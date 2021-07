Le chef de l’OMS admet ENFIN qu’il était prématuré d’écarter la théorie des fuites de laboratoire

Après plus d’un an à le nier, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus a reconnu qu’il était beaucoup trop prématuré d’exclure la possibilité que le coronavirus de Wuhan [de la Coronavirus Desease 2019 (COVID-19)] ait été conçu dans l’Institut de virologie de Wuhan, où il a ensuite fui accidentellement après avoir infecté un employé.

Il s’agit d’un écart très rare par rapport à la déférence habituelle de l’OMS envers les autorités chinoises sur les questions concernant COVID-19 et ses origines. Cela représente également une rupture avec le rejet pur et simple par l’OMS de la théorie des fuites de laboratoire et sa position de longue date selon laquelle le coronavirus est naturellement passé des animaux aux humains.

Ni Tedros ni personne d’autre au sein de l’OMS ne s’est publiquement excusé pour le déni d’un an de la théorie des fuites de laboratoire.

Tedros admet que l’actualisation de la théorie des fuites de laboratoire était « prématurée »

Sans s’excuser explicitement de s’être trompé, Tedros a reconnu l’erreur de l’OMS lors d’une conférence de presse avec des journalistes.

« J’étais moi-même technicien de laboratoire, je suis immunologiste et j’ai travaillé dans le laboratoire, et des accidents de laboratoire se produisent », a déclaré Tedros lors du briefing. « C’est courant. »

Il a déclaré aux journalistes que l’OMS demande en fait à la Chine « d’être transparente, ouverte et de coopérer, en particulier sur les informations, les données brutes que nous avons demandées au début de la pandémie ».

[Il n’y a pas que la Chine puisque des échanges de connaissances ou de l’espionnage scientifique et technologique sont courants. Il faut une enquête internationale complète, indépendante et inclusive en Chine, aux Etats-Unis, en France, en Grande-Bretagne et alliés avec des enquêteurs pluridisciplinaires pour découvrir l’origine du virus avant que les preuves ne soient effacées (si elles ne le sont pas déjà) et une commission scientifique adossée pour vérifier de la sûreté, la sécurité, l’efficacité, l’opportunité et la qualité de ces vaccins COVID. C’est pour éviter qu’une telle démarche aboutisse que des nations dirigées par les talmudistes, satanistes et mondialistes telles que la France, les États-Unis voire la Grande-Bretagne imposent ou envisagent une vaccination de masse obligatoire accélérée, afin de ne pas être poursuivis un jour en justice pour Crimes Aggravés Contre l’Humanité. Car espèrent-ils, d’ici là, la plupart de personnes vaccinées (au moins 6,3 milliards de personnes sur 6,8 milliards au total selon les objectifs) seraient mortes d’Armes Biologiques de Destruction Massive (ABDM) appelées Vaccins COVID-19. JDDM – MIRASTNEWS]

Il a ajouté qu’il y avait eu une « poussée prématurée » pour écarter la théorie des fuites de laboratoire. Cela sape le propre rapport de l’OMS publié plus tôt cette année qui concluait qu’une fuite de laboratoire était « extrêmement improbable ». Le rapport a ajouté que l’origine la plus probable était un saut naturel des animaux aux humains. Il convient de noter que la Chine a été un partenaire dans l’élaboration du rapport de l’OMS. Ce reportage a été réalisé après une visite à Wuhan soigneusement chorégraphiée par les autorités chinoises.

Tedros a déclaré qu’il était extrêmement important de comprendre ce qui s’était passé pendant les premiers stades de la pandémie, en particulier dans les laboratoires de Wuhan [mais aussi américains (Fort Detrick, Université de Caroline du Nord et autres en interne et externe), français, britanniques et alliés – MIRASTNEWS], pour déterminer si le virus provenait ou non d’un laboratoire.

« Nous avons besoin d’informations, d’informations directes sur la situation de ce laboratoire (et les autres – MIRASTNEWS) avant et au début de la pandémie », a-t-il déclaré.

