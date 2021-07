Un autre BREVET GRAPHÈNE CORONAVIRUS Trouvé + LA MAFIA BIG PHARMA aurait-elle tué le Président d’Haïti? + EXPOSER LES CRIMES COVID CONTRE L’HUMANITÉ – À REGARDER ET À PARTAGER !

Un autre BREVET GRAPHÈNE CORONAVIRUS Trouvé + LA MAFIA BIG PHARMA aurait-elle tué le Président d’Haïti?

Un autre brevet sur le coronavirus du graphène a été trouvé et le président d’Haïti assassiné par Big Pharma

VOIR : https://patents.google.com/patent/CN112220919A/en

L’invention appartient au domaine des nanomatériaux et de la biomédecine, et concerne un vaccin, en particulier le développement d’un nano-vaccin recombinant nucléaire du coronavirus 2019-nCoV. L’invention comprend également un procédé de préparation du vaccin et l’application du vaccin dans des expérimentations animales. Le nouveau vaccin corona contient de l’oxyde de graphène, de la carnosine, du CpG et un nouveau virus corona RBD ; la liaison de la carnosine, du CpG et du néocoronavirus RBD sur le squelette de l’oxyde de graphène ; la séquence codante CpG est représentée par SEQ ID NO 1; le nouveau coronavirus RBD fait référence à une nouvelle région de liaison au récepteur de protéine de coronavirus qui peut générer un anticorps spécifique à titre élevé visant le RBD dans un corps de souris, et fournit un support solide pour la prévention et le traitement du nouveau coronavirus.

https://carter-heavy-industries.com/2021/07/09/what-is-graphene-oxide/

passez en revue et abonnez-vous à Russ Brown Reports @ https://www.bitchute.com/channel/russbrown/

GRAPHENE NANO HIVE MIND & the Circle Of Light [2019] (Russ Brown)

OPERATION CRIMSON MIST & the Coming GENOCIDE par VAXXED (ZOMBIES contrôlés par l’esprit) https://www.bitchute.com/video/LsRcLFb5GFTY/

OXYDE DE GRAPHÈNE, ATTAQUE DE VECTEUR MAGNETO-NANO = ‘GÉNOCIDE DE MASSE’ PRÉ PLANIFIÉ ?

La PROTÉINE DE POINTE est-elle l’ARME À PRION DARPA ?

https://www.bitchute.com/video/OPgxkXPC5stZ/

I.A. & NANOBOTS AUTORÉPLICABLES (À L’INTÉRIEUR DES NOUS)

Nanoparticules magnétiques déclenchées par la 5G (Russ Brown)

« MAGNÉTO-GÉNÉTIQUE » (Peter Littlewood, Université de Chicago)

Magnétique ? La génétique; ces fous Zetetics Covid-19 VaccineS & Lockdowns

NANO MAGNETO-FECTION RNA STRINGS (Logic Before Authority)

« MAGNÉTO-GÉNÉTIQUE » / FERRITINE / ADN / NANO (& Vaccine Technologies) [TLAV (21.05.17)]

Le DANGER (non reconnu) DES NANOPARTICULES (Rapports TLAV, 04 juin 2021)

(AGENDA 2025) Ressemble à la pluie, à l’ARNm, aux vaccins Covid ; Maladies à prions, DEPOP

Explorer ‘The Open Conspiracy’ ((BIO-DIGITAL « CONVERGENCE »)) [TLAV (21.05.17)

(JERRY DAY) NOUS SOMMES EN GUERRE MAIS PERSONNE NE VOUS L’A DIT

Le magnétisme a-t-il été intentionnellement ajouté au « vaccin » pour aider à « forcer l’ARNm à traverser » en entier

Dr Pierre Gilbert (1995) ‘Globaliste Tyrannie, Francs-Maçons & Zombies’ PLEIN DISCOURS

ASTRAZENECA-ARME BIOLOGIQUE VACCINALE ? Vecteur de protéine ‘Baudette {S}’ ‘IBV’ + Exosomes/Nanoparticules https://www.bitchute.com/video/wdx6S4wpvOgU/

FINALEMENT!!! Agenda Vaccinal de Dépopulation « CONFIRMÉ » ? ATTAQUE DE PROTÉINES DE POINTE !

Les documents GOV de 2002 révèlent un plan de 20 ans pour « modifier l’évolution » avec la nanotechnologie (TLAV)

G7, CONOLOGIE COVID, OBJECTIFS COMMUNS

(LA GUERRE CONTRE NOUS) Ouvrez vos yeux sur tous leurs mensonges (ShakingMyHead)

(TLAV, 07 juin, 21) « Nanobodies » inhalés ; Pfizer a ignoré les tests critiques [Exposé]

MISE EN GARDE! « PROTÉINE DE POINTE » de « lui-même » peut « éliminer » et provoquer une maladie [des études confirment] (TLAV)

‘VACCINS’ HUMAINS « AUTO-PROPAGANTS » ? (Rapport TLAV)

ZOMBIE WORLD (CORONAVIRUS [VAXXX] APOCALYPSUS)

LA »MÉNINGITE VAXXINE » DE ROCKEFELLER… ÉTAIT LA PANDÉMIE DE GRIPPE ESPAGNOLE !

SYSTÈME DE CONTRÔLE DE ROCKEFELLER (MAFIA MÉDICALE)

Le DOUBLE JEU de Rockefeller dans les aliments OGM et l’eugénisme

GLOBAL MEDICAL MAFIA – Rockefeller Death Cult (Apprenez la vérité)

UN ET BANQUES CENTRALES (UN ROCKEFELLER & ROTHSCHILD COUP)

C(o)vid World Dis-order – A Dystopian Scenario (Of Lockstep & the Rockefeller Foundation Endgame) https://www.bitchute.com/video/JGWVbMdGrKhT/

FICHIER ROCKEFELLER (1976) [+ SENARIOS [LOCK-STEP] (2010) en revue] [livre audio]

JUNKER MASSIF LOURD (ID2020, COVID19, VACCIN/RFID, ROTHSCHILD-ROCKEFELLER NWO) https://www.bitchute.com/video/jzbcCjKfwYxS/

EUGENICS [The Rockefeller Connection] (QUICK & SLOW wt SPIRO)

« ROCKEFELLER », la « FDA » ; la montée de « BIGPHARMA » et de « l’INDUSTRIE DU CANCER »

Fondation Rockefeller (Le financement de l’infiltration massive du gouvernement et de l’astroturf socioculturel) https://www.bitchute.com/video/cskzC4vTrb9y/

Traduction : MIRASTNEWS

Source : BIT CHUTE

