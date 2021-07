Des émeutes en Afrique du Sud ferment une raffinerie de pétrole et brûlent une centrale électrique, un rappel de ce qui arrive en Amérique à la suite de la pénurie alimentaire et des troubles financiers

Alors que nous ne regardions pas, l’Afrique du Sud, qui est en fait au bord des troubles et de l’instabilité depuis des années maintenant, est complètement tombée à l’eau et sombre maintenant dans le genre de chaos que les Américains ont connu tout au long de 2020 sous la forme d’émeutes. et le reverra bientôt lorsque les patriotes seront poussés à la dérive par le régime fasciste de Biden.

Après des jours de troubles et d’émeutes, la plus grande raffinerie de pétrole d’Afrique du Sud, qui est responsable de la production de plus d’un tiers des besoins énergétiques du pays en combustibles fossiles, a fermé ses portes en raison de l’incertitude et de l’incapacité de l’appareil de sécurité du pays à empêcher que l’installation ne soit envahie. .

Bloomberg News rapporte :

La plus grande raffinerie de pétrole d’Afrique du Sud, une coentreprise entre Royal Dutch Shell Plc et BP Plc connue sous le nom de Sapref, a fermé ses portes en raison de problèmes de sécurité et de problèmes logistiques.

L’installation de 180 000 barils par jour a été fermée « en raison des troubles civils en cours et de la perturbation des routes de livraison et d’approvisionnement à l’intérieur et à l’extérieur de la province du KwaZulu-Natal », a déclaré la société dans une réponse par courrier électronique aux questions.

« Cette décision a été prise après un examen attentif des risques encourus, y compris la sécurité de notre personnel », poursuit le courrier électronique, notant que l’usine ne pouvait même pas être garantie d’un approvisionnement en huile à traiter.

La fermeture fait suite à d’autres rapports notant que le plus grand entrepôt de distribution alimentaire du pays, comme tant d’entreprises et de centres commerciaux, a également été pillé et complètement vidé.

« VALUE TRUCKS L’entrepôt national situé à KZN, le plus grand centre de distribution alimentaire en Afrique et en RSA est pillé jusqu’à l’os par des milliers de pillards. Il s’agit du centre névralgique de la distribution de nourriture en vrac dans le KZN fournissant Shoprite, Checkers, Woolworths, SPAR [et] et Game », a rapporté un journaliste local via Twitter.

« Cela signifie que non seulement la vente au détail, mais même les canaux d’approvisionnement en vrac sont détruits à KZN. Il y aura la faim et la famine à KZN dès la semaine prochaine. Les magasins ouverts sont en rupture de stocks, en raison d’achats de panique. Ils ne peuvent pas être réapprovisionnés », a poursuivi le journaliste, utilisant l’acronyme de la province du KwaZulu-Natal-Natal.

« Cela va être la plus grande crise alimentaire en Afrique depuis la famine éthiopienne depuis 1984. Il n’y a pas de pain, de viande, de lait, de pétrole et d’autres fournitures essentielles dans la plupart des régions de Durban. KZN brûle littéralement au sol », a-t-il poursuivi.

En d’autres termes, ce qui se passe en Afrique du Sud est un effondrement total qui conduira à l’anarchie, à la mort massive et à l’effondrement d’un pays qui a autrefois réussi à construire ses propres armes nucléaires sans que le monde ne le sache.

Mais si l’Afrique du Sud s’affaiblit et devient une coquille d’elle-même, il y aura probablement une guerre tribale à l’intérieur du pays et de l’extérieur, au fur et à mesure que de vieux comptes seront réglés. La population zouloue d’Afrique du Sud n’a jamais aimé l’African National Congress Party (ANC) et les tensions entre les deux factions s’intensifient depuis des années. En outre, plus récemment, les attaques et les meurtres commis par des Noirs à nouveau par des minorités blanches se sont également accélérés.

« Le niveau de population actuel de l’Afrique du Sud ne peut être maintenu que par l’intermédiaire d’infrastructures modernes de logistique agricole et industrielle. Ils détruisent les deux. La famine est garantie, et à plus grande échelle qu’au Zimbabwe », écrit un autre observateur.

Au moment d’écrire ces lignes, la violence s’intensifie déjà ; CBS News rapporte qu’au moins 72 personnes ont déjà été tuées et que la police et l’armée du pays semblent jusqu’à présent incapables de mettre fin au chaos.

« Certains des troubles les plus violents ont eu lieu dans le canton d’Alexandra, une banlieue de Johannesburg, où la correspondante de CBS News, Debora Patta, a déclaré que des hordes de pillards avaient passé des jours à saccager les magasins de détail, saisissant tout ce sur quoi ils pouvaient mettre la main. En infériorité numérique et débordée, la police a lutté pour contenir la violence », a rapporté le réseau.

Et, en prélude à ce qui se passera en Amérique lorsque les anarchistes de gauche reviendront, CBS News a ajouté : « Plus de 1 000 arrestations ont été effectuées et l’armée sud-africaine a été déployée dans des points chauds. Mais maintenant jetées dans le mélange instable, des milices armées se font justice elles-mêmes. »

