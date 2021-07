Comité Corona : « Un crime incroyablement grand » – Partie 2

La 54e réunion du comité de la Fondation Corona a de nouveau traité des « vaccinations Corona » et de la situation dans les écoles. D’autres sujets étaient l’influence psychologique des gouvernements sur la population, le « programme de vaccination » mondial de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et la situation aux États-Unis.

Le soi-disant « papier panique » du ministère fédéral de l’Intérieur au début de la crise de Corona, dans lequel les gouvernements utilisent ouvertement des mécanismes psychologiques et craignent des scénarios impliquant des enfants pour contrôler le comportement de la population

Remarque préliminaire : RT DE documente le travail du Comité Corona de la Fondation dans sa propre série d’articles et de podcasts. Les comptes rendus des auditions des commissions sont thématiques et non chronologiques. Il reflète l’état de connaissance des travaux de la commission traité publiquement au moment des auditions et reste à jour en raison de ce qui se passe – en vue de développements ultérieurs ainsi que d’un examen des événements antérieurs.

Les avocats du Comité Corona de la Fondation se sont réunis le 28 mai 2021 pour leur 54e réunion à Berlin. L’objectif déclaré des travaux du comité est d’examiner la politique corona et ses mesures afin de les rendre accessibles à une évaluation juridique et publique complète.

Au cours de l’audience, qui a duré plusieurs heures, sous la devise « Entre nudge et effets secondaires », de nombreux aspects de la crise corona ont été traités. Le pneumologue et épidémiologiste Dr. Wolfgang Wodarg et Ramona Klüglein en tant que victimes de la vaccination et de la situation dans leur école primaire ont été évoqués par la réalisatrice Bianca Höltje (Partie I). Le journaliste d’investigation Brian Gerrish a décrit l’utilisation de chirurgies psychologiques sur les populations par les gouvernements en utilisant l’exemple de la Grande-Bretagne, le scientifique de la santé Dr. Astrid Stuckelberger a expliqué la coopération des institutions internationales dans le cadre de « l’agenda de vaccination » de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le médecin et avocat Dr. Simone Gold a évoqué les procédures judiciaires de son organisation America’s Frontline Doctors et l’évolution de la situation aux États-Unis (Partie II).

Wodarg a contribué de manière significative à la clarification de la « pandémie de grippe porcine » de 2009 et critique aujourd’hui la gestion de la crise corona. En tant qu’expert, il avait lui-même été longuement interrogé lors de la première réunion de la commission. Fin novembre 2020, Wodarg a déposé une plainte « pour omission, révocation et dommages et intérêts » auprès du tribunal régional de Berlin contre des allégations selon lesquelles il diffusait de faux rapports et des mensonges, notamment concernant l’utilisation des tests PCR pour l’enregistrement de découvertes corona.

Audition – Entre nudge et effets secondaires

RAPPORT DU JOURNALISTE D’ENQUÊTE BRIAN GERRISH

Au début de sa présentation, Gerrish a commenté l’utilisation du terme « folie » qui avait déjà été utilisé lors de l’audience.

« Ce n’est pas de la folie qu’on voit ici, mais calculée. C’est une erreur de l’appeler folie, car c’est très précis, très calculé. Il faut comprendre cela pour pouvoir faire face à ce que l’on rencontre.

Cette évaluation coïncide avec ses propres conclusions, selon le comité, selon lesquelles « l’autre côté » utilise deux outils principaux dans la crise de Corona : premièrement, les opérations psychologiques et, deuxièmement, les médias de masse, qui véhiculent ces opérations psychologiques.

Concernant son parcours professionnel, Gerrish a expliqué qu’après plus de 20 ans dans l’armée britannique et un certain temps dans les affaires, il a finalement commencé à enquêter sur des choses qui n’allaient pas bien pour lui en Grande-Bretagne, pour lesquelles il dirige le portail d’information indépendant UK Column, qu’il a fondé, avec d’autres, pendant plus de 14 ans.

Pendant la crise de Corona, leurs reportages se sont concentrés sur l’utilisation de la propagande et de la psychologie comportementale par le gouvernement et leurs effets sur la démocratie et les droits constitutionnels. Il est d’accord avec la commission sur le terme de folie dans la mesure où cette situation exceptionnelle a surpris la population. Mais le gouvernement utilise depuis longtemps la psychologie comportementale et des groupes d’experts constitués à cette fin, tels que la soi-disant « Behavioral Insights Team« , pour influencer les processus politiques. Gerrish a cité un document gouvernemental de 2010 appelé MINDSPACE.

« Dans ce document, le gouvernement admet qu’il utilise la psychologie comportementale pour influencer la conception et la mise en œuvre des objectifs politiques. À la fin de la page 66, il y a un point spécial dans lequel le gouvernement précise, pouvoir changer les mentalités et les comportements de la population, sans que les gens s’en aperçoivent. Et que lorsqu’ils s’en aperçoivent, ils ne savent pas comment ces changements se sont produits. »

Ils ont été « choqués » et ont approfondi leurs recherches. Finalement, ils sont tombés sur des informations sur des réunions secrètes organisées par le gouvernement entre des équipes de psychologues britanniques et françaises pour élaborer des « plans communs » sous le couvert d’initiatives caritatives bilatérales. Il s’agissait également de l’application de ces techniques psychologiques au-delà des deux pays dans l’ensemble de l’Union européenne (UE). Interrogé sur le motif de l’utilisation de telles opérations psychologiques, Gerrish a expliqué :

« Si vous voulez exercer le pouvoir, vous pouvez essayer d’utiliser la politique démocratique normale ou la violence, ou vous pouvez essayer d’utiliser d’autres moyens. Pour moi, ce sont d’autres moyens. Quand j’ai vu à quel point c’était cynique et calculé, j’ai pu avec le mien reconnaissons clairement d’un milieu militaire qu’il s’agissait d’un pur exercice du pouvoir. »

Au début de la crise de Corona, il y a eu une réunion officieuse de la « Insight Team » avec le groupe consultatif scientifique du gouvernement britannique en cas d’urgence (Scientific Advisory Group for Emergencies, SAGE). Dans un document conjoint, il a été convenu d’utiliser des opérations psychologiques pour attiser la peur dans la population afin de faciliter le respect des mesures gouvernementales.

Le comité a rappelé le document du ministère fédéral de l’Intérieur intitulé « Comment nous maîtrisons le COVID-19« , qui est devenu connu sous le nom de « Panic Paper », qui s’appuie aussi et avoué sur la psychologie comportementale et les scénarios de peur, d’influencer la population en accord avec le gouvernement.

