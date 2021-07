Comment les États-Unis ont formé le groupe de frappe colombien pour l’assassinat du président haïtien Jovenel Moïse

Alors que l’enquête sur le meurtre de Moïse se déroule, les États-Unis préparent le terrain pour déployer des troupes en Haïti pour la quatrième fois en 106 ans, à la demande d’un personnage qu’ils ont passé des décennies à préparer.

Par Dan Cohen

Alors que le choc s’empare de la nation insulaire des Caraïbes d’Haïti à la suite de l’assassinat du président Jovenel Moïse, le gouvernement haïtien a mené une campagne pour arrêter les suspects qu’il prétend être responsables du meurtre.

Le directeur haïtien de la police nationale, Léon Charles, a annoncé lors d’une conférence de presse que l’escouade d’assassinat qui a tué Moise est composée de 28 étrangers, dont deux haïtiens-américains et 26 ressortissants colombiens. Quinze de ces Colombiens ont été arrêtés tandis que trois ont été tués dans une fusillade et huit sont toujours en fuite. Le ministre colombien de la Défense Diego Molano a admis que certains des Colombiens sont des militaires à la retraite. Parmi eux se trouvent au moins un soldat hautement décoré qui a reçu une formation aux États-Unis et un autre qui a été impliqué dans le meurtre de civils colombiens.

Liens avec les oligarques

Les Américains d’origine haïtienne ont été identifiés comme étant James Solages, 35 ans, et Joseph Vincent, 55 ans. Solages vit à Fort Lauderdale où il est le PDG d’EJS Maintenance & Repair et dirige un groupe à but non lucratif, dont le site Web a depuis été nettoyé de toute information. . Avant de déménager en Floride, il a vécu dans la ville côtière du sud d’Haïti de Jacmel.

Selon le Washington Post, le profil Facebook de Solages, qui a depuis été supprimé, le répertoriait comme le commandant en chef des gardes du corps de l’ambassade du Canada en Haïti. L’ambassade du Canada a confirmé que Solages travaillait auparavant comme agent de sécurité. Alors qu’il était en Floride, Solages était un « fervent partisan de l’ancien président Michel Martelly », le fondateur du Parti chauve haïtien de Moïse (PHTK), selon Tony Jean-Thénor, chef de l’organisation populaire Veye Yo à Miami, fondée par le feu le Père Gérard Jean-Juste.

Comment les États-Unis ont formé le groupe de frappe colombien pour l’assassinat du président haïtien Jovenel Moïse

Le Haitian Times a rapporté que Solages travaillait également comme agent de sécurité pour Reginald Boulos et Dimitri Vorbe, deux membres éminents de la petite bourgeoisie haïtienne. Bien qu’initialement amicaux avec lui, ils sont tous deux devenus d’âpres adversaires de Moïse. Boulos était également un éminent partisan des précédents coups d’État de 1991 et 2004 contre le président Jean-Bertrand Aristide.

La famille Boulos est l’une des plus riches d’Haïti et possède une société pharmaceutique qui, en 1996, était responsable de l’empoisonnement de dizaines d’enfants avec son médicament contre la fièvre contaminée, certains mortellement. Depuis le soulèvement national du 6 au 8 juillet 2018 contre la hausse des prix du carburant dictée par le FMI, Boulos a tenté de se transformer en une figure populaire et progressiste (après qu’un de ses magasins ait été incendié et pillé), à la tête d’un parti politique appelé le Mouvement de la troisième voie (MTV).

Vorbe est le directeur exécutif et vice-président de la Société Générale d’Énergie SA, l’une des plus grandes sociétés énergétiques privées en Haïti qui avait un accord de cœur fournissant de l’électricité au réseau énergétique que Moïse a cherché à renégocier après l’effondrement du programme PetroCaribe, en vertu duquel le Venezuela a fourni à Haïti du pétrole et du crédit bon marché de 2008 à 2018.

Beaucoup pensent que Boulos est l’auteur intellectuel et le bailleur de fonds du meurtre de Moïse.

« L’emploi de Solage par Boulos et la centralité de l’opération semblent confirmer le consensus populaire croissant en Haïti selon lequel ce marchand controversé devenu politicien était le principal soutien de l’assassinat de Moïse », a expliqué le journaliste Kim Ives, poursuivant :

« De nombreux facteurs ont indiqué son implication : l’arrivée des mercenaires dans neuf véhicules Nissan Patrol neufs sans plaques d’immatriculation suggère qu’il s’agissait de véhicules provenant de la concession Nissan appartenant à Reginald Boulos. Le peuple haïtien a déjà conclu que Boulous était derrière l’assassinat et a déchouké [déraciné] la concession Automeca qu’il possédait.

