La plus haute juridiction espagnole déclare le verrouillage de la pandémie de COVID inconstitutionnel + Passeport vaccinal désormais OBLIGATOIRE en France, après une propagande médiatique mensongère affirmant que l’idée était une « théorie du complot »

La plus haute juridiction espagnole déclare le verrouillage de la pandémie de COVID inconstitutionnel

La Cour constitutionnelle espagnole a statué mercredi qu’une ordonnance stricte de confinement à domicile que le gouvernement espagnol avait émise en vertu de l’état d’urgence lors de la première vague de COVID-19 l’année dernière était inconstitutionnelle.

Tout en maintenant la plupart des conditions de l’état d’urgence, le tribunal a déclaré que les dispositions ordonnant à la population de sortir de la rue, à l’exception des courts trajets pour faire du shopping, des déplacements inévitables au travail et d’autres activités essentielles, violaient la Constitution espagnole.

Le tribunal a publié une brève déclaration décrivant la décision comme une décision partagée. La chaîne de télévision publique TVE a déclaré que six magistrats étaient pour et cinq contre. La décision complète devrait être rendue dans les prochains jours.

Selon TVE, la majorité du tribunal a jugé que les limitations de mouvement violaient les droits fondamentaux des citoyens et que l’état d’urgence était un mécanisme constitutionnellement insuffisant pour le faire. Les six magistrats ont déclaré qu’un état d’exception, qui permet au gouvernement de suspendre les droits fondamentaux, aurait été nécessaire.

La Cour constitutionnelle a rendu sa décision en réponse à une action en justice intentée par le parti d’extrême droite espagnol Vox. Le leader de Vox, Santiago Abascal, a appelé mercredi le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez à démissionner.

« Nous ne pouvons pas célébrer la décision parce que nous avons la preuve que le gouvernement était prêt à enfreindre la loi et à ternir la constitution », a déclaré Abascal.

Le gouvernement espagnol a déclaré l’état d’urgence le 14 mars 2020, trois jours après que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que la propagation du coronavirus était devenue une pandémie.

Alors que les hôpitaux espagnols se remplissent, le gouvernement de coalition de gauche de Sanchez a obtenu le soutien parlementaire, y compris des législateurs de Vox, pour l’état d’urgence.

Les experts juridiques ont déclaré que jusqu’à ce que la décision complète du tribunal soit rendue, il ne sera pas clair si la décision ouvrira la porte à des poursuites contre le gouvernement.

Auparavant, un tribunal allemand dans une décision historique avait déclaré que les blocages de COVID-19 imposés par le gouvernement étaient inconstitutionnels.

Récemment, il a été révélé que le ministère allemand de l’Intérieur avait engagé des scientifiques pour développer un faux modèle de coronavirus afin de justifier un verrouillage strict, selon de nombreux échanges de courriers électroniques obtenus par un groupe d’avocats dans le cadre d’un litige juridique.

Un juge fédéral américain a également jugé inconstitutionnelles les restrictions sur les coronavirus en Pennsylvanie.

Un procès majeur a également été déposé contre le Premier ministre du Danemark pour des restrictions strictes de COVID-19 et pour avoir tué près de 17 millions de visons.

Le tribunal de La Haye a également jugé que le verrouillage du COVID-19 imposé par le gouvernement néerlandais n’avait aucune base légale et qu’il était illégal. Cependant, la cour d’appel néerlandaise a infirmé la décision en quelques heures, ordonnant au gouvernement de lever immédiatement la mesure « illégitime ».

Les juges d’appel ont fait valoir qu’ils voulaient éviter ce qu’ils ont appelé un «effet yo-yo», faisant référence à la confusion du public quant à savoir si le couvre-feu était toujours en vigueur.

Les experts belges de la santé ont demandé une enquête sur l’OMS pour avoir simulé une pandémie.

Comme rapporté par GreatGameIndia plus tôt, un tribunal de trois juges au Pérou a statué que la pandémie de COVID-19 avait été déclenchée par les milliardaires Bill Gates, George Soros et Rockefeller.

Dans le passé, en 2010, l’OMS a été surprise en train de simuler une pandémie et a été forcée d’admettre que sa méthodologie de mesure de la viralité ou de la propagation de la maladie, au lieu de sa gravité, était incorrecte.