Selon Gerrish, cela est conforme à l’application susmentionnée à l’échelle de l’UE de telles techniques de contrôle psychologique, c’est pourquoi il n’a pas été surpris lorsqu’il a entendu parler du journal de panique en Allemagne. Dans le concept SAGE, en plus de l’utilisation de la peur, la mise en place d’un contrôle social par un suivi mutuel de la population est notable, par exemple lors du respect des mesures corona telles que le port d’un masque et le maintien de ses distances. Dans le même temps, cela doit être fait avec prudence, car la dynamique sociale peut facilement devenir incontrôlable et se transformer en violence. Les processus dans son école précédemment décrits par le recteur ont clairement montré que l’application de ces mécanismes n’est pas seulement pertinente pour les adultes, mais aussi pour les enfants, en particulier en raison des incertitudes causées par l’évolution des mesures et des règles. Cette génération d’incertitude est connue en psychologie comportementale appliquée et fait partie de « l’attaque psychologique », puisqu’elle met immédiatement ceux qui y sont soumis dans une situation de stress, de peur et de confusion.

« Les personnes dans un état de stress et de confusion sont très sensibles aux influences et aux instructions extérieures. S’il y a un incendie dans un bâtiment et que les gens paniquent, alors vous suivez l’ordre de la première personne pour donner des instructions claires. Cela est dû à l’état psychologique. »

Dans le cadre de la coopération transfrontalière dans l’utilisation des contrôles sociaux par le biais de la psychologie comportementale appliquée, Gerrish a évoqué la promotion des futurs leaders, par exemple à travers des programmes tels que « Common Purpose« . Ceux-ci allaient comme une pieuvre dans de nombreux domaines de la société, des hôpitaux et de la police à l’armée, dans lesquels une sorte de « nouvelle philosophie » se répandait. Une attention particulière est accordée aux jeunes et aux étudiants qui sont sélectionnés pour des programmes de formation appropriés. La programmation dite neurolinguistique (PNL) est également utilisée dans les techniques psychologiques. Toutes ses déclarations à cet égard sont « entièrement documentées » et peuvent être consultées sur son portail.

Bien que la PNL soit connue pour avoir des utilisations thérapeutiques, son intérêt journalistique porte sur l’utilisation de ces techniques par les gouvernements. Globalement, l’image suivante se dégage :

« C’est un fait que le gouvernement britannique a créé une équipe spécifique de psychologie comportementale appliquée. C’est un fait que cette équipe a promu des idées pour effrayer la population autour de la pandémie. Dans une bien plus grande mesure, cette équipe, entre autres Things, a utilisé la PNL pour influencer pratiquement tous les documents produits par le gouvernement. »

Influencer au moyen de telles techniques, qui fonctionnent au-delà de la conscience, « sont des faits et non de la fiction ». Lorsqu’elles sont utilisées à des fins politiques, elles rencontrent un public largement non informé, particulièrement sensible aux effets de ces méthodes et ne réalisant même pas leur application. En utilisant ces techniques, des messages cachés et des manipulations pourraient être véhiculés. Cela vaut également pour la crise de Corona.

« Nous voyons que chaque document qui vient du gouvernement est très soigneusement préparé. Je peux voir à partir d’une grande partie de cette documentation que le mot écrit utilise une psychologie soigneusement appliquée. Pour étayer cela, nous avons des dossiers du gouvernement dans lesquels il est utilisé en particulier se vanter de être capable d’utiliser la psychologie dans des documents texte.

Selon Gerrish, l’orientation et l’impact du journal de panique sur la crise corona sur le public en Allemagne correspondent à des processus similaires en Grande-Bretagne, par exemple dans les reportages en mots et en images du radiodiffuseur public BBC.

« Nous savons que chaque discours prononcé et chaque document publié est susceptible de contenir un message psychologique d’amplification. »

En ce qui concerne la crise corona actuelle, il est à noter pour la Grande-Bretagne qu’après la publication de l’étude MINDSPACE en 2010, des projets de préparation aux pandémies à venir ont eu lieu dans les années qui ont suivi. Moins précisément que dans la simulation pandémique SPARS 2017 aux USA par exemple, le « semer l’idée d’une pandémie à venir » a été réalisé dans son pays via un réseau de différents documents, utilisant principalement un langage basé sur les émotions au lieu de les faits.

Les conséquences des mesures corona mises en œuvre par le gouvernement utilisant des opérations psychologiques pour générer du stress et de la peur, telles que les confinements, sont des problèmes psychologiques correspondants, comme le montre l’énorme augmentation de la dépression et des suicides, que les médias habituels ont à peine traités.

Le comité est revenu sur le reportage et la discussion publique mentionnés précédemment sur le chef de l’agence épidémique américaine Anthony Fauci et a interdit la recherche dite de gain de fonction au laboratoire biologique de Wuhan (partie I). Selon les connaissances acquises entre-temps, une fausse histoire du « virus dangereux » est en train d’être transmise et un scénario de pandémie utilisant des numéros de cas de test PCR se déroule indépendamment d’un éventuel accident dans le bio-laboratoire chinois.

Gerrish était d’accord avec cette évaluation et a décrit les détails de la Grande-Bretagne, selon lesquels le gouvernement de la Grande-Bretagne, sur la base des données officielles, classe le danger de la maladie au niveau d’une « saison grippale normale ». D’un autre côté, le public est dépeint de manière manipulatrice la situation comme plus dangereuse. Les voix du secteur de la santé contredisent les informations faisant état de conditions dramatiques dans leurs établissements. Cependant, le gouvernement a pris des dispositions pour que les personnes âgées qui souffrent réellement d’infections respiratoires soient transférées à grande échelle dans des établissements de soins, ce qui a entraîné des dizaines de milliers de décès inutiles en raison des conditions qui y règnent. Même certains médias de masse ont rapporté cela. Votre propre portail d’information avait des informations d’experts sur le nombre plus élevé de victimes dans la fourchette à six chiffres.

« L’une des astuces utilisées par le gouvernement et la BBC est qu’ils traitent les statistiques sur COVID-19 de manière cumulative, en additionnant les chiffres. Mais la grippe est toujours traitée comme un événement saisonnier. (…) Il y a une nouvelle saison de grippe l’hiver prochain et les statistiques recommencent. Pour COVID-19, les statistiques ont été additionnées sur deux périodes saisonnières. C’est l’utilisation de la psychologie pour manipuler la pensée des gens.

De plus, l’histoire de Fauci et du laboratoire bio semble être une distraction.

