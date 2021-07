MANIPULATION: le CDC arrête de compter les décès dus aux vaccins pour blâmer tous les cas de Covid sur les non vaccinés

Pour aider à conduire le faux récit selon lequel les «vaccins» protègent les gens contre le coronavirus de Wuhan [- de la maladie à Coronavirus Desease de 2019 = Coronavirus Desease 2019 (Covid-19)], les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont officiellement cessé de tester les personnes «vaccinées» pour cela.

Selon les rapports, le CDC a décidé de tester uniquement les personnes non vaccinées pour la grippe Fauci à partir de maintenant afin de faire apparaître que les seules personnes « attrapant des variantes » sont celles qui ont décidé de ne pas modifier de façon permanente leur génome avec des médicaments expérimentaux de la gouvernement.

Pour cette raison, même les médias mainstream se creusent la tête en essayant de comprendre comment la «science» pourra faire face à la menace de la soi-disant «variante Delta», qui se transforme maintenant en «variante Lambda».

« Le CDC a cessé de surveiller les cas de COVID-19 non graves chez les personnes vaccinées en mai », a admis Business Insider dans un récent rapport. « Il est difficile d’évaluer le risque de Delta sans savoir à quoi ressemblent les cas de percée légère – ou s’ils deviennent de plus en plus courants. »

C’est pourquoi le gouvernement prétend maintenant que les seules personnes qui tombent malades à cause des germes chinois sont les non vaccinés. En refusant de tester ou de surveiller quiconque a pris l’aiguille, les données suggéreront bien sûr que les vaccins «fonctionnent», ce qui est exactement le but.

On ne nous dit toujours pas comment le gouvernement teste même des « variantes » en premier lieu, vu que le virus chinois d’origine n’a jamais été isolé, ce qui signifie qu’il ne répond pas aux postulats de Koch.

« Les chercheurs ne savent toujours pas si Delta rend les cas révolutionnaires plus fréquents, ou à quoi ressemblent les symptômes typiques d’une infection révolutionnaire causée par Delta », insistent les médias, essayant de raconter une sorte de récit qui maintiendra la « pandémie » au premier plan de l’esprit des gens.

« En conséquence, les personnes vaccinées peuvent avoir du mal à évaluer les risques de reprendre des activités sociales normales ou à savoir à quoi s’attendre si elles développent un cas de percée rare. »

Le CDC est une société privée qui ne fait que mentir au monde sur tout

Les médias continuent également de nier le fait que les vaccins contre la grippe Fauci propagent davantage de maladies à travers le contenu de leurs flacons, qui est encore largement inconnu. Les personnes qui se font vacciner acceptent littéralement dans leur corps des produits chimiques mystérieux dont les effets à long terme sont actuellement inconnus.

Le gouvernement fait également sa part pour envelopper les injections de mystère en déplaçant discrètement les poteaux de but au milieu du match pour forcer le récit selon lequel la vaccination de masse « guérit » en quelque sorte la pandémie.

« En ne traçant que les cas nécessitant une hospitalisation ou causant la mort, nous pouvons manquer l’occasion d’apprendre comment les personnes atteintes d’une maladie « bénigne » sont affectées par les infections Delta ou d’autres variantes, telles que la durée de leurs symptômes et la façon dont l’infection peut perturber leur vie, », a déploré Robert Shmerling, professeur agrégé de médecine à la Harvard Medical School.

Selon Shmerling, il n’y aura aucun moyen de savoir vraiment à quel point les injections de virus chinois sont efficaces ou inefficaces pour tenir les variantes à distance si le CDC refuse de maintenir des ensembles de données précis sur tout le spectre des personnes vaccinées par rapport aux personnes non vaccinées.

Un initié du CDC aurait déclaré à Business Insider US que la raison pour laquelle l’agence fédérale, qui est en fait une société privée, cache la vérité a à voir avec des données sur les symptômes qui sont soi-disant « manquantes ».

Le CDC serait également toujours en train de bricoler avec son «programme d’infections émergentes» pour collecter des données d’au moins neuf États sur les cas dits «percés» de la maladie de Wuhan qui émergent chez les personnes qui ont reçu le vaccin.

« Il est possible que le suivi des cas graves nous donne suffisamment d’informations sur les variantes responsables de la plupart des infections révolutionnaires », a ajouté Shmerling.

Les dernières nouvelles sur la tromperie du virus chinois peuvent être trouvées sur Deception.news.

Les sources de cet article incluent :

Yahoo.com

NaturalNews.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Une femme du Minnesota perd ses deux jambes et ses deux mains après le deuxième injections COVID-19 de Pfizer

Jummai Nache est une missionnaire baptiste du Minnesota-Wisconsin et assistante médicale à Minneapolis, Minnesota.

