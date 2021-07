Johnson & Johnson et d’autres paieront 26 milliards de dollars en règlement pour avoir causé une épidémie d’opioïdes + Dr Fauci risque 5 ans de prison

Le fabricant des vaccins COVID Johnson & Johnson et d’autres paieront 26 milliards de dollars en règlement pour avoir causé une épidémie d’opioïdes

Le fabricant de vaccins COVID-19 Johnson & Johnson et d’autres devraient payer 26 milliards de dollars en règlement pour avoir causé l’épidémie d’opioïdes.

Le géant pharmaceutique américain Johnson & Johnson et les trois plus grands distributeurs de médicaments américains ont accepté de payer un total de 26 milliards de dollars pour mettre fin à la responsabilité légale de leurs rôles dans la stimulation de la crise des opioïdes dans le pays.

Les procureurs généraux de sept États ont annoncé l’accord mercredi, affirmant que Johnson & Johnson paierait 5 milliards de dollars et les distributeurs McKesson, Cardinal Health et AmerisourceBergen environ 21 milliards de dollars combinés.

L’argent sera versé au fil du temps – neuf ans pour Johnson & Johnson et 18 ans dans le cas des distributeurs – et ira aux États qui acceptent le règlement et renoncent à poursuivre leurs propres poursuites contre les sociétés.

La procureure générale du Massachusetts, Maura Healey, dont l’État recevra plus de 500 millions de dollars, a déclaré que l’accord tenait sa promesse de faire payer un prix aux entreprises qui se sont enrichies de l’épidémie d’opioïdes. L’argent aidera à financer des programmes de prévention et de traitement des dépendances aux opioïdes.

Les entreprises font face à des milliers de poursuites en raison de la crise, qui, selon les Centers for Disease Control and Prevention, a causé près de 500 000 décès entre 1999 et 2019.

Johnson & Johnson est accusé d’avoir poussé les analgésiques à une utilisation excessive et de minimiser leurs risques de dépendance, tandis que les distributeurs n’auraient pas fait assez pour empêcher les médicaments de circuler dans les canaux illégaux. Johnson & Johnson a accepté le mois dernier un règlement de 230 millions de dollars avec l’État de New York.

« Ces entreprises ont contribué à alimenter la crise des opioïdes, qui fait rage dans nos communautés », a déclaré Healey. Les décès par surdose aux États-Unis ont atteint un niveau record l’année dernière, a-t-elle ajouté.

Ces entreprises ont contribué à alimenter la crise des opioïdes, qui fait rage dans nos communautés. L’année dernière, les décès par surdose ont atteint des niveaux record à l’échelle nationale.

Les plus de 500 millions de dollars soutiendront notre Fonds de récupération et d’assainissement des opioïdes, qui sert à la prévention, au traitement et au rétablissement.

– Maura Healey (@MassAGO) 21 juillet 2021

En vertu du dernier accord, Johnson & Johnson sera interdit de fabriquer des opioïdes et les distributeurs ajouteront de nouveaux systèmes pour suivre ces produits et les empêcher de se retrouver entre de mauvaises mains.

Les États pourraient commencer à recevoir l’argent au début de l’année prochaine, mais le règlement dépend de la signature de la grande majorité des gouvernements étatiques et locaux. Au moins 48 États doivent adhérer pour obtenir le paiement intégral, et 97 à 98% des gouvernements locaux doivent accepter d’abandonner ou de renoncer à leurs réclamations, a rapporté NBC News.

Les États durement touchés tels que la Virginie-Occidentale et Washington peuvent s’en tenir à leurs propres poursuites. Un procès dans le cadre du procès de Washington contre McKesson, Cardinal Health et AmerisourceBergen devrait commencer en septembre. Son dossier contre Johnson & Johnson devrait être jugé en janvier prochain.

