Facebook dit maintenant que les études médicales publiées dans des revues à comité de lecture sont de FAUSSES NOUVELLES si elles concluent des choses que les mondialistes ne veulent pas que vous sachiez

Mark Zuckerberg a décidé qu’une étude évaluée par des pairs identifiant les dangers pour la santé du port d’un masque facial ne serait pas autorisée sur la plate-forme Facebook.

L’article en question a été publié dans le très réputé Journal of the American Medical Association (JAMA), révélant que le fait de masquer les écoliers les expose à une consommation dangereusement élevée de dioxyde de carbone (CO 2 ).

Selon « Dr. » Zuckerberg, cela ne peut tout simplement pas être une information vraie car cela va à l’encontre de ce que Tony Fauci a dit à un moment donné avant de faire volte-face à quelques reprises à ce sujet.

Facebook a décidé que tout média ou page qui partage cette étude JAMA « controversée » verra sa « distribution globale réduite » sur la plate-forme, ou « être restreinte d’une autre manière ».

Qualifiant l’étude de « fausses nouvelles », Facebook affirme que la seule forme acceptable de « science » qui peut être partagée sur la plate-forme est celle qui dit que les masques sont totalement sûrs et magiquement efficaces pour lutter contre le coronavirus de Wuhan (Covid-19).

Une autre étude de l’Université de Floride qui a identifié des agents pathogènes dangereux sur les masques faciaux pour enfants est également interdite de partage sur Facebook car le Zuck n’approuve pas ses conclusions.

Désormais, lorsque des utilisateurs ou des pages tentent de partager l’un des deux articles, un avertissement apparaît des « vérificateurs de faits » de Facebook expliquant que la science évaluée par les pairs est un « canular » car elle n’est pas d’accord avec les opinions de Rochelle Walensky au CDC, Fauci, et d’autres pourvoyeurs de propagande qui travaillent au gouvernement.

Facebook recommande à ses utilisateurs de se tourner vers un site de « vérification des faits » appelé « Lead Stories » pour savoir pourquoi l’étude JAMA est un « canular ». Quant au rapport du laboratoire sur les masques pathogènes, Facebook dit que ses utilisateurs devraient plutôt faire confiance à l’AFP France.

Facebook n’arrive même pas à clarifier ses propres faits, a qualifié de manière hilarante l’AFP France d' »AFP Afrique »

Jennifer Cabrera, qui a écrit un article couvrant le rapport du laboratoire sur les masques pathogènes, a partagé une série de captures d’écran révélant que l’AFP France ne l’a pas examiné pendant 20 jours après sa publication.

Le jour même où l’AFP France a mené son évaluation, Facebook a déclaré ses conclusions plus « valides » que le rapport lui-même. Facebook a également identifié de manière hilarante l’AFP France comme « AFP Afrique » la première fois, montrant qu’il ne peut même pas établir ses propres faits.

« La vérification des faits de l’AFP met simplement en évidence les désaccords entre le scientifique qui a effectué le test et d’autres scientifiques qui n’ont pas effectué le test », a tweeté Cabrera.

« Au lieu de reconnaître qu’une étude plus poussée résoudrait le différend, l’AFP qualifie le rapport de faux. Ce n’est pas de la science, c’est de la propagande.

Facebook a bien sûr tout intérêt à « démystifier » la science et les faits. Il travaille en collaboration avec des groupes comme le Poynter Institute, qui gère un « réseau international de vérification des faits » qui contrôle le contenu Internet pour s’assurer qu’il correspond au discours officiel du gouvernement.

Le Poynter Institute a reçu une subvention de 1,3 million de dollars d’une poignée d’organisations subventionnaires fondées par le fondateur d’eBay Pierre Omidyar, ainsi que par le milliardaire d’extrême gauche George Soros.

« N’oubliez pas d’obtenir votre vaccin car le vaccin vous protégera de toutes les variantes de Covid », a plaisanté l’un de nos commentateurs à propos de tout ce cirque de virus chinois, qui ne montre aucun signe de fin de si tôt.