Source de l’image.

Par Brian Shilhavy

Rédacteur en chef, Health Impact News

Jummai Nache et son mari, Philip Nache, sont nés au Nigeria et sont venus aux États-Unis pour s’installer à Minneapolis il y a quelques années, travaillant avec les Southern Baptists pour implanter des églises parmi les communautés africaines vivant à Minneapolis.

Ils auraient été contraints de quitter le Nigéria à cause du « groupe terroriste Boko Haram » et se sont finalement retrouvés à Minneapolis en tant que missionnaires avec les Southern Baptists.

Tragiquement, il semble que les Naches aient adopté bon nombre des valeurs des chrétiens américains ici aux États-Unis, notamment la participation et la confiance au système médical corrompu.

Jummaci travaillait comme assistante médicale dans une clinique de Minneapolis et a été chargé de prendre les «vaccins» COVID-19.

Elle s’est conformée et immédiatement après avoir reçu la deuxième injection, selon son mari, « elle a commencé à ressentir des douleurs thoraciques au travail ».

Les choses se sont dégradées rapidement après cela, car les symptômes trop familiers de caillots sanguins, un effet secondaire connu des injections COVID-19 de Pfizer, ont été trouvés dans son cœur, et aujourd’hui, elle a été amputée des deux jambes et devra également se faire amputer les deux mains.

Son cas est soi-disant «rare», car son mari rapporte qu’après que le CDC et «70-80» des médecins ont enquêté sur son cas et lui ont fait rapport :

le CDC nous a envoyé une lettre de leurs conclusions indiquant que Jummai était infecté par MIS-A et Covid-19, mais ils ne peuvent pas conclure si le vaccin Covid-19 a contribué pour le moment.

Toute son histoire est publiée sur leur compte GoFundMe, écrite par son mari, où ils essaient de collecter des fonds pour leurs dépenses médicales.

Ayant couvert des centaines de morts et de blessures invalidantes à la suite de ces injections COVID-19 maintenant, je dois admettre que celui-ci m’a vraiment touché émotionnellement, surtout en voyant sa photo.

Cela m’a immédiatement rappelé le verset de la Bible d’Osée 4:6 qui dit : « Mon peuple est détruit par manque de connaissance.

Je me suis également souvenu de ce que le Dr Sherri Tenpenny a dit en mai 2020 l’année dernière, plus de 6 mois avant que les «vaccins» COVID-19 ne soient même autorisés dans une interview avec Brian Rose, où elle a convenu avec le Dr Judy Mikovits que jusqu’à 50 des millions de personnes aux États-Unis pourraient mourir de ces « vaccins », mais que certaines personnes survivront et souhaiteraient ne pas l’avoir fait.

« Il y a des choses pires que la mort. » (Source.)

Je ne dis pas que c’est le cas pour Jummai Nache, car il semble qu’elle soit entourée d’une communauté très forte qui l’aidera à traverser cela, mais quand les gens vont-ils se réveiller et se rendre compte que le système médical et les agences politiques médicales qui sont censés les «réglementer» ne recherchent pas notre meilleur intérêt, mais seulement le leur, et que leur faire confiance en tant que supposé «croyant» est en réalité de l’idolâtrie?

Quelques extraits de la page GoFundMe de son mari :