« Le règlement n’est, pour être franc, pas assez bon pour Washington », a déclaré Bob Ferguson, procureur général de l’État, dans un communiqué. Il a ajouté que même si plus de 300 villes et comtés de Washington se joignaient à l’accord, un total de 527,5 millions de dollars serait versé à l’État sur 18 ans. Washington recherche une somme d’argent « transformatrice » pour que les gouvernements des États et locaux puissent lutter contre l’épidémie, a-t-il déclaré.

La Food and Drug Administration des États-Unis a averti que le vaccin Covid-19 à dose unique de Johnson & Johnson peut provoquer le syndrome de Guillain-Barre, une maladie rare dans laquelle le système immunitaire attaque le système nerveux et peut entraîner une paralysie.

Le CDC américain et la FDA ont levé leur pause recommandée sur l’utilisation du vaccin contre le coronavirus de Johnson & Johnson à condition qu’il inclue désormais une étiquette de sécurité avertissant que son vaccin comporte des risques de caillot sanguin.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

Le Dr Fauci risque 5 ans de prison pour avoir menti au Congrès sur le financement de la recherche sur le gain de fonction au laboratoire de Wuhan

En raison de son récent témoignage au Congrès, le Dr Fauci risque peut-être 5 ans de prison pour avoir menti au Congrès sur le financement de la recherche sur le gain de fonction au laboratoire de Wuhan.

Le sénateur Rand Paul (R-Kentucky) demande aux procureurs fédéraux de tenir le Dr Anthony Fauci responsable de s’être prétendument parjuré lors d’un témoignage au Congrès sur le financement de recherches qui ont rendu un virus animal transmissible à l’homme.

« J’enverrai une lettre au ministère de la Justice (DOJ) demandant un renvoi criminel parce qu’il a menti au Congrès », a déclaré Paul mardi soir dans une interview à Fox News.

Dr Fauci : « Sénateur Paul, vous ne savez pas de quoi vous parlez, très franchement. Et je tiens à dire qu’officiellement, vous ne savez pas de quoi vous parlez. pic.twitter.com/ya6U1o7EGW

– La Colline (@thehill) 20 juillet 2021

Fauci a nié avoir menti au Congrès lorsqu’il a déclaré en mai que les National Institutes of Health (NIH) des États-Unis n’avaient jamais financé la soi-disant recherche sur les virus à gain de fonction à l’Institut chinois de virologie de Wuhan.

Paul a cité un article d’un scientifique de Wuhan sur la recherche sur les coronavirus de chauve-souris, financé par le NIH, et a noté qu’il avait été examiné par le biologiste du MIT Kevin Esvelt, qui a conclu que « certaines techniques utilisées par les chercheurs semblaient répondre à la définition du gain. de fonction. »

Oui, le NIH du Dr Fauci a financé le laboratoire de virologie de Wuhan. Voici l’aveu textuel de leur scientifique en chef, le Dr Shi Zhengli. pic.twitter.com/wk5mzeLWHR

– Sénateur Rand Paul (@RandPaul) 20 juillet 2021

Mentir au Congrès est un crime passible d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison. Les renvois au DOJ par les membres du Congrès ne sont pas contraignants et ne mènent souvent à rien. Paul a fait valoir qu’il ne fait aucun doute que la recherche en question est la quintessence du gain de fonction.

« Nous avons des scientifiques qui s’aligneront par dizaines pour dire que la recherche qu’il finançait était un gain de fonction », a déclaré le sénateur à Fox. « Il fait cela parce qu’il a un intérêt personnel à couvrir ses traces et à couvrir sa connexion avec le laboratoire de Wuhan. »

Il a ajouté que même s’il est prouvé que Covid-19 est originaire du laboratoire de Wuhan, Fauci « ment sur le fait qu’il a financé ou non la recherche sur le gain de fonction, et oui, il devrait être puni ».

