MISE À JOUR: Protestations de passeport pour les vaccins dans le monde + CENSURÉ: le CDC enregistre près de 12 000 DÉCÈS en 7 mois après les injections COVID-19

MISE À JOUR: Protestations de passeport pour les vaccins dans le monde

Le 13 juillet, le président français Emmanuel Macron a annoncé qu’à partir de la fin du mois, les citoyens français auront besoin d’une preuve de « vaccination » Covid19 ou d’un test négatif, pour accéder aux transports en commun, aux clubs, aux cafés, aux magasins et aux supermarchés. Il a également déclaré que les travailleurs de la santé seraient confrontés à une vaccination obligatoire :

Nous ne saurons jamais pourquoi les gestionnaires de Macron lui ont fait faire cette annonce la veille du 14 juillet, d’autant plus que le siège du régime Macron aux mains du mouvement Gilets Jaunes n’a pris fin que lorsque la «pandémie» a frappé.

Néanmoins, c’est ce qu’il a fait… et le tollé était aussi bruyant que prévisible.

« Liberté, Liberté, Liberté » 🇫🇷🇫🇷🇫🇷 Les Français montrent la voie contre les vaccinations obligatoires et les laissez-passer vaccinaux. L’histoire nous montre comment finissent les régimes tyranniques. Bien à vous, Johnson.#COVID19 #FranceProtests #Liberte@BorisJohnson @HouseofCommons pic.twitter.com/cvuynY1rDg – Newton Peter Clarke 🇬🇧 (@NewtonClarkeUK) 15 juillet 2021

Des milliers de personnes sont descendues dans les rues des villes de tout le pays. À juste titre, le jour de la Bastille est devenu un jour de manifestations… qui sont devenus violents lorsque la police a tiré des gaz lacrymogènes dans la foule.

La France n’est pas le seul pays avec des protestations actives, visibles et croissantes de « vaccins ».

Lundi, le gouvernement grec a annoncé qu’il rendrait la « vaccination » Covid19 obligatoire pour certains secteurs, et depuis lors, de grandes foules se sont rassemblées pour s’opposer à cette décision et demander la démission du Premier ministre.

Au Royaume-Uni, le gouvernement de Boris Johnson a suggéré que des « laissez-passer Covid » pourraient être nécessaires pour les industries de services et les événements à l’avenir, mais les grandes chaînes de boîtes de nuit ont déjà déclaré qu’elles ne les appliqueraient pas.

Plus tôt cette semaine, le Parlement britannique a voté un projet de loi visant à forcer la vaccination obligatoire des travailleurs des maisons de soins, mais nous devons noter que le vote était assez proche (319-246, avec ~ 80 abstentions). Si vous comparez cela avec le soutien écrasant de la législation précédente sur les coronavirus, vous pouvez voir (espérons-le) une résistance croissante.

Il y avait même un soupçon de désespoir entourant le vote lui-même. Les députés des deux principaux partis ont critiqué le manque de temps consacré à la mesure (ils n’avaient que 90 minutes pour la lire et en discuter avant de voter), le manque de recherches à l’appui (aucune étude d’impact n’a été incluse) et le fait que la grande majorité des députés votaient par procuration.

Que le projet de loi passe ou non à la Chambre des Lords, il est peu probable que cette décision fasse grand-chose pour réprimer l’énorme (et croissant) mouvement de protestation au Royaume-Uni. Où des foules estimées à plus d’un million de personnes ont balayé la capitale chaque mois. La manifestation prévue plus tard ce mois-ci sera probablement la plus importante à ce jour, et cette nouvelle législation sera principalement à blâmer.

L’impact de certaines de ces législations est déjà visible dans divers projets pilotes autoritaires à travers le monde.

Au Texas, une chaîne d’hôpitaux de Houston a été le premier grand fournisseur de soins de santé à forcer son personnel à se faire vacciner. Plus de 150 d’entre eux ont pris leur retraite en signe de protestation ou ont été licenciés pour non-respect. Projeté à travers un service de santé national, cela pourrait faire perdre leur emploi à des milliers et des milliers de personnes et se révéler une catastrophe majeure.