Passeport vaccinal désormais OBLIGATOIRE en France, après plus d’un an de propagande médiatique affirmant que l’idée était une « théorie du complot »

Le président français Emmanuel Macron vient de suspendre l’État de droit et de déclarer une guerre totale contre les droits de l’homme, rendant le passeport vaccinal OBLIGATOIRE en France. À partir du 21 juillet, le certificat EU Digital Covid sera requis pour accéder à tous les lieux culturels, cinémas, théâtres et salles de concert. Le 1er août, le passeport vaccinal numérique deviendra obligatoire pour tous les cafés, magasins, restaurants, trains et avions. Le peuple doit se lever.

Cette atteinte à la liberté humaine et à la dignité humaine fait partie d’un plan diabolique visant à forcer la soumission à de faux dieux et à une fausse autorité, forçant la soumission à la surveillance numérique, aux exigences corporelles, à l’expérimentation médicale et à un avenir de contrôle de la population et de demande d’autorisation d’un tout-puissant Gouvernement mondial. Quiconque ne se soumet pas à des injections de protéines de pointe nocives sera désormais puni d’une ségrégation et d’une discrimination perpétuelles. Il s’agit d’un contrôle absolu sur votre esprit, votre comportement, votre avenir et celui de vos enfants. Ceux qui se lèvent maintenant pour la justice et la liberté humaine seront baptisés pour un avenir de dignité et d’honneur.

Les passeports vaccinaux sont une RÉALITÉ du complot et doivent être anéantis à tout prix

Macron menace la carrière et les moyens de subsistance de tous les médecins, infirmières et soignants, en leur demandant de présenter une preuve de vaccination afin de conserver leur emploi. Toute personne pouvant être marquée comme «vulnérable» est également tenue d’obtenir les vaccins. Le consentement humain et le choix personnel ont été complètement dépouillés alors que la France tombe dans l’expérimentation médicale forcée, la tyrannie médicale nationale et l’esclavage. Le peuple de France a déjà commencé à se soulever.

L’érosion du consentement éclairé de l’éthique médicale est maintenant complètement perdue, car le passeport vaccinal supprime toute raison restante, le consentement humain et les droits individuels. Par moquerie, les propagandistes des grands médias ont passé l’année dernière à affirmer que le passeport vaccinal était une « théorie du complot ». Eh bien, nous sommes en juillet 2021 et la France est en train de déchiqueter le code de Nuremberg et de revendiquer un contrôle absolu sur l’esprit et le corps de chaque personne à l’intérieur de la frontière et de toute personne qui la traverse.

Le « passe-santé » a été déployé pour la première fois le 1er juillet, obligeant les individus à fournir un code QR montrant qu’ils se sont soumis à des tests Covid frauduleux de collecte d’ADN ou aux vaccins expérimentaux. Le système de surveillance numérique a été déployé pour la première fois au Festival de Cannes, où plus de 5 000 personnes ont été alignées et contraintes de fournir une preuve de leur statut vaccinal. Des personnes du monde entier ont également été contraintes de passer des tests Covid frauduleux à leur entrée et toutes les 48 heures comme condition préalable à leur liberté.

L’autorisation numérique était requise pour tous ceux qui entraient dans le Palais, mais de nombreuses personnes ont migré vers des salles plus petites et des projections de films qui n’étaient pas réglementées comme les camps de prisonniers. Perdant le contrôle sur le peuple, Macron a décidé de mettre en place les contrôles numériques des vaccins pour tous les sites, grands et petits.

Le passeport vaccinal n’a rien de digne ou de scientifique non plus

Alors que la dictature française met en œuvre des passeports vaccinaux obligatoires, elle ne reconnaîtra pas les millions de personnes qui ont contracté les infections et ont acquis une immunité durable naturellement. L’infection est endémique (inévitable) mais elle est jusqu’à cinq fois moins mortelle qu’annoncée. Selon des études du NIH, pour chaque personne infectée signalée jusqu’à la mi-juillet 2020, 4,8 autres Américains n’ont pas été diagnostiqués, beaucoup avec des symptômes légers ou inexistants. Le passeport vaccinal ne reconnaît pas la base scientifique de l’immunité pour ces personnes et ne reconnaît pas le droit de l’individu d’obtenir l’immunité par exposition naturelle et récupération.