Comme rapporté par GreatGameIndia plus tôt, Josh Rogin, un chroniqueur du Washington Post, affirme que les scientifiques ne parlent pas des problèmes liés aux recherches du Dr Anthony Fauci.

Rogin affirme également que Fauci est le «parrain» de la recherche sur le gain de fonction qui se déroulait au laboratoire de Wuhan qui a ensuite été désigné comme le site de l’épidémie de coronavirus.

Les dollars fiscaux américains ont été utilisés pour financer des recherches controversées en Chine à l’Institut de virologie de Wuhan sur le gain de fonction, qui est la capacité d’un virus à passer des animaux aux humains.

Ce saut inter-espèces n’était pas naturel et a été réalisé par l’équipe dirigée par la Batwoman de Chine, Shi Zhengli. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet en détail dans Fichiers COVID19 – Enquête scientifique sur l’origine mystérieuse du coronavirus.

Les courriels de Fauci révèlent que c’est le Dr Anthony Fauci lui-même qui a menacé les scientifiques indiens et les a forcés à retirer leur étude qui a révélé que la COVID-19 avait des insertions similaires au virus du sida.

Pendant ce temps, le Dr Fauci s’est entendu avec les meilleurs scientifiques britanniques pour dissimuler la recherche sur les armes biologiques COVID-19 et à la place colporter la théorie de l’origine naturelle.

Cette recherche a été financée par un programme international de 200 millions de dollars sur dix ans nommé PREDICT.

Ce programme, à son tour, a été financé par l’Agence des États-Unis pour le développement international, ainsi que par d’autres pays.

Ce projet soutenu par le Dr Anthony Fauci a détourné des fonds américains pour concevoir le coronavirus au laboratoire de Wuhan via une entreprise faisant actuellement l’objet d’une enquête fédérale.

Cette société est EcoHealth Alliance, dirigée par Peter Daszak.

La partie intéressante est que Peter Daszak est le même gars qui a orchestré la publication d’un article « scientifique » dans Lancet affirmant que le virus a fait sauter naturellement les espèces croisées.

Peter Daszak est également le même type que l’OMS a envoyé en Chine pour enquêter sur les allégations selon lesquelles le virus a évolué naturellement ou a été conçu par un coronavirus.

Pendant ce temps, les législateurs américains ont introduit le Fire Fauci Act avec l’intention de licencier le Dr Anthony Fauci pour désinformation concernant COVID-19 et pour dissimulation de l’origine du virus.

La Fire Fauci Act portera le salaire de Fauci à 0 $ et nécessitera la confirmation du Sénat pour pourvoir son poste.

Traduction : MIRASTNEWS

A LIRE AUSSI: Comment le gouvernement américain a simulé une pandémie en 1976

Source : GreatGameIndia

Gates et Soros s’associent pour former une nouvelle organisation afin d’apporter des vaccins plus nocifs dans le tiers monde à des fins d’expérimentation

L’un des objectifs déclarés de pratiquement tous les gouvernements poussant le vaccin COVID-19 littéralement sur chaque être humain de la planète est le dilemme de faire vacciner les régions les plus pauvres du pays : le tiers monde, comme on l’appelle plus communément, ou le « Global South », comme on l’appelle dans les cercles de politique étrangère.

Big Pharma travaille jour et nuit pour fabriquer des vaccins pour le premier monde – les entreprises les plus riches du monde qui peuvent se permettre de les payer. Mais le tiers monde n’a pas ce genre de capital qui traîne ; il faut des dizaines de milliards (de bénéfices) pour générer des centaines de millions voire quelques milliards de doses de vaccins.

Alors, que doit faire le Sud Global ? N’ayez crainte : deux des plus grands mondialistes du monde, le fondateur de Microsoft Bill Gates et le milliardaire méga-gauchiste George Soros [– ce sont en réalité des capitalistes et eugénistes purs et durs – MIRASTNEWS], dont ce dernier finance les campagnes de révolutionnaires marxistes en Amérique se faisant passer pour des « procureurs » dont les politiques de « pas de punition » sont responsables de la hausse des taux de criminalité et de meurtres, viennent à la rescousse.