Tedros a ajouté que la coopération de la Chine [et les Etats-Unis, la France, la Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] avec toute enquête future possible est cruciale. Si le monde peut accéder à toutes les informations et données que la Chine [, les Etats-Unis, la France, la Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] cache[nt], cela pourrait aider à disculper la nation communiste [et tous les autres qu’on ne veut pas citer, car aucune hypothèse ne doit être écartée pour éviter de tronquer encore une fois les résultats – MIRASTNEWS] si le virus avait vraiment des origines naturelles.

« Dans toute épidémie, vous allez comprendre les origines« , a ajouté le chef de l’OMS. « Nous devons savoir ce qui s’est [réellement – MIRASTNEWS] passé afin d’éviter la prochaine [pandémie]. »

« Je pense que nous devons aux millions de personnes qui ont souffert et aux millions de morts de vraiment comprendre ce qui s’est passé. »

Pékin a riposté de manière très agressive aux affirmations renouvelées selon lesquelles le coronavirus provenait d’un laboratoire de Wuhan, arguant que les tentatives de lier le laboratoire au virus sont politiquement motivées. Le pays a suggéré une fois de plus que le virus n’avait peut-être pas commencé en Chine et que toute enquête future sur les origines de COVID-19 devrait être menée [aussi – MIRASTNEWS] à l’étranger.

N’oubliez pas : Tedros et l’OMS ont contribué à discréditer la théorie des fuites de laboratoire

L’admission de Tedros selon laquelle la théorie des fuites de laboratoire est toujours valable est un renversement très net de la politique de l’OMS. Lors d’un voyage en Chine au début de la pandémie, le directeur général a déclaré qu’il n’avait « aucun doute sur l’engagement de la Chine en matière de transparence ». Maintenant, Tedros fait valoir qu’il est très difficile pour les responsables de l’OMS comme lui d’accéder à des données importantes.

La théorie des fuites de laboratoire a d’abord été largement défendue par l’ancien président Donald Trump et d’autres membres de son administration. Ils ont vu des liens entre le WIV et le coronavirus et ont voulu que ce lien soit exploré. Mais les soi-disant experts et les médias mainstream l’ont largement rejeté, y compris Tedros et l’OMS. Le rejet très public de la théorie des fuites de laboratoire par Tedros a aidé à empêcher la plupart des sources traditionnelles de la prendre au sérieux.

Mais l’idée a regagné beaucoup d’attention ces derniers mois, malgré les protestations continues du gouvernement chinois. Elle a gagné encore plus de crédibilité aux yeux des médias mainstream après que le président Joe Biden ait annoncé en mai qu’il avait demandé à ses responsables du renseignement de procéder à un examen des théories entourant les origines du virus, y compris la théorie des fuites de laboratoire.

En dehors de l’administration Biden, les scientifiques du monde entier exigent depuis des mois que la théorie des fuites de laboratoire soit prise au sérieux. Cela comprend un groupe international de 18 scientifiques qui, en mai, a exigé que la théorie des fuites de laboratoire soit prise en compte de manière «équilibrée» lors de toute future enquête sur les origines de COVID-19. (Connexe : un groupe international de scientifiques appelle à une nouvelle enquête indépendante [et inclusive – MIRASTNEWS] sur les origines du coronavirus.)

Apprenez-en plus sur la théorie des fuites de laboratoire et sur la façon dont de plus en plus de gens commencent à y croire en lisant les derniers articles sur Pandemic.news.

Mystérieux COVID italien « Patient zéro » qui avait un coronavirus des semaines avant l’épidémie de Wuhan recherché par les chercheurs

À la recherche de réponses sur les origines de la pandémie de coronavirus, une équipe de chercheurs dirigée par l’Organisation mondiale de la santé recherche une femme italienne non identifiée qui s’est rendue dans un hôpital de Milan avec un mal de gorge et des lésions cutanées en novembre 2019, un mois avant que le virus ne soit identifié à Wuhan, en Chine, et qu’on ait découvert plus tard qu’il avait la COVID-19 [Maladie à Coronavirus de 2019 = Coronavirus Desease2019 – MIRASTNEWS]. Cependant, il y a beaucoup de choses dans cette histoire qui ne s’additionnent pas.

