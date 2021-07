18 928 MORTS et 1,8 million de blessés (50% GRAVES) signalés dans la base de données de l’Union européenne sur les effets indésirables des médicaments pour les injections COVID-19

Par Brian Shilhavy

Rédacteur en chef, Health Impact News

Comme de nombreux pays à travers le monde commencent maintenant une autre série de blocages et prennent des mesures pour couper les citoyens de la vie sociale s’ils ne consentent pas à recevoir l’un des vaccins COVID-19 mortels et portent une sorte d’identification qui les marque comme » vaccinés » (Voir : Cartographie de la tyrannie : les pays où la vaccination est obligatoire), le nombre de morts suite à ces injections continue d’augmenter rapidement.

Hier, nous avons signalé un dénonciateur présumé du CDC américain qui prétend qu’au moins 45 000 décès ont été signalés dans les 3 jours suivant la réception des injections, et que cette information est supprimée. Voir:

Et pourtant, la plupart des gens dans le monde semblent encore complètement ignorants du nombre de décès consécutifs aux injections COVID-19 enregistrés par les agences de santé gouvernementales, car les médias d’entreprise du monde entier ne sont pour la plupart pas autorisés à couvrir ces cas vérifiables. des statistiques montrant un nombre sans précédent de décès et de blessures invalidantes à la suite de ces tirs, qui sont tous encore en phase expérimentale et n’ont même pas encore terminé les essais de phase 3.

Ce à quoi nous assistons est très clairement un génocide mondial et la mise en œuvre d’un plan de réduction de la population mondiale.

Jamais auparavant dans l’histoire moderne, ou même ancienne, les gouvernements du monde entier n’ont agi à l’unisson pour imposer une procédure médicale à toutes leurs populations et faire taire tous les dissidents qui tentent de tirer la sonnette d’alarme, dont des dizaines de milliers de médecins et de scientifiques.

La base de données de l’Union européenne sur les rapports de réactions médicamenteuses suspectées est EudraVigilance, et ils rapportent désormais 18 928 décès et 1 823 219 blessures, suite aux injections COVID-19.

Un abonné de Health Impact News d’Europe nous a rappelé que cette base de données gérée par EudraVigilance ne concerne que les pays d’Europe qui font partie de l’Union européenne (UE), qui comprend 27 pays.

Le nombre total de pays en Europe est beaucoup plus élevé, presque deux fois plus, au nombre d’environ 50. (Il existe quelques divergences d’opinion quant aux pays faisant techniquement partie de l’Europe.)

Aussi élevés que soient ces chiffres, ils ne reflètent PAS toute l’Europe. Le nombre réel en Europe de morts ou de blessés en raison de tirs de COVID-19 serait beaucoup plus élevé que ce que nous rapportons ici.

La base de données EudraVigilance rapporte qu’au 17 juillet 2021, 18 928 décès et 1 823 219 blessures ont été signalés à la suite d’injections de quatre injections expérimentales de COVID-19 :

VACCIN COVID-19 A ARNm MODERNA (CX-024414)

VACCIN COVID-19 A ARNm PFIZER-BIONTECH

VACCIN COVID-19 ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)

VACCIN COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S)

Sur le total des blessés recensés, la moitié (904 609) sont des blessés graves.

« La gravité renseigne sur l’effet indésirable suspecté ; il peut être classé comme «grave» s’il correspond à un événement médical entraînant la mort, mettant la vie en danger, nécessitant une hospitalisation, entraînant une autre affection médicalement importante, ou la prolongation d’une hospitalisation existante, entraînant une invalidité ou une incapacité persistante ou importante, ou est une anomalie congénitale/malformation congénitale.

Un abonné de Health Impact News en Europe a publié les rapports pour chacun des quatre vaccins COVID-19 que nous incluons ici. Cet abonné s’est porté volontaire pour le faire, et c’est beaucoup de travail de totaliser chaque réaction avec des blessures et des décès, car il n’y a pas de place sur le système EudraVigilance que nous avons trouvé qui totalise tous les résultats.

Depuis que nous avons commencé à publier ceci, d’autres européens ont également calculé les chiffres et confirmé les totaux.*

Voici les données récapitulatives jusqu’au 17 juillet 2021.