« Je pense que le moment de ramener soudainement l’attention sur Fauci est très intéressant. Je pense que c’est parce qu’ils se rendent compte qu’une grande partie du public commence à poser les bonnes questions sur ce qui se passe dans le contexte de la vaccination COVID-19 une politique est en cours, alors ils essaient de distraire les gens des problèmes fondamentaux (…) concernant les vaccinations et reviennent à Fauci. L’autre personne qui a soudainement disparu de la vue du public est Bill Gates. »

La disparition de Gates est liée à des reportages dans les médias sur ses liens personnels avec Jeffrey Epstein et à une connaissance possible de la soi-disant affaire d’abus sexuels sur des enfants d’Epstein, qui a nui à l’image publique de Gates en tant qu' »homme d’affaires propre, bien élevé et bienveillant ».

Gerrish l’a décrit comme son opinion personnelle selon laquelle les représentations de Fauci et Gates ne sont pas une analyse d’événements réels, mais plutôt des « trucs médiatiques émotionnels » qui servent de manœuvre de diversion au public derrière l’agenda pour regarder les bonnes choses. En ce sens, la Chine pourrait également augmenter les accusations de production présumée d’armes biologiques avec la participation de Fauci. Le journaliste a confirmé l’impression du comité selon laquelle cela semble être une perte de contrôle sur le récit.

« J’aimerais ajouter de bonnes nouvelles à notre discussion. Les gens que nous combattons ici sont des menteurs purs et durs. Ils disent des mensonges, pas des vérités. En conséquence, leurs propres mensonges finissent par les dépasser. Je pense que c’est une grande partie de ce qui vient de commencer. »

En ce qui concerne l’enregistrement des effets secondaires des « vaccinations corona », Gerrish a illustré à l’aide de l’exemple de la Grande-Bretagne comment gérer le fait, qui est également connu selon les données officielles, que seulement un maximum de dix pour cent des incidents réels sont inscrits. Dans la crise de Corona, cependant, selon les responsables, leurs propres données ne peuvent pas être interprétées de la manière habituelle. Une détermination exacte des causes des effets secondaires et des décès après les vaccinations n’a pas lieu. Étant donné que ce schéma peut également être observé ailleurs, par exemple en Allemagne, cela ne peut pas être une coïncidence.

En Grande-Bretagne aussi, il n’y a pas d’autopsie de ceux qui meurent après les vaccinations. Les « falsifications officielles des statistiques » doivent également s’appliquer si des certificats de décès basés sur des affectations douteuses sont délivrés en tant que « cas Corona ».

« C’est calculé. Je reviens sur le fait que ce n’est pas fou. Si vous examinez très attentivement les décisions politiques, les ordres, les documents, alors ce que nous regardons, c’est un génocide. C’est planifié, réfléchi. J’ai même eu le témoignage d’un membre du conseil d’administration du National Health Service (NHS) qui nous a signalé en tant que dénonciateur et qui avait utilisé ce même terme, en disant: « Ce que j’ai vu se passer dans le UK Health Service est un génocide. » »

Ce terme était également utilisé par d’autres travailleurs de la santé tels que le personnel infirmier et les médecins.

Interrogé par le comité, Gerrish a confirmé qu’il existe également une pression massive dans son pays pour traiter les enfants et les adolescents avec les nouveaux « vaccins corona ». Les opérations psychologiques sont à nouveau utilisées dans les déclarations et documents officiels, par exemple en demandant aux enseignants d’enregistrer les parents hésitants comme « extrémistes ».

L’actualité avec l’application extensive des techniques psychologiques lui a rappelé dans le contexte de sa carrière militaire des stratégies de décomposition à travers des « périodes de démoralisation » et de « déstabilisation » jusqu’au « chaos complet et l’effondrement », comme elles le furent par exemple en 1997 Le livre « Le Collectif de l’Union européenne » peut être décrit comme « des attaques psychologiques contre les nations occidentales » par les communistes soviétiques.

« Quand vous voyez la nature de la politique pour ce (…) mensonge COVID-19 (…) tel qu’il se reflète au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et dans d’autres pays, alors nous pouvons clairement voir que les structures de pouvoir qui introduisent cela ne sont pas du tout démocratiques. Ils nous sont hostiles.

Cela inclut également les liens entre la Fondation Bill et Melinda Gates et la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), qu’elle a cofinancée et qui ont atteint les gouvernements nationaux. Miraculeusement, à travers le CEPI, la Fondation Gates finance le laboratoire en Grande-Bretagne, de tous les lieux, qui est officiellement chargé de collecter des données sur la sécurité des nouveaux vaccins, bien que la recherche scientifique qui soit réellement nécessaire pour déterminer les relations causales entre les vaccinations et les effets secondaires ne sont pas effectués.

« Il est évident que ce que nous avons ici est un système qui a été mis en place pour tromper le public sur ce qui se passe réellement avec ces vaccinations. Je pense qu’ils veulent les enfants, parce qu’ils ont maintenant peur de voir les bonnes questions être posées. Et ils savent que s’ils ne font pas vacciner les enfants, ça ne marchera pas. »

Interrogé par le comité, Gerrish a confirmé l’impression que toutes les mesures corona agissent dans le cadre d’un lien avec la déstabilisation physique et psychologique de la population. C’est à peine compréhensible pour les gens qui pensent et se sentent normalement.

« Si des dizaines de milliers de personnes âgées ont été délibérément tuées en Grande-Bretagne, et je pense que les preuves sont accablantes, alors les personnes qui ont choisi de tuer les personnes âgées peuvent également choisir de tuer d’autres membres de la société, ce qu’elles ne croient pas de n’importe quelle valeur. »

Cela correspond à l’esprit qui ressort des documents mis à sa disposition par le Service national de santé sur la sécurité des patients, dans lesquels la protection éventuelle de la vie humaine est comparée aux ressources financières nécessaires pour cela. La pensée de ceux qui créent de tels documents ne correspond guère à la pensée du comité Corona.

En particulier, les mesures telles que le port du masque et la promotion de la peur d’un virus dangereux, qui sont appliquées contre les enfants, ont agi comme une « attaque psychologique contre leur esprit », ce qui entraîne toutes sortes de problèmes psychologiques. Pratiquement chacune des mesures corona peut être classée dans la catégorie de la torture, comme énuméré dans le soi-disant tableau de la coercition de Bidermann dans le « Rapport d’Amnesty International sur la torture » ​​publié en 1994 (rapport sur la torture, page 53).

