Les mondialistes réagissent : L’Amérique lance officiellement la guerre de l’information COVID contre le monde en collaboration avec Big Tech

Alors que l’administration Biden a qualifié la « désinformation médicale » de menace pour la santé publique, la Maison Blanche a déclaré qu’elle travaillait avec les médias sociaux pour signaler les publications « problématiques ». En d’autres termes, le gouvernement américain a officiellement lancé la guerre de l’information COVID contre le monde en collaboration avec Big Tech.

« Nous signalons des publications problématiques pour Facebook qui propagent la désinformation », a déclaré jeudi l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki.

En plus de demander à l’entreprise de censurer les gens, le gouvernement s’efforce également de « diffuser du contenu de confiance » en mettant les professionnels de la santé en contact avec les influenceurs des médias sociaux.

Le Surgeon General Vivek Murthy publie un avis déclarant que la désinformation « constitue une menace imminente et insidieuse pour la santé de notre pays ».

L’admission de Psaki est intervenue après que le chirurgien général Vivek Murthy a publié un avis déclarant que la désinformation « une menace imminente et insidieuse pour la santé de notre pays ».

« La désinformation nous prive de notre liberté de prendre des décisions éclairées concernant notre santé et celle de nos proches », a déclaré Murthy à la Maison Blanche.

Rien que pendant la pandémie de Covid-19, cela a conduit les Américains à refuser de porter des masques, à « refuser des traitements éprouvés » et à choisir de ne pas se faire vacciner, ce qui, a-t-il dit, coûte des vies.

Murthy est un « tyran » qui veut que « Big Tech réprime ce qui équivaut à une enquête ouverte et à un libre échange d’idées« , a commenté le journaliste Jordan Schachtel, l’un des sceptiques notables en ce qui concerne les récits officiels de pandémie.

En examinant les recommandations du chirurgien général, Tom Elliott de Grabien a souligné que le gouvernement demande littéralement aux entreprises privées de « restreindre la liberté d’expression et de la presse, ainsi que les droits des personnes à se réunir pacifiquement et à demander au gouvernement réparation de griefs » – en d’autres termes, violer le premier amendement de la Constitution des États-Unis.

Le journaliste Glenn Greenwald, qui a aidé à publier les révélations du lanceur d’alerte de la NSA Edward Snowden sur les abus de surveillance en 2013, a qualifié cette union du pouvoir des entreprises et de l’État de « l’une des caractéristiques classiques du fascisme ».

« Si vous ne trouvez pas profondément troublant que la Maison Blanche « signale » le contenu Internet qu’elle juge « problématique » à ses alliés Facebook pour suppression, alors vous êtes par définition un autoritaire », a déclaré Greenwald.

« Ceci est une malversation au niveau du« Ministère de la Vérité ». Ils admettent littéralement être de connivence avec [les] médias pour contrôler le récit. C’est de la censure », a tweeté le membre du Congrès Thomas Massie (R-Kentucky), ajoutant que de telles tactiques conviennent aux dictatures et que le discours d’étranglement avec lequel le gouvernement n’est pas d’accord dépasse les bornes.

La chroniqueuse conservatrice Stacey Lennox a fait valoir que la censure inciterait les Américains à remettre encore plus en question le récit de la Maison Blanche.

« Si vos idées sont les meilleures, elles peuvent se suffire à elles-mêmes. La censure amènera les gens à la remettre en question davantage. Tous. Seul. Le temps », a-t-elle tweeté.

Ce qui devrait intéresser les gouvernements du monde entier et leurs citoyens, c’est que cette déclaration de guerre de l’information ne se limite pas aux États-Unis. Elle est menée par le bras de propagande de l’OTAN, le Conseil de l’Atlantique, et sa cible englobe également des pays en dehors des États-Unis.

