Comment Facebook prend le contrôle du journalisme avec 1,6 milliard de dollars d’offres secrètes + Le gouvernement américain investit des millions de dollars pour élever des singes pour test COVID

Comment Facebook prend le contrôle du journalisme avec 1,6 milliard de dollars d’offres secrètes

Peu d’entreprises peuvent dire qu’elles ont investi des centaines de millions dans le journalisme au cours des dernières années. Facebook a – 600 millions de dollars de plus depuis 2018 – et il promet 1 milliard de dollars supplémentaires au cours des trois prochaines années.

Par ANTOINETTE SIU

Pourtant, lors de son enquête auprès du monde du journalisme et des médias, le jury ne sait toujours pas si et dans quelle mesure le financement de Facebook aide ses parties prenantes – ou achète simplement de bonnes relations publiques.

Une enquête Wrap sur les détails des 600 millions de dollars a révélé que bon nombre de ces dollars sont difficiles à suivre, sauf dans les termes les plus généraux. Répartis dans les principales catégories principalement basées aux États-Unis, TheWrap n’a pu vérifier spécifiquement que les dépenses d’environ 122 millions de dollars – à peine un quart de la somme promise – ce qui pose la question : où va l’argent ?

En plus de faire des dons importants à des organisations à but non lucratif et de verser de petites subventions aux journaux locaux (voir graphique), Facebook paie des droits de licence élevés à une poignée d’éditeurs de premier plan, comme le New York Times, le Washington Post, News Corp, Bloomberg et BuzzFeed. Ces termes de l’accord ne sont pas divulgués publiquement, mais TheWrap a obtenu les documents d’un accord avec un éditeur américain de premier plan pour 5 millions de dollars sur cinq ans.

Un cadre qui a participé à la conclusion de l’accord a déclaré que l’accord ressemblait plus à un mouvement de relations publiques qu’à un accord commercial. « Il s’agissait toujours de pacifier les éditeurs, et moins de tactiques granulaires sur la façon dont nous aidons à engager notre public. Il s’agissait davantage d’essayer d’apaiser la tempête autour de très graves pertes d’audience dans les journaux », a déclaré l’individu.

Et dans une récente interview, l’ancien PDG du New York Times, Mark Thompson, a déclaré que le journal recevait « bien plus » que 3 millions de dollars par an de Facebook, en réponse à la fausse impression d’un journaliste. (Le Wall Street Journal a rapporté que les accords valaient jusqu’à 3 millions de dollars par an.)

Facebook a également récemment signé des accords avec des centaines d’éditeurs au Royaume-Uni, en Australie, en Allemagne et au Canada. Encore une fois, un porte-parole de Facebook a déclaré que la société ne divulguait pas les termes de ces accords.

Lorsqu’on lui a demandé approximativement combien de ces accords de contenu existent, Campbell Brown, vice-président des partenariats mondiaux de l’information, n’a répondu que : « beaucoup ».

« Nous avons conclu des accords avec tous les principaux éditeurs et de nombreux éditeurs locaux et régionaux sur ces marchés. Il y a certains pays où nous n’avons pas encore lancé Facebook News, mais nous concluons des accords pour obtenir du contenu supplémentaire des éditeurs au-delà de ce qu’ils mettent sur la plate-forme… Nous avons le feu vert de Mark (Zuckerberg) pour continuer le lancement aussi vite que nous le pouvons sur différents marchés », a-t-elle déclaré.

Un autre porte-parole de Facebook a déclaré que la société n’avait jamais « quantifié auparavant » le nombre d’offres de contenu ou la croissance qui les entoure, et que cela « variait d’une région à l’autre ».

Du côté de la philanthropie, la plupart des financements sont venus par tranches de 25 000 $ à 1 million de dollars, certains étalés sur quelques années, à de petites salles de rédaction dans le but d’aider le journalisme local. Un porte-parole a déclaré que la société avait dépensé 175 millions de dollars spécifiquement pour des causes d’actualités locales depuis 2019, avec des investissements sous forme de parrainages d’événements, de conférences, de subventions et de programmes d’accélération. L’entreprise n’a pas précisé comment exactement cet argent a été alloué. Certaines des récentes subventions annoncées ont totalisé 16 millions de dollars à des groupes tels que le Pulitzer Center, Report for America et l’American Journalism Project.

