président Nicolas Maduro comme le leader légitime, affirmant que le politicien Juan Guaido a cette autorité. Les nombreuses tentatives de Guaido pour s’installer à Caracas au fil des ans ont échoué jusqu’à présent.

Caracas accuse régulièrement Guaido, ses alliés au Venezuela et ses sponsors étrangers d’essayer d’utiliser la violence pour s’emparer du pouvoir. L’un des incidents les plus médiatisés de cette nature s’est produit en 2020, lorsqu’un groupe de mercenaires étrangers a été capturé après avoir lancé une incursion au Venezuela depuis la Colombie par la mer. [C’est le même procédé utilisé pour entrer dans Haïti pour tuer le président Jovenel Moïse et blessé sa femme avec des groupes armés en majorités ayant les mêmes nationalités – MIRASTNEWS]

L’opération Gideon, qui visait prétendument à arrêter Maduro et à le remettre à la garde des États-Unis pour l’argent de récompense que Washington lui offre, a été organisée par l’entrepreneur militaire privé américain Silvercorp USA. Guaido a pris ses distances par rapport au flop, rejetant l’affirmation du chef d’entreprise selon laquelle son » cabinet » a payé pour cela.

