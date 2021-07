Big Pharma profite de la plandémie : 19 MILLIARDS DE DOLLARS pour Moderna en seulement un an

Grâce au programme « Operation Warp Speed » de Donald Trump, le géant du médicament Moderna devrait engranger des bénéfices records cette année avec des prévisions de revenus de 19,2 milliards de dollars.

Anthony Fauci a également contribué en blanchissant des tas d’argent des contribuables à Moderna par le biais de son Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID), qui a également reçu 25 millions de dollars de la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) en 2013 pour développer l’ARN messager (ARNm) La technologie.

La société pharmaceutique basée à Cambridge, dans le Massachusetts, souffrait beaucoup en 2018, ce qui l’a incitée à émettre l’une des plus importantes offres publiques initiales (IPO) cette année-là. Après cela, l’argent a vraiment commencé à couler, conduisant l’entreprise là où elle est aujourd’hui.

« À l’époque, l’entreprise de moins de dix ans avait soudainement une valorisation de 7,5 milliards de dollars – le tout sur environ 200 millions de dollars de revenus avec environ 475 millions de dollars de dépenses d’exploitation », indiquent les rapports.

« Avance rapide jusqu’au premier trimestre de 2021, la société de biotechnologie a généré 1,73 milliard de dollars de revenus liés au vaccin COVID-19 et a atteint sa rentabilité pour la première fois. Leurs prévisions annuelles atteignent 19,2 milliards de dollars grâce à la convergence de la pandémie et des subventions gouvernementales. »

Comme nous l’avons signalé l’été dernier, Moderna n’est rien de plus qu’une arnaque à la pompe, tout comme la plupart des autres marchés boursiers américains – sauf dans ce cas, des personnes meurent alors que leur ADN est définitivement détruit par reprogrammation de l’ARNm.

Le PDG de Moderna, Stéphane Bancel, a admis lors d’une récente interview que jusqu’à la plandémie du virus chinois, Moderna n’avait jamais mené une seule étude clinique de phase trois, ni obtenu un produit autorisé par les régulateurs. Tout cela a changé, bien sûr lorsque l’administration Trump a ouvert la voie à Moderna pour devenir une superstar financière.

« Le propre Vaccine Czar de Trump possède une grande quantité d’options d’achat Moderna. Certains lui ont demandé de les vendre en raison du conflit évident », a prévenu Mike Adams, le Health Ranger, au printemps dernier.

Trump a donné des milliards à Moderna pour déclencher des injections d’ARNm de reprogrammation de l’ADN

En avril dernier, Moderna a reçu une autre injection de fonds de l’Autorité de recherche et de développement biomédical avancée (BARDA) du ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS) pour 483 millions de dollars. Deux mois plus tard, BARDA a envoyé 472 millions de dollars supplémentaires et, en août, la société se préparait à lancer son vaccin à ARNm dans le monde, grâce à un contrat de l’administration Trump pour 100 millions de doses initiales.

L’administration Trump a accepté d’attribuer à Moderna 1,525 milliard de dollars pour ces 100 millions de doses, avec la possibilité d’acheter 400 millions de doses supplémentaires plus tard. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle cet écrivain les appellera souvent «vaccins Trump», car ils sont tout autant les siens que ceux de Fauci.

« Nous apprécions la confiance du gouvernement américain dans notre plate-forme de vaccins à ARNm et le soutien continu », a annoncé Bancel à l’époque, fier de sa relation avec Trump.

« Nous faisons progresser le développement clinique de l’ARNm-1273 avec l’étude de phase 3 en cours menée en collaboration avec le NIAID et BARDA. En parallèle, nous intensifions notre capacité de fabrication avec nos partenaires stratégiques, Lonza, Catalent et Rovi, pour faire face à cette urgence sanitaire mondiale avec un vaccin sûr et efficace. »

Le chiffre d’affaires attendu de 19,2 milliards de dollars de Moderna cette année dépasse une estimation antérieure de 18,4 milliards de dollars. Quoi qu’il en soit, Moderna roule dans la pâte alors que des dizaines de milliers de personnes qui ont pris ses coups roulent déjà dans leurs tombes.

Il est également important de noter que Moderna dispose désormais d’un énorme montant de 8 milliards de dollars en espèces, ce qui soulève la question suivante : pourquoi le gouvernement fédéral subventionne-t-il toujours l’étude « KidCOVE » de Moderna sur les enfants ?

Le système américain sous les démocrates et les républicains est indiciblement mauvais, au cas où vous ne l’auriez pas encore compris.

Les dernières nouvelles sur la tromperie d’injection de virus chinois peuvent être trouvées sur ChemicalViolence.com.

Un complot pour assassiner

MISE À JOUR : Je viens de recevoir ceci d’un avocat accompli et très intelligent que je connais depuis de nombreuses années :

«Je viens de passer 10 heures par jour à l’hôpital avec mon fils depuis le 2 juillet, il est maintenant stable mais est essentiellement entré dans un Fib qu’ils ne peuvent pas réparer maintenant à cause d’un caillot (induit par le vaccin, j’en suis sûr) après avoir été malade 10 jours après sa deuxième dose Pfizer. C’est trop de choses à aborder maintenant, nous l’avons presque perdu. Il a 32 ans. Aucun antécédent d’hypertension ou de problèmes cardiaques. Végétarien. »

(Article de Paul Craig Roberts republié à partir de PaulCraigRoberts.org)

Ça se passe partout. Voir, par exemple, ceci : https://childrenshealthdefense.org/defender/teen-heart-condition-pfizer-covid-vaccine-fabio-berlingieri-fox-friends/

Il existe un grand nombre de cas de réactions potentiellement mortelles au vaccin « sûr », en particulier chez les jeunes. Pourtant, les nazis des médias sociaux et Google continuent de déformer ceux qui donnent l’alarme. Cette partie de la profession médicale qui suit aveuglément sans réfléchir les « directives » des Big Pharma émises par le NIH, la FDA, le CDC et l’OMS est complice de meurtre.