(TheWrap a vérifié 122 millions de dollars de subventions et d’accords sur la base des principaux programmes répertoriés via le Facebook Journalism Project. Une partie de ce total comprend des investissements nationaux et internationaux.)

Notamment, aucun financement n’a pris la forme d’un partage des revenus publicitaires gargantuesques de la plate-forme avec les éditeurs dont Facebook présente le contenu d’actualités. Et les accords de licence très importants laissent de côté la grande majorité des éditeurs de presse américains, notamment les éditeurs communautaires et en particulier les éditeurs de couleur.

«Dans l’ensemble, malgré leurs nombreux milliards et la presse élogieuse qu’ils ont obtenue pour les efforts qu’ils ont déployés, ils n’ont rien fait pour arrêter, inverser ou même ralentir la disparition progressive du journalisme qu’ils ont autrement, à tous égards majeurs, accéléré. et profité de», Ed Wasserman, professeur et ancien doyen de l’UC L’école de journalisme de Berkeley, a déclaré à TheWrap. « Leur philanthropie est mieux comprise comme un palliatif cynique destiné à neutraliser le soutien des médias aux initiatives antitrust cruellement attendues pour lesquelles ils se préparent à résister. »

Accord de licence ou payola ?

Les différents accords de Facebook avec les principaux éditeurs soulèvent également une multitude de problèmes en termes d’éthique et d’affaires, comme l’a écrit le journaliste Dan Froomkin dans Washington Monthly.

La première est une question de conflit d’intérêts : est-ce que prendre de l’argent auprès des entreprises technologiques s’éloigne de l’éthique du journalisme traditionnel ? La question aurait été facilement répondue dans le contexte des journées d’impression, a souligné Froomkin : « À l’époque d’avant Internet, les journaux indépendants n’auraient jamais envisagé d’accepter des cadeaux ou des offres d’amour d’entités qu’ils couvraient, en aucune circonstance. Le Washington Post, dirigé par le rédacteur en chef Leonard Downie Jr., par exemple, n’accepterait même pas de subventions d’organisations à but non lucratif pour financer des projets de reportage, de peur de perdre l’apparence d’indépendance.

De plus, une initiative en faveur du journalisme légitime donne une image positive à une entreprise souvent critiquée pour désinformation, discours de haine et atteinte à la vie privée des utilisateurs. Et plutôt que de soutenir les plus petites organisations de presse ethniques et locales dans le besoin, ces accords de plusieurs millions de dollars sont principalement conclus entre Facebook et les médias traditionnels ayant la plus grande influence.

« Un de ces efforts permettrait à l’industrie de négocier collectivement avec Facebook et d’autres géants de la technologie en retenant le contenu des plateformes à moins qu’ils n’en reçoivent un prix équitable », a écrit Froomkin. «Mais pour que cela fonctionne, les petites salles de rédaction auraient besoin des entreprises les plus grandes et les plus influentes pour s’inscrire. Avec ces organisations recevant des millions de dollars de Facebook via leurs propres accords parallèles, les plus petites publications pourraient se retrouver bloquées et sans défense. »

Le contenu sous licence résultant de ces accords se retrouve finalement dans Facebook News, la nouvelle maison dédiée aux organisations de presse vérifiées pour promouvoir leur travail (TheWrap fait partie de cette plate-forme). L’application fait appel aux conservateurs de l’information de l’entreprise – composés d’équipes d’anciens journalistes – pour passer au crible les actualités et les regrouper en quatre catégories : actualités générales, thématiques, diverses et locales. De plus, Facebook a déclaré qu’il utilisait l’apprentissage automatique pour distinguer les actualités de ce qu’il considère comme du « contenu quotidien ». Dans les paramètres, les utilisateurs peuvent basculer entre obtenir des nouvelles organisées par leur équipe ou utiliser uniquement le contenu sélectionné par l’algorithme.

La fonctionnalité, qui est distincte du fil d’actualités principal que la plupart connaissent, réside dans un onglet séparé sur l’application mobile. Il est accessible via le bureau, mais est principalement optimisé pour une utilisation mobile. On ne sait pas combien d’utilisateurs savent qu’il existe ou l’utilisent pour accéder aux nouvelles séparément. Du moins de l’extérieur, cela semblait être le problème que Facebook tentait de résoudre.