Le Pentagone utilise la plus grande « armée secrète » au monde de 60 000 agents secrets connus officieusement sous le nom de Réduction de signature pour mener des opérations « nationales et étrangères » tout en infiltrant et en manipulant les médias sociaux.

Récemment, YouTube a été condamné à une amende de 100 000 euros par le tribunal régional supérieur allemand de Dresde après avoir supprimé à tort la vidéo d’un utilisateur qui montrait des manifestations massives de verrouillage de la pandémie en Suisse – puis n’a pas réussi à rétablir la vidéo « immédiatement » après que le tribunal lui a ordonné de le faire le 20 avril.

Dans un mouvement contre cette censure de la liberté d’expression par les Big Tech, la Pologne envisage de rendre illégale la censure des comptes de médias sociaux.

« Les algorithmes ou les propriétaires de géants de l’entreprise ne devraient pas décider quels points de vue sont justes et lesquels ne le sont pas », a déclaré le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki. « Il ne peut y avoir de consentement à la censure. »

Dans une autre mesure visant à protéger l’industrie de l’information native des géants de la technologie, l’Australie avait ordonné à Google et Facebook de partager les revenus avec les médias locaux pour le contenu de l’information ou de payer une amende de 10 millions de dollars.

Le Premier ministre australien Scott Morrison a déclaré que Facebook avait attaqué la nation souveraine d’Australie et que son gouvernement ne se laisserait pas intimider par les menaces de Facebook. Pendant ce temps, d’autres nations du monde entier se sont jointes pour déclencher une guerre mondiale contre les menaces des Big Tech.

L’ancien vice-président de Pfizer déclare que les « vérifications des faits » des médias grand public sont « un paquet de mensonges »

En ce qui concerne le coronavirus de Wuhan (Covid-19), il n’existe pas de « transmission asymptomatique » ou de « variantes ». Ce sont des concepts complètement inventés qui n’ont aucun fondement dans la réalité, et pourtant quiconque essaie de dire la vérité à ce sujet est réprimandé par les médias grand public pour avoir diffusé de la « désinformation ».

Reuters fait cela au Dr Michael Yeadon, ancien vice-président et directeur scientifique du géant pharmaceutique Pfizer. Pour avoir osé prétendre qu’une grande partie de la rhétorique plandémique est un tas d’ordures pseudoscientifiques – et c’est le cas – Yeadon a été qualifié de « promoteur anti-vaccin » qui fait des « affirmations infondées ».

Un article de « vérificateur de faits » analysant les affirmations de Yeadon dit qu’il a créé «un mélange d’hommes de paille et d’invention pure» en révélant que la transmission asymptomatique est un mensonge et que l’idée de variantes est simplement « idiote ».

« Il existe également un excellent article de journal à comité de lecture montrant que la transmission nationale dans les cas asymptomatiques était effectivement nulle », aurait déclaré Yeadon à propos de la transmission asymptomatique de la grippe Fauci.

En ce qui concerne les variantes, Yeadon avait ceci à dire :

«Je peux montrer plusieurs articles de bonne qualité démontrant que les lymphocytes T d’une personne convalescente ou d’une personne immunisée reconnaissent chacun toutes les variantes alors disponibles, encore une fois, comme prévu par les principes fondamentaux de l’immunologie. Le faible bavardage dans leur article sur les anticorps est risible. »

Yeadon: Les personnes qui prétendent que les vaccins contre la grippe de Wuhan sont sûrs sont des «bâtards»

Yeadon a également condamné les soi-disant «vaccins», expliquant que des «bâtards» les ont créés afin de dépeupler le monde.

« Nous avons une surveillance VAERS, Yellow Card et EMA », déclare Yeadon. « Nous avons des mécanismes de toxicité. Nous avons plusieurs lettres ouvertes à l’EMA (avertissement de caillots sanguins) qui ont été immédiatement suivies de retraits de vaccins (pour les caillots sanguins).

Le fait que le gouvernement pousse ces choses sur les femmes enceintes est encore plus odieux, dit Yeadon.