«Et vous croirez parce que nous sommes l’autorité et que vous n’êtes qu’un roturier sans instruction. Tu seras mort mais c’est ce que nous voulons. Faites ce qu’on vous dit et tout ira bien.

Un autre a commenté que toutes les « variantes » alarmistes ne sont qu’un autre canular pour maintenir les gens dans la peur afin qu’ils soient plus disposés à accepter de se faire injecter sur commande.

Plus d’informations sur la censure par Big Tech de toute vérité concernant le virus chinois peuvent être trouvées sur Censorship.news.

Big Tech censure des faits clés sur les dangers du vaccin Covid, prévient Sharyl Attkisson

Vrai, car mon compte JdD MOUTSINGA MOSSINGUE est souvent censuré et aujourd’hui j’ai écopé 24 heures d’interdiction de publication pour la même raison. JDDM – MIRASTNEWS

Au cours d’un récent épisode de « The Sharyl Attkisson Podcast », la journaliste d’investigation Sharyl Attkisson a expliqué comment Big Tech – c’est-à-dire des plateformes comme Facebook et Twitter – « censure des informations factuelles et véridiques tout en propageant de fausses informations » sur les dangers et l’inefficacité du coronavirus de Wuhan « Vaccins » (Covid19).

Il est devenu extrêmement difficile, voire impossible, de trouver en ligne des informations véridiques sur les injections de virus chinois qui n’aient pas déjà été «organisées» pour promouvoir un récit pro-vaccin. Pour cette raison, beaucoup tombent dans le piège des fausses nouvelles qui sont « faussement dépeintes par les propagandistes et les intérêts pharmaceutiques », prévient Attkisson.

Attkisson est dans le domaine de la vérité sur les vaccins depuis de nombreuses années maintenant. Elle a couvert à plusieurs reprises la pseudoscience de la vaccination, les poisons contenus dans les injections et les campagnes de marketing trompeuses utilisées par Big Pharma pour les imposer aux masses.

Dans le cas de l’injection du virus chinois, aucune des injections actuellement colportés n’est passé par les canaux de test de sécurité normaux. Tous ont ce qu’on appelle une «autorisation d’utilisation d’urgence» (EUA), ce qui signifie qu’il n’y a aucune science pour les soutenir, mais le gouvernement a décidé qu’ils sont le seul remède possiblement utile disponible.

Ceci est, bien sûr, faux. Il existe de nombreux remèdes, en fait, qui aident à atténuer un résultat de test «positif» pour la grippe Fauci, et pourtant le gouvernement refuse de reconnaître l’un d’entre eux.

« C’est pourquoi nous apprenons des choses en temps réel au fur et à mesure », a déclaré Attkisson à propos des injections, notant que de nombreux autres scientifiques appellent à l’arrêt immédiat de la distribution de vaccin à moins que et jusqu’à ce que la science légitime vienne soutenir leur utilisation continue.

L’épisode complet du podcast avec Sharyl Attkisson est disponible en écoute sur ce lien.

Article : 57 scientifiques de 17 pays déclarent que les vaccins Covid sont dangereux

Attkisson a en outre cité un article rédigé par 57 scientifiques de 17 pays qualifiant les injections de virus chinois de dangereuses. Cette étude, publiée dans la revue Authorea, exige des réponses des agences de santé internationales, du gouvernement, des autorités réglementaires et des fabricants de vaccins.

« Malgré les progrès de la polychimiothérapie précoce pour les patients atteints de COVID-19, le mandat actuel est d’immuniser la population mondiale le plus rapidement possible », explique le document. « Le manque de tests approfondis sur les animaux avant les essais cliniques et l’autorisation basée sur les données de sécurité générées au cours d’essais qui ont duré moins de 3,5 mois, soulèvent des questions concernant la sécurité des vaccins. »

« Compte tenu du taux élevé d’apparition d’effets indésirables signalés à ce jour, ainsi que du potentiel d’amélioration de la maladie due au vaccin, de l’immunopathologie Th2, de l’auto-immunité et de l’évasion immunitaire, il est nécessaire de mieux comprendre les avantages et risques de vaccination de masse, en particulier dans les groupes exclus des essais cliniques.