Qu’est-ce que Gates et Soros vont en retirer ? Contrôle – oh, et un approvisionnement prêt de cobayes qui « testeront » leurs concoctions. Mais surtout, c’est pour le contrôle (des ressources naturelles de ces régions, ce qui inclut la main-d’œuvre).

« Un groupe de fonds philanthropiques et d’investisseurs dirigé par le Soros Economic Development Fund (SEDF), avec le soutien de la Fondation Bill & Melinda Gates, annonce aujourd’hui le lancement de Global Access Health (GAH), une entreprise sociale qui cherchera à se développer en accédant à une technologie médicale de pointe abordable grâce à la recherche, au développement et à la fabrication décentralisés dans et pour les pays du Sud », indique un communiqué de presse de l’Open Societies Foundation de Soros.

« Le groupe a financé l’acquisition de Mologic Ltd, un leader mondial de l’innovation dans le développement de technologies à flux latéral et de diagnostic rapide, y compris des tests pouvant aider à lutter contre les maladies tropicales telles que la dengue, la bilharziose et la cécité des rivières, ainsi que pour COVID-19 », poursuit le libéré.

Le capital de départ initial de ce projet est de 41 millions de dollars dérisoires – dérisoire, car entre ces deux « messieurs », il y a environ 300 milliards de dollars de richesse.

« La pandémie de COVID-19 a douloureusement démontré les inégalités fondamentales de la santé publique mondiale, et en particulier l’importance cruciale de l’accès dans les pays à revenu faible et intermédiaire à des outils de diagnostic vitaux à bas prix et de haute qualité », Sean Hinton , a déclaré le directeur général de SEDF.

« Dans cette transaction unique, des fonds philanthropiques et des investisseurs collaborent avec une équipe de direction compétente et visionnaire d’une manière vraiment innovante pour remédier à au moins une partie de cet échec en permettant à une entreprise commerciale de pointe de concentrer toutes ses ressources sur la résolution de l’un des problèmes de santé publique les plus urgents au monde », a-t-il ajouté.

Encore une fois, rien n’est « gratuit », malgré ces actions « philanthropes » de Gates et Soros. Ils n’ont pas fait « gratuit » lorsqu’ils accumulaient leur fortune, et ils ne font pas « gratuitement » maintenant – tout a un prix, et encore une fois, dans ce cas, c’est le contrôle : forcer COVID sur un monde qui pourra sommairement être contrôlé par tout composé contenu dans ces vaccins. (Et demandez-vous pourquoi sont-ils poussés par littéralement tous les centres de pouvoir occidentaux comme « vitaux » pour « sauver le monde » alors que cette maladie fait si peu de morts dans le monde – elle a un taux de survie de 99,5%, selon les données.)

Et voici la partie expérimentale et pourquoi Gates et Soros dirigent cet «effort humanitaire» vers le tiers-monde pauvre et non vers l’Occident plus riche et plus éduqué.

« Les tests, ou diagnostics, sont vitaux pour les besoins quotidiens de santé publique, pour permettre aux médecins et aux professionnels de la santé de fournir aux patients un traitement approprié le plus tôt possible », a déclaré Roxana Bonnell, experte en santé publique à l’Open Society Foundations, selon la presse. Libération. «Comme nous l’avons vu pendant la pandémie de COVID-19, l’accès aux tests est absolument essentiel pour contenir la propagation des maladies contagieuses, un problème qui nous affecte tous en fin de compte.»

Tester, c’est aussi collecter des données personnelles. Les données personnelles sont alors commercialisées et exploitées. Encore une fois, rien n’est « gratuit ».

Ces gens sont diaboliques.

Les sources comprennent :

NOQReport.com

NaturalNews.com

JD Heyes

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News