Il n’y a rien de légal, éthique, digne ou scientifique dans le passeport vaccinal. Selon ces « maîtres de la santé » omniscients, l’immunité ne vient que par des injections expérimentales de protéines de pointe. Selon ces démons, la liberté n’est autorisée que lorsque l’individu coopère avec le gouvernement et se fait vacciner, à temps chaque année. Cette nouvelle dictature ne reconnaîtra également aucune science sur les traitements antiviraux viables et ne permettra pas aux gens de prendre leurs propres décisions au jour le jour et de faire confiance à leur propre système immunitaire. Toutes les décisions concernant la santé, les déplacements humains et les rassemblements humains sont désormais dictées par le système de passeport vaccinal, qui surveille la vie de chacun et sépare les non vaccinés de la société. Cela ne fonctionnera que si nous l’acceptons.

Lance D Johnson

Les gens doivent résister MAINTENANT ou TOUT perdre

The American Journal avec Harrison Smith (Full Show) – Sans publicité – 7-15-21

Le château de cartes mondialiste s’effondre ! Mais c’est à l’humanité de garder les chaînes!

Si vous voulez voyager et travailler librement, vous devez RÉSISTER au récit mondialiste !

Partagez sur toutes les plateformes contrôlées par les mondialistes. Ne les gardez pas sur des plateformes sûres car la plupart des gens sur ces plateformes sont déjà éveillés aux mensonges de l’agenda du Nouvel Ordre Mondial ! Si vous ne partagez pas cela sur d’autres plateformes, cela devient une chambre d’écho.

« Le laissez-passer ne passera pas ! » Des manifestants descendent dans les rues de la France après que Macron laisse tomber la bombe du Passeport Vaccinal (PHOTOS, VIDÉO)

Éditeur d’urgence : le 14 juillet ou « Quatorze juillet » comme on l’appelle ici en France, et non « le jour de la Bastille », a pris un tout autre caractère que la normale étant donné l’annonce du vaccin obligatoire de Macron lundi soir. Voici quelques-unes des réactions.

Voir aussi cet autre article de RT intitulé Clashs in Paris alors que les manifestants défilent contre les jabs Covid obligatoires et le programme de « passe-maladie » entrant en France (VIDÉOS).

Et cet article d’opinion de Rachel Marsden pour RT intitulé Le « passe-santé » obligatoire en France avec des codes QR émis par le gouvernement pour accéder à la vie quotidienne est le début d’un cauchemar dystopique.

« Le laissez-passer ne passera pas ! » Des manifestants descendent dans les rues de France après que Macron ait largué la bombe du passeport vaccinal (PHOTOS, VIDÉO)

Manifestations contre les vaccins et les laissez-passer obligatoires annoncés par le président français Emmanuel Macron à Paris, le 14 juillet 2021. © REUTERS/Gonzalo Fuentes

La police a tiré des gaz lacrymogènes sur des manifestants qui ont lancé des pierres et des bouteilles, mis le feu à du matériel de construction à Paris et dressé des piquets de grève dans des bâtiments publics à travers la France, en réponse aux mesures de vaccination et de carte de santé du président Emmanuel Macron.

Des manifestations de masse dans tout le pays ont eu lieu le jour de la Bastille, l’anniversaire de la prise d’assaut en 1789 du tristement célèbre donjon de Paris qui a déclenché la révolution française. A Paris, la police a tiré des gaz lacrymogènes pour réprimer les manifestants.

Des photos et des vidéos de la capitale montraient des manifestants érigeant des barricades à partir de matériaux trouvés sur un chantier de construction. Certaines machines de construction laissées sans surveillance ont également été incendiées.

L’un des observateurs a déploré la destruction de la pelle mécanique, affirmant que les scooters électriques omniprésents dans la ville auraient fait un meilleur bûcher.

Autant voir ces foutues trottinettes électriques cramer ça ne me dérange pas des masses, mais pas le matos de chantier les gars. #BastilleDay #14Juillet #PassDeLaHonte #PassSanitaire #VaccinObligatoire pic.twitter.com/Cv8qXzx5NB – Diego Perret (@diegoperret86) 14 juillet 2021

Charles Baudry de RT France a capturé une vidéo de Paris montrant que les choses se sont un peu calmées à mesure que l’après-midi avançait. Ses photos prises dans la journée ont montré l’ampleur et l’énergie des manifestations.