En Israël, le programme controversé du « Green Pass » a été abandonné après moins de trois mois, la grande majorité des gens l’ignorant tout simplement.

Cela montre-t-il la voie à suivre ? Qu’est-ce que tu penses?

Macron sera-t-il contraint de faire marche arrière en raison des troubles populaires ?

L’annonce coïncidait-elle avec le 14 juillet ? Pourquoi?

Le Premier ministre grec sera-t-il contraint de démissionner ?

Le Royaume-Uni introduira-t-il des passeports vaccinaux nationaux ?

S’ils le font, quelle est la meilleure façon de les éviter ?

Quel serait l’impact sur le NHS si des licenciements/démissions massives avaient lieu ?

La non-conformité de masse est-elle la réponse ?

Discutez dans les commentaires ci-dessous.

*

MISE À JOUR: Il y a également de grandes manifestations en cours contre les passeports anti-vaccin à Dublin ces derniers jours, et d’autres sont prévues pour ce week-end.

Si vous avez connaissance d’autres manifestations en cours ou prévues, veuillez nous en informer et nous les ajouterons à notre liste.

Les plus grandes manifestations de France sont prévues ce samedi. Et pour nos lecteurs britanniques, Unite for Freedom prévoit davantage de manifestations contre le verrouillage et les passeports contre les vaccins au cours de l’été, en particulier le samedi 24 juillet et le samedi 28 août. Rejoignez les 100 000 autres pour faire entendre votre voix.

https://off-guardian.org/2021/07/15/discuss-vaccine-passport-protests-around-the-world/

COVID-19 – UN POISON autorisé par la dynastie Rothschild

Administrer des poisons aux populations… aussi simple que faire une loi.

UN JOUEUR DE FOOTBALL DE 16 ANS A UNE CRISE CARDIAQUE INDUITE PAR LE VACCIN ET MEURT À LA MAISON

Castaic, Californie : un garçon de 16 ans a été tué par le vaccin poison le mardi 13 juillet 2021. Nathan Esparza était un athlète. Un joueur de football. Son père aimait le regarder jouer et parlait toujours de lui. Le jeune homme a eu une crise cardiaque massive induite par le vaccin à son domicile vers 17 heures, selon les pompiers du comté de LA. L’un de ses proches l’a décrit comme une « jeune âme douce, attentionnée et maladroite qui nous a quittés trop tôt ».

Source : bootcamp

Ils ont admis à la fois verbalement et dans des documents que les vaccins Covid sont du poison

La plupart des pays ont adopté des lois disant qu’il est acceptable de nous empoisonner et de nous mentir à ce sujet afin qu’ils puissent nous tuer.

Mag Amère Vérité

Big Pharma a assassiné le président haïtien pour avoir refusé les vaccins et le dépeuplement

Pourquoi tant de médecins sont morts ? Ce sont des moments dangereux.

Un médecin de Houston a traité avec succès plus de 20 000 patients avec de l’HCQ et de l’ivermectine (lien vers elle ci-dessous)

20 001 Si vous me comptez. C’est là que j’ai eu l’ivermectine. Voici le lien où vous pouvez en obtenir également :

Source : OAN

Langage du corps – Emmanuel Macron s’adresse à la nation

LE GRAPHÈNE DANS LE VACCIN PROVOQUE UN DYSFONCTIONNEMENT ÉRECTILE ET UNE TOXICITÉ DU SPERME (LA QUINTA COLUMNA)

MIROIR À PARTIR DE :

ORWELLITO : https://www.bitchute.com/channel/orwellito/

Plus d’informations : https://www.orwell.city/2021/07/graphene-oxide-causes-erectile-dysfunction.html

La Quinta Columna a couvert plusieurs points, comme toujours, liés au graphène lors du programme #81, mais il y en a un qui a particulièrement retenu l’attention d’Orwell City.