« C’était en quelque sorte l’impulsion pour Facebook News, faire en sorte qu’il y ait une destination pour cela et que les gens puissent la trouver », a déclaré Brown. « Ils ne se contentent pas de faire défiler leur fil d’actualité et de tomber sur tel ou tel article d’une organisation de presse très réputée, puis parfois, je reçois un article de mon oncle fou qui partage certains des articles de qui sait où. Nous voulions vraiment créer une destination dédiée aux organes de presse qui mettent les pieds sur le terrain et font le vrai travail du journalisme. »

Ce qui s’est passé en Australie n’y est pas resté

Les entreprises de réseaux sociaux ont de plus en plus dominé et profité de l’économie de la publicité numérique. Ironiquement, Facebook et Google sont devenus les principaux bailleurs de fonds du secteur du journalisme, la Google News Initiative s’engageant depuis 2018 à verser plus de 300 millions de dollars pour financer des startups et des projets d’actualité.

En février, cette bataille s’est déroulée en Australie pour Facebook et Google lorsque le gouvernement du comté a proposé une législation qui obligerait les deux sociétés à payer les médias pour leur contenu. La poussée législative a conduit Facebook à retirer des informations de sa plate-forme dans le pays pendant cinq jours, tandis que Google a également menacé de fermer ses services. Les deux ont depuis conclu des accords avec des sociétés de médias pour aplanir les choses, mais l’affrontement en Australie reflète une tension plus importante et continue entre les médias sociaux et les éditeurs quant à savoir si Big Tech devrait avoir à payer pour utiliser le contenu des éditeurs sur leurs plateformes.

À la suite de cet affrontement, Nick Clegg, vice-président des affaires mondiales de Facebook, l’a décrit comme un « malentendu fondamental » entre l’entreprise et les éditeurs de nouvelles, insistant sur le fait que Facebook génère des revenus pour les éditeurs australiens, gratuitement.

« Ce sont les éditeurs eux-mêmes qui choisissent de partager leurs histoires sur les réseaux sociaux, ou de les rendre disponibles pour être partagées par d’autres, parce qu’ils en retirent de la valeur », a-t-il écrit. « C’est pourquoi ils ont des boutons sur leurs sites encourageant les lecteurs à les partager. Et si vous cliquez sur un lien partagé sur Facebook, vous êtes redirigé hors de la plate-forme vers le site Web de l’éditeur. De cette façon, l’année dernière, Facebook a généré environ 5,1 milliards de références gratuites vers des éditeurs australiens d’une valeur estimée à 407 millions de dollars australiens pour l’industrie de l’information. »

Après l’épreuve de force en Australie, Facebook a décidé d’engager 1 milliard de dollars dans les dépenses d’information dans la foulée du déploiement d’un investissement de 1 milliard de dollars l’année dernière par Google pour s’associer à des éditeurs en Allemagne, en Australie et au Canada, au Brésil, en Argentine et au Royaume-Uni. Certaines des publications incluent Der Spiegel, Stern et Die Zeit, avec un total de 200 éditeurs qui ont signé.

Facebook a suivi une voie similaire pour se lier d’amitié avec les éditeurs alors que les entreprises sont confrontées à une pression croissante dans de nombreux pays pour commencer à rémunérer les éditeurs pour leur contenu. La plupart des offres de contenu de Facebook, où le réseau social paie pour le contenu, sont dans des endroits comme l’Allemagne et l’Australie, qui ont adopté ou proposé des lois obligeant l’entreprise à payer pour les informations.

« Je suis un sceptique majeur en ce qui concerne Facebook et je considère ses déclarations sur les dépenses pour renforcer le journalisme comme généralement sans valeur », a déclaré Wasserman.

« Regardez, je comprends cette perception », a déclaré Brown à TheWrap. « Je pense qu’il est facile d’examiner l’état du journalisme d’un point de vue commercial, et l’état actuel des entreprises technologiques, et de faire ces hypothèses plus larges. »

En juin, Facebook a franchi une étape importante dans la valorisation, rejoignant les rangs des entreprises valant plus de mille milliards de dollars.

Entre Campbell Brown

En 2017, Facebook a fait appel à Brown pour aider l’entreprise à réparer ses relations tendues avec les éditeurs de nouvelles. L’ancien journaliste a travaillé à CNN et ancré sur NBC avant d’entrer sur la scène politique en tant que militant de l’éducation. Depuis son arrivée sur Facebook, Brown a déclaré qu’elle avait concentré ses efforts sur la compréhension de la manière de créer des produits et des programmes mieux adaptés aux éditeurs.