Les publications sur les réseaux sociaux concernant les manifestations comprenaient les hashtags #PassSanitaire et #VaccinObligatoire, faisant référence à l’annonce de lundi de Macron selon laquelle les travailleurs de la santé devront se faire vacciner contre Covid-19 d’ici le 15 septembre, sous peine de perdre leur emploi.

De plus, un « pass sanitaire » qui sera introduit en août limitera l’entrée dans les bars, restaurants, cafés et centres commerciaux en faveur de ceux qui ont été testés négatifs, sont entièrement vaccinés ou ont récemment récupéré du virus. Macron avait précédemment promis qu’il n’y aurait pas de mandat de vaccin ni de passeport sanitaire.

L’indignation française ne se limitait pas non plus à Paris. Des vidéos de tout le pays montrent des manifestations à Toulouse et à Marseille au sud, en Haute-Savoie au sud-est et à Nantes à l’ouest, entre autres.

« Le col ne passera pas ! était le chant des manifestants assiégeant le bâtiment de la préfecture de Nantes.

Partout en France, des citoyens descendent dans la rue et se heurtent à la police pour protester contre les nouvelles mesures obligatoires de vaccination contre la COVID-19

Par Brian Shilhavy

Rédacteur en chef, Health Impact News

Comme nous l’avons signalé lundi, le président français Emmanuel Macon a annoncé de nouvelles mesures COVID qui comprenaient des vaccins COVID obligatoires pour les agents de santé, un « pass santé » pour accéder au cinéma, aux trains, aux restaurants ainsi qu’aux hôpitaux, maisons de retraite, établissements médico-sociaux, mais aussi dans les avions, les trains et les bus pour les longs trajets, les couvre-feux, et même la « réforme des retraites » où les gens devront « travailler plus longtemps et prendre leur retraite plus tard ».

A LIRE AUSSI: Manifestations de masse en Grèce en réponse à l’interdiction des non vaccinés de la vie sociale

Aujourd’hui, c’était le jour de la Bastille en France, et de nombreuses personnes sont descendues dans la rue pour protester, et beaucoup ont affronté la police. Voici quelques-unes des vidéos diffusées sur Twitter.

Aujourd’hui, jour de la Bastille, ils défilent à Paris contre les passeports vaccinaux et les mandats vaccinaux. Nous sommes tous là-dedans. Liberté Liberté Liberté pic.twitter.com/gyKYbAlKYL – Daniel Kotzin (@danielkotzin) 14 juillet 2021

Des MILLIONS sont grièvement blessés ou morts à cause des vaccins contre la Covid

Les dernières données d’EudraVigilance, une base de données de l’Union européenne similaire au VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System), montrent que près de 20 000 personnes sont décédées des « vaccins » contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – de la Maladie à Coronavirus de 2019 = Coronavirus Desease 2019 (Covid-19) – MIRASTNEWS] dans les régions d’Europe qu’elle évalue, ainsi que près de deux millions de personnes grièvement blessées par les injections.

EudraVigilance couvre 27 des 50 pays européens, ce qui suggère que les chiffres réels à travers le continent pourraient atteindre 40 000 décès et 4 millions de blessés graves. C’est important, étant donné que beaucoup moins de personnes tombent malades ou meurent du virus chinois [et/ou français, américain, britannique et alliés – MIRASTNEWS] lui-même.

« La gravité renseigne sur l’effet indésirable suspecté ; il peut être classé comme «grave» s’il correspond à un événement médical entraînant la mort, mettant la vie en danger, nécessitant une hospitalisation, entraînant une autre affection médicalement importante, ou la prolongation d’une hospitalisation existante, entraînant une invalidité ou une incapacité persistante ou importante, ou est une anomalie congénitale / une malformation congénitale », explique la base de données sur la façon dont les blessures sont mesurées.

Les derniers chiffres sont beaucoup plus élevés que les précédents que nous avons rapportés en mai, qui faisaient état d’environ 10 000 décès et 400 000 blessés.

