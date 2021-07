La Chine pointe du doigt les États-Unis et suggère que la pandémie de coronavirus « a commencé en Amérique »

La Chine a avancé l’affirmation selon laquelle la pandémie de coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou États-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Maladie à Coronavirus de 2019 = Coronavirus Desease 2019 (COVID-19)] a commencé aux États-Unis dans le but d’en détourner la responsabilité. Un article paru dans un journal d’État chinois a avancé que le virus était déjà aux États-Unis bien plus tôt que les premiers cas dans la ville de Wuhan. Il a également affirmé que les scientifiques avaient été menacés pour leur refus d’épouser la théorie des fuites de laboratoire sur les origines de la COVID-19.

Un rapport du 5 juillet du journal chinois Global Times a suggéré que les États-Unis avaient déjà des cas de COVID-19 avant même que les premiers cas dans la ville de Wuhan ne soient confirmés. Il a cité une étude des National Institutes of Health (NIH) qui a examiné plus de 24 000 échantillons de sang provenant des 50 États entre le 2 janvier et le 18 mars 2020.

L’étude a déclaré: « Les premiers échantillons positifs [COVID-19] provenaient de participants de l’Illinois et du Massachusetts les 7 et 8 janvier 2020, respectivement, suggérant que le virus était présent dans ces États fin décembre. »

Le virologue de l’Université de Wuhan, Yang Zhanqiu, a déclaré au Global Times que l’étude du NIH montrait que la COVID-19 aux États-Unis « est probablement apparu plus tôt qu’à Wuhan ». Étant donné que les États-Unis ont presque toutes les variantes du SRAS-CoV-2 qui se propagent dans le monde, Yang a fait valoir que le coronavirus était probablement originaire de là-bas au lieu des laboratoires de la ville de Wuhan.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] est très probablement transmis des animaux aux humains. Cependant, les services de renseignement américains ont récemment suggéré que le SRAS-CoV-2 avait été divulgué – intentionnellement ou accidentellement – ​​de l’Institut de virologie de Wuhan. En raison de ce nouveau développement, le président américain Joe Biden a appelé à une nouvelle enquête sur les origines du [SRAS-CoV-2 de la] COVID-19.

Dans une déclaration du 26 mai, Biden a demandé à la communauté du renseignement américaine de « redoubler [ses] efforts pour collecter et analyser des informations » vers « une conclusion définitive » sur la question. Avant cette déclaration, son administration avait ordonné la clôture d’une enquête antérieure sur les origines de la COVID-19 dirigée par l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo.

La Chine a accusé les États-Unis de politiser la théorie des fuites de laboratoire

Le rapport du Global Times a accusé les États-Unis de politiser l’enquête sur les origines de la COVID-19. Il a également accusé les États-Unis et l’Australie d’avoir mis les scientifiques au milieu d’une « tempête politique ». Selon le journal, les meilleurs scientifiques refusant d’adhérer à la théorie des fuites de laboratoire ont été soumis à une chasse aux sorcières par des « suprémacistes blancs ».

Il a défendu le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID), le Dr Anthony Fauci, alléguant que l’expert en maladies infectieuses avait été la cible des politiciens républicains. Le document cite les initiatives de la représentante Elise Stefanik (R-NY) et du sénateur Josh Hawley (R-MO) appelant au licenciement de Fauci et à une enquête sur ses courriels récemment publiés. En raison de cette « pression politique croissante », l’article du Global Times a décrit le chef du NIAID comme étant « de plus en plus ambigu dans sa rhétorique ». (En relation: Top républicains, d’autres personnalités conservatrices appellent Fauci à démissionner ou à être licencié.)

Il est également venu à la défense de Peter Daszak, président de l’association à but non lucratif EcoHealth Alliance et chercheur de l’OMS. L’article du Global Times a affirmé que Daszak était « personnellement menacé par des e-mails, des appels téléphoniques et des messages sur les réseaux sociaux » par des personnes « d’extrême droite et… blanches [suprémacistes] ». (Connexe: Peter Daszak insiste toujours sur le fait que le coronavirus de Wuhan provient du marché humide malgré les preuves d’origine en laboratoire.)

En outre, l’article du Global Times alléguait que le biologiste évolutionniste Edward Holmes de l’Université de Sydney avait subi des pressions de la part du gouvernement australien. Holmes aurait écrit une lettre ouverte en avril 2020 disant qu’il n’y avait aucune preuve de fuite du SRAS-CoV-2 d’un laboratoire de Wuhan. L’article ajoute qu’il a reçu des « lettres de menace avec de vraies balles » en raison de cette affirmation.

Une source à laquelle Global Times a parlé a poursuivi que Holmes était menacé de nouvelles mesures de répression s’il « continuait à exprimer des opinions sur les origines du virus ». Ils ont ajouté qu’en raison de la pression subie par Holmes, il est incapable d’effectuer un travail de recherche scientifique normal et suit une psychothérapie.

Cependant, Holmes et l’Université de Sydney ont nié les affirmations avancées dans l’article du Global Times. Un conseiller média de l’université a envoyé un e-mail au journal chinois après la publication de l’article et a réfuté le contenu de l’article. Holmes lui-même a ensuite envoyé un e-mail au Global Times et a nié les choses écrites à son sujet dans l’article.