Total des réactions pour le vaccin expérimental à ARNm Tozinameran (code BNT162b2, Comirnaty) de BioNTech/ Pfizer : 8 939 décès et 695 332 blessures au 17/07/2021

19 163 Troubles du système sanguin et lymphatique incl. 107 décès

16 713 Troubles cardiaques incl. 1 271 décès

151 Troubles congénitaux, familiaux et génétiques incl. 12 décès

8 784 Troubles de l’oreille et du labyrinthe incl. 7 décès

376 Troubles endocriniens incl. 2 décès

10 408 Troubles oculaires incl. 20 décès

63 537 Troubles gastro-intestinaux incl. 403 décès

188 523 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 2 643 décès

657 Troubles hépatobiliaires incl. 38 décès

7 639 Troubles du système immunitaire incl. 45 décès

21 627 Infections et infestations incl. 886 décès

8 215 Blessures, intoxications et complications procédurales incl. 130 décès

17 151 Enquêtes incl. 304 décès

5 143 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 164 décès

96 554 Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif incl. 107 décès

451 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 30 décès

125 160 Troubles du système nerveux incl. 958 décès

586 Conditions de grossesse, puerpéralité et périnatales incl. 18 décès

128 Problèmes liés au produit

12 310 Troubles psychiatriques incl. 119 décès

2 210 Troubles rénaux et urinaires incl. 137 décès

5 923 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 2 décès

30 071 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 1 057 décès

33 254 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 81 décès

1 114 Circonstances sociales incl. 13 décès

463 Interventions chirurgicales et médicales incl. 24 décès

19 021 Troubles vasculaires incl. 361 décès

Total des réactions pour le vaccin expérimental à ARNm ARNm-1273(CX-024414) de Moderna : 5 109 décès et 188 917 blessures au 17/07/2021

3 401 Troubles du système sanguin et lymphatique incl. 42 décès

5 427 Troubles cardiaques incl. 558 décès

78 Troubles congénitaux, familiaux et génétiques incl. 4 décès

2 400 Troubles de l’oreille et du labyrinthe

144 Troubles endocriniens incl. 1 décès

2 996 Troubles oculaires incl. 10 déèsc

16 461 Troubles gastro-intestinaux incl. 189 décès

50 799 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 2 080 décès

307 Troubles hépatobiliaires incl. 18 décès

1 567 Troubles du système immunitaire incl. 6 décès

5 560 Infections et infestations incl. 308 décès

4 134 Blessures, intoxications et complications procédurales incl. 97 décès

3 853 Enquêtes incl. 98 décès

1 902 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 113 décès

23 555 Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif incl. 97 décès

225 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (y compris kystes et polypes) incl. 22 décès

34 026 Troubles du système nerveux incl. 513 décès

391 Conditions de grossesse, puerpéralité et périnatales incl. 2 décès

33 Problèmes liés au produit

3 810 Troubles psychiatriques incl. 88 décès

1 202 Troubles rénaux et urinaires incl. 78 décès

1 203 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 2 décès

8 513 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 489 décès

9 995 Troubles de la peau et du tissu sous-cutané incl. 39 décès

845 Circonstances sociales incl. 19 décès

636 Interventions chirurgicales et médicales incl. 48 décès

5 454 Troubles vasculaires incl. 188 décès

Total des réactions pour le vaccin expérimental AZD1222/VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) d’Oxford/AstraZeneca : 4 200 décès et 887 314 blessés au 17/07/2021