« Personne de sensé ne pense que donner des traitements expérimentaux aux femmes enceintes est autre qu’imprudent. Surtout lorsque les tests de toxicité pour la reproduction sont incomplets.

Deux divulgations publiques récentes montrent que dans des modèles de souris, les injections de virus chinois créent « une concentration très inquiétante » de produits chimiques vaccinaux dans les ovaires. Il s’agit d’une nouvelle majeure, et pourtant les médias grand public sont introuvables pour en parler.

« Personne ne l’a suivi, donc l’hypothèse doit être que cela se produit également chez l’homme, et (II) notre inquiétude exprimée dans la pétition de décembre 2020 à l’EMA concernant la réactivité croisée immunitaire entre la protéine de pointe et la syncytine-1 humaine a été confirmé », dit Yeadon.

« Un article a été publié très récemment, montrant des jeunes femmes fabriquant des anticorps contre la syncytine-1 dans les jours suivant la vaccination. »

Tout cela est une «fraude», dit Yeadon, suggérant que des milliers de personnes sont déjà mortes des injections. Et pourtant, où sont les gens pour protester contre l’escroquerie – et peut-être plus important encore, où sont-ils pour protester contre les entités gouvernementales qui nous poussent tous dessus ?

« Ces personnes ont toutes besoin d’être enfermées dans cette nouvelle installation de haute sécurité en cours de construction à Wellingborough, Northants », a déclaré Yeadon. « Les preuves prima facie contre une douzaine de personnes au Royaume-Uni justifient leur arrestation dans l’attente de poursuites pénales. »

Ce sont des déclarations audacieuses, et celles que Reuters a jugées inacceptables. Dans sa « vérification des faits », Reuters a déclaré que Yeadon avait tort et que le récit de la plandémie était en quelque sorte juste, même s’il n’y a aucune preuve à l’appui.

« Si ces chiffres sont du même ordre de grandeur pour d’autres pays également, et qu’il n’y a aucune raison de supposer le contraire, alors le fléau est une tromperie aux proportions sans précédent, et des crimes contre l’humanité à grande échelle ont été commis ici, », dit Yeadon.

Vous trouverez plus d’informations sur les dernières nouvelles sur la tromperie du virus chinois dans les médias sur Pandemic.news.

Recherche: L’infection naturelle par le Covid crée une véritable immunité tandis que les vaccins la détruisent

Tester « positif » pour le coronavirus de Wuhan (Covid-19) et s’en remettre plus tard, en supposant que vous soyez tombé malade du tout, offre une immunité durable que la science montre qu’elle ne peut pas être conférée par la « vaccination ».

Les derniers chiffres présentés au ministère israélien de la Santé montrent que les injections de virus chinois n’offrent aucun type de protection durable contre la maladie. En fait, ils augmentent le risque d’une personne de contracter et d’être testés positifs pour des variantes comme le « delta », qui seraient maintenant en circulation.

Selon la science, ceux qui ont déjà eu la grippe Fauci à un moment donné au cours de l’année écoulée étaient immunisés contre la récente « épidémie » d’Israël, tandis que ceux qui se sont fait injecter sont tombés malades et sont morts de la dernière « vague » du virus.

Plus de 7 700 « cas » de la grippe de Wuhan ont été détectés en Israël lors de la dernière vague de variantes, et seulement 72 d’entre eux, soit moins d’un pour cent, se sont produits chez des personnes qui avaient déjà contracté le virus chinois. Entre-temps, plus de 3 000 patients, soit environ 40% des nouveaux cas, ont été détectés chez des personnes qui s’étaient fait injecter conformément à l’ordre du gouvernement.

« Avec un total de 835 792 Israéliens connus pour s’être remis du virus, les 72 cas de réinfection représentent 0,0086 % des personnes déjà infectées par le COVID », a rapporté Israel National News.