Un échantillon de peau prélevé sur la femme de 25 ans lors de sa première visite chez un dermatologue s’est avéré contenir des traces du virus lorsqu’elle a été testée six mois plus tard, suggérant que le virus circulait déjà bien avant que le premier cluster ne s’installe à Wuhan. La femme avait eu une éruption cutanée inexpliquée sur les bras, mais elle a signalé qu’elle avait disparu en avril 2020. Le virus est connu pour provoquer des troubles cutanés tels que des éruptions cutanées ainsi qu’une décoloration des doigts et des orteils, bien que ces symptômes soient moins fréquents que les symptômes classiques de fièvre, toux sèche et fatigue.

Un échantillon de sang prélevé sur le même patient en juin 2020 a été testé positif aux anticorps anti-coronavirus, mais les autorités avertissent que cela ne signifie pas nécessairement qu’elle avait le virus lorsqu’elle s’est rendue pour la première fois à l’hôpital en novembre. En juin, elle aurait très bien pu être exposée à une infection asymptomatique à la COVID-19 après sa maladie de novembre, le nord de l’Italie étant alors en proie à la pandémie.

Néanmoins, les scientifiques sont convaincus qu’une étude plus approfondie du cas pourrait aider à déterminer depuis combien de temps le virus est présent. Cependant, l’identité de la femme n’est pas connue et le médecin qui la soignait est décédé récemment.

Le mystère entoure l’identité du patient

Selon le Wall Street Journal, les établissements en charge de son cas, l’Université de Milan et l’hôpital Policlinico de Milan, ne disposent pas des détails de la patiente pour une raison quelconque. De plus, le dermatologue qui la traitait, Raffaele Gianotti, est décédé quelques jours seulement avant que l’équipe de l’OMS ne demande une enquête sur la patiente en mars.

[Des coïncidences ou existe-t-il des mains noires qui agissent dans l’ombre ? Est-ce le seul cas en Europe ? – MIRASTNEWS]

Lorsque la pandémie a frappé l’Italie au début de 2020, le Dr Gianotti avait examiné des échantillons de peau archivés pour rechercher des traces de COVID-19 et avait trouvé la protéine de pointe et la coque de protéine dans l’échantillon de la femme, mais elle s’était trop dégradée pour qu’il puisse effectuer un troisième test crucial qui aurait pu lui permettre de séquencer le virus et de confirmer qu’il s’agissait bien de COVID-19.

L’équipe de l’OMS qui enquête sur le cas de la femme recommande également que d’autres cas possibles de COVID-19 antérieurs au premier cas à Wuhan soient retrouvés pour aider à développer une image plus claire de la chronologie de la propagation précoce du virus. Ils ont demandé aux banques de sang de plusieurs pays de tester des échantillons de sang prélevés fin 2019 pour rechercher des anticorps COVID-19.

Il est difficile de croire que plusieurs professionnels de la santé différents auraient prélevé et testé des échantillons de sang et de peau d’un patient sans leur associer un nom. Bien que certaines des régions les plus reculées d’Italie puissent avoir des pratiques de tenue de dossiers douteuses, cette femme était soignée dans des hôpitaux modernes et réputés de Milan, et elle a peut-être également reçu une ordonnance.

Bien que ce soit une histoire intéressante, il est difficile de ne pas se demander si cela pourrait être une tentative de soulager un peu la Chine. Le fait que l’OMS soit impliquée dans cette histoire et que le médecin soit décédé commodément avant d’avoir pu aider à identifier le patient ne fait qu’ajouter au scepticisme. Comme beaucoup de choses liées au virus, il est possible que nous ne sachions jamais la vérité.

Vaccination obligatoire contre le coronavirus pour les travailleurs des maisons de soins en Angleterre « inutile, disproportionnée et malavisée »

Selon une étude récente, la vaccination obligatoire contre le coronavirus (COVID-19) pour les travailleurs des foyers de soins en Angleterre est « inutile, disproportionnée et malavisée ».