C’est l’histoire de ma femme Jummai. C’est une assistante médicale qui a travaillé dans l’une des cliniques de Minneapolis MN, où elle a été chargée de prendre le vaccin Covid-19. Après avoir reçu son deuxième vaccin Covid-19 Pfizer le 1er février 2021, elle a commencé à ressentir des douleurs thoraciques au travail. Trois jours après les douleurs thoraciques, je l’ai emmenée aux soins d’urgence le 6 février 2021. Après le bilan de santé, l’électrocardiogramme et d’autres tests, le médecin a dit qu’il n’y avait rien de mal à sa poitrine et chaque test a montré qu’elle allait bien. Elle a fait un test Covid-19 et le lendemain a été confirmée positive. Jummai et moi avons été choqués lorsque nous avons reçu le résultat qu’elle était positive à la Covid-19 car elle n’avait manifesté aucun symptôme avant de prendre l’injection. Mais nous avons accepté plus tard que le virus et le vaccin avaient peut-être contribué ensemble à la réaction indésirable sur son corps sur la base du rapport du médecin spécialiste des maladies infectieuses selon lequel Jummai était asymptomatique. Jummai a donc suivi les directives du CDC, mais quelques jours plus tard, elle s’est retrouvée à l’urgence de Fairview, puis a été transférée au centre médical de l’U de M. Le lendemain, 14/02/21, le médecin m’a appelé et m’a dit que son cœur se détériorait, que son taux d’oxygène et sa tension artérielle étaient bas et qu’elle devait être placée sous ventilateur. J’ai donné l’approbation pour qu’ils procèdent avec le ventilateur au besoin. Le Dr Infectious Disease a examiné les résultats des tests, l’état de Jummai, la chronologie du vaccin administré et le début de Covid 19, réalisant que le vaccin pourrait avoir causé la réaction indésirable. Mais le Dr conclut toujours qu’il ne s’agit que d’une théorie qui ne peut pas être vérifiée car ils ne disposent pas d’équipement de test pour affirmer clairement que le vaccin a causé la dévastation de Jummai. Quelle qu’en soit la cause, ma femme souffre d’une douleur atroce insupportable et de dommages catastrophiques permanents. Les conséquences de l’événement indésirable sont les suivantes : 1. Caillot de sang artériel ; 2. Détresse respiratoire—ventilateur ; 3. Cardiomyopathie ; 4. Anémie ; 5. Dommages aux doigts des deux mains et aux orteils des deux pieds; 6 Ischémie; 7. MIS-Syndrome Inflammatoire Multiple. En raison des complications ci-dessus, le Dr Infectious Disease a décidé de transmettre le cas au CDC. Selon le Dr, après avoir fait des allers-retours avec le CDC, ils ont décidé de se réunir pour délibérer avec de nombreux experts à travers le pays, au cours desquels environ 70 à 80 médecins se sont réunis lors d’un appel virtuel pour discuter du cas de Jummai. Environ 8 semaines après la réunion, le CDC nous a envoyé une lettre de leurs conclusions indiquant que Jummai était infecté par MIS-A et covid-19, mais ils ne peuvent pas conclure si le vaccin Covid-19 a contribué pour le moment. Étant donné que l’échantillon de sang de Jummai qui a été prélevé au début de ce cauchemar est conservé dans le laboratoire, nous prions pour que Dieu fournisse un groupe distinct d’experts qui pourraient étudier le cas tout à fait unique de Jummai pour tirer d’autres conclusions. Comme le CDC l’a rapporté, le cas de Jummai est très unique. Étant donné que ma demande d’être à cette réunion n’a pas été acceptée, j’ai soumis les questions suivantes pour la réponse des experts du CDC : 1. Lorsque ses symptômes ont commencé, j’étais avec elle, mangeant et dormant ensemble, mais mon test était négatif et je n’avais aucun symptôme. Pourquoi je ne suis pas positif ? 2. Si elle a reçu le vaccin avant le virus ou les a reçus en même temps, l’affrontement de la Covid-19 et du vaccin a-t-il provoqué de tels effets indésirables ? Pourquoi le CDC ou Pfizer ne nous l’ont-ils pas informé ? Ou pourquoi ne demanderaient-ils pas à tout le monde de se faire d’abord tester pour la Covid-19, avant de se faire vacciner ? 3. Si le vaccin est destiné à vaincre le virus, soit en le détruisant, soit en affaiblissant son effet, pourquoi les dommages graves subis ? Si le vaccin n’a pas fonctionné pour vaincre le virus, quel rôle le vaccin jouait-il dans le corps de Jummai ? À une occasion, le médecin m’a appelé et m’a dit que Jummai pouvait mourir à tout moment, mais Dieu a préservé la vie de ma femme d’une manière miraculeuse en réponse à toutes les prières de l’église.

Lisez l’article complet sur GoFundMe.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News

SUPER-ÉPANDEURS: 6 démocrates du Texas State House entièrement vaccinés sont testés positifs pour le coronavirus après avoir fui l’État en jet privé

Six démocrates entièrement vaccinés à la Chambre des représentants de l’État du Texas ont été testés positifs pour le coronavirus de Wuhan [- de la Maladie à Coronavirus de 2019 = Coronavirus Desease 2019 (COVID-19)] après avoir fui leur État d’origine pour Washington, D.C.

Les responsables du caucus ont déclaré qu’un membre entièrement vacciné de la délégation avait été testé positif à la COVID-19 vendredi soir et ont immédiatement informé le reste du caucus.

Les samedi et dimanche 17 et 18 juillet, quatre autres représentants de l’État démocrate entièrement vaccinés ont été testés positifs pour le coronavirus. Le sixième membre a été testé positif lundi après avoir reçu des résultats de test négatifs tout le week-end. Cara Santucci, porte-parole du Texas House Democratic Caucus, a déclaré que le sixième membre était en isolement.

Santucci a déclaré la semaine dernière que la délégation fournirait des tests COVID-19 rapides quotidiens aux représentants de l’État et à leurs employés à Washington, D.C. Mais dans une déclaration faite après le sixième cas positif, elle a déclaré que la délégation ne publierait plus de nombre quotidien de cas de COVID-19.

