17 503 MORTS et 1,7 million de blessés (50% GRAVES) signalés dans la base de données de l’Union européenne sur les effets indésirables des médicaments pour les injections COVID-19

Par Brian Shilhavy

La base de données de l’Union européenne sur les rapports de réactions médicamenteuses suspectées est EudraVigilance, qui suit également les rapports de blessures et de décès suite aux « vaccins » expérimentaux contre le COVID-19.

(Article de Brian Shilhavy republié à partir de HealthImpactNews.com)

Un abonné de Health Impact News d’Europe nous a rappelé que cette base de données gérée par EudraVigilance ne concerne que les pays d’Europe qui font partie de l’Union européenne (UE), qui comprend 27 pays.

Le nombre total de pays en Europe est beaucoup plus élevé, presque deux fois plus, au nombre d’environ 50. (Il existe des divergences d’opinion quant aux pays faisant techniquement partie de l’Europe.)

Aussi élevés que soient ces chiffres, ils ne reflètent PAS toute l’Europe. Le nombre réel en Europe de morts ou de blessés en raison d’injections de COVID-19 serait beaucoup plus élevé que ce que nous rapportons ici.

La base de données EudraVigilance rapporte qu’au 3 juillet 2021, 17 503 décès et 1 687 527 blessures ont été signalés à la suite d’injections de quatre injections expérimentales de COVID-19 :

Sur le total des blessés recensés, la moitié (837 588) sont des blessés graves.

Comme nous l’avons signalé hier, des dizaines de milliers de personnes aux États-Unis regrettent maintenant d’avoir reçu les vaccins COVID-19 et demandent de l’aide, car le système médical leur a tourné le dos et refuse de traiter leurs blessures. Voir:

Un abonné du Royaume-Uni a commenté l’article et a déclaré que la même chose se passait là-bas :

C’est exactement la même chose en Ecosse et en Angleterre.

Mes amis vaccinés n’ont pas de rendez-vous avec leurs médecins de famille qui les évitent après la vaccination même s’il n’y a pas de patients dans les salles d’attente du cabinet du médecin généraliste lorsqu’ils ont essayé d’obtenir des rendez-vous. C’est tout à fait cruel étant donné qu’ils les ont convaincus de se faire vacciner et ont accepté 10 livres sterling des gouvernements écossais et anglais par personne vaccinée sur leur liste de patients et n’ont pas divulgué le risque de ces vaccinations aux patients.

Un ami a failli s’évanouir près du cabinet du généraliste, un gentil inconnu l’a emmenée au cabinet du généraliste et elle n’a pas été autorisée à être vue par son généraliste car elle n’avait pas de rendez-vous. L’infirmière a refusé de faire des prises de sang parce qu’elle n’est pas autorisée à le faire jusqu’à ce que la direction confirme qu’elle peut le faire, de sorte qu’elle ne peut même pas faire de sang exploratoire pour enquêter sur ce qui n’allait pas chez ces patients après la vaccination.

Le consultant de l’hôpital d’un autre ami a téléphoné au médecin généraliste d’un ami en insistant pour que son médecin de famille la voie étant donné qu’elle avait subi des interventions cardiaques et aucun rendez-vous depuis 2 ans. Elle m’a dit après la première injection de Pfizer « c’était comme si de l’acide entrait dans mes veines » et la reine n’a pas reçu le même vaccin qu’elle, ce qui sera tout à fait vrai. Son médecin généraliste l’a traitée avec dédain et n’était pas content de la voir et mon ami me dit également que chaque fois qu’elle marche maintenant après la vaccination, son cœur s’emballe et son fils ne se sent pas bien après la vaccination.

Tous mes amis qui ont été vaccinés ont eu une grave aggravation de leurs conditions médicales préexistantes et certains ont des problèmes cardiaques qu’ils n’avaient pas auparavant ou une maladie chronique obstructive des voies respiratoires.

J’ai remarqué que la plupart sont devenus irritables et colériques car ils ne se sentent pas bien sans se rendre compte que le vaccin leur fait du mal et ils s’en prennent aux autres sans raison valable.

Au Royaume-Uni, les cotisations au NHS sont déduites des salaires des personnes et les retraités les ont payés toute leur vie professionnelle et se voient maintenant refuser le service, mais ils continueront de prendre ces cotisations au NHS malgré tout. C’est méchant et cruel. Bien que ce soient les gouvernements qui demandent au médecin généraliste et à la direction de l’hôpital de traiter les patients de cette manière épouvantable.

Je suis sûr que cela se produira dans la plupart, sinon dans tous les pays.

Dieu soit avec nous tous.