À ce stade, toute personne encore prête à recevoir une injection qui n’en a pas déjà reçu une vit dans le déni. Il est incroyablement ignorant de continuer à faire confiance au gouvernement et à le croire sur parole alors que de vrais scientifiques et chercheurs médicaux avertissent que se faire piquer est susceptible de causer des problèmes – sinon immédiatement, puis plus tard sur la route.

« Nefarious ne commence pas à expliquer cela », a écrit un commentateur de The Defender, prétendant être une infirmière. « Je ne connais pas une seule personne qui a été vaccinée qui n’a pas eu de problème du lit en une semaine aux caillots sanguins aux problèmes auto-immuns! »

Une autre a répondu que les personnes qu’elle connaît qui ont reçu le vaccin et ont développé de graves effets secondaires s’en vantent comme un insigne d’honneur, « comme s’ils ne pouvaient pas s’entendre et à quel point ils semblent stupides ».

Vous trouverez plus d’informations sur les dangers et l’inefficacité des injections de virus chinois sur ChemicalViolence.com.

Membre du comité de censure de Facebook : la liberté d’expression n’est pas un droit humain

La liberté d’expression n’est pas un droit de l’homme, selon Helle Thorning-Schmidt, membre éminente du comité de censure de Facebook.

(Article de Jordan Davidson republié à partir de TheFederalist.com)

« Ce que nous essayons de trouver, bien sûr, je pense que beaucoup d’entre nous s’engageant dans cette conversation, c’est cette voie médiane. Comment modérez-vous le contenu et comment trouvez-vous cet équilibre entre les droits de l’homme et la liberté d’expression, qui est un droit de l’homme, mais aussi d’autres droits de l’homme parce que la liberté d’expression n’est pas un droit de l’homme absolu », a déclaré le coprésident du Facebook Oversight Board lors une diffusion en direct des projecteurs Tech 28 de Politico.

« Cela doit être équilibré avec tous les droits de l’homme et c’est ce que la surveillance est là pour faire », a-t-elle ajouté.

« La liberté d’expression n’est pas un droit humain absolu », déclare Helle Thorning Schmidt, membre du Conseil de surveillance de Facebook et ancienne Premier ministre du Danemark. « Il doit être équilibré avec d’autres droits humains. »

Comment cela se traduit-il en modération de contenu ? Il doit trouver un équilibre, trouver un milieu. pic.twitter.com/E5reaQ2bnk

– POLITICOEurope (@POLITICOEurope) 15 juillet 2021

L’ancien Premier ministre danois a ensuite prétendu faussement cela sans le conseil de surveillance, qui supervise les campagnes de répression massives et prend des décisions telles que l’autorisation de l’ancien président Donald Trump de revenir sur la plate-forme. Elle a ignoré la longue liste d’étranglements numériques à motivation politique complétée par Facebook, Twitter, YouTube et d’autres pour affirmer que le conseil de surveillance pourrait être le meilleur moyen de réglementer le contenu technologique.

« Maintenant, nous avons le conseil de surveillance qui est une toute nouvelle invention pour faire ce travail et bien sûr, je veux dire que je pense que c’est une nouvelle façon très positive de le faire », a-t-elle déclaré, faisant l’éloge de la dernière campagne de censure du géant de la technologie.

Thorning-Schmidt a précédemment plaidé en faveur de la collaboration du conseil de surveillance de Facebook avec d’autres oligarques technologiques, pour créer une campagne de suppression numérique de masse qui se propage sur toutes les plateformes.

« Je ne vois pas l’ONU proposer une solution qui pourrait fonctionner aussi rapidement que le conseil de surveillance de Facebook et qui aurait le bon financement, les bons membres et qui pourrait prendre des décisions indépendantes qui pourraient être respectées par les sociétés de médias sociaux, », a-t-elle déclaré en mai. « Nous sommes prêts à accueillir d’autres entreprises à l’avenir. »

Cette semaine encore, le Surgeon General des États-Unis a dévoilé des directives faisant pression sur les géants de la technologie pour qu’ils punissent tout dissident de la COVID-19 coupable d’avoir diffusé ce qu’ils qualifient de « désinformation » avec une censure et une surveillance excessives.