« Notre objectif à long terme a été d’essayer d’obtenir plus de journalisme de qualité sur Facebook, et en plus de cela, d’essayer de s’assurer qu’il existe une industrie de l’information forte et rentable », a déclaré Brown à TheWrap. « Je suis fier de dire qu’au cours des quatre dernières années, nous sommes devenus l’un des plus grands bailleurs de fonds du journalisme au monde, et je pense que nous prenons cette responsabilité très au sérieux. »

Au cours des trois dernières années, la société a investi des millions dans le lancement de produits et d’initiatives dédiés à l’actualité, en accordant des subventions à des organisations telles que le Pulitzer Center et Report for America, et en exécutant un programme Accelerator formaté comme un camp d’entraînement pour que les éditeurs puissent exprimer leurs idées. le sol. « Facebook est une entreprise de technologie, évidemment, avec une façon de créer des produits qui ne l’ont pas vraiment fait en conjonction avec (l’industrie de l’information) », a déclaré Brown.

Pour Paulette Brown-Hinds, diplômée du camp d’entraînement, fondatrice de Voice Media Ventures, la subvention de 100 000 $ de Facebook va à une ressource importante qui manque actuellement dans ses salles de rédaction : la formation du personnel.

Pour sa société multimédia de 49 ans dont les titres incluent Black Voice News, la transition d’un ancien modèle imprimé vers le numérique signifie que nombre de ses journalistes et employés ont besoin d’une formation sur les nouveaux outils et technologies. Une grande partie des formations axées sur les produits et des postes de gestion de projet nécessaires aujourd’hui n’existaient pas auparavant dans les salles de rédaction. Son entreprise a également reçu cette année une subvention de 300 000 $ de la Google News Initiative.

« Le plus grand défi lorsque vous essayez d’examiner la durabilité est la gestion du personnel et le flux de travail pour la formation du personnel », a déclaré Brown-Hinds. « Les ressources sont un problème, mais avoir accès au personnel et aux équipes qui peuvent vous aider à accéder à ces ressources est un défi pour les petits éditeurs. »

Lorsqu’on lui a demandé si les paiements de Facebook aux éditeurs profiteraient à son entreprise, Brown-Hinds a déclaré que cela n’aiderait probablement pas les petites entreprises de médias hyper-locales comme la sienne. Même ainsi, elle ne pense pas que Facebook soit à lui seul responsable de nuire au secteur des médias.

« Je ne les blâme pas pour la disparition des médias. C’est beaucoup plus compliqué. Mis à part la controverse, tout soutien à l’industrie est bon. Les partenariats que FJP et Google News Initiative ont avec des organisations de journalisme tiennent compte du type de soutien. Ce n’était pas seulement, voici de l’argent », a déclaré Brown-Hinds.

Facebook peut-il accélérer le journalisme ?

En ce qui concerne son prochain investissement d’un milliard de dollars dans les nouvelles, Brown a déclaré que Facebook continuerait à effectuer des paiements directs aux éditeurs et à se concentrer sur les nouvelles et les produits locaux. Une partie de l’argent ira à de nouvelles initiatives – y compris Bulletin, son bulletin d’information gratuit mettant en vedette les écrivains Malcolm Gladwell et Mitch Albom – ainsi qu’à étendre Facebook News à davantage de marchés. La société avait précédemment annoncé qu’elle investirait au moins 5 millions de dollars – une somme dérisoire selon les normes de Facebook – pour lancer Bulletin et inviter des journalistes locaux sur sa plate-forme plus tard cette année.

Brown soutient que l’une de ses plus grandes réalisations a été l’Accélérateur, qui fonctionne désormais à l’échelle mondiale pour inviter les éditeurs à s’attaquer à un projet d’actualité et à le lancer avec les fonds de Facebook. Le programme fait appel à des experts et consultants externes, dont certains sont des vétérans du journalisme et des cadres de NPR, Dow Jones et Gannett.

« Je nous pousse à en faire de plus en plus sur ce front parce que cela a été un tel succès », a déclaré Brown à propos du programme. « Je dirais que nous apprenons autant qu’ils ont de ces programmes – et juste le retour que nous obtenons, qu’il s’agisse de mesurer ce qu’ils voient en termes de revenus et de croissance, mais aussi ce qu’ils nous transmettent de manière anecdotique – est l’un de nos investissements les plus réussis.