Assassin colombien entraîné par les États-Unis

Alors que les Américains d’origine haïtienne auraient servi de traducteurs, le muscle de l’équipe d’assassinats venait de Colombie, le principal allié régional des États-Unis, qui sert de plate-forme pour les complots de déstabilisation et de changement de régime dans la région, du Venezuela à l’Équateur – et maintenant apparemment Haïti.

Le membre le plus éminent de l’escouade est Manuel Antonio Grosso Guarín, un ancien commando des opérations spéciales de 41 ans qui a pris sa retraite de l’armée en tant que membre du bataillon d’infanterie n°1 Simón Bolívar le 31 décembre 2019. Selon le Le journal colombien La Semana, Grosso « a eu plusieurs cours de combat spéciaux, avait été membre des forces spéciales et des escadrons anti-guérilla, et était connu pour être un parachutiste qualifié qui a volé dans les airs sans peur ».

En 2013, Grosso a été affecté au groupe Urban Anti-Terrorist Special Force, un détachement militaire d’élite secret dédié aux opérations de lutte contre le terrorisme et à la réalisation d’enlèvements et d’assassinats (appelés par euphémisme « acquisition et élimination de cibles de grande valeur »). Cette branche de l’armée est également chargée d’assurer la sécurité des personnalités VIP du président colombien aux présidents américains Bill Clinton et George Bush.

« Il était l’un des plus préparés », a déclaré une source à La Semana.

Parmi les préparatifs de Grosso figurait une instruction de commandement spéciale de l’armée américaine, qui fournit une formation et des armes à l’armée colombienne, l’une des forces armées les plus répressives de la région et qui travaille à protéger les intérêts des entreprises internationales et les routes du trafic de drogue.

« Combien de faux positifs (voir le paragraphe suivant), combien de leaders sociaux, combien de signataires de l’accord de paix, seront sur cet homme ? Le sénateur colombien de gauche Gustavo Bolivar a commenté sur Twitter.

Cuántos falsos positivos, cuántos lideres sociales, cuántos firmantes del Acuerdo de Paz tendrá este hombre encima?#VerguenzaMundial pic.twitter.com/y6RMjULFtd

– Gustavo Bolivar (@GustavoBolivar) 9 juillet 2021

Grosso a été rejoint par Francisco Eladio Uribe Ochoa, qui avait pris sa retraite de l’armée colombienne en 2019, selon le journal colombien El Tiempo. L’épouse d’Eladio Uribe a déclaré au journal qu’il avait fait l’objet d’une enquête pour participation à l’exécution de civils – une pratique connue sous le nom de « faux positifs », dans laquelle l’armée colombienne a attiré au moins 6 402 civils, les a assassinés et les a habillés en treillis pour gonfler leur nombre de victimes. Cette pratique horrible a aidé les commandants militaires à atteindre les quotas élevés de nombre de victimes fixés par les États-Unis et a été incitée par des primes et des vacances pour les soldats qui ont commis les meurtres.

Bien que l’épouse d’Eladio Uribe ait déclaré qu’il avait été innocenté, son nom est apparu dans un dossier de la Juridiction spéciale pour la paix, un tribunal formé à partir de l’accord de paix de 2016, qui a enquêté sur plusieurs milliers de cas de faux positifs que le gouvernement colombien n’avait pas précédemment admis. Eladio Uribe est l’un des deux soldats accusés du meurtre de Luis Carlos Cárdenas en 2008 dans le village de Chorros Blancos dans la région d’Antioquia.

Parmi les autres membres présumés de l’escouade présumée qui auraient tué Moïse, citons :

Duberney Capador Giraldo, un premier sergent adjoint à la retraite (tué dans une fusillade en Haïti)

Alejandro Giraldo Zapata

John Jairo Ramirez Gómez

Víctor Albeiro Piñera

Sur les 28 personnes au total qui auraient participé à l’assassinat, quatre des Colombiens sont arrivés en Haïti le 6 juin 2021. Grosso est arrivé dans la ville dominicaine de Punta Cana et a traversé la frontière terrestre avec Haïti deux jours plus tard. Des photos le montrent, lui et d’autres suspects, sur des sites touristiques populaires de la République dominicaine.

Des questions sans réponses et un consensus croissant

Des questions subsistent également sur les raisons pour lesquelles l’équipe de sécurité de Moïse n’a pas réussi à le protéger et si l’un de ses membres a été complice du meurtre. Dimitri Herard, le chef de l’Unité de sécurité générale du Palais national, fait l’objet d’une enquête du gouvernement américain pour trafic d’armes, selon le Center for Economic and Policy Research (CEPR). Bien qu’il n’y ait aucune preuve (mais de nombreuses rumeurs) le liant au meurtre, « Herard est l’une des personnes les plus responsables de la sécurité du président ».