« En revanche, les Israéliens qui ont été vaccinés étaient 6,72 fois plus susceptibles d’être infectés après l’injection qu’après l’infection naturelle, avec plus de 3 000 des 5 193 499, soit 0,0578%, des Israéliens vaccinés ayant été infectés lors de la dernière vague.

Les vaccins sont le vrai virus – DITES JUSTE NON !

La nouvelle a, comme vous vous en doutez, grandement divisé les experts du ministère israélien de la Santé, dont certains sont des Covidiens de la branche qui ont mis toute leur foi dans les injections, et d’autres qui sont plus sceptiques.

Les adeptes de la religion du faucisme ne peuvent tout simplement pas traiter un monde dans lequel les injections chimiques d’ARNm sont autre chose que le remède parfait pour les germes chinois, nous guidant tous dans la «nouvelle normalité» en tant que chimères génétiquement modifiées (OGM).

Comme Nancy Reagan l‘a dit un jour :

« Les drogues enlèvent le rêve du cœur de chaque enfant et le remplacent par un cauchemar, et il est temps que nous, en Amérique, nous levions et remplacions ces rêves. »

Nancy Reagan, lorsqu’une petite fille lui a demandé ce qu’elle devrait faire si quelqu’un lui offrait de la drogue, a dit à l’enfant : « Eh bien, tu dis simplement non. »

Nous ne pourrions être plus d’accord, Mme Reagan, c’est pourquoi nous disons quotidiennement à nos lecteurs de simplement dire non aux médicaments, dans ce cas les médicaments contre le virus chinois du gouvernement. Ces aiguilles de drogue menacent de détruire la vie des enfants et des adultes, et devraient être évitées chaque fois qu’un «médecin» trafiquant de drogue comme Tony Fauci essaie de vous les imposer.

Des milliers de personnes sont gravement blessées ou meurent à cause de ces drogues injectables, qui sont dangereuses et entièrement expérimentales. Nancy Reagan serait horrifiée de voir ces trafiquants de drogue au gouvernement et dans les médias dire aux parents de piquer leurs précieux petits avec eux.

Non seulement cela, mais ces médicaments du gouvernement répandent plus de « variantes » à « vitesse de distorsion », ce qui aggrave la plandémie.

Ce dont les gens ont besoin, ce sont des aliments et des herbes médicinales, pas des médicaments d’une grande usine pharmaceutique. Malheureusement, de nombreuses personnes ont été induites en erreur en leur faisant croire que certaines herbes sont des « médicaments dangereux », alors qu’en réalité, les « médicaments » du type de ceux qui sont actuellement dispensés pour lutter contre les germes chinois sont les médicaments vraiment dangereux.

« Les vaccinés créent et propagent des variantes ainsi que des protéines de pointe inflammatoires mortelles », a écrit l’un de nos propres commentateurs. « Nous serons tous affectés et blessés tôt ou tard. »

Les dernières nouvelles sur la tromperie d’injection de virus chinois peuvent être trouvées sur ChemicalViolence.com.

Une femme de l’Australie du Sud décède d’un caillot de sang après avoir reçu le vaccin contre le coronavirus AstraZeneca

Une femme de 72 ans originaire d’Australie-Méridionale est décédée le 11 juillet des suites d’une thrombose avec syndrome de thrombocytopénie (STT) ou d’un caillot sanguin après avoir reçu le vaccin contre le coronavirus AstraZeneca. Elle est la quatrième Australienne à mourir à cause du STT causé par le vaccin.

Malgré le nombre croissant de décès et de blessures dus aux vaccins dans le monde, les grandes sociétés pharmaceutiques et les responsables de la santé publique insistent toujours sur le fait que tous les vaccins contre le coronavirus (COVID-19) sont sûrs. Outre le STT, certains des autres effets indésirables associés au vaccin comprennent des affections cutanées douloureuses et une inflammation cardiaque grave.