Les chercheurs qui ont mené l’étude ont également déclaré que les ordonnances du gouvernement sont basées sur des « données peu fiables », soulignant le fait que la décision concerne davantage la tyrannie médicale que la liberté de santé.

La vaccination obligatoire est « un écart profond par rapport aux normes de santé publique »

L’étude, qui a été publiée dans la revue The BMJ, a déclaré que la vaccination obligatoire est un ordre inutile du gouvernement britannique.

Les chercheurs avertissent que la décision du gouvernement de « supprimer le droit du personnel des maisons de soins en Angleterre de choisir ou non » de se faire vacciner contre le coronavirus « est un écart profond par rapport aux normes de santé publique ».

À la suite de la vaccination obligatoire pour le personnel des maisons de soins, le gouvernement britannique prévoit d’imposer « une expansion rapide et massive de la vaccination obligatoire » qui exigera légalement la vaccination contre le coronavirus et la grippe de tous les travailleurs de première ligne de la santé et des services sociaux, en fonction de la consultation.

Cependant, Lydia Hayes, professeur de droit à l’Université de Kent, et Allyson Pollock, professeur de santé publique à l’Université de Newcastle, ont indiqué que la vaccination, que ce soit contre le coronavirus ou d’autres maladies, « n’est pas une panacée pour la sécurité ». Hayes et Pollock ont ​​ajouté que les vaccins ne résoudront pas comme par magie « les graves lacunes du secteur des soins en Angleterre ».

Même les études qui soutiennent de manière suspecte les affirmations de Big Pharma selon lesquelles les vaccins sont le remède contre le coronavirus doivent être prises avec des pincettes, en particulier les documents de consultation et les rapports du gouvernement qui affirment que la vaccination obligatoire est essentielle en raison de « faibles taux de vaccination dans certaines maisons de soins. » (Connexe : l’Angleterre est maintenant prête à adopter des passeports vaccinaux pour les événements de masse.)

Malgré ce que prétendent ces études peu fiables, les données révèlent qu’au 20 juin :

Plus de 90 pour cent des résidents des maisons de soins en Angleterre ont déjà reçu deux doses d’un vaccin contre le coronavirus,

Environ 84 % des soignants en Angleterre ont reçu leur première dose,

Au moins 72 pour cent des soignants ont déjà reçu leur deuxième dose.

Ces chiffres sont conformes aux recommandations du Groupe consultatif scientifique.

Après avoir analysé les données de l’étude, les scientifiques ont découvert que la prise de la première dose de vaccination contre le coronavirus parmi les soignants est inférieure à 80 pour cent (ou environ 68 à 74 pour cent) dans seulement trois autorités locales anglaises, mais les chiffres sont dus au très faible nombre d’employés des maisons de soins à Londres.

Les chercheurs ont également souligné que la propre note méthodologique du gouvernement britannique indique que des informations fiables sur la vaccination ne devraient pas être directement dérivées des données que le gouvernement lui-même utilise.

Concentrez-vous sur ce qui est important pour une santé publique solide, conseillent les chercheurs

La loi réglementaire stipule que la sécurité dans les maisons de soins « est assurée par des niveaux de dotation en personnel, une formation, un équipement, une propreté, un équipement de protection individuelle, une évaluation des risques et une consultation du personnel et des résidents adéquats ».

Alors que la vaccination protège prétendument les individus contre le coronavirus et réduit le risque de transmission, ni la durée de la protection ni l’efficacité contre les nouvelles variantes du [SRAS-CoV-2 de la – MIRASTNEWS] COVID-19 n’ont été confirmées.

Le Pays de Galles et l’Écosse ont rejeté la vaccination obligatoire pour les soignants. Au lieu de cela, les deux pays ont réservé des fonds pour des systèmes d’enregistrement obligatoire pour les travailleurs sociaux qui contribueront à professionnaliser le secteur.