Alors que le gouvernement haïtien a identifié ce qui semble être les assassins de Moïse, il n’y a toujours aucune preuve tangible – juste circonstancielle – les reliant à Boulos et peut-être même à Vorbe. Néanmoins, « il existe un consensus croissant sur le fait que Reginald Boulous, pour qui un mandat d’arrêt [a été] émis la semaine dernière, a payé pour les mercenaires », selon Ives. « Il semble devenir de plus en plus évident que le secteur des bourgeois haïtiens, avec qui Jovenel Moïse était en guerre, est intimement lié à son assassinat.

Alors que l’enquête sur le meurtre de Moïse se déroule, les États-Unis semblent préparer le terrain pour déployer des troupes en Haïti à la demande d’un personnage qu’ils ont passé des décennies à préparer. Selon le New York Times, Claude Joseph, qui lutte contre le Dr Ariel Henry pour diriger l’État haïtien à la suite de l’assassinat de Moïse, a demandé aux États-Unis d’envoyer des forces militaires pour garder les infrastructures clés, notamment le port, l’aéroport et réserves d’essence. La porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, a annoncé que les États-Unis renforceraient le personnel américain en Haïti avec des déploiements du FBI et du DHS.

La NED de la CIA a créé le faux mouvement étudiant GRAFNEH en #Haïti dans les années 2000, qui s’est associé à la mafia bourgeoise pour déstabiliser/détruire la démocratie naissante et prometteuse que la majorité pauvre s’est battue pour établir. La marionnette de facto actuelle, le Premier ministre Claude Joseph, était l’un des serviteurs de la NED. https://t.co/zgz6GCQxpU pic.twitter.com/w1Q83qIfN2

— Madame Boukman – Justice 4 Haïti 🇭🇹 (@madanboukman) 4 juillet 2021

Joseph est un atout des États-Unis et de leur bras de changement de régime, le National Endowment For Democracy. Les câbles de Wikileaks ont révélé qu’il s’était fait connaître pour la première fois en 2003 en tant que chef d’un front étudiant créé par la NED et appelé GRAFNEH avant le coup d’État contre le président Jean-Bertrand Aristide. Il a également fondé un autre groupe anti-Aristide financé par la NED Initiative Citoyenne (Initiative citoyenne). Il est rapporté par les stations de radio haïtiennes avoir été, avec l’éminent ex-député haïtien Gary Bodeau, l’un des principaux assaillants qui ont sévèrement battu le défunt Père Gérard Jean-Juste dans une église de Pétionville en 2005.

Jean-Juste, peut-être le plus éminent partisan et substitut du président alors exilé en Afrique du Sud Aristide, avait été faussement accusé d’être impliqué dans le meurtre de son propre cousin, Jacques Roche, un écrivain.

« Essentiellement, nous avons une marionnette américaine qui demande à son marionnettiste d’envahir Haïti pour la quatrième fois en un peu plus d’un siècle », a conclu Ives. «Mais la région et, surtout, le peuple haïtien en ont assez des interventions militaires américaines, qui sont en grande partie responsables de l’état critique et affaibli du pays, tant sur le plan économique que politique. Une grande partie des quartiers les plus opprimés sont désormais lourdement armés et ont déjà annoncé une révolution contre des gens comme Boulos, ainsi, les envahisseurs dirigés par les États-Unis en 2021 seront probablement confrontés à une résistance similaire à celle qui a émergé contre les Marines américains en 1915 et les « gardiens de la paix » de l’ONU en 2004, mais en plus féroce. »

Photo vedette | Les suspects de l’assassinat du président haïtien Jovenel Moise sont montrés aux médias, ainsi que les armes et l’équipement qu’ils auraient utilisés dans l’attaque, à la Direction générale de la police à Port-au-Prince, Haïti, le 8 juillet 2021. Joseph Odelyne | PA

Dan Cohen est le correspondant à Washington DC pour Behind The Headlines. Il a produit des reportages vidéo largement diffusés et des dépêches imprimées à travers Israël-Palestine. Il tweete à @DanCohen3000. Cet article a été initialement publié par MintPressNews.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

YouTube condamné à 100 000 euros d’amende par un tribunal allemand pour avoir censuré des images de protestation contre une pandémie

YouTube a été condamné à une amende de 100 000 euros par le tribunal régional supérieur allemand de Dresde après avoir supprimé à tort la vidéo d’un utilisateur qui montrait des manifestations massives de verrouillage de la pandémie en Suisse – puis n’a pas réussi à rétablir la vidéo « immédiatement » après que le tribunal lui a ordonné de le faire le 20 avril.