« Nous nous concentrons sur nos tests quotidiens, en suivant et en allant au-delà des directives [Centers for Disease Control and Prevention], la distanciation sociale et le port de masques autant que possible », a-t-elle déclaré. « Nous n’allons tout simplement pas publier les décomptes quotidiens. »

Les démocrates du Texas devraient subir d’autres tests de coronavirus tout au long de la semaine. Mais parce que le caucus ne sera plus transparent concernant les cas de coronavirus de ses membres entièrement vaccinés, il n’y a aucun moyen de dire combien de représentants d’État entièrement vaccinés deviennent des cas révolutionnaires.

Le représentant Trey Martinez Fischer de San Antonio est l’un des six représentants de l’État entièrement vaccinés qui ont été testés positifs pour COVID-19. Il a été testé négatif au test vendredi et samedi. Mais un troisième test de coronavirus dimanche a renvoyé un résultat de test positif.

« Mon test est revenu positif et j’étais vraiment juste, vous savez, un peu choqué, parce que je me sentais si bien », a déclaré Martinez-Fischer. Il a déclaré que son diagnostic servait de signal d’alarme pour remettre en question tout ce qu’il savait sur COVID-19 et revenir à l’essentiel pour aider à arrêter sa propagation.

La représentante Celia Israel d’Austin a également annoncé qu’elle faisait partie des membres testés positifs. Elle a d’abord été testée négative vendredi, mais samedi matin, elle a obtenu un résultat de test positif. Israël a affirmé que, bien qu’elle soit complètement vaccinée, ses vaccins n’empêchent pas 100 pour cent de toutes les infections.

« Je suis actuellement en quarantaine jusqu’à ce que mon test soit négatif », a déclaré Israël. Elle a ajouté que, bien que le vaccin ne fournisse pas toute la protection qu’il prétend, elle exhorte les non vaccinés à se faire vacciner « dès que possible pour aider à arrêter la propagation ». (Connexe: une femme texane atteinte d’un coronavirus grave décède à l’hôpital après avoir attrapé le feu.)

Martinez-Fischer et Israël sont les seuls membres COVID-19 du caucus à révéler leur identité. Les quatre autres législateurs sont encore inconnus.

Le vice-président Kamala Harris a rencontré plusieurs membres de la délégation texane qui ont récemment contracté le virus. Selon l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, elle a jusqu’à présent été testée négative pour COVID-19.

Les démocrates de la Chambre du Texas à Washington pour empêcher le vote sur le projet de loi sur l’intégrité des élections

Martinez Fischer et Israël font partie d’un groupe de près de 60 démocrates qui ont fui en masse le Texas pour tenter d’empêcher la Chambre des représentants du Texas de voter sur des projets de loi de réforme électorale qui protégeront les élections de l’État contre d’éventuelles fraudes. Les républicains, dirigés par le gouverneur Greg Abbott, tentent de faire adopter une série de projets de loi qui ajouteraient des garanties aux élections de l’État.

Les projets de loi ajouteraient des exigences d’identification pour les bulletins de vote postal, fermeraient certaines options de vote anticipé vulnérables pour prévenir la fraude, créeraient des sanctions pénales en cas de violation des règlements électoraux et donneraient le pouvoir aux observateurs partisans des scrutins. Les démocrates du Texas ont fait valoir sans preuve que ces projets de loi priveraient du droit de vote la population non blanche de l’État.

À l’Assemblée législative du Texas, les deux tiers de tous les membres élus constituent un quorum dans chaque chambre. Il s’agit du nombre minimum de membres requis pour que la Chambre des représentants ou le Sénat mènent des affaires officielles, telles que débattre et voter sur un projet de loi. Pour la Chambre, cela signifie que 100 membres de la Chambre de 150 sièges représentent un quorum.

Il y a 67 démocrates à la Chambre, et au moins 51 sont connus pour avoir fui l’État, juste assez pour empêcher l’organe de se réunir pour voter sur les projets de loi de réforme électorale.

Après avoir atterri à Washington, D.C., les législateurs démocrates ont clairement indiqué qu’ils étaient là pour demander au gouvernement fédéral de protéger ce qu’ils considèrent comme les droits de vote de leurs électeurs. Ils ont clairement indiqué qu’ils y resteraient jusqu’au 6 août, date à laquelle la session extraordinaire appelée à voter sur les projets de loi sur la réforme électorale devrait expirer.

Le départ des représentants de l’État empêche également 10 autres éléments prioritaires d’Abbott prévus pour la session extraordinaire, notamment des projets de loi visant à protéger les droits de l’enfant à naître, à interdire la théorie critique de la race dans les écoles et à protéger les étudiants-athlètes de la concurrence avec les transgenres.