10 414 Troubles du système sanguin et lymphatique incl. 175 décès

14 055 Troubles cardiaques incl. 487 décès

118 Troubles congénitaux, familiaux et génétiques incl. 3 décès

10 167 Troubles de l’oreille et du labyrinthe

385 Troubles endocriniens incl. 3 décès

15 321 Troubles oculaires incl. 17 décès

89 087 Troubles gastro-intestinaux incl. 202 décès

235 935 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 1 075 décès

664 Troubles hépatobiliaires incl. 37 décès

3 510 Troubles du système immunitaire incl. 14 décès

20 564 Infections et infestations incl. 262 décès

9 562 Blessures, intoxications et complications procédurales incl. 104 décès

19 221 Enquêtes incl. 98 décès

10 674 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 55 décès

136,186 Troubles musculosquelettiques et du tissu conjonctif incl . 55 décès

411 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 10 décès

187 160 Troubles du système nerveux incl. 670 décès

328 Conditions de grossesse, puerpéralité et périnatales incl. 8 décès

128 Problèmes de produit incl. 1 décès

16 607 Troubles psychiatriques incl. 36 décès

3 169 Troubles rénaux et urinaires incl. 36 décès

10 364 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein

30 368 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 492 décès

40 721 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 26 décès

923 Circonstances sociales incl. 6 décès

873 Interventions chirurgicales et médicales incl. 17 décès

20 399 Troubles vasculaires incl. 311 décès

Total des réactions pour le vaccin expérimental COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S) de Johnson & Johnson : 680 décès et 51 656 blessés au 17/07/2021

461 Troubles du système sanguin et lymphatique incl. 21 décès

747 Troubles cardiaques incl. 81 décès

18 Troubles congénitaux, familiaux et génétiques

289 Troubles de l’oreille et du labyrinthe

14 Troubles endocriniens incl. 1 décès

598 Troubles oculaires incl. 3 décès

5 021 Troubles gastro-intestinaux incl. 28 décès

13 775 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 163 décès

71 Troubles hépatobiliaires incl. 6 décès

199 Troubles du système immunitaire incl. 3 décès

744 Infections et infestations incl. 19 décès

467 Lésions, intoxications et complications procédurales incl. 9 décès

2 710 Enquêtes incl. 48 décès

259 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 12 décès

8 905 Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif incl. 20 décès

20 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 1 décès

11 093 Troubles du système nerveux incl. 86 décès

16 Conditions de grossesse, puerpéralité et périnatales incl. 1 décès

13 Problèmes liés au produit

546 Troubles psychiatriques incl. 6 décès

177 Troubles rénaux et urinaires incl. 9 décès

258 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 2 décès

1 646 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 53 décès

1 382 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 2 décès

106 Circonstances sociales incl. 3 décès

429 Actes chirurgicaux et médicaux incl. 30 décès

1 692 Troubles vasculaires incl. 73 décès

*Ces totaux sont des estimations basées sur les rapports soumis à EudraVigilance. Les totaux peuvent être beaucoup plus élevés en fonction du pourcentage d’effets indésirables signalés. Certains de ces rapports peuvent également être signalés dans les bases de données d’effets indésirables de chaque pays, telles que la base de données VAERS des États-Unis et le système de carte jaune du Royaume-Uni. Les décès sont regroupés par symptômes, et certains décès peuvent résulter de plusieurs symptômes.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News

Le cartel pharmaceutique criminel fournissant des injections COVID-19 revient dans l’actualité cette semaine alors que leurs produits nuisent au public

Par Brian Shilhavy

Rédacteur en chef, Health Impact News

Je me demande combien de personnes qui ont reçu avec impatience des injections COVID-19 de Pfizer et Johnson & Johnson savent qu’il s’agit de deux des plus grandes organisations criminelles au monde ?

L’industrie pharmaceutique dans son ensemble est le plus grand cartel criminel au monde, sans concurrent sérieux.

Nous avons couvert le passé criminel louche de ces deux sociétés, et de l’industrie en général, dans plusieurs articles dans le passé. Voir:

L’industrie pharmaceutique est la principale cause de décès aux États-Unis et le plus grand groupe criminel au monde

Johnson et Johnson ont payé des milliards de dollars en règlements criminels et n’ont jamais produit de vaccin auparavant – pourquoi leur ferions-nous confiance pour un nouveau vaccin expérimental contre le COVID ?

Pfizer et Johnson et Johnson étaient de retour dans l’actualité cette semaine, car leurs produits ont fait du mal à tant de gens.

Hier, il a été annoncé que Johnson et Johnson avaient conclu un règlement de 26 milliards de dollars pour mettre fin aux litiges concernant des milliers de poursuites relatives aux opioïdes.

