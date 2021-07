45 000 MORTS DANS LES 3 JOURS SUIVANT LA PRISE DU VACCIN COVID AUX ÉTATS-UNIS, L’AVOCAT THOMAS RENZ POURSUIT LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL + …

Dans un seul rapport gouvernemental interne d’un dénonciateur, 45 000 personnes sont décédées dans les 3 jours suivant la prise du faux vaccin contre la Covid. Un procès a été déposé en Californie du Sud ou en Alabama, je ne suis pas sûr. Un lanceur d’alerte sans nom à l’intérieur et quelque chose sur lequel cet avocat et les médecins de première ligne de la FLCCC ont travaillé. Au moment où cela passera devant les tribunaux, si c’est le cas, je ne suis pas sûr que cela fera quelque chose de bien, mais nous verrons.

France samedi – Manifestation massive à Londres ce samedi 24 juillet – Spread The Word

Attaques météorologiques sur la population, plus de pilotes morts, BBC perdant le soutien, manifestations dans le monde, Sud

Les attaques contre la population et la destruction de la planète sont dévastatrices. Les Ténèbres sont de plus en plus désespérées. Plus de pilotes morts à cause de l’Injection d’ARNm, 5 autres morts à cause de Jet Blue. Le vaccin à ARNm provoque également des caillots sanguins microscopiques. Le Canada n’autorise pas les pilotes à avoir des certifications médicales en aviation. La BBC s’effondre en raison de la perte de soutien et des personnes qui ne paient pas leurs frais de licence. Manifestations à travers le monde, en particulier les pillages qui ont lieu en Afrique du Sud.

HEY MACRON MANGEZ UN GROS SAC DE BBC !

It’s on in France https://t.co/dSaY7YZeMi — Alex Berenson (@AlexBerenson) July 17, 2021

Assistant d’élection – ÉVENEMENT : Manifestation massive dans les rues de Paris contre le passeport vaccinal français « nouvellement annoncé ».

Des manifestants scandant « LIBERTÉ ! et appelant à la démission du président Macron.

ÉNORME : Le soulèvement massif en France a commencé !

Ce rapport explique la vérité que vous n’obtenez pas dans les nouvelles sur le soulèvement qui se déroule actuellement en France.

[Rappelons que l’immense musicien très talentueux, chanteur et guitariste de l’orchestre mythique Kassav Jacob DESVARIEUX, est entièrement vacciné COVID et il encourageait tous les guadeloupéens à se faire « vacciner ». Cela ne l’a pas empêché d’attraper malgré tout le virus SRAS-CoV-2 de la COVID-19 et de se retrouver en réanimation, sous coma artificiel. A quoi servent donc ces mixtures dites vaccinales à ARNm, aux protéines de pointe, oxyde de graphène et autres substances toxiques pour l’organisme humains que le président Emmanuel MACRON avec ses soutiens internes et externes rendent obligatoires en France en piétinant et en enjambant le Code de NUREMBERG de 1947? – MIRASTNEWS]

PLUS D’AUSTRALIENS SIGNALÉS À LA TGA, MORTS ET BLESSÉS SUITE À LA « VACCINATION »

Mourir dans un accident de voiture et c’est automatiquement Covid – Mourir quelques instants ou jours après un vaccin et c’est une coïncidence ? ?

Partagez ceci (si vous le pouvez) avec les N.P.C profondément hypnotisés.

(Personnages non joueurs) :

Rapport de sécurité de TGA Australie :

https://www.tga.gov.au/periodic/covid-19-vaccine-weekly-safety-report-15-07-2021

Première dose Pfizer dans les 10 minutes, apparition des symptômes

Gale Berry d’un fil Facebook montrant les effets secondaires neurologiques non rares de la thérapie génique à ARNm de Pfizer. Tremblements systémiques incontrôlables dans les 10 minutes suivant l’injection. Sûr et efficace.

Effets secondaires après inoculation expérimentale de Covid à une femme de 21 ans hospitalisée

JUGEZ LA CONDITION. JE NE PEUX PAS VOIR CELA DANS MES YEUX. CE QUE PFIZER LUI FAIT

Cette fille donnée pour vaccinée est tombée morte en direct en streaming AVERTISSEMENT GRAPHIQUE

Les médecins l’ont vaccinée, il est est tombé mort en direct en streaming AVERTISSEMENT GRAPHIQUE

L’expérience d’un vaccin a commencé à montrer son impact dans le monde entier

SUISSE: 18 000 décès confirmés dus au vaccin COVID-19

18.000 décès confirmés dus au vaccin

Les flics se retirent dans la première confrontation contre les combattants de la liberté de Londres

La révolution mondiale est arrivée au Royaume-Uni, et il est temps de voir si la police se rangera du côté de We The People. Le gouvernement vient pour les enfants et les Patriotes ne reculent pas.

Les combattants de la liberté en France envoient la banque Rothschild dans les flammes

Les Éveillés du monde entier savent qui se cache derrière ce Crime Contre l’Humanité COVID, et ils ciblent toutes les bonnes institutions

La Révolution a commencé