Abbott s’est engagé à arrêter les législateurs démocrates à leur retour et convoquera autant de sessions extraordinaires qu’il le faudra pour adopter les projets de loi sur la réforme électorale.

« Dès qu’ils reviendront dans l’État du Texas, ils seront arrêtés, ils seront enfermés à l’intérieur du Capitole du Texas jusqu’à ce qu’ils fassent leur travail », a déclaré Abbott dans une interview.

Apprenez-en plus sur les cas révolutionnaires de COVID-19 sur Pandemic.news.

Les sources comprennent :

SpectrumLocalNews.com

NBCNews.com

KVUE.com

FoxNews.com

TexasTribune.org

Arsenio Toledo

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

La FDA veut interdire un autre supplément naturel à succès dans le traitement des symptômes de COVID-19

Pourquoi la FDA attaque les suppléments de NAC

Par Alliance for Natural Health

Extraits :

La N-acétyl-L-cystéine (NAC) est sur le marché en tant que supplément depuis des décennies. Pourquoi la FDA l’attaque-t-elle maintenant ?

Il y a quelques semaines, nous vous avons parlé des récentes actions de la FDA menaçant les suppléments de NAC, des produits que la FDA autorise sur le marché depuis des décennies.

La question est, pourquoi maintenant, après toutes ces années, la FDA fait-elle cela ?

En creusant un peu plus, il semble évident que la FDA libère le marché des suppléments NAC abordables dans le but d’éliminer la concurrence pour les médicaments NAC qui pourraient arriver sur le marché dans les prochaines années.

Si nos soupçons sont corrects, ce serait un autre exemple scandaleux de la FDA faisant le sale boulot de Big Pharma.

Pour récapituler brièvement comment nous en sommes arrivés là : dans une série de lettres d’avertissement envoyées l’année dernière, la FDA a ciblé un certain nombre de sociétés de suppléments commercialisant des remèdes « non approuvés » contre la gueule de bois, que l’agence considère absurdement comme une « maladie ».

Certains de ces produits contiennent du NAC. Dans les lettres à ces sociétés, la FDA déclare que le NAC ne répond pas à la définition légale d’un supplément car il a été approuvé en tant que médicament en 1963 ; selon la loi fédérale, toute substance approuvée en tant que médicament avant d’être vendue en tant que supplément ne peut pas être vendue en tant que supplément. Tout cela signifie que le statut de NAC en tant que supplément est actuellement contesté.

Alors, pourquoi la FDA menace-t-elle le NAC maintenant, pendant une pandémie alors qu’un nouveau commissaire de la FDA n’a même pas été nommé ? Pour commencer, une société pharmaceutique enquête sur le NAC comme traitement pour une maladie génétique rare qui endommage la gaine de myéline, qui isole les cellules nerveuses du cerveau. L’essai de phase 1 s’est achevé en mars 2020.

Mais ce n’est que le début. Une recherche dans la base de données des essais cliniques du gouvernement montre un intérêt considérable de l’industrie pharmaceutique pour la NAC. Il existe 17 essais portant sur la NAC, sous forme de médicament et de supplément, dans le traitement de la COVID.

De plus, il existe plus de 50 essais portant sur la NAC pour diverses autres affections, notamment : les troubles du spectre autistique, les troubles obsessionnels compulsifs, les troubles liés à l’abus d’alcool, la rhinosinusite, la bronchiolite, l’arythmie cardiaque, etc.

Notez que les médicaments NAC sont actuellement disponibles sous forme générique car ils ne sont pas brevetés, mais une entreprise pourrait commercialiser un nouveau médicament de marque NAC s’il s’avérait efficace pour une indication supplémentaire.

Compte tenu de ces faits, il semble raisonnable de supposer que la FDA prépare le terrain pour la mise sur le marché d’un nouveau médicament NAC en supprimant la concurrence de suppléments NAC beaucoup moins chers.

Nous l’avons appelé lorsque la FDA a pris une décision similaire il y a quelques années lorsqu’ils se sont attaqués à des suppléments pour la santé du cerveau, essayant de libérer le marché d’un nouveau médicament contre la maladie d’Alzheimer, aboutissant à l’approbation récente d’un traitement contre la maladie d’Alzheimer que de nombreux experts jugent inefficace.

Les suppléments de CBD pourraient subir un sort similaire si le Congrès ne force pas la main de la FDA en légalisant le CBD dans les compléments alimentaires.

Il est extrêmement important de maintenir l’accès à des suppléments de NAC abordables.