Douglas Burns, copropriétaire du Carroll Times Herald, basé dans l’Iowa, que sa famille exploite depuis 150 ans, a déclaré que les « déserts de l’information » étaient répandus dans sa région. Issu de l’accélérateur de Facebook, le journal a utilisé une partie de sa subvention de 125 000 $ pour lancer la Western Iowa Journalism Foundation.

« Cela aidera des dizaines et des dizaines de journaux, pas seulement le mien », a déclaré Burns lors d’un entretien téléphonique. « Il y a encore beaucoup de gens qui nous font confiance. Je déteste juste penser que si nous partons, que reste-t-il ?

Faire partie du camp d’entraînement Facebook lui a également permis d’avoir accès à des entraîneurs, dont Ryan Tuck, un consultant en médias qui a travaillé pour Bloomberg et McClatchy. Les coachs, qui ne sont pas des employés de Facebook, ont animé des sessions sur des sujets allant de la stratégie d’abonnement à la messagerie sur les plateformes sociales et autres. Le point à retenir le plus utile pour Burns a été d’apprendre à générer des revenus à partir de flux à but non lucratif. Ses cohortes comprenaient des collègues éditeurs de Los Angeles, Tampa, Philadelphie et Montréal. « J’étais probablement la seule personne dans la pièce qui savait conduire sur une route de gravier sans tomber dans un fossé », se souvient Burns.

La durabilité est la clé

Brown, qui a maintenant dirigé des partenariats de presse pendant quatre ans chez Facebook, a déclaré que les relations de l’entreprise avec les leaders de l’information étaient en train de changer. La société s’efforce d’aider les organisations à gagner de l’argent sur et en dehors des plateformes de Facebook. « Quand j’ai commencé il y a quatre ans et que j’ai rencontré des éditeurs, une grande partie de la conversation a commencé avec cette dure vérité de » Vous ne pouvez pas désinventer Internet, vous devez vous adapter » », a déclaré Brown.

« Maintenant, la conversation a évolué parce que, comme nous en avons parlé, les éditeurs comprennent la nécessité de diversifier les sources de revenus et d’aller plus loin dans des choses comme les abonnements. Donc, je pense que lorsqu’il s’agit d’améliorer la réputation, il suffit de consacrer du temps et du travail. »

Malgré l’argent et les connexions, il y a une question autour de la durabilité des projets et des partenariats financés par Facebook. Le fait que certaines de ces subventions soient des chèques ponctuels signifie que les éditeurs devront chercher ailleurs – ou continuer à s’appuyer sur Facebook et d’autres sociétés – pour financer des efforts à long terme ou pour lancer de nouvelles entreprises.

Penny Abernathy, ancienne cadre du New York Times et du Wall Street Journal qui enseigne à la Medill School of Journalism de la Northwestern University, a déclaré que l’argent de la technologie ne représente qu’une fraction de ce que les sociétés de presse ont perdu en revenus publicitaires, a-t-elle déclaré.

« Cela ne résout pas le problème sous-jacent, à savoir que nous avons perdu des nouvelles de manière dramatique au cours des quinze dernières années. Le modèle à but lucratif qui soutenait les nouvelles s’est effondré et un modèle numérique alternatif n’a pas évolué », a déclaré Abernathy, qui a fait des recherches sur le déclin des nouvelles locales à l’échelle nationale.

Au fil des ans, Facebook, Google et Amazon ont englouti environ 70 % des dollars publicitaires numériques sur le marché américain, selon les données d’eMarketer. La perte de revenus des salles de rédaction a entraîné des pertes d’emplois massives, les reportages locaux et régionaux étant souvent les plus durement touchés.

Il y a encore beaucoup de questions quand il s’agit d’accueillir l’argent et l’aide de Facebook dans le monde du journalisme, le scepticisme persistant quant à l’intention égoïste derrière les largesses de l’entreprise. Froomkin soutient que la voie à suivre n’est pas pour les éditeurs d’élite d’accepter un traitement spécial sous la forme d’accords de licence riches, mais de se regrouper pour exiger une juste compensation pour tous les éditeurs de nouvelles.