YouTube condamné à 100 000 euros d’amende par un tribunal allemand pour avoir censuré des images de protestation contre une pandémie

Au lieu de cela, la société a attendu près d’un mois pour relancer la vidéo, qui a conduit à l’amende de la semaine dernière, publiée le 5 juillet, selon WELT.de.

L’avocat Joachim Steinhöfel, qui représente l’opérateur de compte, considère la décision du tribunal comme une ligne directrice pour la liberté d’expression sur Internet.

« Avec l’amende historiquement élevée, le tribunal régional supérieur indique très clairement que les décisions de justice doivent être respectées sans restriction, que YouTube suppose ou non une violation de ses directives », a déclaré Steinhöfel à Welt.de.

YouTube, cependant, ne semble pas phasé. Un porte-parole a déclaré à WELT : « Nous avons la responsabilité de connecter nos utilisateurs à des informations fiables et de lutter contre la désinformation pendant Covid-19. Il s’agit d’une décision au cas par cas que nous respectons et que nous examinerons en conséquence. »

La vidéo de protestation a été supprimée fin janvier, YouTube citant sa « politique sur la désinformation médicale sur COVID-19 », mais le tribunal a rejeté leur raisonnement, concluant en partie que les directives modifiées de l’entreprise n’avaient pas été suffisamment transmises à l’opérateur du compte. – et qu’une modification littérale du contrat d’utilisation est requise pour cela. La simple indication que des changements peuvent survenir autour de leurs politiques COVID-19 ne suffit pas.

Big Tech a travaillé de manière agressive pour censurer toute information concernant la pandémie de COVID-19 qui va à l’encontre du récit dominant.

Pendant ce temps, un soi-disant site Web indépendant de vérification des faits, FactCheck.org, a été exposé comme étant financé par le même groupe de pression sur les vaccins de 1,9 milliard de dollars qu’il est censé vérifier. Le site est un partenaire Facebook dont les articles sont utilisés pour censurer les voix critiques sur la plateforme de médias sociaux. Il est dirigé par l’ancien directeur du CDC, ce qui est à nouveau un conflit d’intérêts.

Dans une révélation choquante, il est apparu que Google et l’USAID avaient financé des recherches menées par l’Alliance EcoHealth de Peter Daszak – un groupe controversé qui a ouvertement collaboré avec l’Institut de virologie de Wuhan sur la recherche sur les coronavirus de chauves-souris « tueurs » – pendant plus d’une décennie.

Trump : « Il n’y a pas de meilleure preuve que les grandes technologies sont hors de contrôle que le fait qu’elles ont interdit le président en exercice des États-Unis plus tôt cette année, une interdiction qui se poursuit à ce jour. » pic.twitter.com/ZeaRV9lLOW

– Newsmax (@newsmax) 7 juillet 2021

Le Pentagone utilise la plus grande « armée secrète » au monde de 60 000 agents secrets connus officieusement sous le nom de Réduction de signature pour mener des opérations « nationales et étrangères » tout en infiltrant et en manipulant les médias sociaux.

Dans un mouvement contre cette censure de la liberté d’expression par les Big Tech, la Pologne envisage de rendre illégale la censure des comptes de médias sociaux.

« Les algorithmes ou les propriétaires de géants de l’entreprise ne devraient pas décider quels points de vue sont justes et lesquels ne le sont pas », a déclaré le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki. « Il ne peut y avoir de consentement à la censure. »

Dans une autre mesure visant à protéger l’industrie de l’information native des géants de la technologie, l’Australie avait ordonné à Google et Facebook de partager les revenus avec les médias locaux pour le contenu de l’information ou de payer une amende de 10 millions de dollars.

Le Premier ministre australien Scott Morrison a déclaré que Facebook avait attaqué la nation souveraine d’Australie et que son gouvernement ne se laisserait pas intimider par les menaces de Facebook. Pendant ce temps, d’autres nations du monde entier se sont jointes pour déclencher une guerre mondiale contre les menaces des Big Tech.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

Même le NYT admet que les vaccins contre la Covid ne fonctionnent pas contre des variantes comme Delta

Le New York Times admet désormais que les vaccins Covid originaux ne fonctionnent pas contre la forme mutée actuelle du coronavirus. De nouvelles recherches publiées dans Nature indiquent clairement que la souche Delta est capable de contourner les anticorps produits par la vaccination. C’était le plan depuis le début, pour faire croire aux gens qu’ils ont besoin de vaccins et d’un rappel chaque saison pour être « protégés du virus ». Les vaccins sont un programme de dépendance, pas une solution. Ils sont utilisés comme outils de domination pour contrôler la population. Pendant ce temps, la meilleure science pour monter une réponse immunitaire saine à une lignée de coronavirus en constante évolution est supprimée, censurée.