Les systèmes donneront également aux soignants un meilleur accès à la formation et « intégreront une culture de développement professionnel continu », que les chercheurs disent que le gouvernement britannique devrait imiter au lieu d’imposer la vaccination obligatoire.

Pourtant, en Angleterre, les ministres successifs continuent de rejeter l’enregistrement national des soignants, ce qui fait que le ministère de la Santé et des Affaires sociales et la Care Quality Commission (CQC) ne disposent pas d’une base de données fiable sur les soignants anglais. Dans le même temps, la formation du personnel soignant est « terriblement inadéquate », mettent en garde les chercheurs.

Les chercheurs avertissent que s’appuyer sur la vaccination obligatoire n’est pas le meilleur moyen de lutter contre le coronavirus en Angleterre. Au lieu d’empiéter sur la liberté de santé des travailleurs des foyers de soins, les chercheurs ont exhorté le gouvernement britannique à valoriser la liberté civile, qui est cruciale pour une « santé publique solide ».

Le moyen le plus efficace d’assurer la sécurité publique est de « prendre des mesures pour renforcer la confiance et atténuer les épidémies ».

« Les soignants ont besoin de temps rémunéré pour accéder à la vaccination et à une bonne formation, des salaires décents (y compris des indemnités de maladie), des équipements de protection individuelle et de solides mesures de contrôle des infections », ont conclu les chercheurs.

Selon le plan de vaccination obligatoire décrit par le gouvernement, d’ici octobre, tous les employés des maisons de soins et ceux enregistrés auprès du CQC doivent recevoir deux doses du vaccin, à moins qu’ils ne soient médicalement exemptés.

Cette décision fait suite à une consultation publique et est soumise à l’approbation du Parlement, avec un délai de grâce de 16 semaines. Les dirigeants du secteur ont également averti que la décision controversée pourrait affecter de manière significative les effectifs déjà tendus du Royaume-Uni.

Rendez-vous sur MedicalTyranny.com pour en savoir plus sur la façon dont différents pays violent la liberté de santé de leurs citoyens.

La technologie de « neuromodulation » à base de graphène est RÉELLE : un communiqué de presse d’INBRAIN Neuroelectronics décrit les biocircuits contrôlant le cerveau à l’aide de graphène alimenté par l’IA

Avec un nombre croissant de personnes prenant conscience de l’identification de l’oxyde de graphène dans les vaccins Covid, une société appelée INBRAIN Neuroelectronics démontre que la technologie de «neuromodulation» basée sur le graphène utilisant la neuroélectronique alimentée par l’IA est bien réelle.

Un communiqué de presse du 30 mars 2021 publié par BusinessWire.com révèle l’histoire :

INBRAIN Neuroelectronics obtient un financement de 17 millions de dollars de série A pour la première interface graphène-cerveau alimentée par l’IA

Le financement permet à l’entreprise de faire avancer les premières études chez l’homme pour son produit phare, un dispositif de neuromodulation moins invasif pour le traitement des affections neurologiques à l’aide d’intelligence artificielle et d’électrodes en graphène

Pour être clair, nous ne prétendons en aucun cas qu’INBRAIN est impliqué dans les vaccins Covid. Au contraire, ils déclarent que leur technologie est utilisée « pour traiter l’épilepsie et la maladie de Parkinson ». Le but de couvrir INBRAIN est de révéler que les « biocircuits » de contrôle du cerveau basés sur le graphène sont, en fait, une technologie bien réelle.

Les soi-disant « vérificateurs de faits » – qui ne sont rien de plus que des poussoirs de propagande de désinformation – affirment régulièrement que le graphène ne se trouve pas dans les vaccins et que les biocircuits de graphène sont une théorie du complot. INBRAIN Neuroelectronics montre que les vérificateurs de faits mentent.

En fait, comme le dit INBRAIN dans son propre communiqué de presse, ils « visent à établir la sécurité du graphène comme la nouvelle norme de soins pour les appareils de neurotechnologie ».