Dans une récente interview avec la Life Extension Foundation, le Dr Daniel Amen a noté que la NAC « a montré des résultats prometteurs chez les personnes atteintes de trouble bipolaire, de schizophrénie, de TOC et de dépendances.

Il peut également diminuer l’inflammation et peut aider à retarder l’atrophie cérébrale dans la maladie d’Alzheimer. La NAC protège le corps des toxines, renforce sélectivement le système immunitaire et aide à éliminer les radicaux libres, qui contribuent aux maladies neurogénératives et au vieillissement. En Europe, le NAC est un médicament d’ordonnance utilisé pour réduire la congestion.

La NAC est également un précurseur du glutathion, l’un des antioxydants les plus importants de l’organisme. Le glutathion joue un rôle crucial dans le métabolisme des nutriments et la régulation de nombreux événements cellulaires (tels que l’expression des gènes, la synthèse des protéines, la prolifération cellulaire, etc.) ; La carence en glutathion contribue au stress oxydatif, qui est impliqué dans le développement de nombreuses maladies : Alzheimer, Parkinson, maladie du foie, VIH, crise cardiaque, cancer, accident vasculaire cérébral et diabète.

Notez que l’acétaminophène épuise le glutathion, donc ceux qui le prennent régulièrement devraient envisager, en consultation avec un médecin intégrateur, une supplémentation en NAC pour reconstituer les niveaux de glutathion. En fait, la NAC est couramment utilisée dans les hôpitaux pour contrer la toxicité de l’acétaminophène.

Le NAC est bien trop important pour être menacé par la FDA, surtout dans des circonstances aussi douteuses.

Lisez l’article complet sur Alliance for Natural Health.

Horloge à retardement pour les suppléments

Par Alliance for Natural Health

Extraits :

La FDA pourrait se préparer à lancer une politique anti-supplément dès l’année prochaine qui pourrait éliminer des dizaines de milliers de produits du marché, en pleine pandémie. Alerte à l’action !

Récemment, la FDA a annoncé que, d’ici la fin juin 2022, elle prévoyait de publier des ébauches ou des versions finales d’un certain nombre de politiques, et parmi elles se trouve la directive sur les « nouvel ingrédient diététique » (NDI) pur anglais). Il n’est pas exagéré de dire qu’il s’agit de la menace la plus dangereuse pour les suppléments que nous ayons vue depuis des décennies.

Nous devons continuer à nous opposer avec véhémence aux directives telles qu’elles sont actuellement rédigées et exiger que des modifications substantielles soient apportées avant la publication de la version finale. C’est particulièrement dangereux étant donné que nous sommes dans une situation de pandémie en constante évolution, les scientifiques mettant en garde contre les variantes virales qui échappent à l’immunité induite par le vaccin.

Voici un bref historique. En vertu du Dietary Health and Supplement Education Act (DSHEA), tout complément alimentaire introduit sur le marché aux États-Unis après 1994 est considéré comme « nouveau » (un NDI) et le fabricant doit en informer la FDA au moins soixante-quinze jours avant la commercialisation du produit. En mettant en œuvre cette politique, cependant, la FDA a transformé une simple procédure de notification en un processus de pré-approbation de facto semblable à celui qui est exigé des médicaments pharmaceutiques.

La politique de la FDA n’est rien de moins qu’une large bande massive visant à paralyser l’industrie des suppléments. Comment savons-nous cela? Une analyse économique a estimé que les orientations entraîneraient :

des dizaines de milliers de produits disparaissent des rayons des magasins ;

un coût à l’échelle de l’industrie compris entre 2 et 165 milliards de dollars en études de sécurité des produits animaux et humains pour se conformer aux protocoles de notification NDI de la FDA ; et

la perte de 55 270 à 104 475 emplois dans l’industrie des suppléments.

Comment les directives de la FDA font-elles cela ? Premièrement, les directives imposent des exigences de sécurité aux nouveaux suppléments qui ne sont même pas attendues des médicaments ! Les directives de la FDA décrivent comment déterminer le type d’études de sécurité à soumettre avec une notification NDI. L’agence déclare que des études de sécurité supplémentaires peuvent être nécessaires si la population cible des suppléments change.

Par exemple, si des antécédents d’utilisation sûre ont été établis avec des adultes, mais qu’une substance sera utilisée dans un complément alimentaire commercialisé pour les jeunes enfants, la FDA exigera une autre notification NDI. Même les médicaments ne sont pas soumis à cette norme : la FDA déclare que « la plupart des médicaments prescrits aux enfants n’ont pas été testés sur des enfants ».

Les études d’innocuité pour les suppléments peuvent sembler raisonnables, mais n’oubliez pas : exiger ces études fait partie du processus d’approbation de la FDA pour les médicaments. Les médicaments peuvent se les payer parce qu’ils sont brevetables.