Les gens idiots vaincus par la peur orchestrée ont ruiné la santé d’un grand pourcentage de la population.

Dans cette vidéo de 25 minutes, le Dr Ryan Cole explique l’impact négatif sur le corps humain de la protéine de pointe qui est caractéristique à la fois du virus Covid et du vaccin. La plupart des gens ne sont pas gravement menacés par le virus. Ces personnes ne doivent pas s’exposer au danger du vaccin.

L’échec des autorités de santé publique à traiter Covid avec des traitements sûrs et peu coûteux a permis de générer la peur et la panique qui ont soutenu la vaccination de masse avec une technologie expérimentale non testée et non approuvée. Cela a principalement profité aux bénéfices de Big Pharma et aux empiètements du gouvernement sur les libertés civiles et a nui à la confiance du public dans le gouvernement et les autorités sanitaires.

Le système de notification des effets indésirables des vaccins, qui ne capture au mieux que 10% des blessures induites par le vaccin, montre plus de décès et de blessures dus au vaccin expérimental Covid que de tous les vaccins combinés au cours des 30 dernières années. Jamais auparavant dans l’histoire un vaccin avec un taux de mortalité et de blessures aussi élevé n’avait été autorisé à être administré.

Les faits ont été cachés au peuple. Big Pharma a suffisamment de scientifiques sur sa liste de paie et soutenus par ses subventions de recherche pour que leur carrière les oblige à défendre les programmes de Big Pharma. Les préstitués suivent les scientifiques embauchés, pas les indépendants. La profession médicale américaine en général a perdu son indépendance à cause de l’Obamacare. Après Obamacare, les hôpitaux ont acheté des cabinets indépendants. Une conséquence a été la confiance des médecins dans les directives du NIH, du CDC, de la FDA et de l’OMS – des directives fortement influencées par les intérêts de Big Pharma – au lieu de penser par eux-mêmes à la façon de traiter les patients. Comme de nombreux médecins sont des employés de grandes organisations, se fier aux directives officielles est une forme de protection. En d’autres termes, Obamacare a produit plus de bureaucratisation de la médecine.

Ce sont les médecins et les scientifiques qui pensent par eux-mêmes qui ont imaginé les remèdes à la Covid et qui ont posé les questions de la sécurité du vaccin. Comme ce sont des individus et non de grandes organisations officielles, ils sont dépassés par les intérêts matériels des groupes organisés.

Au lieu du débat et de l’examen des données, il y a la suppression des preuves. Les médecins et les scientifiques qui soulèvent des problèmes sont censurés et déformés. Un exemple récent est la démission de scientifiques du conseil d’administration de la revue professionnelle Vaccines pour forcer le retrait d’un article évalué par des pairs qui comparait les décès de Covid avec les décès dus au vaccin. Certains qui ont démissionné ont été impliqués dans le développement du vaccin Oxford-AstraZeneca ou ont reçu des subventions de recherche de Big Pharma. Ils ont affirmé que l’article était défectueux car il supposait que tous les décès après la vaccination étaient causés par le vaccin. Bien sûr, ces mêmes scientifiques ne se sont pas plaints lorsque tous les décès dus à la grippe, aux comorbidités et à toutes les autres causes ont été attribués à Covid afin de créer une peur dans le public qui pousserait les gens à faire la queue pour le vaccin expérimental non testé.

Même l’inventeur de la technologie d’ARNm utilisée dans le vaccin a été effacé pour avoir mis en garde contre les dangers de la technologie. https://www.lewrockwell.com/2021/07/joseph-mercola/mrna-vaccine-inventor-erased-from-history-books/

Aux États-Unis aujourd’hui, il n’y a plus de débat ni d’examen de preuves. Dans les universités, dans la presse écrite et télévisée, et parmi les scientifiques financés par les groupes d’intérêt et le gouvernement, il n’y a pas de débat. Il y a un récit officiel et tout le reste est interdit.

C’est ainsi que nous avons eu une pandémie de Covid, qui n’a jamais existé, et c’est ainsi que nous avons fait injecter à la moitié de la population une technologie expérimentale sur laquelle les scientifiques se sont trompés. Le pic du vaccin n’est pas resté au point d’injection mais, contre toute attente, se déplace dans tout le corps, se concentrant dans les ovaires, provoquant des caillots sanguins, des avortements spontanés, et une inflammation cardiaque et la mort chez les jeunes jamais menacés par Covid.

Ce message ne peut pas passer parce que tant de scientifiques appartiennent à Big Pharma, parce qu’il n’y a pas d’intégrité et d’indépendance dans les médias, parce que les autorités de santé publique ont une porte tournante avec Big Pharma et les campagnes électorales des législateurs dépendent des contributions de Big Pharma.

Le virus est principalement d ngereux pour les personnes âgées présentant des comorbidités et un système immunitaire affaibli. La poussée actuelle pour forcer la vaccination des enfants et des jeunes adultes face aux preuves massives que le vaccin est plus dangereux pour eux que le virus n’est rien de moins qu’un complot de meurtre. Cela prouve sans aucun doute que le programme visé n’est pas un programme de santé publique.

Pour en savoir plus : PaulCraigRoberts.org et VaccineInjurynews.com

JE SUIS À L’HÔPITAL, JE VEUX RENTRER À LA MAISON. PERTE D’UTILISATION DE MES JAMBES. SYMPTÔMES DE STOKE, LES MÉDECINS SONT IMPRÉVUS !