La femme est tombée malade et a développé des caillots sanguins après avoir été vaccinée le 24 juin.

Le 5 juillet, elle a été emmenée au Royal Adelaide Hospital (RAH). Le Premier ministre de l’État Steven Marshall a annoncé que la femme était décédée le 11 juillet, moins d’une semaine après son admission. (Connexe: vaccin AstraZeneca sondé sur la mort de la présentatrice de la BBC Lisa Shaw.)

Pendant son séjour à l’hôpital, la femme était en soins intensifs. Marshall a ajouté que la mort de la femme avait été renvoyée à la TGA et au coroner de l’État pour une enquête plus approfondie.

Emily Kirkpatrick, directrice adjointe de la santé publique, a déclaré que le patient vivait dans la région de l’Australie-Méridionale.

Kirkpatrick a déclaré aux journalistes que la maladie « rare » est courante chez les personnes âgées, en particulier si vous avez plus de 60 ans. Elle a averti que toute personne présentant des symptômes devrait consulter immédiatement un médecin et que toute personne incapable de consulter un médecin devrait consulter des services médicaux d’urgence.

Le responsable de la santé publique a également affirmé que le STT est une maladie traitable qui peut être traitée avec un traitement précoce.

Les experts affirment que le TTS est un effet secondaire « rare » du vaccin

Le mois dernier, une femme de 52 ans en Nouvelle-Galles du Sud est décédée après avoir développé un caillot de sang dans le cerveau. Le décès est également lié au vaccin contre le coronavirus AstraZeneca, signalé par la Therapeutic Goods Administration (TGA).

Début juin, la TGA a annoncé qu’il y avait eu quatre cas confirmés de TTS liés au vaccin AstraZeneca.

La femme de 52 ans a souffert d’une forme sévère de TTS sous la forme d’un caillot de sang dans son cerveau ou d’une thrombose du sinus veineux cérébral avant sa mort. Elle était la plus jeune des quatre nouveaux cas signalés le mois dernier.

Les autres étaient un homme de 70 ans d’Australie-Méridionale, un homme de 77 ans de Nouvelle-Galles du Sud et une femme de 87 ans d’Australie-Méridionale

Au moins 76 cas de coagulation sanguine ont été enregistrés

La femme sud-australienne de 72 ans était la 76e patiente à développer une coagulation sanguine après avoir reçu le vaccin AstraZeneca COVID-19.

Il est conseillé aux personnes vaccinées de consulter immédiatement un médecin si elles présentent des symptômes tels qu’une vision trouble, des douleurs thoraciques, une confusion, un gonflement des jambes, des douleurs abdominales persistantes, des saignements persistants sous la peau sans blessure antérieure, des convulsions, des maux de tête sévères ou persistants (en particulier trois jours ou plus après avoir reçu le vaccin), un essoufflement et des ecchymoses inhabituelles sur la peau ou des taches rondes localisées au-delà du site d’inoculation.

Vous pouvez ressentir des symptômes du STT au moins quatre à 30 jours après la vaccination.

Selon la dernière mise à jour de la TGA (du 28 juin au 4 juillet), 1 646 événements indésirables ont été enregistrés après la vaccination. « La vaccination à grande échelle signifie que, par coïncidence, certaines personnes connaîtront une nouvelle maladie ou mourront peu de temps après la vaccination », indique le rapport. À ce jour, plus de 5,5 millions de doses ont été administrées en Australie.

Le rapport a également noté que la TGA examine tous les décès signalés chez les personnes vaccinées, ainsi que « les signaux pouvant être liés à la sécurité du vaccin pour faire la distinction entre les événements fortuits et les effets secondaires possibles du vaccin ».

Les gens peuvent développer une variété d’effets secondaires après avoir reçu le vaccin COVID-19 d’AstraZeneca.