De nombreux hommes ont signalé avoir souffert de dysfonction érectile après avoir été vaccinés. Cet effet secondaire est directement lié aux faibles niveaux de zinc produits par la présence d’oxyde de graphène dans le corps.

Le biostatisticien et directeur de La Quinta Columna ainsi que le Dr José Luis Sevillano ont déjà discuté de la toxicité du graphène sur le sperme humain, mais ils discutent maintenant de plus de dommages reproductifs chez les mâles.

Orwell City propose la vidéo ci-dessous, qui compile à son tour un extrait clé d’un programme antérieur afin que les téléspectateurs puissent plus facilement voir comment la toxicité du nanomatériau trouvé dans les flacons de vaccination affecte les capacités de reproduction.

Si vous aimez mes vidéos et le contenu que je publie tous les jours sur Orwell City, pensez à faire un petit don. Votre soutien est toujours plus qu’apprécié : https://donorbox.org/orwell-city

Source : Natural News

CENSURÉ: le CDC enregistre près de 12 000 DÉCÈS en 7 mois après les injections COVID-19

Par Brian Shilhavy

Rédacteur en chef, Health Impact News

Le CDC américain a publié plus de données aujourd’hui dans son Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), une base de données financée par le gouvernement américain, et admet maintenant qu’ils ont reçu des rapports de près de 12 000 décès au cours d’une période de 7 mois depuis que les injections COVID-19 ont reçu une autorisation d’utilisation d’urgence par la FDA en décembre dernier.

Cela comprend 997 décès parmi les enfants à naître, ce qui est distinct des 10 991 décès enregistrés lorsque le « patient » (celui qui se fait vacciner) est décédé.

Il y a maintenant 551 172 effets indésirables enregistrés sur 463 457 cas, dont 9 274 incapacités permanentes, 59 403 visites aux urgences, 30 781 hospitalisations et 8 831 blessures mettant la vie en danger.

Vous ne trouverez pas un seul média d’entreprise rapportant ces statistiques gouvernementales, car ce doit être l’information LA PLUS CENSURÉE aux États-Unis.

Non seulement vous ne trouverez PAS ces informations rapportées dans les médias institutionnels, mais vous trouverez également des articles de « vérification des faits » essayant de démystifier ces statistiques, en déclarant que la présence de ces rapports ne « prouve pas la causalité ».

Pour mettre cela en perspective, cependant, ces décès enregistrés au cours des 7 derniers mois sont maintenant presque deux fois plus nombreux que ceux enregistrés par le CDC à la suite des vaccinations depuis qu’ils ont commencé à enregistrer de telles statistiques en 1990.

L’interface Medalerts.org pour la base de données gouvernementale VAERS permet de rechercher jusqu’en 1901, et du 1er janvier 1901 au 30 novembre 2020, qui est le dernier mois avant que les injections COVID-19 ne reçoivent une autorisation d’utilisation d’urgence, il y a un total de 6 255 décès enregistrés suite à TOUS les vaccins.

Et quelle est la position du gouvernement américain sur ces 12 000 décès et un demi-million de blessés enregistrés parmi ceux qui ont choisi de recevoir l’une de ces injections expérimentales au cours des 7 derniers mois ?

Faites du porte-à-porte et essayez de convaincre encore plus de personnes de les obtenir, car les sociétés pharmaceutiques produisant ces injections étendent désormais leurs essais pour inclure les jeunes enfants et les femmes enceintes.

Si vous êtes enceinte ou avez des enfants, vous n’avez pas besoin d’attendre les résultats de ces essais. Il y a beaucoup de données ici pour montrer à quel point ces injections sont mortelles.

Le fait d’écarter ces statistiques, qui ne représentent qu’une fraction de ce qui se passe réellement dans le public puisque si peu de professionnels de la santé signalent ces effets indésirables au VAERS, est très certainement un acte criminel conduisant au génocide.

Il s’agit d’une question non partisane, car aucun gouverneur américain d’un État bleu ou rouge n’a pris de mesures pour arrêter ces injections chez les femmes enceintes ou les enfants. Ils sont TOUS complices de meurtres de masse et devraient être arrêtés et jugés pour ces crimes.