Les suppléments sont naturels et ne sont pas fortement brevetables, donc s’ils sont également tenus de mener des études de pré-commercialisation, ils n’ont pas la même capacité à récupérer ces coûts.

Cela forcera les entreprises à fermer leurs portes ou rendra les suppléments si chers qu’ils ne seront plus sur le marché. Les suppléments ont également un record de sécurité constant.

La FDA élargit également le groupe de substances qui doivent soumettre de nouvelles notifications de supplément en adoptant une définition vague de ce que cela signifie pour un supplément d’être « chimiquement modifié ».

Si un ingrédient post-DSHEA a été présent dans l’approvisionnement alimentaire et n’a pas été modifié chimiquement, il est exempté de soumettre une notification NDI.

Le problème est que la définition de « modifié chimiquement » de la FDA est si large que seules les méthodes de fabrication les plus élémentaires ne « modifieraient chimiquement » un ingrédient.

Ce langage étouffera les innovations dans la fabrication et ignorera le fait que des moyens nouveaux et plus efficaces de produire des suppléments sont apparus au cours des vingt-deux dernières années depuis le décès de la DSHEA.

Il y a encore plus de problèmes avec les conseils que les lecteurs intéressés peuvent référencer dans notre couverture précédente de ce sujet.

Si la FDA s’en tient à son calendrier de juin 2022, la publication des directives finales pourrait sérieusement entraver notre capacité à rester en bonne santé, naturellement, pendant cette pandémie.

Et l’utilisation de suppléments pour renforcer notre système immunitaire contre la COVID est d’autant plus importante que les scientifiques en apprennent davantage sur la capacité de plusieurs variantes de COVID à s’adapter et à « échapper » à l’immunité conférée par les vaccins actuels et même l’infection naturelle. Comme indiqué dans Science, « De telles » évasions immunitaires « pourraient signifier que davantage de personnes qui ont eu la COVID-19 restent sensibles à la réinfection, et que les vaccins éprouvés peuvent, à un moment donné, nécessiter une mise à jour. »

À la lumière de ces préoccupations, nos amis d’ANH International ont sagement conseillé de ne pas compter exclusivement sur les vaccins ; nous avons besoin d’un large éventail d’outils pour nous protéger, y compris l’accès à des suppléments de qualité. Nous ne pouvons pas utiliser ces stratégies si la FDA s’assure qu’elles sont hors de portée.

Nous devons lutter contre cette indifférence bureaucratique à notre santé et à notre bien-être.

Lisez l’article complet sur Alliance for Natural Health.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News

Dr Peter McCullough, avertissement urgent concernant les injections toxiques, « une situation angoissante » par Stew Peters

Archives du Dr Peter McCullough : https://earthnewspaper.com/?s=Dr.+Peter+McCullough

Stew Peters : http://StewPeters.tv

Archives de Stew Peters : https://earthnewspaper.com/?s=Stew+Peters

Bioterrorisme mondial : le Dr Reiner Fuellmich s’entretient avec le Dr Peter McCullough (48:13)

https://www.bitchute.com/video/cNa5JkmV27rj

Peter A. Mccullough, MD, MPH, FACP, FACC, FCCP, FAHA, FNKF, FNLA, FCRSA

https://www.heartplace.com/dr-peter-a-mccullough

John Leake interviewe le Dr Peter McCullough (1:45:28)

https://www.bitchute.com/video/7a1sxk9TyrtZ

Toute la pandémie était-elle à propos du vaccin?

par le Dr Joseph Mercola

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/06/07/vaccines-depopulation.aspx

L’injection d’ARNm est une arme biologique horrible par le Dr Peter McCullough (4:31)

https://www.bitchute.com/video/b4Pcxl0YReBB

Regardez l’interview complète :

Massive: un médecin de renommée mondiale fait sauter le couvercle du vaccin Covid (16:50)

https://rumble.com/vhp8e1-massive-world-renowned-doctor-blows-lid-off-of-covid-vaccine.html

Coercition vaccinale – Le professeur Risch et le Dr McCullough s’expriment (6:12)

https://www.bitchute.com/video/VCw8NNBIowPD

Un vaccin COVID tuant un grand nombre, avertit le Dr Peter McCullough (32:05)

https://www.bitchute.com/video/SUFJEzaRCdNw

Tucker : Agenda mondialiste appelé par le Dr Peter McCullough (6:40)

https://www.bitchute.com/video/RRexTYWklgUA

Le Dr Peter McCullough dit à « Tucker Carlson aujourd’hui » que le monde a « déraillé » avec le traitement de la COVID-19

« Je peux vous dire que je ne recommande pas aux femmes enceintes de se faire vacciner », déclare le Dr McCullough

par Michael Quinlan

https://www.foxnews.com/politics/dr-peter-mccullough-tells-tucker-carlson-today-the-world-has-gone-off-the-rails-with-treating-covid-19

Tucker Carlson interviewe le Dr Peter McCullough : où est la conversation sur les traitements COVID ?