Plus d’une personne sur 10 peut ressentir des effets secondaires comme une sensation de fatigue, des douleurs articulaires, des maux de tête, des douleurs musculaires, des nausées, une sensibilité, des ecchymoses, des douleurs ou des démangeaisons autour du site d’injection et de la fièvre (température de 38°C [100,4 F] ou plus).

Plus d’une personne sur 100 peut ressentir des effets secondaires comme une faible numération plaquettaire (qui ne provoque aucun symptôme), de la diarrhée, des rougeurs ou un gonflement au site d’injection et des vomissements.

Plus d’une personne sur 1 000 peut ressentir des effets secondaires tels que des étourdissements, des éruptions cutanées, une perte d’appétit, de la somnolence, de la transpiration et des ganglions lymphatiques enflés.

Suivez Immunization.news pour plus d’actualités et d’informations sur les vaccins contre le coronavirus.

Les médias libéraux ADORENT soudainement la théorie des fuites de laboratoire – que NaturalNews rapporte depuis le tout début

Tout au long de 2020 et du premier trimestre de 2021, les médias libéraux et l’establishment démocrate ont rejeté la théorie des fuites de laboratoire en tant que « théorie du complot de droite ». Leurs cohortes à Big Tech ont censuré toute mention de la fuite de laboratoire et bloqué les publications sur le gain de fonction du coronavirus, un domaine de recherche contraire à l’éthique dans lequel les National Institutes of Health des États-Unis ont investi à l’Institut de virologie de Wuhan en Chine. NaturalNews souligne ces faits depuis le tout début du scandale covid-19.

Même si les médias libéraux et les démocrates ont utilisé le bioterrorisme pour enfermer des personnes en bonne santé, commettre des larcins de masse contre les petites entreprises, menacer la liberté religieuse, restreindre l’apport d’oxygène, abuser des écoliers et retenir des populations entières pour des injections expérimentales, ces mêmes « protecteurs aimants » ont continuellement refusé pour répondre à de sérieuses questions sur les origines de ce scandale appelé Covid-19. Au lieu d’utiliser la pensée critique et un jugement sûr, les libéraux ont choisi d’utiliser le bioterrorisme et l’hystérie de masse comme une arme politique pour contrôler, humilier, censurer et manipuler les gens. Si vous n’avez pas fait ce que les démocrates et les médias libéraux ont exigé, alors ils vous ont accusé de mettre la vie de tout le monde en danger (à moins que vous n’ayez rejoint une émeute BLM/Antifa).

Les médias libéraux ont rejeté la théorie des fuites de laboratoire pendant plus d’un an, coordonnant la propagande pour aider à dissimuler les crimes contre l’humanité

Les libéraux ont du mal à reconnaître la réalité, comme le fait que les Chinois ont travaillé avec des scientifiques de haut niveau du gouvernement américain pour développer des protéines de pointe de coronavirus avec des propriétés de gain de fonction améliorées. Les libéraux ont du mal à reconnaître que l’événement 201 était réel, que les simulations de pandémie, le traçage des contacts, les contrats de masques et les passeports vaccinaux étaient déjà en cours de planification avant la sortie du SRAS-CoV-2. Mais maintenant, les médias libéraux aiment soudainement la théorie des fuites de laboratoire – non pas parce qu’ils ont des remords pour avoir aidé et encouragé la destruction de la Constitution américaine et des droits de l’homme dans le monde. Les médias libéraux adorent soudain la théorie des fuites de laboratoire, car c’est désormais leur bouc émissaire – une façon de cacher leur complicité.