Le comité a voulu savoir de Gerrish, qui a pointé du doigt son propre pays :

« J’ai honte de dire que je crois que [le noyau] est en Grande-Bretagne. Nous regardons une structure de pouvoir, un mélange avec le pouvoir financier de la City de Londres (…). Ce qui ressort très clairement de la documentation, c’est que cette puissance financière travaille désormais pleinement avec le vaste secteur des services de sécurité, ce qui fait partie de ce que nous appelons au Royaume-Uni la Doctrine Fusion… On voit que la puissance financière est désormais à la fois des services de renseignement comme le GCHQ et services de sécurité comme les Services secrets [MI5, MI6] entièrement contrôlés. Ils agissent ensemble. (…) Le fait est, je peux vous assurer, bien que manipulé de manière très clandestine, que désormais Google et le GCHQ (…) au sein du National Les services de santé travaillent ensemble. C’est scandaleux. »

De plus, le fait à lui seul en dit long sur le fait qu’auparavant, les fonds auraient été insuffisants pour améliorer les infrastructures publiques, par exemple dans les domaines de la santé, de l’éducation et des transports, mais des milliards d’euros étaient facilement disponibles de nulle part pendant la crise de Corona. Il est également à noter que, contrairement aux attentes, dans une crise économique aussi grave, qui menace généralement le fonctionnement du système bancaire, les institutions financières « sont en fait silencieuses ».

La perte de vies humaines et l’effondrement des petites et moyennes entreprises au profit des grandes sociétés de l’argent, de la grande pharma et de la grande technologie semblent être délibérés. Gerrish a cité un initié des hautes sphères du gouvernement à cet égard, dont les déclarations lors d’une réunion, cependant, il ne peut pas davantage étayer :

« Nous avons été choqués qu’à un certain moment il y ait eu une discussion sur la destruction des petites et moyennes entreprises. »

L’initié leur a également dit que cela avait été discuté de « manière si froide » que cela le dérangeait vraiment et qu’après la réunion, il avait du mal à croire ce qu’il venait d’entendre. Cela coïncide avec les déclarations publiques répétées de l’ancien président de la Banque centrale du Royaume-Uni (Banque d’Angleterre), Mark Carney, selon lesquelles les entreprises qui ne respectent pas le nouveau programme sur le changement climatique seront pénalisées et retirées de leurs activités. Si vous empêchez les petites et moyennes entreprises de travailler, vous empêchez les gens normaux de gagner leur vie. Cela provoque à son tour d’autres problèmes de santé.

« C’est un programme empoisonné mais prémédité. Après tout, il sera discuté au Parlement. Et il apparaîtra dans les documents. »

La psychologie derrière elle est basée sur la peur et le contrôle.

« Nous devrions avoir peur du changement climatique. Nous devrions avoir peur de la pandémie. Nous devrions avoir peur d’une guerre avec la Russie et la Chine. C’est de la psychologie délibérée et calculée. Et à mon avis, nous devons également agir contre elle, si nous voulons agir contre ce qui arrive à la COVID-19 et aux vaccinations. Si nous pouvons prouver que nos gouvernements mentent et utilisent de la propagande, alors cela doit être clairement indiqué au public : « Nous pouvons vous montrer que les vaccinations sont dangereuses parce que vous pouvez le voir dans les statistiques sur les effets secondaires. »

Selon Gerrish, son propre portail d’actualités a gagné en popularité et en popularité grâce aux mesures corona. De nombreux lecteurs les ont remerciés pour leur travail éducatif, car il a aidé les gens à ne pas désespérer pendant cette période. Ce n’est pas seulement un grand compliment pour son reportage, mais aussi la preuve de l’influence importante qu’elle exerce sur la « pensée du public ».

Même si la connaissance réelle tue les illusions, il faut rester réaliste. La possibilité d’atteindre les personnes avec des informations éducatives est distribuée différemment au sein de la population. Certains sont perdus pour cela. D’autres, en revanche, n’auraient pas été dupes d’emblée. Entre les deux, il y a des gens avec qui ils pourraient pénétrer le voile de l’illusion avec leurs informations.

« Pour être confiant, je pense que cela augmente. Le gouvernement britannique vient d’annoncer un programme de plusieurs milliards de dollars pour collaborer avec les sociétés de médias. »

Ce programme d’un milliard de dollars représente environ un tiers du budget de la BBC, dont les reportages doivent toujours être vérifiés par une autre source, car on ne peut pas faire confiance à cette « plus grande machine de propagande ».

Un tel travail éducatif professionnel via les médias sociaux, comme celui effectué par le comité Corona, est important. Vous avez vous-même appris de votre portail d’actualités qu’il vaut toujours mieux sous-estimer légèrement, dit Gerrish.

« Si vous êtes raisonnablement prudent, vous pouvez toujours revenir et faire un pas de plus. Mais si vous êtes trop agressif, trop impétueux, si vous effrayez les gens, alors vous les perdez. Nous avons toujours essayé d’être très prudents sur les choses qui parlent. »

Ils n’ont pas non plus rapporté tout ce qu’ils enregistrent, afin de ne pas remettre en cause la crédibilité du reste de leurs reportages à travers des rapports potentiellement douteux. La retenue et la sobriété aident les gens à absorber les informations de leur média.

Significativement, les « professionnels » commencent à se poser les bonnes questions depuis quelques mois maintenant, et que la rapidité avec laquelle cela se produit conduit à des décisions aussi étranges de la part de l’establishment que d’essayer, par exemple, de faire avancer la campagne de vaccination auprès des enfants. Pour lui, c’est le signe d’une incertitude croissante de la part des responsables.

Gerrish a rappelé le militant américain des droits civiques Saul Alinsky et son ouvrage « Rules for Radicals: A Pragmatic Primer for Realistic Radicals » sur la façon de procéder.

« L’une des choses qu’il a dites était toujours de se disputer personnellement. » Il ne suffit

Il ne suffit donc pas de parler de la BBC, par exemple. Au lieu de cela, vous devez vous adresser directement et personnellement à leurs présidents. Même avec des lettres personnelles à ces personnes, une photo des destinataires dans l’en-tête est utile. Parce que cela a pour effet qu’ils sont sortis d’une communication sèche et que vous leur signalez à eux et à leur pensée que vous les regardez comme une personne.