Par l’équipe de Children’s Health Defense https://childrenshealthdefense.org/defender/tucker-carlson-interviews-dr-peter-mccullough-covid-treatments

Dr. David Martin Just Ended Covid, Fauci, DOJ And Politicians by Stew Peters Show (52:19)

https://www.bitchute.com/video/WCV5ZkFF8k4e

Il n’y a pas de variante… Pas de roman… Pas de pandémie. Dr David Martin Avec le Dr Reiner Fuellmich (1:22:47)

https://www.bitchute.com/video/Ik7FKf9nmWYX

Le dossier Fauci/COVID-19

Ce document est préparé pour l’humanité

Par le Dr David E. Martin

Ce que les injections de COVID font à votre sang ! Le docteur publie d’horribles découvertes ! par Stew Peters Show (11:51)

https://www.bitchute.com/video/D00gE4e64BJ4

Dr Jane Ruby : https://DrJaneRuby.com

Le Dr Bryan Ardis expose Fauci ! Meurtre prémédité avec plusieurs cocktails pour « traitement » (34:02)

https://www.bitchute.com/video/7rq6KiJNno3r

Le salon Dr Ardis : https://www.thedrardisshow.com

Des scientifiques espagnols ont examiné le « vaccin » de Pfizer et ont découvert que c’était du poison par Stew Peters Show (15:37)

https://www.bitchute.com/video/d6zpqZkPMSLw

Le Dr Sherri Tenpenny dit toute la vérité avec des faits explosifs crachés sur Stew Peters Show (27:04)

https://www.bitchute.com/video/JZMpG31NRljC

Dr Sherri Tenpenny : https://www.drtenpenny.com

La mort de John McAfee n’est pas un « suicide », des preuves suggèrent un meurtre prémédité et des injections ! par Stew Peters Show (13:00)

https://www.bitchute.com/video/ucNuwlxpPKN8

DeAnna Lorraine : https://DeAnnaLorraine.com

Le Dr Carrie Madej dit toute la vérité sur le vaccin, « Il n’y a pas de bouton d’arrêt » par Stew Peters (22:17)

https://www.bitchute.com/video/nlaU9zmoDc48

Des fuites de documents de compagnies aériennes révèlent des détails horribles sur les pilotes «vaccinés» par Stew Peters Show (16:39)

https://www.bitchute.com/video/DJ5E0GbMvRwm

Stew Peters interviewe le Dr Jane Ruby, nombres VAERS limités, militaire bientôt requis pour se faire piquer (10:58)

https://www.bitchute.com/video/1VTpruO6YOYi

Stew Peters interviewe le Dr Jane Ruby, la magnétofection ajoutée aux injections pour forcer l’ARNm à travers le corps (11:40)

https://www.bitchute.com/video/EvmXRS5tYC1Q

Le pionnier de la technologie de l’ARNm, Luigi Warren, déclare que les personnes injectées peuvent éliminer la protéine de pointe (1:20)

https://www.bitchute.com/video/i9yRAaQZHNg6

Merci d’avoir aidé à promouvoir et à soutenir EarthNewspaper.com, BitChute.com/EarthNewspaper et Gab.com/EarthNewspaper en vous abonnant et en vous connectant à eux, et en diffusant les nouvelles informatives, les vidéos et les articles qui sont publiés. Pour obtenir notre douzaine ou plus de publications quotidiennes pour votre site Web, utilisez notre flux RSS https://earthnewspaper.com/index.php/feed

LES VICTIMES DE VACCIN PARLENT ET C’EST UNE IMMENSE MENACE POUR L’AGENDA COVID-GÉNOCIDE DU NOM…

Un sénateur affirme que 84 % des personnes atteintes de Covid ont été vaccinées

The American Journal avec Harrison Smith (Full Show) – Sans publicité – 7-22-21

—

Ils poussent le « vaccin » à ARNm pour une autre raison. Effets secondaires mortels d’un « vaccin » contre un virus au taux de survie extrêmement élevé

Partagez sur toutes les plateformes contrôlées par les mondialistes. Ne les gardez pas sur des plateformes sûres car la plupart des gens sur ces plateformes sont déjà éveillés aux mensonges de l’agenda du Nouvel Ordre Mondial ! Si vous ne partagez pas cela sur d’autres plateformes, cela devient une chambre d’écho.