Des chéris libéraux comme John Stewart s’ouvrent maintenant sur les liens évidents entre l’épidémie originale de coronavirus de Wuhan et l’Institut de virologie de Wuhan, où les scientifiques ont collecté des coronavirus de chauve-souris et manipulé leurs propriétés. Stewart n’est pas le seul à faire volte-face après avoir passé plus d’un an à se moquer de « l’extrême droite » qui a fait le lien et posé des questions difficiles. Le commentateur de gauche du Guardian, Thomas Frank, a également fait volte-face et s’est excusé d’avoir qualifié la théorie des fuites de laboratoire de théorie du complot d’extrême droite. Le rédacteur en chef de « Rising », Saagar Enjeti, s’est excusé auprès de son public progressiste, déplorant qu’une fuite de laboratoire soit « l’explication la plus probable de l’origine de la COVID-19 ». L’émission d’information libérale « Les Jeunes Turcs » s’est également excusée d’avoir tout faux, après avoir passé plus d’un an à cautionner la censure de la théorie des fuites de laboratoire sur toutes les plateformes de médias sociaux Big Tech. Le co-animateur Cenk Uygur a expliqué à son public progressiste qu’il faisait confiance aux scientifiques qui l’ont finalement égaré.

Après tout, un réservoir animal hôte n’a pas été identifié pour le SRAS-CoV-2, même si les scientifiques chinois ont tout intérêt à trouver un alibi. Le virus SRAS-CoV-2 n’a jamais été isolé naturellement, mais une séquence de protéines de pointe était déjà préparée pour la production de vaccins à ARNm bien avant que le monde ne commence à se verrouiller.

La volte-face louche des médias libéraux sur les origines de Covid ne devrait pas les excuser pour leur dissimulation, leur malhonnêteté et leur manquement au devoir

Tout d’un coup, un assaut de médias corporatifs et libéraux rapporte la corruption qui a été ouvertement affichée par l’homme de main, le Dr Peter Daszak. Son entreprise, l’EcoHealth Alliance, était directement impliquée dans la manipulation des coronavirus et le développement de vaccins au laboratoire de Wuhan, mais il a fortement armé l’Organisation mondiale de la santé et les principaux scientifiques mondiaux en leur faisant croire qu’une fuite de laboratoire n’était rien de plus qu’une théorie du complot. Sa censure de la théorie des fuites de laboratoire, au début de la pandémie, a été dévoilée dans les courriels privés entre lui et son camarade, le Dr Anthony Fauci. Il a également été découvert que Google Inc. de Big Tech avait également conspiré avec Peter Daszak et le laboratoire de Wuhan pour mener des expériences dangereuses sur les coronavirus.

Depuis lors, le Wall Street Journal a publié un rapport classifié sur trois employés de l’Institut de virologie de Wuhan tombant malades avec des symptômes de type COVID en novembre 2019. Leurs symptômes étaient si graves que les virologues ont demandé un traitement à l’hôpital. Forbes, NBC News, Business Insider, CNN, The New York Post et Yahoo News ont commencé à enquêter sur ces graves problèmes sur les origines de covid-19, plus d’un an et demi après avoir repoussé tout reportage d’enquête sur le sujet. Leur propagande, leur autoritarisme, leur manquement au devoir et leur malhonnêteté dans le journalisme à travers le scandale du covid-19 les hanteront à jamais. Ces chiffons de propagande sont complices de l’utilisation du bioterrorisme pour suspendre l’état de droit et prendre le contrôle politique et financier, tout en masquant les origines d’une libération d’une arme biologique. Leur complicité dans la dissimulation du SRAS-CoV-2 est alignée sur la propagande du Parti communiste chinois et semble être manifestement coordonnée.

Les courageux et les audacieux qui soutiennent la liberté et la justice pour tous ne devraient pas accepter ces excuses louches des médias libéraux.

Les troubles s’intensifient en Afrique du Sud, qui devient rapidement un État défaillant

La situation des troubles civils dans toute la pointe sud de l’Afrique continue de devenir une spirale incontrôlable, ce qui a incité la réserve de l’armée sud-africaine à ordonner à « tous les membres de la réserve » d’être en service immédiat.