Tant de personnes se blessent ou meurent à cause des vaccins contre la grippe Fauci que les rapports indiquent qu’il y a un regret généralisé concernant les vaccins en Europe et en Amérique du Nord. Les gens qui se sont alignés pour « aplatir la courbe » par injection disent qu’ils auraient aimé avoir écouté de vrais scientifiques plutôt que des truands de télévision comme Tony Fauci.

Il existe également une tendance chez les médecins de famille à refuser de voir leurs patients blessés par le vaccin Covid parce qu’ils ne savent pas quoi faire pour eux. De tels rapports proviennent à la fois d’Écosse et d’Angleterre.

« Mes amis vaccinés n’ont pas de rendez-vous avec leurs médecins de famille qui les évitent après la vaccination, même s’il n’y a pas de patients dans les salles d’attente du cabinet médical lorsqu’ils ont essayé d’obtenir des rendez-vous », a déclaré une personne.

« C’est tout à fait cruel étant donné qu’ils les ont convaincus de se faire vacciner et ont accepté 10 livres sterling des gouvernements écossais et anglais par personne vaccinée sur leur liste de patients et n’ont pas divulgué le risque de ces vaccinations aux patients. »

Les médecins refusent désormais de voir les patients blessés par le vaccin

Une autre personne en Europe qui devait se faire opérer a été refusée par son généraliste (médecin généraliste). Les infirmières ont également refusé de faire des prises de sang car elles disent qu’elles ne sont pas autorisées à essayer d’enquêter sur ce qui s’est mal passé en raison de la vaccination.

Dans un autre cas, un consultant de l’hôpital a téléphoné au médecin généraliste d’un ami pour lui demander de voir un patient qui a déclaré avoir reçu une injection de Pfizer et qui avait l’impression que c’était «l’acide entrant dans mes veines».

« Son médecin généraliste l’a traitée avec dédain et n’était pas content de la voir, et mon ami me dit également que chaque fois qu’elle marche maintenant après la vaccination, son cœur s’emballe et son fils ne se sent pas bien après la vaccination. »

Et ainsi de suite, rapport après rapport, des personnes blessées par le vaccin sont laissées à elles-mêmes pour essayer de comprendre les choses. Le système n’a bien sûr jamais été conçu pour gérer cette vague de maladies et de décès étranges, sa réaction naturelle est donc d’éviter les personnes à problèmes qui souffrent maintenant des conséquences de ces « médicaments » expérimentaux.

« Tout ce que je peux dire, c’est qu’il y a eu des avertissements de la part des meilleures personnes sur le terrain qui ont signalé ne pas l’obtenir dès le début », a écrit un commentateur de Health Impact News sur la façon dont la vérité était là depuis le début concernant ces injections mortelles.

Vous trouverez une liste complète des blessures et des décès connus causés par les injections de virus chinois sur ce lien.

Vous trouverez plus d’informations sur les blessures et les décès causés par les vaccins contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – de la Maladie à Coronavirus de 2019 = Coronavirus Desease 2019 (Covid-19) – MIRASTNEWS] sur ChemicalViolence.com.

Ethan Huff

Mort d’oxyde de graphène par caillot de sang dans le cerveau Autopsie – Vaccin induit le 14 juillet 2021 420punk.com

Grèce, France, Australie Les combattants de la liberté se mobilisent pour mettre fin aux crimes contre l’humanité en cours

VACCINATIONS OBLIGATOIRES EN FRANCE – CANADA / USA A SUIVRE EN OCTOBRE – AUSTRALIE LES PREMIERS A TOMBER

LA FRANCE ÉMET DES VACCINS OBLIGATOIRES ALORS QUE LE NOMBRE DE MORTS s’élève à plusieurs millions à cause de cette injection

Alors que la France a publié des vaccinations obligatoires dans tout le pays, l’Australie est devenue le premier pays à tomber dans le Nouvel Ordre Mondial avec des règles strictes s’appliquant à leur LIBERTÉ inexistante.

Le Canada et les États-Unis devraient devenir les prochaines victimes à partir d’octobre.

Le Québec déploie déjà des passeports de vaccination pour l’automne où seuls les vaccinés auront des privilèges comme faire du shopping dans les centres commerciaux, acheter de nouveaux véhicules, utiliser les transports en commun, etc.