« Bien sûr, j’utilise moi-même la psychologie appliquée. Mais si les méchants utilisent ça contre nous, alors je pense que nous pouvons en utiliser un peu contre eux. »

Le comité a réitéré ceci pour son propre travail :

« C’est ce que nous faisons réellement. Nous prenons des mesures contre les gens personnellement, pas contre les institutions. »

En conclusion, Gerrish a souligné le positif qui réside pour lui dans la crise actuelle :

« Quoi que fassent ces gens, ils dressent toujours les nations les unes contre les autres. Si nous regardons les guerres et les troubles dans une perspective un peu plus large, ce sont des gens de ce genre qui l’ont causé. Je pense que nous avons maintenant une merveilleuse opportunité. Le pandémie qui nous a été imposée pour nous faire peur peut en fait amener les gens à se souvenir d’être des êtres humains, quelle que soit leur nationalité, leur religion ou leur couleur, je pense que nous sommes ici, c’est une opportunité très excitante. »

RAPPORT DU SCIENTIFIQUE DE LA SANTÉ DR ASTRID STUCKELBERGER

Stuckelberger avait déjà rendu compte lors d’une précédente audition des développements au sein de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de ses liens avec l’alliance de vaccination GAVI au cours des dernières années. Aujourd’hui, elle détaillera plus en détail la définition de l’immunité et le « programme de vaccination » de l’OMS, qui est en préparation depuis un certain temps, ainsi que les mécanismes financiers utilisés pour cela.

« Il s’agit de la feuille de route SAGE de l’OMS pour hiérarchiser les utilisations des vaccins COVID-19 dans le contexte d’une offre limitée [feuille de route du groupe consultatif stratégique d’experts (SAGE) pour la vaccination afin de prioriser l’utilisation des vaccins COVID-19 dans le contexte de Supply]. J’ai analysé le document. (…) Si vous lisez le journal, cela ressemble à un jeu de casino. C’est qu’ils fixent les règles pour différents scénarios possibles (…). Et puis ils jouent avec le marché, l’épidémie et les personnes qu’ils ciblent avec les vaccinations. »

L’article publié dans sa première version en novembre 2020 est relativement nouveau. Cependant, l’équation vaccination et vaccination n’est pas nouvelle, par exemple dans une déclaration du sommet de l’OMS en octobre 2020.

« Le secrétaire général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que la vaccination est la meilleure vaccination. »

L’existence et l’effet d’une immunité naturelle, notamment via les cellules dites mémoires, sont reconnus par les experts et prouvés par des études, selon Stuckelberger, qui s’appliquent également au processus morbide actuel :

« Si vous contractez le SARS-CoV-2 après avoir eu le SARS-CoV-1, alors la plupart des gens (…) sont immunisés. Qu’il existe une immunité naturelle est une science. La vraie science. »

L’OMS a en revanche souligné que « les vaccins fonctionnent sans nous rendre malades », ignorant l’immunité naturelle. L’OMS a justifié l’ensemble du programme de vaccination en affirmant que les vaccinations vous empêchaient de tomber malade.

Le comité a ajouté que le concept de soi-disant immunité collective a également été modifié par l’OMS (à partir de juin 2020, site Web archivé) et élargi (à partir de décembre 2020) pour inclure les vaccinations. Stuckelberger l’a confirmé et a attiré l’attention sur un autre changement de définition important par l’OMS :

« Les agents de santé. Les agents de santé signifient normalement du personnel formé qui traite les patients. Maintenant, cela signifie tout le monde [employé] sur le terrain. Ils n’ont pas changé cela pour rien. Parce qu’ils ciblent les employés pour l’immunisation et la vaccination. »

Ce qui est important, c’est le mécanisme de financement de l’ensemble, dans lequel la Banque mondiale travaille contractuellement avec l’OMS et GAVI depuis 2006 au sein de la Facilité internationale de financement pour la vaccination (IFFIm). L’idée remonte à la Grande-Bretagne et à la banque d’investissement Goldman Sachs. Pour plus de détails, Stuckelberger s’est référé à la documentation pertinente de la Banque mondiale. GAVI a développé très rapidement des plans de financement entre 2006 et 2013.

« Et qui finance cela à travers la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) ? Ce sont les États. Au début et pendant les 23 premières années, il y avait neuf pays. Ils ont donné des sommes énormes. (…) Chaque pays devrait regarder. C’est très important. Il s’agit d’un marché appelé ‘Immunisation’. Vous avez d’autres mots-clés comme ‘Advanced Market Commitment’ (AMC). Je vous recommande de regarder cela aussi. »

Cela explique aussi pourquoi GAVI jouit d’une « immunité totale en Suisse », ce qu’elle a signalé lors de sa première audition devant la commission. Grâce à un accord contractuel avec l’OMS et la Fondation Bill et Melinda Gates, la Suisse fait partie de l’offre internationale de produits et traitements médicaux.

Avec tout ce « grand schéma », la structure décisionnelle des Nations Unies (ONU) est utilisée comme une sorte d' »algorithme », également pour le programme de vaccination du SAGE. Il va de l’ONU et de son agence spéciale l’OMS via les régions jusqu’aux nations.

« Il suffit d’appuyer sur le bouton et les choses descendent au niveau du pays. »

Stuckelberger soupçonne derrière ce processus avec divers scénarios notamment une préparation aux cas dans lesquels des pays ou des régions individuels comme l’État américain de Floride se séparent et « ferment leurs frontières » afin qu’ils puissent toujours assurer la poursuite de leur campagne de vaccination. À leur tour, certains groupes cibles ont joué un rôle.

« Les personnes défavorisées et discriminées dans le monde qui les sauvent grâce à la vaccination. C’est la rhétorique. C’est très intéressant de les voir changer le système de valeurs. Il existe un autre document connexe, le Cadre de valeurs pour l’attribution et la hiérarchisation des la vaccination COVID-19 (WHO SAGE valorise le cadre pour l’attribution et la priorisation de la vaccination COVID-19). Alors vous dites : » Nous ne pouvons plus seulement parler de science et d’affaires. Nous devons parler de la valeur des personnes. Nous devenons des groupes cibles des personnes les plus discriminées.’ Ces groupes cibles ont des cotes de risque différentes, juste pour donner des exemples de groupes qui doivent maintenant être positivement discriminés, comme l’est également la grande rhétorique de l’ONU : le genre. (…) « Nous veillerons à ce que les hommes et les femmes soient égaux et vaccinés. ‘(…) Ensuite, ils prennent des femmes enceintes. ‘Elles étaient défavorisées lors des pandémies précédentes. Mais cette fois, on va s’occuper d’elles.' »

Lorsque les femmes enceintes sont traitées avec les vaccins dits corona, il y a de nombreuses fausses couches, par exemple en Floride, que le Dr. Simone Gold en sait sûrement plus.

Un membre du comité a rappelé l’utilisation de termes que Vera Sharav, une survivante de l’Holocauste, avait rapportés lors d’une audition.