Comme Froomkin l’a noté dans son rapport, « Une sorte d’intermédiaire de confiance ou de convention collective semble nécessaire, car il est difficile de voir les aumônes directes comme autre chose qu’un pis-aller corrompu — surtout quand ils sont principalement donnés aux organes de presse qui ont le moins besoin d’argent.

Même si Facebook s’efforce de réparer ses relations et son image publique dans le monde de l’information, les gestes et les accords sont peut-être arrivés trop peu, trop tard. En avril, 125 journaux de 11 États ont déposé une plainte contre Google et Facebook pour avoir monopolisé le marché de la publicité numérique et conclu des accords secrets pour tuer la concurrence. Ce procès a suivi un autre en janvier, dans lequel HD Media, basé en Virginie-Occidentale, a déposé une plainte antitrust contre les deux sociétés.

« Je ne peux tout simplement pas rivaliser avec les algorithmes de Mark Zuckerberg », a déclaré Burns du Carroll Times Herald.



Le gouvernement américain investit des millions de dollars pour élever des singes pour test COVID

Le gouvernement américain investirait des millions de dollars pour élever davantage de singes pour test COVID au nom de la recherche biomédicale après qu’une pénurie d’animaux s’est aggravée pendant la pandémie de COVID-19.

Selon la revue scientifique Nature, la demande de primates non humains aux États-Unis a grimpé en flèche alors que les National Institutes of Health (NIH) des États-Unis ont accordé des subventions pour étudier le VIH/sida et que le coronavirus a nécessité l’utilisation des animaux dans les tests de vaccins l’année dernière.

La publication a rapporté jeudi que le NIH avait investi environ 29 millions de dollars au cours des deux dernières années dans le logement et les soins des primates en plus d’autres «améliorations d’infrastructure» dans les sept centres nationaux de recherche sur les primates (NPRC) américains et que l’agence devrait dépenser un autre 7,5 millions de dollars d’ici octobre.

Le budget en bref du département américain de la Santé et des Services sociaux (HHS) pour l’exercice 2022 comprend 30 millions de dollars supplémentaires pour soutenir une augmentation de 27 % du financement des infrastructures de ressources pour les primates non humains au NPRC et au Caribbean Primate Research Center (CPRC).

« Ces ressources répondront aux besoins de capacité d’espace et d’infrastructure tels que l’achat et le transport d’animaux, ainsi que des investissements pour agrandir les logements et les espaces de soutien », a écrit l’agence dans sa demande.

Selon le rapport de Nature, environ 8 millions de dollars de financement récent pour les NPRC provenaient de la loi 2020 CARES (Coronavirus Aid, Relief and Economic Security).

Les NPRC comptent plus de 22 000 animaux, dont des rongeurs comme des rats, des souris et des campagnols.

Les macaques rhésus sont les primates non humains les plus couramment utilisés dans les programmes de recherche du NPRC et le site Web des centres explique que cela est dû à des «liens biologiques» similaires entre les animaux et les humains.

Les babouins, les macaques cynomolgus et à queue de cochon, les ouistitis et les singes écureuils sont également inclus dans les tests.

« Les espèces animales sont soigneusement associées aux études de recherche pour garantir des résultats scientifiques valides qui seront applicables à la santé humaine », indique le site.

Les scientifiques américains ont utilisé 68 257 primates non humains en 2019, selon le Service d’inspection de la santé animale et végétale du ministère de l’Agriculture (USDA) « Rapport annuel sur l’utilisation des animaux par année fiscale ».

Pendant ce temps, l’agence du Dr Anthony Fauci, l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a mené une série d’expériences secrètes qui ont greffé le cuir chevelu de fœtus avortés sur des souris et des rats vivants.

Près de 400 000 $ ont été dépensés pour ces expériences. Ces études visaient à étudier la tendance de la peau humaine à développer des infections.

Plus tôt, Judicial Watch, un groupe de responsabilité juridique, a partagé un rapport de 600 pages détaillant que le gouvernement américain avait acheté et trafiqué des parties du corps « fraîches » de bébés avortés.

Selon le rapport, ces parties du corps ont été achetées par la FDA pour effectuer des expériences biologiques telles que des tests de dépistage de drogue et pour « humaniser » des souris.

Comme rapporté par GreatGameIndia plus tôt, il a été révélé récemment lors de l’audience du comité sénatorial du Texas que les essais de vaccins COVID-19 chez les animaux ont été arrêtés parce qu’ils continuaient de mourir.