Une déclaration du régiment explique qu’au commandement du lieutenant-général Lawrence Khulekani, chef de l’armée sud-africaine, tous les réservistes sont appelés au service aux « premières lueurs du jour » le matin du 21 juillet.

Bien qu’il n’y ait pas de décompte spécifique, on estime que l’armée sud-africaine compte environ 12 300 membres de la force de réserve dans ses rangs, ce qui suggère que la situation est devenue exceptionnellement grave.

Les provinces sud-africaines du Gauteng et du KwaZulu-Natal seraient les plus durement touchées par les troubles sociaux en raison de l’arrestation et de l’emprisonnement de l’ancien président sud-africain Jacob Zuma.

L’économie du pays est sérieusement touchée alors que les émeutiers continuent de brûler les fermes et de bloquer les routes de circulation à destination et en provenance du port de Durban, ce qui a paralysé les importations et les exportations.

Les épiceries sont également à sec car beaucoup ne reçoivent plus de nouveaux stocks de nourriture, sans parler des pillages et pillages qui ont lieu dans nombre d’entre elles.

Des rapports suggèrent que l’Afrique du Sud pourrait être sur le point de devenir un État défaillant en raison de la violence, d’autant plus que la police et l’armée sont introuvables pour essayer de réprimer la violence.

« Les troubles sociaux ont fait rage en Afrique du Sud pendant près d’une semaine alors que des pénuries de nourriture, de carburant et de munitions se sont matérialisées », explique un rapport. « L’agriculture, la fabrication et le raffinage du pétrole sont hors ligne dans certaines régions alors que les pires troubles depuis des décennies se poursuivent. »

La police sud-africaine se joint aux pillards qui font des ravages dans tout le pays

Dans un communiqué, le président actuel Cyril Ramaphosa a promis de déployer l’armée dans certaines des zones chaudes, car les forces de police locales seraient « débordées » par tout le chaos.

Dans certaines régions, la police se joint aux pillards en cambriolant des commerces et en détruisant des biens en signe de protestation.

« Le président Ramaphosa a salué les propositions faites par les dirigeants politiques et a déclaré qu’un déploiement élargi de la Force de défense nationale sud-africaine était en cours d’examen », explique un communiqué officiel.

Une carte des troubles créée via le site Web PolicyLab montre que tous les troubles se déroulent actuellement dans l’est de l’Afrique du Sud, le Cap ne signalant aucune violence ou crime hors du commun.

Dans le même temps, les zones localisées où se déroulent les émeutes, les pillages et les violences ont un impact national en raison de la perturbation des chaînes d’approvisionnement et des réseaux de transport.

Le port de Durban, le quatrième plus grand terminal à conteneurs de l’hémisphère sud, est durement touché par les manifestations, tout comme les entrepôts de Durban.

Le monde entier ressentira probablement l’impact de ce qui se passe car l’Afrique du Sud est également le deuxième exportateur mondial d’agrumes frais derrière l’Espagne.

« Malheureusement, l’Afrique du Sud est à genoux », a rapporté le Daily Maverick.

« Des communautés entières ont été rasées, mais plus important encore – du moins pour ceux qui essaient de calculer ce que l’avenir pourrait leur réserver – la violence a ciblé des nœuds vitaux de distribution : la capacité logistique à Mooi River ; nourriture locale et magasins de produits secs à travers eThekwini ; grands centres commerciaux et entrepôts le long de la côte et jusqu’à Pietermaritzburg. »

Les émeutiers cibleraient spécifiquement les infrastructures vitales, leur objectif étant de les perturber et de les déstabiliser autant que possible. Des séquences vidéo montrent une destruction généralisée des centres commerciaux, des épiceries, des dépanneurs, des entrepôts et d’autres installations où les marchandises sont stockées et vendues.

Plus de 70 personnes ont également été déclarées mortes en raison des troubles, qui durent depuis environ une semaine maintenant.

Vous trouverez plus d’informations sur la situation en Afrique du Sud sur Collapse.news.