« Ils utilisent des euphémismes. Ils utilisent des euphémismes pour que des choses vraiment terribles sonnent bien. Mais cela ne devrait pas nous embrouiller maintenant. »

Stuckelberger a accepté et a expliqué plus de détails :

« Ils utilisent en fait les termes d’égalité et d’éthique. (…) ‘Nous respecterons pleinement l’égalité et l’égalité.’ Par conséquent, les femmes enceintes et allaitantes et les enfants doivent également y avoir accès, même avec une disponibilité limitée des vaccins.(…) Donc ils jouent avec la rareté des vaccins, donc il faut se dépêcher pour les avoir quand ils le sont il y a un C’est comme un jeu de marché. Les vaccinations deviennent un jeu de marché.

Il existe trois scénarios pour une disponibilité différente des vaccins, de très rare à suffisant pour la majorité de la population.

En outre, diverses situations épidémiologiques seraient calculées, classées en fonction du potentiel de menace, des épidémies isolées aux pandémies globales, pour lesquelles les groupes cibles seraient adaptés en conséquence. Stuckelberger a fait référence aux rapports de la campagne de vaccination actuelle, qui suggèrent un lien entre les vaccinations et les « épidémies de coronavirus » ultérieures et donc un chevauchement entre les événements de vaccination et le « nombre de cas de coronavirus ». Des données sur les décès après les vaccinations étaient disponibles, mais la cause exacte du décès n’a pas été déterminée et a conduit à classer ces cas en « victimes de la COVID-19 ». Il est également à noter que les plans prennent en compte à la fois les situations épidémiologiques « sans cas » et le recours à des mesures non pharmaceutiques. Ce dernier est une anticipation du développement de méthodes de traitement et de remèdes alternatifs à la place des médicaments et des vaccinations de l’industrie pharmaceutique, qui émerge maintenant pendant la crise corona.

Quel est le plan, s’il n’y avait aucun cas et affectait les pays aux frontières contrôlées, le comité a voulu savoir. Ils essaient toujours de trouver une « niche », a expliqué Stuckelberger.

« Ensuite, ils reviennent aux personnes qui ont été discriminées. (…) S’il y a des personnes qui n’utilisent pas de produits pharmaceutiques, cela signifie que certaines personnes ne savent même pas qu’elles sont malades et devraient le savoir et devraient donc se tester. C’est un jeu. »

« C’est de la folie, de la folie totale », a commenté l’un des avocats en riant et a poursuivi, devenant plus sérieux :

« C’est un miracle que les gens acceptent ça. C’est si facile à voir. »

Selon Stuckelberger, ce sont les médias qui ont fait peur aux gens, pas l’épidémie et les faits scientifiques. Même s’ils soulignent que les tests PCR sont inadaptés, la réponse sera : « Oui, mais le gouvernement l’a dit. » Et comme raison de se faire vacciner, elle a entendu : « Je veux voyager. Les gens ne voient pas les autres conséquences.

L’ampleur émergente des effets secondaires des nouvelles vaccinations corona, en particulier par le biais de processus thrombotiques, qui entraînent des effets néfastes dans les domaines de l’économie et en particulier avec les compagnies aériennes, perturbe les responsables et les incite à pousser la campagne de vaccination avec encore plus de véhémence.

Le tout sera soutenu par un nouveau récit social.

« Ils créent une nouvelle morale, une religion de la ‘nouvelle normalité’ de la vaccination et de la vaccination. (…) Le document est très clair à cet égard : ‘La morale et le partage des valeurs, être une communauté.’ C’est très communiste ici, dans le mauvais sens. Il faut s’occuper les uns des autres. Et il faut culpabiliser si on ne passe pas par le fait qu’il faut vacciner tout le monde. C’est débordant et inquiétant. Ils essaient de faire le peuple Pour persuader qu’ils peuvent dénoncer les autres s’ils ne se font pas vacciner ou s’ils ne disent pas quelque chose contre le gouvernement. C’est la peur et la culpabilité réunies qui font la psychologie de ceux qui sont eux-mêmes un peu « nazis ». Ce partage de valeurs C’est très pervers parce qu’ils appellent ça de l’éthique. »

Stuckelberger a souligné qu’elle-même a beaucoup travaillé au comité d’éthique de l’OMS et a souligné :

« Il y a deux choses dans l’éthique. Premièrement, l’autonomie n’est pas respectée. Quand on est autonome, on peut décider par soi-même et rejeter tout ce que l’on ne veut pas pour son corps. (…) Il y a là [dans cet agenda] rien qui met fin à cela, qui accepte un changement de situation. Vous êtes dans la boucle d’un jeu de casino fou qui gagne de l’argent comme si nous étions quelque chose comme des actions. Les joueurs mettent l’argent de nos impôts. Nous donnons l’argent à GAVI, CEPI, SAGE et le Fonds monétaire international (FMI) pour vacciner la population. Nous devons donc également arrêter quelque chose du côté financier. »

Le comité a ajouté qu’il avait des déclarations d’un initié à ce sujet, selon lesquelles le gouvernement allemand avait payé des milliards de « budgets cachés » du budget fédéral à GAVI au fil des ans. La population n’en sait rien. Ce qui se passe actuellement dans la crise de Corona sera payé par les contribuables eux-mêmes. Et cela ne s’appliquera pas seulement à l’Allemagne.

Cela s’applique « partout » et est « visible », a confirmé Stuckelberger.

« Vous avez mis en place ce système de financement depuis environ 2006. Vous avez commencé avec la Banque mondiale. (…) J’invite tout le monde à jeter un œil sur le site de GAVI. Là, les donateurs sont répertoriés.

Fondamentalement, toute la structure derrière cela fonctionne comme un cercle, composé du marché avec les groupes cibles pour les vaccinations et les vaccinations, l’épidémiologie avec la rhétorique scientifique et les médias qui contrôlent le régime épidémique. Cela doit être arrêté, comme cela se passe en Floride. Après tout, l’objectif est clair.

« Vous voulez imposer une sorte de routine d’un processus de vaccination, c’est-à-dire: des vaccinations récurrentes en permanence. »

Mais maintenant, nous parlons d’une autre histoire, a déclaré un membre du comité, alors que de plus en plus de gens se réveillent.

RAPPORT DU MÉDECIN ET AVOCAT DR SIMONE GOLD

En tant que médecin et avocate, elle a fondé America’s Frontline Doctors parce qu’elle a vu les populations aux États-Unis et dans le monde perdre leurs droits fondamentaux et civils à cause de la désinformation et de la censure, a expliqué Gold à propos de son engagement, ajoutant qu’elle était à la fois la science et la science comprend le système juridique et collabore à votre initiative avec des scientifiques et des experts à travers des organisations telles que PANDA (Pandemics Data & Analytics) ou le Corona Committee.

