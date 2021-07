Un e-mail de Fauci montre que Daszak manipulait des coronavirus de chauve-souris pour les faire attaquer des cellules humaines

Une demande de la Freedom of Information Act (FOIA) a mis en lumière un autre e-mail accablant montrant que Tony Fauci a, en fait, été fortement impliqué dans la recherche illégale de gain de fonction sur les coronavirus de chauve-souris dans la Chine communiste.

Le dernier e-mail incriminé à faire surface a été envoyé à Fauci par le président de l’Alliance EcoHealth, Peter Daszak, en 2017, dans lequel Daszak a admis qu’il « faisait des tests pour savoir si [les coronavirus de chauve-souris manipulés] peuvent infecter des cellules humaines en laboratoire ».

La ligne d’objet de l’e-mail se lit comme suit : « Confidentiel – Un nouveau coronavirus d’origine chauve-souris émergeant chez les porcs en Chine découvert dans le cadre de notre NIAID R01 », prouvant que l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses sous Fauci finançait activement DASZAK sur la recherche de gain de fonction.

Il semblerait que Daszak fasse directement référence à une subvention de 3,7 millions de dollars que Fauci a accordée à l’Alliance EcoHealth dans le but de « comprendre le risque d’émergence du coronavirus de chauve-souris » chez l’homme, un projet qui a eu lieu au tristement célèbre Institut de virologie de Wuhan (WIV ).

Un article non publié sur le « nouveau coronavirus d’origine chauve-souris » qui n’est « pas connu pour être zoonotique » était joint à l’e-mail incriminant.

« Nous effectuons également des tests pour savoir s’il peut infecter des cellules humaines en laboratoire – jusqu’à présent aucune preuve de cela », a écrit Daszak, citant le chercheur de Wuhan Shi Zhengli comme co-chercheur principal derrière la recherche.

Fauci a menti, et des millions sont morts

Ces détails et d’autres dans l’e-mail prouvent que Fauci a menti au sénateur Rand Paul et au peuple américain – sous serment – ​​au sujet de son implication dans la recherche illégale sur le gain de fonction sur les coronavirus de chauve-souris.

Fauci a tenté à plusieurs reprises de se distancier de telles recherches, faisant l’idiot sur son existence. Fauci dit également qu’il n’a jamais envoyé un centime de l’argent des contribuables américains à Wuhan, qui a également été révélé être un mensonge.

Sur la base du contenu de l’e-mail, nous savons également maintenant que Fauci a rencontré Daszak le même jour, ce qui a également coïncidé avec le jour d’ouverture d’une conférence sur « les virus émergents et ré-émergents », au cours de laquelle Fauci a prononcé le discours d’ouverture. .

Daszak et Shi ont également pris la parole lors du rassemblement, suggérant qu’ils savaient tous ce qui se passait, y compris Fauci. Il n’y a tout simplement aucun moyen que Fauci n’ait pas pu ne pas connaître le type de recherche qui se déroulait et qu’il finançait avec l’argent des contribuables américains.

C’est à cause de Fauci que nous avons eu une plandémie. Si Fauci n’avait pas financé la recherche illégale sur le gain de fonction, il n’y aurait jamais eu de coronavirus de chauve-souris capable de se transmettre à l’homme, ce qui fait de Fauci un meurtrier de masse.

Daszak est également complice, bien qu’il n’aurait pas pu mener ses expériences « Frankenstein » sans le financement de Fauci.

Il s’avère que Daszak n’a jamais divulgué ses conflits d’intérêts financiers, c’est pourquoi il a finalement été récusé de la commission COVID-19 du Lancet.

Fauci et Daszak sont tous deux des criminels qui appartiennent à la prison – ou pire – pour leurs crimes contre l’humanité. Aucun d’eux ne peut être autorisé à s’en tirer avec sa méchanceté, peu importe le temps qu’il faut pour les traduire en justice.

[C’est une des raisons pour lesquelles ils imposent la vaccination obligatoire afin de contrôler tout le monde et de faire d’eux leurs cobayes avant que le peuple ne se réveille et demande des comptes. Ils pensent ainsi éviter pouvoir une révolution d’un peuple en furie car s’ils sont vaccinés, il suffit d’appuyer sur un bouton comme pour les armes nucléaires et l’histoire est réglée. Ils ont le pouvoir avec ces mixtures dangereuses et mortelles de tuer en masse quand ils veulent et où ils le souhaitent. – MIRASTNEWS]

« Quand auront lieu les arrestations ? Jamais », a commenté l’un des nôtres, ne sachant pas s’il y aura ou non justice à moins que les gens ne fassent vraiment pression pour cela.

«Et c’est parce que nous sommes d’accord avec la corruption. Y a-t-il une meilleure explication ?

Assurez-vous de contacter vos représentants et demandez que justice soit rendue, et encouragez les autres à faire de même. Cela aidera à éviter que tout cela ne soit balayé sous le tapis.

Vous trouverez plus d’informations sur les dernières nouvelles sur le criminel Fauci sur Pandemic.news.

Les sources de cet article incluent :

TheNationalPulse.com

NaturalNews.com

TheNationalPulse.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Un adolescent est mort en 15 minutes après avoir pris le vaccin Covid en Israël !

