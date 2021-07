La Russie dénonce le blocus américain de longue date contre Cuba comme une violation des droits humains

Cette image montre un producteur de charbon de bois cubain transportant du bois à San Agustin, parc national de Cienaga de Zapata, province de Matanzas, Cuba, le 15 juin 2021. (Photo de l’AFP)

Le ministère russe des Affaires étrangères a dénoncé l’embargo américain contre Cuba depuis des décennies comme une violation à la fois du droit international et des droits humains des Cubains.

Dans un communiqué publié samedi sur son site Internet, le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que les mesures restrictives que la Maison Blanche maintient contre Cuba depuis plus de 60 ans ont un caractère hostile et constituent une violation des droits humains, selon un rapport de Prensa Latina.

Le blocus économique, financier et commercial imposé par les États-Unis à Cuba a été décrit par les experts comme un acte de guerre économique.

De nombreuses résolutions adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies ont indiqué que le blocus est contraire au droit international.

Les États-Unis ont récemment encore renforcé le blocus illégal contre la nation des Caraïbes sous prétexte de lutter contre la propagation du coronavirus.

Cuba a réitéré que l’embargo américain, qui entrave la capacité du pays à acheter du matériel et d’autres fournitures pour faire face au COVID-19, aggrave encore la pandémie.

Dans son communiqué, le ministère russe des Affaires étrangères a également souligné une augmentation des violations des droits humains aux États-Unis, citant le racisme, l’antisémitisme, l’islamophobie et d’autres formes de discrimination. Il a déclaré que ces violations étaient systématiquement ignorées par les autorités.

Le rapport ajoute qu’en particulier, les Afro-Américains et les citoyens d’origine asiatique et hispanique sont constamment discriminés, en particulier par les forces de l’ordre, la justice pénale et les systèmes de santé.

Le ministère russe a également attiré l’attention sur divers rapports d’organisations de défense des droits humains qui ont tiré la sonnette d’alarme sur l’aggravation de la situation des droits aux États-Unis pendant la pandémie.