« Mais notre vrai rôle est de repousser le mal en affirmant nos droits constitutionnels. »

Ils partagent tous cette mission, a affirmé le comité, car il s’agit de nos droits civils et de notre démocratie.

Gold a précédé ses remarques supplémentaires par une blague qui circulait aux États-Unis sur la communauté religieuse amish, qui mène une vie traditionnelle en grande partie sans technologie moderne, et qui résume la situation :

« Pourquoi n’y a-t-il pas de COVID-19 parmi les Amish ? Parce qu’ils n’ont pas de télévision. »

Compte tenu de la nature non scientifique de tout ce qui s’est passé pendant la crise de Corona, il est clair que « cela n’a rien à voir avec la science », mais « quelque chose d’autre se passe ». D’autre part, ils ont orienté leur stratégie de prévention des vaccinations pour les enfants et les adolescents, ce qui a été efficace pour le public. C’est le point de départ de leurs démarches juridiques, dans lesquelles ils évoquent ensuite une grande partie de ce qui est « faux », comme les problèmes avec les protéines de pointe, les statistiques des décès par couronne et ainsi de suite jusqu’aux mensonges de Fauci.

Étant donné que la plupart des juges vivent également dans le monde Corona, cela doit être pris en compte lors de la procédure devant les tribunaux, c’est pourquoi ils ont choisi une certaine partie de leur pays pour cela. Même si le juge responsable n’a pas encore tranché en leur faveur dans une affaire en cours, la procédure est toujours ouverte.

Afin de permettre aux juges de suivre plus facilement leur raisonnement, ils ont élaboré une stratégie adaptée à leur situation.

« C’est vraiment le problème. Nous avons des montagnes de preuves que nous avons raison. Mais les juges ne le comprennent pas, ou ils manquent de courage. Ou ils ne croient pas en leur rôle aux États-Unis, dans les décisions prises par les agences gouvernementales et les bureaux des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) à intervenir. »

Lorsqu’on lui a demandé comment tout cela pouvait se produire, en particulier que des centres de vaccination s’ouvraient maintenant à chaque coin de rue, tout ce qu’elle pouvait dire était :

« Cela n’est jamais arrivé auparavant. C’est fou. »

Et c’est précisément là que réside la clé de leur stratégie juridique, selon Gold. Parce que la campagne de vaccination actuelle viole les normes de vaccination par ailleurs régulières des autorités sanitaires.

« Il n’y a pas d’exclusion des personnes qui se sont remises de COVID-19. Nous savons qu’il y a beaucoup de personnes qui se sont remises de COVID-19. Jamais auparavant le CDC n’avait déployé un programme de vaccination qui n’avait pas pré-dépisté la population. Cela un pré-dépistage doit être fait. Vous devez enregistrer les antécédents médicaux de la personne et de sa famille, rechercher les résultats positifs antérieurs des tests PCR, des tests d’anticorps et des tests de cellules T. (…) Vous devez également être sur site [avant la vaccination] effectuez un test PCR, et après tout, les décès post-vaccination disent : « Vous étiez positif à la PCR et vous ne le saviez pas ». N’est-ce pas ce que disent les CDC ? « Ils sont tous positifs, ils vont tous tomber morts. » Il faut donc qu’il y ait un pré-dépistage. Donc on ne dit pas : Arrêtez les vaccinations. On dit : Faites-le comme toujours, avec un pré-dépistage médical. (…) Je pense que le juge peut accepter ça, parce qu’on ne demande qu’un pré-dépistage, comme cela a toujours été fait en médecine. »

Il est difficile pour les juges de prendre des mesures contre les décisions des autorités gouvernementales, et ils ne savent presque rien de ce qui est depuis longtemps clair pour les critiques de la politique corona dans toutes les questions discutables, par exemple que les vaccinations sont inutiles, en particulier avec les immunités. Ce que les tribunaux peuvent toutefois garantir, c’est que le processus se déroule comme il le fait toujours, a souligné Gold.

Dans les poursuites, elle citera des preuves des dommages causés à la santé immédiatement après les vaccinations et les reliera aux personnes croyant qu’elles étaient dues à une infection au COVID-19 peu de temps avant la vaccination, comme l’a officiellement affirmé. Il fournit également des preuves que les vaccinations représentent un risque de santé inacceptablement plus élevé pour ceux qui se sont rétablis. Vous avez donc besoin d’une présélection pour toutes ces personnes qui prend quelques jours, selon la demande correspondante en justice.

En réfléchissant à la stratégie juridique, elle a pensé que le chef de gang Al Capone n’était pas poursuivi pour les crimes qu’il avait commis, mais pour évasion fiscale. De même, il faut essayer de trouver des moyens efficaces pour contrer l’agenda actuel et sous haute pression de la crise corona.

« Arrêtons cela. Arrêtons rapidement ce programme en forçant les sociétés pharmaceutiques à le rendre plus coûteux et beaucoup plus lent à mettre en œuvre pour eux. Suivez le processus régulier. Ce qui revient en fait à gagner [contre eux]. »

Malgré les attaques personnelles contre elle dans les médias habituels, son organisation a « beaucoup grandi » avec actuellement « environ 800 000 personnes » en membres ou sympathisants. Elle attribue cela au fait qu’elle ne dit que la vérité visible par tous. La situation en Europe lui paraît « bien pire » par rapport à la situation « terrible » aux USA. Aux États-Unis, les gens sont toujours instables, a expliqué Gold, c’est pourquoi ils ne savent pas exactement comment se comporter.

« Mais ils ont définitivement pris de plus en plus conscience au cours des derniers mois que tout cela est très étrange. (…) Ce qui s’est passé aux USA (…) – quand l’annonce est venue que douze à 15 ans – les personnes âgées seraient acceptées vacciner, certaines municipalités avaient des règlements que les enfants et les adolescents peuvent recevoir les vaccins même s’ils ne sont pas autorisés, même sans le consentement des parents, et même à l’insu des parents ont fait pression sur les enseignants pour qu’ils se fassent injecter à San Francisco, à Boston et dans plusieurs autres communautés. »

La bonne chose est que les responsables ont mis trop de pression et ont commis des erreurs, de sorte qu’ils sont tombés sur la véhémence avec laquelle ils ont essayé de faire avancer leurs plans. Si l’accès gratuit aux universités, les gains de loterie, l’argent et d’autres incitations sont annoncés ou incités à se faire vacciner, la population est plutôt perplexe car elle se rend compte que ce n’est « pas normal », ont convenu le comité et Gold, ainsi que le fait que selon ce qui est maintenant disponible, il ne s’agit pas de santé, mais de contrôler l’économie et la population.