Kevin Street – Effet indésirable grave : Symptômes neurologiques graves, crises d’épilepsie, tremblements …

Vidéo tirée des VICTIMES ET FAMILLES DU VACCIN COVID. – AstraZeneca 6 mai 2021 – Effet indésirable grave : symptômes neurologiques graves, crises d’épilepsie, tremblements, troubles constants de la marche, de la réflexion et bien plus encore.

Paralysie faciale après vaccination Pfizer ! La paralysie de Bell !

Vidéo prise depuis Impfschaden Corona. – La paralysie de Bell est un type de paralysie faciale qui entraîne une incapacité temporaire de contrôler les muscles faciaux du côté affecté du visage.

DÉCOUVERTE DE RUPTURE! CE QUE LES INJECTIONS COVID FONT À VOTRE SANG ! UN MÉDECIN LIBÈRE DES RÉSULTATS HORRIFIQUES !!!

Une autre victime du vaccin Covid essaie de nous avertir

Mise à jour des effets indésirables des vaccins Pfizer

Source : Health Impact News

Empoisonnement aux faux vaccins: les victimes appellent à l’aide

https://odysee.com/@bordcham:5

Empoisonnement aux faux vaccins: les victimes américaines appellent à l’aide

Directeur funéraire britannique: « Le nombre de décès a grimpé en flèche après le début de la vaccination corona »

GREATREJECT.org – 31 mai 2021

Le directeur de funérailles britannique John O’Looney a révélé à l’architecte et producteur de films Robin Monotti comment il avait vécu cette « fausse pandémie ». « La mortalité était à des niveaux normaux et était même légèrement inférieure à 2019 », a-t-il écrit dans un message sur Telegram.

O’Looney a déclaré que beaucoup de ses collègues ont éteint leurs réfrigérateurs à Noël parce que « personne n’est mort. «Nous avons commencé à vacciner ici le 6 janvier, puis presque immédiatement, le nombre de décès a explosé. Je n’ai jamais connu un taux de mortalité aussi élevé en 15 ans en tant que directeur de pompes funèbres.

Il a posté ce message sur YouTube sous une vidéo sur le corona. Il a été aimé plus de 300 fois, après quoi son compte YouTube a été supprimé sans avertissement pour violation présumée de la politique.

Au début de la « pandémie de coronavirus », O’Looney, qui vit à Milton Keynes, a fait la une des journaux lorsqu’il a averti que les corps pourraient rester dans les hôpitaux parce que les proches ne pouvaient pas se permettre des funérailles ou une crémation en raison du verrouillage.

Il a déclaré à la BBC que tout l’accent était mis sur l’augmentation de la capacité de refroidissement dans les morgues alors qu’aucune considération n’était accordée aux personnes qui ne pouvaient pas organiser des funérailles en raison de difficultés financières.

Source

Source : Tap News

Le « caillot » – 62% des vaccinés ont des caillots sanguins

Nous avons déjà couvert l’histoire du Dr Charles Hoffe, le courageux médecin qui pratique la médecine depuis 28 ans dans la petite ville rurale de Lytton en Colombie-Britannique, au Canada.

Après avoir administré environ 900 doses des injections COVID-19 expérimentales d’ARNm de Moderna, il a sonné l’alarme sur les réactions sévères qu’il observait chez ses patients qui ont choisi de se faire vacciner (il a choisi de NE PAS le faire lui-même), qui incluaient la mort.

Le résultat de sa sonnette d’alarme a été un ordre de bâillon émis contre lui par les autorités médicales de sa communauté. Il a défié cet ordre du bâillon et a été interviewé par Laura-Lynn Tyler Thompson dans son émission où il a sonné l’alarme. Voir: Un médecin canadien défie l’ordre du bâillon et explique au public comment les injections COVID de Moderna ont tué et rendu définitivement invalides les peuples autochtones de sa communauté

Sa punition pour avoir rendu public l’avertissement des autres sur les dangers de ces tirs expérimentaux était qu’il a été relevé de ses fonctions à l’hôpital et a perdu la moitié de ses revenus : un médecin canadien a été retiré de ses fonctions d’hôpital après avoir parlé des effets secondaires du « vaccin » COVID

La semaine dernière, le Dr Hoffe a de nouveau été interviewé par Laura-Lynn Tyler Thompson, et il continue de partager ses découvertes avec le public concernant les injections expérimentales COVID-19.