Face à des milliers de poursuites en matière d’opioïdes, Johnson & Johnson et les principaux distributeurs sont proches d’un règlement de 26 milliards de dollars pour mettre fin au litige, rapporte le Wall Street Journal. En vertu de l’accord, J&J paierait 5 milliards de dollars sur neuf ans et les trois distributeurs paieraient un total de 21 milliards de dollars sur 18 ans, selon le rapport. Dans un récent dépôt auprès de la SEC, J&J avait déjà affecté 5 milliards de dollars à un «règlement global» qui résoudrait «les poursuites relatives aux opioïdes et les réclamations futures des États, villes, comtés et gouvernements tribaux». Au cours des deux dernières décennies, la crise des opioïdes et de la toxicomanie a tué environ 500 000 Américains qui ont fait une overdose d’opioïdes sur ordonnance et illégaux, selon le CDC. L’épidémie a déclenché des poursuites judiciaires de la part des gouvernements locaux et étatiques, qui affirment que les entreprises ont minimisé les risques liés à l’utilisation d’opioïdes tout en les marquant de manière agressive. (Source.)

Et J&J a également eu des problèmes avec son «vaccin» COVID-19, étant le seul des trois actuellement utilisés à être arrêté par la FDA pendant un certain temps, en raison d’effets secondaires graves.

Cela a rendu l’ancien président Donald Trump, le président le plus pro-vaccin que les États-Unis aient jamais eu, furieux, montrant qu’il se souciait davantage de ses copains de Wall Street dans Big Pharma, que des victimes des injections expérimentales. Il a écrit:

L’administration Biden a rendu un très mauvais service aux gens du monde entier en permettant à la FDA et au CDC d’appeler une pause dans l’utilisation du vaccin COVID-19 Johnson & Johnson. Les résultats de ce vaccin ont été extraordinaires, mais sa réputation sera désormais remise en cause en permanence. Les personnes qui ont déjà pris le vaccin seront en colère, et peut-être que tout cela a été fait pour la politique ou peut-être est-ce l’amour de la FDA pour Pfizer. La FDA, en particulier avec des bureaucrates de longue date à l’intérieur, doit être contrôlée. Ils ne devraient pas être en mesure de causer de tels dommages pour des raisons éventuellement politiques, ou peut-être parce que leurs amis de Pfizer l’ont suggéré. Ils feront des choses comme ça pour se faire paraître importants. N’oubliez pas que c’est la FDA, en collaboration avec Pfizer, qui a annoncé l’approbation du vaccin deux jours après l’élection présidentielle de 2020. Ils ne m’aimaient pas beaucoup parce que je les ai poussés extrêmement fort. Mais si je ne le faisais pas, vous n’auriez pas de vaccin pendant 3 à 5 ans, ou peut-être pas du tout. Il leur faut des années pour agir ! Faites vos tests, nettoyez le dossier et remettez le vaccin Johnson & Johnson en ligne rapidement. La seule façon de vaincre le virus chinois est avec nos excellents vaccins ! (Source.)

Aujourd’hui, il a été annoncé que Pfizer rappelait son médicament populaire « arrêter de fumer » Chantix, car il a été découvert qu’il pouvait potentiellement causer le cancer.

Pfizer, qui a suspendu la distribution mondiale de Chantix à la fin du mois dernier, intensifie sa réponse à la découverte d’un agent cancérigène potentiel dans le médicament. Pfizer a rappelé 12 lots de comprimés Chantix avec des niveaux de cancérogène probable N-nitroso-varénicline – un type de nitrosamine – supérieurs au niveau de dose journalière acceptable (ADI) prédéfini de Pfizer, a déclaré la société dans un avis publié sur le site Web de la FDA. Cette décision s’étend sur un rappel – couvrant 9 lots – émis dans des entrepôts la semaine dernière. La version du médicament de Pfizer, qui porte également le surnom générique de varénicline, est actuellement en pénurie aux États-Unis. La société a déclaré en juin qu’elle suspendrait les expéditions dans le monde entier en raison de problèmes de nitrosamine, bien qu’un porte-parole de l’époque ait déclaré que Pfizer pensait que les avantages du médicament « l’emportent sur les risques potentiels très faibles, le cas échéant, posés par l’exposition à la nitrosamine de la varénicline en plus d’autres sources courantes au cours d’une vie. (Source.)

Hmm… Où avons-nous déjà entendu ce gimmick marketing : « Les avantages du médicament l’emportent sur les risques » ?