« Limiter la propagation de la désinformation sur la santé est un impératif moral et civique qui nécessitera un effort de l’ensemble de la société », a écrit le chirurgien général, le Dr Vivek Murthy, dans l’introduction d’un nouveau rapport.

Un procès fédéral aux Etats-Unis a été déposé sur la base d’un dénonciateur du CDC faisant 45 000 morts après des injections COVID

https://www.bitchute.com/video/NDA9Rmlz0Umj/

L’avocat Thomas Renz, basé en Ohio, était l’un des nombreux orateurs le week-end dernier lors d’une conférence à Anaheim, en Californie, où il a annoncé qu’avec l’aide des médecins de première ligne de l’Amérique, il déposait une action en justice fédérale en Alabama sur la base d’une « déclaration sous serment, menace de parjure », d’un dénonciateur présumé qui prétend avoir une connaissance privilégiée d’une dissimulation de décès signalés déposée auprès du Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), qui est exploité par le CDC.

Ce dénonciateur aurait affirmé, sous serment, qu’au moins 45 000 décès se seraient produits dans les 3 jours suivant la réception d’un « vaccin » COVID-19. Renz déclare que ce rapport de 45 000 décès provient uniquement d' »un système » qui relève du VAERS.

MA TANTE EST MORTE DU VACCIN COVID OU DU COVID APRÈS AVOIR ÉTÉ COMPLÈTEMENT VACCINÉ [2021-07-19] – 77SPEEDRACER (VIDEO)

Ma tante est décédée du vaccin Covid ou du Covid lui-même après avoir été ENTIÈREMENT VACCINÉ. Quoi qu’il en soit, JE NE PRENDRAI JAMAIS LE VACCIN COVID, et je suggère fortement aux autres de NE PAS OBTENIR LE(S) VACCIN(S) DE DÉPOPULATION.

Histoires d’Israël et du Royaume-Uni – La plupart des personnes qui meurent de « Covid » sont déjà vaccinées

Source: Free Your Mind

90% des personnes nouvellement infectées en Israël sont complètement vaccinées

https://www.bitchute.com/video/IQe521hlE0hD/

Un vaccin « sûr » et « efficace » cause une autre blessure !!!

Vidéo prise depuis Impfschaden Corona.

Telegram: https://t.me/CoronaImpfschaden

La France introduit une PRISON pour les personnes sans passeport vaccinal, des émeutiers brûlent un centre de vaccination

La France introduit la PRISON pour les personnes sans passeport vaccinal, des émeutiers brûlent un centre de vaccination. Des émeutiers ont vandalisé plusieurs centres de vaccination alors que plus de 100 000 personnes manifestaient.

La nouvelle loi française verrait les gens encourir jusqu’à 6 mois de prison s’ils ne sont pas en mesure de prouver qu’ils sont vaccinés ou Covid négatifs et jusqu’à un an de prison pour les établissements qui ne testent pas la COVID.

L’indignation est intense en France alors que la police tente d’arrêter les émeutes, mais le sentiment pour les passeports Covid pourrait bientôt se retrouver aux États-Unis, ainsi que de nombreux démocrates urbains semblent être en faveur d’une sorte de restrictions sur les logements publics sans « passe-santé » »