Ils décrivent également les biocircuits de graphène comme une sorte de plate-forme pouvant être mise à niveau :

Des technologies neuroélectroniques moins invasives et plus intelligentes comme la nôtre pourraient fournir des thérapies plus sûres, évolutives et adaptatives en temps réel…

Si cela vous semble familier, c’est probablement parce que Moderna, créateur du vaccin Covid à ARNm, a décrit sa technologie comme un « système d’exploitation » qui peut également être mis à jour et reprogrammé à tout moment.

Sur le site Internet d’INBRAIN Neuroelectronics, la société se décrit ainsi:

Nous sommes des scientifiques, des médecins, des techniciens et des amoureux de l’humanité, avec pour mission de construire des interfaces neuroélectroniques pour soigner les troubles cérébraux. Nous utilisons le GRAPHENE, le matériau le plus fin connu de l’homme pour construire la nouvelle génération d’interfaces neuronales pour la restauration du cerveau afin d’aider les patients du monde entier.

Cela a également calmé le professeur A. Fasano, en disant: «Le graphène est la prochaine grande innovation dans les matériaux de bio-ingénierie, qui sont des composants piliers de la prochaine génération d’électrothérapies dans le domaine en croissance constante de la neuromodulation.»

La société met en avant sa technologie comme étant capable de « lire » le cerveau d’une personne, de détecter des schémas neurologiques spécifiques, puis de contrôler la neurologie de cette personne pour modifier sa fonction cérébrale. Dans leurs propres mots :

Nos interfaces graphène-cerveau ont la capacité de lire à une résolution jamais vue auparavant, ainsi que de détecter des biomarqueurs spécifiques à la thérapie et de déclencher une neuromodulation adaptative hautement focale pour des résultats accrus dans les thérapies neurologiques personnalisées.

Le graphène est en outre décrit comme « le matériau connu le plus fin pour adapter parfaitement la stimulation à l’anatomie cérébrale ciblée ».

Quiconque dit que le graphène n’est pas utilisé pour contrôler la neurologie humaine est soit totalement ignorant de l’état des neurosciences modernes, soit vous ment délibérément.

Pour clarifier encore une fois, nous n’affirmons pas qu’INBRAIN Neuroelectronics est engagé dans une quelconque sorte de programme néfaste, ni qu’il est impliqué dans des vaccins Covid. Comme pour toute technologie, les biocircuits à base de graphène peuvent être utilisés à la fois pour le bien ou pour le mal, selon l’éthique et les motivations de ceux qui contrôlent la technologie. Il y a sans aucun doute des applications très positives pour cette technologie, mais comme pour la plupart des technologies qui étaient autrefois présentées comme autonomisant l’humanité – télévision, vaccins, Internet, énergie nucléaire, robotique, etc. – elles finissent toutes entre les mains de fous, génocidaires mondialistes qui les brandissent comme des armes contre l’humanité.

En d’autres termes, il n’y a pas de technologie que les fous n’exploiteront pas pour asservir l’humanité et augmenter leur propre pouvoir et contrôle. Les biocircuits de graphène donnent aux fous avides de pouvoir un accès direct à votre cerveau, et selon de nombreux analystes (voir ci-dessous), les vaccins fournissent une excuse pour injecter aux victimes humaines des substances à base de graphène qui s’auto-assemblent en biocircuits dans le cerveau humain.

ALLÉGATION: les vaccins Covid contiennent des niveaux élevés d’oxyde de graphène, qui est auto-assemblé en biocircuits en récoltant des éléments (tels que le fer) du sang humain

Tel que rapporté par Orwell.city, un groupe appelé La Quinta Columna a analysé les vaccins Covid et a découvert que 98% à 99% de la masse non liquide du vaccin semble être de l’oxyde de graphène. Ricardo Delgado, s’exprimant au nom de La Quinta Columna, déclare :

Un phénomène longtemps nié, mais aujourd’hui déjà prouvé. Il y a des millions de vidéos de personnes qui font le tour du monde. Des vidéos sur ce phénomène de, appelons-le « pseudo-magnétisme acquis après inoculation », mais il peut également être acquis par d’autres moyens. Ainsi, une fois que nous avons mené cette étude épidémiologique de base, nous avons commencé à nous demander quels matériaux ou nanomatériaux peuvent provoquer le magnétisme dans le corps. Et pas seulement le magnétisme, mais ça pourrait faire office de condensateurs énergétiques, car j’ai aussi mesuré dans un multimètre une charge importante…