Visitez CommunistChina.news pour en savoir plus sur les tentatives de la Chine de rejeter la faute sur elle-même à la suite de la pandémie de COVID-19.

Notre commentaire

Les peuples doivent donc exiger une enquête internationale indépendante inclusive et pluridisciplinaire effectuée en Chine, en France, aux États-Unis, en Grande-Bretagne et alliés sur l’origine du SRAS-CoV-2 de la Maladie à Coronavirus de 2019 [Coronavirus Desease 2019 (COVID-19)] doublée d’une Commission pour vérifier l’efficacité, la sûreté, la sécurité, l’opportunité et la qualité des vaccins COVID ainsi que de la qualité de la science médicale et la technologie qui ont permis leur élaboration et production. Cela est nécessaire pour qu’il y ait de la clarté et la transparence dans les résultats recherchés. JDDM – MIRASTNEWS

Les sources comprennent :

DailyStar.co.uk

GlobalTimes.cn

WhiteHouse.gov

Lance D Johnson

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Eric Clapton met en garde les fans contre les dangers du vaccin Covid

La légende de la musique Eric Clapton parle ouvertement des horreurs qu’il doit maintenant endurer grâce à sa « vaccination » contre le coronavirus de Wuhan [de la Maladie à Coronavirus de 2019 – Coronavirus 2019 (Covid-19]

Dans l’interview suivante, Clapton révèle comment l’injection a gravement endommagé son corps, peut-être pour toujours. Il explique qu’il n’est pas sûr de ce qui se passera avec sa prochaine tournée d’automne s’il est incapable d’utiliser ses mains normalement (regardez vers 12:47) :

« J’ai perdu l’usage de mes mains pendant environ trois semaines, alors j’ai pensé que j’avais de vrais ennuis », dit Clapton. « Et c’est à ce moment-là que j’ai été invité par Robin Monotti à en parler car c’était facile de dire oui car j’ai réalisé que je n’étais pas le seul à souffrir d’effets indésirables. »

Bien que Clapton soit à nouveau capable d’utiliser ses mains, elles ne fonctionnent toujours pas de manière normale. Il est désormais obligé de porter des gants spéciaux pour les protéger des sensations de chaud et de froid.

« Je ne peux rien toucher de froid ou de chaud, je dois utiliser ces (gants) sinon mes mains vont commencer à brûler et elles resteront brûlées toute la journée », déplore-t-il. « Que j’aie ou non des concerts à faire à l’automne, je sais que la vitamine D m’aidera peut-être. Il n’y a pas grand-chose d’autre que d’être très prudent.

Clapton veut que ses fans cessent de se battre pour les vaccins

Tout cela s’est produit après que Clapton a reçu sa deuxième injection de l’un des vaccins à ARNm de Pfizer ou de Moderna. Clapton ne faisait que suivre la «science», et c’est ce qui lui est arrivé.

Déterminer comment il va jouer des spectacles à l’avenir a été un véritable défi, non seulement en raison des dommages causés à son corps, mais aussi de l’état d’esprit fracturé de ses fans, dont certains soutiennent toutes les injections et d’autres sont sceptiques quant à ce que les aiguilles pourraient leur faire du mal.

Il est clair que Clapton a subi un événement indésirable grave à cause de son injection Covid, c’est pourquoi il demande maintenant une exemption médicale de tous les futurs « boosters » ou de tout ce qui pourrait arriver au nom de la science.

Tout le monde n’est pas d’accord avec le point de vue de Clapton, bien sûr, y compris les médias grand public qui disent qu’il a désormais une « position anti-vaccination ».

S’attendre à ce que Clapton adopte les vaccins après ce qu’il a dû endurer est de la folie, mais cela semble être l’état d’esprit général du culte pro-vaccin. Les membres de sa famille pourraient tous être dans la tombe à cause d’une injection et le sectaire pro-vaccin ferait toujours la queue pour recevoir la nouvelle injection que le gouvernement pousse pour soutenir la «science».

Clapton semble en avoir fini avec tout cela et espère que les gens apprendront à arrêter de se débattre pour les injections et à se soutenir mutuellement quelle que soit leur position sur la vaccination.

« L’ARNm n’est pas une vaccination », a écrit un commentateur de Citizen Free Press.

« Il s’agit d’une expérience de masse pour aider à faire avancer ce qu’ils considèrent comme une technologie » prometteuse « pour guérir la maladie, ou c’est un dispositif plus néfaste pour la dépopulation. Prenez-le et sachez qu’il n’y a pas de retour en arrière, pas de remède. Peut-être qu’ils pourront vous soigner dans 10 ans avec plus de vaccins à ARNm.

Un autre a souligné qu’il pensait que Clapton était le plus grand guitariste de tous les temps et que quelle que soit son affiliation politique, il souhaitait le meilleur à Clapton.

« La seule chose dont Eric est coupable, c’est de faire confiance au gouvernement, à tous les gouvernements », a écrit cette personne. « J’espère qu’il se rétablira et je lui souhaite sincèrement bonne chance. »

Vous trouverez plus d’informations sur les dommages causés par les vaccins par les injections de coronavirus de Wuhan (Covid-19) sur ChemicalViolence.com.

Les sources de cet article incluent :

CitizenFreePress.com

NME.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News