Notre commentaire

Selon le Code de Nuremberg de 1947, « Nul ne peut être soumis sans libre consentement à une expérience médicale ou scientifique ». Or, ce qu’ils appellent vaccins COVID sont expérimentaux et répondent à cette définition puisque l’étude est encore à une phase intermédiaire qui devrait prendre fin en 2023. Donc il s’agit bien d’une vaccination forcée visant à violer le consentement et l’organisme de la personne humaine. De plus, des experts ayant étudié la composition de ces vaccins ont trouvé des substances très toxiques pour l’organisme humain comme l’ARNm, l’Oxyde de Graphène ou les Protéines de pointe. Outre cela, d’autres experts comme le prix Nobel de médecine Luc Montagnier disent que ces vaccins sont des poisons destinés à blesser et à tuer à court, moyen ou long termes. Ces soi-disant vaccins COVID répondent bien à la définition des Armes Biologiques de Destruction Massive (ABDM). Des documents montrent l’existence d’une planification de longue date réalisée par les mondialistes, visant à massacrer au moins 6 milliards de personnes pour dépeupler la Terre. Ne devraient rester en vie que les mondialistes et leurs sujets qui font semblant de prendre les vaccins devant les caméras alors qu’ils ne sont pas soit injectés ou injectés des solutions autres que ces mixtures biologiques empoisonnées. C’est en raison des crimes aggravés contre l’humanité commis que les mondialistes s’empressent à imposer la vaccination obligatoire pour que à moyen ou long terme il n’y ait plus de personnes pour demander des comptes devant la justice. Cela leur permettrait de faire d’une pierre plusieurs coups si les peuples souverains ne font rien pour renverser rapidement la vapeur et changer la donne en reprenant les rennes du pouvoir. JDDM – MIRASTNEWS

Arrêtez Boris Johnson !

Arrêtez Boris Johnson !

Scènes de la manifestation pour la liberté du Parlement de Londres, 19 juillet 2021

L’inventeur de la technologie du vaccin à ARNm censuré pour dissidence | Dr Robert Malone

Il est très difficile d’obtenir des informations sur les vaccins à ARNm qui diffèrent des récits traditionnels. Le Dr Robert Malone, l’inventeur autoproclamé des vaccins à ARNm, a récemment été retiré de Linkedin. Il se joint à moi pour discuter de la technologie et de la censure. DU DR. SITE WEB DE MALONE : Le Dr Robert Malone est le découvreur de la transfection d’ARN in vitro et in vivo et l’inventeur des vaccins à ARNm, alors qu’il était à l’Institut Salk en 1988. Ses recherches se sont poursuivies à Vical en 1989, où la première en -vivo des expériences sur les mammifères ont été conçues par lui. L’ARNm, les constructions et les réactifs ont été développés à l’institut Salk et Vical par le Dr Malone. Les divulgations initiales des brevets ont été rédigées par le Dr Malone en 1988-1989. Le Dr Malone a également été un inventeur de vaccins à ADN en 1988 et 1989. Ce travail a donné lieu à plus de 10 brevets et à de nombreuses publications, générant environ 7 000 citations pour ce travail. Le Dr Malone était également un inventeur de vaccins à ADN en 1988 et 1989.

Source : Alison Morrow

George Soros et Bill Gates envisagent de racheter la société de test Covid-19.

https://www.bitchute.com/video/WBzE87VemD72/

La question est POURQUOI ?

Pourquoi deux eugénistes milliardaires du Bilderberg voudraient-ils racheter conjointement une société spécialisée dans les tests de Covid-19 à flux latéral ?

EXCLUSIF! Le Dr David Martin vient de terminer COVID, Fauci, DOJ, Politiciens en UNE INTERVIEW.

Stew Peters avec le Dr Jane Ruby – Une couverture massive ! 45 000 MORTS, le plan de rappel EXPOSÉ !

Crédit à Stew Peters

Étude pour décrire l’innocuité, la tolérabilité, l’immunogénicité et l’efficacité des candidats vaccins à ARN contre la COVID-19 chez des individus sains :

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728

DÉCOUVERTE EXCLUSIVE ! Le Dr Jane Ruby révèle le plan d’un troisième et QUATRIÈME RAPPEL en préparation pour la libération alors que la pression pour inoculer chaque être vivant se poursuit.

Un dénonciateur du CDC a signé un affidavit sous serment confirmant que les chiffres sont falsifiés, et jusqu’à 45 000 Américains sont confirmés MORTS à la suite des injections appelés « vaccins ».

www.StewPeters.tv | www.DrJaneRuby.com