Il s’agit d’un phénomène d’induction électromagnétique dans le métal qui adhère à proximité de la zone d’inoculation. De plus, nous avons constaté que le magnétisme se déplace alors vers la tête. Et c’est très important. Sûrement pour le but qu’ils peuvent chercher. De plus, une différence de potentiel est mesurée avec un multimètre : la personne devient un supraconducteur. C’est-à-dire qu’il émet et reçoit des signaux. Et lorsque nous avons trouvé les matériaux qui peuvent provoquer ce type d’altérations dans le corps, nous avons commencé à parler de graphène. Nous soupçonnions qu’il s’agissait d’oxyde de graphène car il avait toutes les caractéristiques que les personnes magnétisées exprimaient après l’inoculation.

Le graphène est toxique, c’est un produit chimique, un agent chimique toxique. Introduit dans l’organisme en grande quantité, il provoque des thrombus. Il provoque des caillots sanguins. Nous avons tous les articles scientifiques à l’appui. Il provoque un syndrome post-inflammatoire, il provoque une altération du système immunitaire. Et lorsque l’équilibre redox est rompu, dans le sens où il y a moins de glutathion de réserve propre à l’organisme qu’un toxique introduit tel que l’oxyde de graphène, cela génère un effondrement du système immunitaire et une tempête de cytokines. En d’autres termes, quelque chose de très similaire à la maladie à la mode, n’est-ce pas ?

Voir la vidéo ici :

Brighteon.com/eaff4c87-eb1d-4abd-9f6e-6edeebe6fe59

https://www.brighteon.com/embed/eaff4c87-eb1d-4abd-9f6e-6edeebe6fe59

Delgado poursuit en déclarant :

Et étant donné que toutes les personnes qui sont inoculées avec le vaccin Pfizer, qui était celui que nous avons envoyé pour analyse, ainsi que Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Janssen, Sinovac, et tous les types de vaccins acquièrent des propriétés magnétiques, nous soupçonnons avec de nombreuses indications qu’ils contiennent tous plus ou moins de doses de graphène, d’oxyde de graphène.

… nous savons que précisément la N-acétylcystéine ou le glutathion lui-même dégrade l’oxyde de graphène. C’est pourquoi nous pensons que nous avons probablement touché directement l’agent causal ou étiologique de la maladie.

Dans le podcast Situation Update d’aujourd’hui, je couvre plus de détails sur cette nanotechnologie exotique, y compris les nanostructures de biocircuit de graphène « auto-assemblantes », et comment celles-ci peuvent construire une antenne pour recevoir des commandes ou des instructions de champs électromagnétiques externes.

Si c’est ce qui se passe, cela signifie que les gouvernements mondiaux pourraient être en mesure de contrôler les masses vaccinées en diffusant des signaux à partir des tours cellulaires 5G. Bien que cela ressemble à de la science-fiction, cette technologie a déjà fait ses preuves dans des expériences sur des souris, impliquant à la fois des SPION (Super Paramagnetic Iron Oxide Nanoparticles) pour l’administration ciblée de médicaments dans les tissus ainsi que des protéines «magnéto» qui réalisent une neuromodulation (contrôle du cerveau).

Dans le podcast d’aujourd’hui, je discute également des tunnels souterrains et des villes / bases souterraines d’Elon Musk, ainsi que des raisons pour lesquelles je pense que les mondialistes ont connaissance d’un événement au niveau de l’extinction qui menace la survie même de la civilisation humaine. Tous les détails ici :

Brighteon.com/378b3154-6cb8-4a59-97f1-ffbfe25d863e

Trouvez un nouveau podcast chaque jour de la semaine sur la chaîne HR Report sur Brighteon :

https://www.brighteon.com/channels/hrreport