Le Dr Hoffe est vraiment un héros aujourd’hui, risquant non seulement sa réputation, mais probablement sa vie même pour apporter des informations importantes concernant les vaccins COVID-19 que les mondialistes qui contrôlent les médias d’entreprise et les médias sociaux s’efforcent de censurer.

Dans cette dernière interview, le Dr Hoffe déclare que les caillots sanguins qui sont rapportés dans les médias d’entreprise comme étant «rares» sont tout sauf rares, sur la base de ses propres tests sur ses propres patients qui avaient récemment reçu l’un des vaccins.

Les caillots sanguins dont nous entendons parler et dont les médias prétendent qu’ils sont très rares sont les gros caillots sanguins qui sont ceux qui provoquent les accidents vasculaires cérébraux et qui apparaissent sur les tomodensitogrammes, les IRM, etc. Les caillots dont je parle sont microscopiques et trop petits pour être trouvés sur n’importe quel scan. Ils ne peuvent donc être détectés qu’à l’aide du test des D-dimères.

https://www.globalresearch.ca/canadian-doctor-62-patients-vaccinated-covid-have-permanent-heart-damage/5750198

En utilisant ce test avec ses propres patients, le Dr Hoffe affirme avoir trouvé des signes de petits caillots sanguins chez 62 % de ses patients qui ont reçu une injection d’ARNm.

Il déclare que ces personnes sont désormais handicapées de manière permanente et qu’elles ne pourront plus « faire ce qu’elles faisaient auparavant ».

Ces personnes n’ont aucune idée qu’elles ont même ces caillots sanguins microscopiques. La partie la plus alarmante de ceci est qu’il y a certaines parties du corps comme le cerveau, la moelle épinière, le cœur et les poumons qui ne peuvent pas se régénérer. Lorsque ces tissus sont endommagés par des caillots sanguins, ils sont définitivement endommagés.

Son avertissement est très grave : « Ces tirs causent d’énormes dégâts et le pire est encore à venir. »

Il s’agit d’un clip de 8 minutes de l’interview originale, et nous l’avons posté sur notre chaîne Bitchute et notre chaîne Rumble.

https://www.bitchute.com/embed/ChQwQBggc8TL/

Le Canada commence-t-il enfin à prêter attention à ces médecins dissidents qui tirent la sonnette d’alarme?

Le Dr Hoffe n’est pas le seul médecin à tirer la sonnette d’alarme sur les effets secondaires graves des injections COVID-19.

Le mois dernier, nous avons couvert la conférence de presse donnée en Ontario sur la Colline du Parlement organisée par le député Derek Sloan et mettant en vedette quatre autres médecins canadiens qui étaient également censurés sur ce qu’ils voyaient et rapportaient concernant les injections COVID-19. Voir : Le politicien canadien Derek Sloan utilise la Colline du Parlement pour donner la parole à des médecins et scientifiques censurés qui dénoncent le génocide COVID-19 et les crimes contre l’humanité

Ces témoignages publics de médecins qui osent remettre en question le récit officiel face à une censure énorme, à des moqueries et même à des menaces commencent-ils à faire une différence au Canada?

Peut-être.

Hier, il y a eu un Communiqué de presse du groupe de travail sur l’immunité COVID-19 au Canada. Ce groupe est composé de :

des experts de partout au Canada dans des domaines liés à la surveillance sérologique, à l’immunologie, à la virologie, aux maladies infectieuses, à la santé publique et à la médecine clinique. Il comprend également des membres d’office représentant des organismes du gouvernement du Canada, y compris l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et le bureau du conseiller scientifique en chef du premier ministre, en tant que ainsi que des représentants des ministères provinciaux et territoriaux de la Santé et de l’Université McGill (hôte du Secrétariat). (Source.)