Et ils font cette affirmation concernant un médicament qui peut vous aider à arrêter de fumer, mais qui peut aussi causer le cancer ??

Malheureusement, la plupart des Américains font aveuglément confiance à ces cartels pharmaceutiques criminels et à leurs produits, et continueront à les utiliser.

Mais qu’en est-il de Moderna, la troisième société qui distribue actuellement des vaccins COVID-19 ? Où est leur feuille de rap ?

Ils n’en ont pas, car ils n’ont jamais produit un seul médicament, même s’ils existent depuis 2010.

Le seul médicament actuellement sur le marché, leur injection d’ARNm COVID-19, n’est pas encore approuvé par la FDA, et c’est leur premier produit à être utilisé sur l’homme. Ils ont essayé pendant plus d’une décennie de perfectionner leur technologie d’ARNm pour commencer à produire des médicaments, mais ont échoué.

Mais maintenant, grâce à la magie des autorisations d’utilisation d’urgence de la FDA, ils viennent de devenir l’une des sociétés pharmaceutiques les plus riches au monde en pompant des milliards de doses d’un nouveau « vaccin » expérimental, dépassant 110 MILLIARDS DE DOLLARS la semaine dernière en rejoignant le S&P 500. (Source.)

Et vous ne pourrez pas poursuivre Moderna (ou Pfizer ou J&J) si vous avez une mauvaise réaction à leurs injections expérimentales qui pourraient vous paralyser ou vous tuer, car ce ne sont pas des produits approuvés par la FDA, et ne sont autorisés qu’en cas d’urgence, ce qui signifie que fondamentalement, vous participez volontairement à leur essai de médicament en tant que rat de laboratoire.

Cela signifie également probablement que votre police d’assurance maladie ne couvrira pas vos frais médicaux pour les blessures résultant de leurs « vaccins » non approuvés et si vous décédez, votre compagnie d’assurance-vie ne versera probablement pas de prestations de décès à vos bénéficiaires non plus.

C’est le prix à payer pour faire confiance aux mauvaises personnes, en l’occurrence le très célèbre cartel pharmaceutique, et leurs porte-parole, les grands médias. Non seulement les médias d’entreprise sont rachetés par Big Pharma et Wall Street, mais aussi les bureaucrates du gouvernement « médecins et scientifiques » qui dirigent les agences de santé gouvernementales.

Vous ne saviez pas tout ça avant de vous décider à tirer ? Eh bien, c’est une honte. Parce que c’est ainsi que fonctionne la vie.

L’excuse « Je ne savais pas » compte en fait pour RIEN, et vous auriez aussi bien pu avoir une intention criminelle de vous blesser ou de blesser vos enfants avec ces injections de COVID-19 toxiques et expérimentales qui ne sont même pas approuvées par la FDA, car le résultat final c’est exactement la même chose.

La moitié du bois qu’il brûle dans le feu; là-dessus il prépare son repas, il fait rôtir sa viande et se rassasie. Il se réchauffe aussi et dit : « Ah ! Je suis chaud; Je vois le feu ». Du reste, il fait un dieu, son idole ; il se prosterne devant elle et adore. Il le prie et dit : « Sauve-moi ; tu es mon Dieu. » Ils ne savent rien, ils ne comprennent rien ; leurs yeux sont collés pour qu’ils ne puissent pas voir, et leurs esprits fermés pour qu’ils ne puissent pas comprendre. Personne ne s’arrête pour penser, personne n’a la connaissance ou la compréhension pour dire : « J’en ai utilisé la moitié comme carburant ; J’ai même fait cuire du pain sur ses braises, j’ai rôti de la viande et j’ai mangé. Dois-je faire une chose détestable de ce qui reste ? Dois-je me prosterner devant un bloc de bois ? Il se nourrit de cendres, un cœur égaré le trompe ; il ne peut pas se sauver, ni dire : « Cette chose dans ma main droite n’est-elle pas un mensonge ? (Esaïe 44 :16-20)

Remplacez simplement l’homme ancien « en bois » utilisé pour fabriquer des idoles et remplacez-le par d’autres choses dans la nature que le cartel pharmaceutique a militarisées et remplacées par leurs produits toxiques, et vous verrez exactement le même principe impliqué aujourd’hui avec les personnes faisant confiance aux idoles.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News