Vidéo prise de imamanofgod.

BitChute: https://www.bitchute.com/channel/avmx4aRZsMxk/

Source : BIT CHUTE

BILL GATES S’EST CACHÉ LORSQUE LES MORTS PAR VACCIN MONTENT EN FLÈCHE – DES RENFORCEMENTS À VENIR EN SEPTEMBRE

Bill Gates a testé le pool de la détermination des peuples !

Les décès et les blessures dus aux vaccins montent en flèche et se chiffrent maintenant en millions, car Bill Gates a disparu de la vue maintenant que son programme eugéniste a battu son plein et semble réussir.

C’est incroyable à quel point ces moutons sont naïfs et stupides d’écouter et de croire le faux récit des News pendant que les amis et la famille autour d’eux commencent à tomber et s’ils ne tombent pas comme des mouches en ce moment, ils le seront dès la première grippe ou l’épidémie de rhume .

Sans un système immunitaire tué par l’injection, il va y avoir des enterrements de masse contrairement à ce que nous avons vu auparavant.

Les voisins vont bientôt commencer à disparaître et cela pourrait très bien être une bonne chose pour la plupart des non vaccinés.

Traduction : MIRASTNEWS

États-Unis : Les décès dus aux vaccins augmentent à DIX MILLE, comme l’admettent les autorités, le nombre de vaccinés est SURCOMPTÉ

Source : BIT CHUTE

RUPTURE : Passeports Vaccins Obligatoires En France ! – Pas de Vaccin COVID ? Pas de vie !

La tyrannie des capitalistes, transhumanistes, mondialistes adeptes de Satan avec la secte du Talmud : pire que les communistes de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques (URSS) – MIRASTNEWS

Josh Sigurdson rend compte de la pression maléfique du gouvernement français alors que le président Macron annonce que les gens ne seront plus autorisés à entrer dans les restaurants, les magasins, les transports en commun ou les attractions touristiques sans passeport vaccinal.

Bien que cela ait été tenté fin 2020, le public s’était soulevé et il y avait des émeutes dans les rues. Cette fois cependant, nous attendons toujours de voir s’il y aura le même genre de contrecoup qui a pu repousser cette application. La France est maintenant un pays complètement fasciste-communiste utilisant la technocratie pour asservir toute la population.

Tout cela est basé sur une soi-disant maladie qui a un taux de survie de 99,97 % basé sur des tests PCR qui sont à 96 % de faux positifs au seuil de taux de cycle que nous voyons aujourd’hui.

Non seulement ce mal est-il entre les mains de l’État, mais c’est le mal entre les mains de ceux qui ne font rien qui s’assoient et regardent tout se dérouler et même le soutiennent ouvertement. Les théoriciens du complot ont encore raison et tout cela arrivera bientôt près de chez vous. Il faudrait être délirant pour ne pas s’en rendre compte.

Traduction : MIRASTNEWS

Stratégie psychologique du virus Corona employée par les mondialistes

U071320211847 – La composante psychologique de COVID-19 est mise en lumière.

CHOQUANT: les décès par vaccin dépassent les décès par Covid selon le CDC

CHOQUANT: les décès par vaccin dépassent les décès par Covid selon le CDC

Source : BIT CHUTE

*** ACTUALITÉ *** Le président haïtien EXPOSE la Fondation Clinton et Hillary

L’ancien président du Sénat d’Haïti, Bernard Sansaricq, a choqué une foule nombreuse lors d’un événement de campagne Trump à Little Haiti, en Floride. Sansaricq expose toutes les sales tractations des Clinton en Haïti alors qu’il était encore en poste. Donald Trump à son honneur, lui a permis de dire ce qu’il pense et d’exposer au monde quel genre de criminels tentent de gratter et de se frayer un chemin dans notre Maison Blanche. Sansaricq affirme également avoir supplié l’administration Clinton de ne pas envahir Haïti. Sa demande a été suivie d’une visite d’un messager anonyme de la Maison Blanche qui l’a encouragé à « se ranger » du côté de l’administration Clinton et il serait « l’homme le plus riche d’Haïti ». Il suggère également qu’Hillary Clinton « divulgue l’audit de tout l’argent » lié à la crise du tremblement de terre en Haïti, car il prétend qu’ils ont arnaqué les citoyens les plus pauvres d’Haïti avec des MILLIARDS de dollars via la Fondation Clinton. « Même pas 2 % de cet argent ne sont retournés en Haïti. Alors M. Trump, nous vous demandons, en vous suppliant, que la communauté haïtienne se rangera de votre côté si un jour, vous demandez à Hillary Clinton de divulguer publiquement l’audit de tout l’argent qu’ils ont volé à Haïti en 2010 après le tremblement de terre. Haïti est un pays très pauvre. Haïti a besoin de défenseurs. Vous avez dit que vous défendriez notre cause. Nous vous souhaitons la bienvenue monsieur et nous travaillerons avec vous. Demandez publiquement à Hillary Clinton, lors de votre prochain débat, un audit de tout l’argent qu’ils ont volé à Haïti. Regardez cet étonnant aveu de corruption et de menaces pendant la présidence Clinton lorsque Bill a tenté de renverser le régime en Haïti.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News