Gold espérait qu’il pourrait changer l’ambiance parce que les acteurs de cet agenda vont trop loin sur un point particulier et, en vaccinant les enfants, touchent à un sujet tellement émotionnel qui « n’a rien à voir avec la politique de vaccination » mais avec le rôle et la conception des parents et des familles affecte directement le noyau de la société américaine.

« Nous ne sommes pas comme un pays communiste. Vous n’enlevez pas les enfants en disant : ‘Nous nous occuperons des enfants’. »

Même si cet aspect fondamental est présent en public avec les enfants via les réseaux sociaux, ils ne croient pas que l’on puisse gagner à travers les seuls médias.

« Nous avons besoin d’une décision de justice en notre faveur. (…) Les deux seules manières aux Etats-Unis sont soit qu’un tribunal se prononce en notre faveur, soit que le peuple réagisse avec un rejet complet. »

Elle a dit qu’elle voyageait de ville en ville à travers le pays « pour activer les gens » et qu’elle avait réussi. Après tout, elle croit en sa stratégie consistant à permettre aux tribunaux de présélectionner aussi facilement que possible « comme toujours ».

« Je pense que je peux demander à un juge de le faire. »

« Beaucoup de gens ont un problème » avec l’action du gouvernement contre les enfants, de sorte que, selon leur impression, l’approbation de la population de la politique corona a considérablement diminué au cours des derniers mois. Néanmoins, il est décevant de voir combien de personnes continuent de percevoir la crise de Corona comme un problème de santé et « ne voient même pas de loin ce qui se passe ». La plupart ne pouvaient pas penser par eux-mêmes.

« Le nœud du problème aux États-Unis est la perte d’enfants et l’intrusion du gouvernement dans la sphère privée. Je ne pense pas que l’essentiel soit : le vaccin est mauvais pour la santé. »

L’aspect santé ne l’emportera pas, puisque même les gens intelligents, et surtout les professionnels de la santé à qui elle s’adresse, sont des « idiots ». Les gens ordinaires croient que le gouvernement essaie de les aider. Argumenter contre cela avec la santé seule ne suffit pas. Mais les gens ordinaires voyaient maintenant « le gouvernement faire des choses si folles ». C’est là que réside la stratégie de l’or pour arrêter les responsables.

« Si vous regardez leurs atrocités, elles sont en fait la raison de leur échec. (…) Ils ont une idée et un plan et ils commencent à croire que ça va marcher. Et puis ils vont trop loin et trop vite. Je pense que c’est notre chance.

Lors de vos événements, vous découvrirez comment le public réagit à vos conférences. L’idée que le gouvernement est après leurs enfants a alarmé et paniqué les personnes présentes.

Exiger le respect des procédures normales et donc une présélection régulière semble être une procédure légale sensée, selon le comité, qui a également souligné pour lui le point crucial du problème du test PCR.

Les conclusions à ce sujet, que le panel a reçues d’informations d’anciens employés de l’OMS tels que Stuckelberger et auparavant le Dr. Silvia Behrendt a clairement indiqué le rôle central que joue le test PCR de Drosten dans la crise corona. En conséquence, le test de Drosten recommandé par l’OMS en janvier 2020 pour une utilisation mondiale a fourni le nombre de cas nécessaire et donc la raison pour laquelle l’OMS a déclaré un peu plus tard une urgence de santé publique de portée internationale (PHEIC).

« C’est la seule base pour obtenir l’approbation d’urgence pour les soi-disant vaccins aux États-Unis. Et ici en Europe, c’est la seule base pour l’approbation conditionnelle qui a été accordée par la Commission européenne. »

Le test PCR est aussi le problème fondamental de l’or, qu’elle présente aussi toujours dans ses démarches judiciaires. Cependant, elle constate à quel point les juges se font peu confiance pour juger des faits médicaux. Cela s’ajoute à la réticence susmentionnée des tribunaux à annuler les ordonnances des autorités gouvernementales.

Interrogée sur les conséquences sur la santé des « vaccinations corona » aux États-Unis, la médecin a expliqué qu’à travers ses activités, elle avait appris des médecins et des patients de tout le pays qu’il n’y avait plus de cas de COVID-19, mais qu’il y en avait tellement » cas de vaccination » – malades et morts. Elle en fait l’expérience de manière constante et sans exception dans toutes les villes. Elle ne s’y attendait pas. Mais on ne peut pas vérifier si les cas ne sont pas officiellement signalés. Ils ont également reçu des messages du monde entier de femmes présentant des saignements menstruels inhabituels après les vaccinations.

Un membre du comité a rappelé les reportages du présentateur de télévision Tucker Carlson sur Fox News selon lesquels, selon les chiffres officiels, il y a eu plus de décès au cours des derniers mois dus aux « vaccinations corona » que toutes les autres vaccinations combinées sur une période de 15 ans. Il convient de noter que, comme on le sait et comme mentionné ci-dessus, seul un petit pourcentage des cas réels sont enregistrés par les systèmes officiels de notification. Les informations en provenance de Grande-Bretagne, d’Israël et aussi d’Allemagne ont montré la même évolution.

En Europe aussi, la confiance dans le gouvernement est en baisse, a déclaré le comité à la demande de Gold. De nombreux dirigeants politiques sont liés à l’élite économique telle que le Forum économique mondial (FEM ; WEF), de sorte que des questions ont été soulevées sur les liens avec l’agenda de la « Grande réinitialisation » déclarée par le WEF.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Le comité et Gold ont convenu que les sections de la société bien informées partagent l’évaluation de la situation et de ses interrelations décrites ici et que la vraie difficulté consiste à atteindre la grande masse de la population. Pour eux, il est non seulement difficile de suivre les descriptions, mais de croire qu’ils pourraient postuler, a souligné le médecin et militant des droits civiques.

« C’est tellement écrasant d’imaginer même une force maléfique à cette échelle que beaucoup de gens recherchent quelque chose de plus simple et moins cher. »

Il y a déjà des voix dans le public qui annoncent un autre scénario de crise imminente pour des mesures d’urgence telles que des fermetures, en particulier avec le changement climatique, a ajouté un membre du comité.

Pour contrer ce mode de panique permanent et cet état d’urgence qui se profilent, Gold réaffirme l’importance des droits constitutionnels qui vous placent, vous et votre organisation, au centre de vos revendications et activités pour cette raison.

À la suite de l’audience, la commission a présenté une conversation approfondie et préenregistrée avec le journaliste d’investigation James Corbett et a recommandé ses documentaires « Why Big Oil Conquered the World » et « Why Big Oil Conquered the World », qui illustrent les liens entre le pétrole l’industrie et la médecine moderne et l’industrie pharmaceutique.