C’est la première fois que je vois dans un pays un groupe ayant des liens avec des agences de santé gouvernementales admettre qu’il y a des personnes gravement blessées à cause des injections COVID-19, et que des stratégies doivent être développées pour faire face à leurs blessures.

Certaines blessures ont été reconnues aux États-Unis par la FDA, mais la seule mesure qu’ils ont prise est d’ajouter des avertissements aux coups de feu – rien sur la façon de traiter les victimes et leurs blessures.

Certes, ce groupe au Canada continue de déclarer le récit officiel selon lequel «les avantages de la vaccination COVID-19 continuent de l’emporter sur les risques» tout en ne fournissant aucune donnée ou étude sous-jacente pour prouver cette affirmation, mais le fait qu’ils admettent même que il y a des gens blessés par les coups de feu qui ont besoin d’aide, c’est énorme.

Le gouvernement du Canada, par l’intermédiaire de son Groupe de travail sur l’immunité contre la COVID-19 (CITF) et de son Groupe de référence pour la surveillance des vaccins (VSRG), investit environ 800 000 $ pour une étude qui vise à améliorer davantage l’identification et la réponse du Canada aux événements indésirables que les personnes peuvent subir à la suite de la COVID- 19 vaccinations dans 10 provinces. Cette étude est une extension d’un programme d’innocuité des vaccins existant qui fournit des informations de santé publique importantes sur les événements indésirables après vaccination (AEFI) pour tous les vaccins autorisés pour une utilisation chez les adultes et les enfants.

Espérons que ce n’est pas juste une autre excuse pour dépenser de l’argent sans résultats, mais que quelque chose de substantiel pourrait sortir d’une telle étude, qui a très probablement été motivée par les médecins honnêtes du Canada qui ont risqué leur carrière et leur vie pour apporter la vérité au Publique.

Note aux lecteurs : veuillez cliquer sur les boutons de partage ci-dessus ou ci-dessous. Suivez-nous sur Instagram, @crg_globalresearch. Transférez cet article à vos listes de diffusion. Crosspost sur votre site de blog, forums internet. etc.

L’image en vedette provient de Health Impact News

Source : Tap News

Les alliés des grandes sociétés pharmaceutiques s’unissent pour faire taire les critiques du vaccin Covid sur les réseaux sociaux

Aujourd’hui sur TruNews, Edward Szall et son équipe partagent avec le public l’accusation du président Joe Biden selon laquelle les individus qui choisissent de ne pas être vaccinés tuent des gens.

L’administration américaine approuve les conclusions du Center for Countering Hate du Royaume-Uni, ciblant douze personnes de la Disinformation Dozen, qui devraient être bannies de toutes les plateformes médiatiques.

Rick lance un défi à la gauche marxiste de se réunir à Gettysburg pour une « discussion sérieuse en face à face » sur la pandémie et les vaccins. Rick a également un message pour les pasteurs et les dirigeants chrétiens qui choisissent de garder le silence, se cachant dans la peur en attendant que l’enlèvement apparaisse.

Rick Wiles, Edward Szall, Lauren Witzke, Doc Burkhart, Kerry Kinsey. Date de diffusion (16/07/21)

Les liens des États-Unis avec des assassins présumés d’Haïti suivent une longue histoire d’intervention

Repousser avec Aaron Maté

Support Pushback chez Patreon : https://www.patreon.com/aaronmate

Un nombre croissant de suspects dans l’assassinat du président haïtien Jovenel Moïse ont des liens avec les États-Unis. Au moins un est un ancien informateur de la DEA et plusieurs ont reçu une formation militaire américaine. La chercheuse Jemima Pierre de l’Alliance noire pour la paix discute du mystère qui entoure le meurtre de Moïse et du contexte de l’intervention étrangère américaine de longue date en Haïti.

Invité : Jemima Pierre. Coordinateur Haïti/Amériques pour The Black Alliance for Peace et professeur agrégé à UCLA.