Les « complètement vaccinés » ont été sauvés, mais tombent maintenant malades avec « Delta »

Les cas de COVID et les décès seraient en baisse aux États-Unis, alors que les chefs de gouvernement vantent « l’efficacité » des vaccins contre la Covid-19. Ironiquement, les hôpitaux voient encore beaucoup de personnes malades (entièrement vaccinées), avec tous les mêmes symptômes de la maladie, mais ce n’est plus étiqueté « Covid-19 ».

Aux États-Unis, la crise sanitaire actuelle est désormais étiquetée «la variante Delta» car les vaccins conformes présentent plus de symptômes de maladie respiratoire, propageant les infections aux plus vulnérables. Bientôt, on demandera aux personnes conformes aux vaccins de s’aligner pour plus de vaccins, et le cycle se poursuivra, avec une variante nouvellement nommée à annoncer chaque saison. Les données du CDC montrent que la variante delta est désormais la souche Covid dominante aux États-Unis, et la moitié de tous les décès de variantes Covid sont chez les vaccinés.

Les vaccins «sauvent» nos vies, même si on nous dit de revenir pour plus de doses pour conserver la protection de notre sauveur. L’évolution du SARS-CoV-2 se poursuit, car les coronavirus sont connus pour muter et rester endémiques dans la population ; la campagne de vaccination de masse ne fait que pousser les virus à muter.

Les cas de grippe et les décès ont disparu comme par magie l’année dernière, et maintenant Covid-19 est « éradiqué par les vaccins », mais les taux de maladie et d’hospitalisation dans le monde réel restent. Les vaccinés sont « sauvés » une saison, mais maintenant ils doivent se soumettre à de nouveaux vaccins car il y a un nouveau monstre tapi dans l’inconnu. Les étiquettes de la maladie changent, mais la censure, la perte des droits, la fraude médicale et le contrôle du gouvernement demeurent. Les programmes de vaccination de masse ont fait pression sur le virus pour qu’il mute sous sa dernière forme, et il fait ce qu’il sait le mieux : tirer parti des hôtes malnutris, dont le système immunitaire a été affaibli et supprimé par les vaccins et autres médicaments immunosuppresseurs, additifs alimentaires et autres produits chimiques.

Les vaccins sont une science perpétuellement défaillante, soutenue par des années de fraude médicale et de tromperie

Les vaccins à distance sont-ils sûrs ou efficaces ? Adolph Hitler a écrit sur le « Big Lie » dans Mein Kampf, un manifeste autobiographique écrit par le chef du parti nazi lui-même. Il a écrit : « Si vous dites un mensonge assez gros et que vous continuez à le répéter, les gens finiront par le croire. Le mensonge ne peut être maintenu que tant que l’État peut protéger le peuple des conséquences politiques, économiques et/ou militaires du mensonge. Il devient donc d’une importance vitale pour l’État d’utiliser tous ses pouvoirs pour réprimer la dissidence, car la vérité est l’ennemi mortel du mensonge, et donc par extension, la vérité est le plus grand ennemi de l’État.

La vérité se dévoile sous les yeux des masses : les vaccins sont un modèle scientifique raté, atténuant les cellules immunitaires humaines pour qu’elles succombent plus facilement aux agents pathogènes. Alors que delta commence à infecter les personnes entièrement vaccinées, il est clair que les vaccins peuvent rendre les personnes plus vulnérables aux maladies graves, tout en faisant pression sur les nouvelles souches pour qu’elles mutent, infectant à la fois les vaccinés et les non vaccinés. Cette vérité ne tient même pas compte des plus de 9 000 décès et 500 000 événements indésirables signalés au cours des sept premiers mois depuis le déploiement de ces nouveaux vaccins contre les coronavirus. Alors que davantage de vaccins sont «nécessaires» et commercialisés comme la «solution», ces décès et hospitalisations inutiles ne font qu’augmenter, forçant le monde à accepter le génocide comme une tradition annuelle. Les mensonges ont été répétés assez longtemps, incitant finalement la population à accepter le grand mensonge – que les vaccins fonctionnent, que les non vaccinés ne sont pas adaptés à la société et que le gouvernement devrait bafouer les droits individuels, pour toujours.

Lance D Johnson

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News