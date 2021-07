Comment l’espion britannique en disgrâce Christopher Steele dirige maintenant secrètement un projet de restrictions strictes sur la COVID-19

Christopher Steele, l’ancien espion du MI6, est impliqué dans l’organisation « parente » appelée Independent SAGE – un collectif qui critique régulièrement le gouvernement britannique pour ne pas avoir introduit de mesures plus strictes pour atteindre « Zero Covid ».

Le 17 juillet, le Daily Telegraph a attiré l’attention du public sur le fait qu’Independent SAGE, le collectif scientifique très controversé préconisant des restrictions excessivement sévères sur les coronavirus, était la création de The Citizens, une organisation de campagne obscure dirigée par la journaliste du Guardian Carole Cadwalladr.

En réponse, Cadwalladr s’est adressé à Twitter pour dénigrer le « scoop », notant que le lien entre les deux groupes avait été reconnu sur le site Web d’Independent SAGE pendant 17 mois – ce qui est vrai, bien que le collectif scientifique semble très désireux de le minimiser, se référant simplement à The Citizens comme à «une petite équipe de soutien» aidant lors d’événements publics et d’activités médiatiques.

Félicitations à @Telegraph pour avoir « révéler » les informations qui se trouvent sur le site Web @IndependentSAGE depuis le jour 17 il y a des mois. Offrez-vous un Pulitzer pic.twitter.com/G8fQMwKnnx

– Carole Cadwalladr (@carolecadwalla) 17 juillet 2021

Ceci est totalement en contradiction avec la biographie Twitter récemment mise à jour de Cadwalladr, qui la désigne comme « cofondatrice » de The Citizens, le « parent » de Independent SAGE, et le propre compte Twitter de The Citizens, qui se définit comme le « fondateur et producteur » de SAGE indépendant.

Les raisons de cette divergence chasmique ne sont pas certaines, bien que la bizarrerie la plus flagrante au cœur de The Citizens – non reconnue par The Telegraph, et jamais rapportée auparavant par les médias grand public – est sans aucun doute cet ancien espion du MI6 Christopher Steele, auteur du le dossier Trump-Russie totalement discrédité, est apparemment impliqué dans l’entreprise d’une manière ou d’une autre.

Dans un communiqué, Firstlight Group, qui fournit « un soutien et des conseils en matière de relations avec les médias à Independent Sage », a affirmé que The Citizens « s’est appuyé sur une collection large et diversifiée de conseillers non rémunérés avant son lancement », dont Steele n’était juste qu’un.

« Il n’a jamais joué de rôle actif ou autre dans l’organisation ou le SAGE indépendant », a ajouté le cabinet de relations publiques, bien que dans un e-mail de suivi, Firstlight ait déclaré que Steele faisait partie d’un « réseau de conseillers bénévoles auxquels nous pouvons faire appel au besoin », suggérant qu’il pourrait être recruté pour soutenir The Citizens, et par extension Independent SAGE, à tout moment dans le futur. Les demandes de clarté sur ce qu’il a fait précisément pour le pré-lancement de The Citizens ont tout simplement été ignorées.

Ce qui est néanmoins clair, c’est que Cadwalladr a longtemps été un fervent défenseur de Steele, et s’est souvent retrouvé dans des quartiers extrêmement proches avec le prétendu ancien fantôme, comme en témoignent plusieurs photos de la paire ensemble et des captures d’écran de conversations Zoom entre elles.

Je ne vais pas lier à la pièce parce que. Mais voici une photo du nouveau film Kingsman, avec Christopher Steele & Mr Darcy pic.twitter.com/mw7yZMDvkJ

– Carole Cadwalladr (@carolecadwalla) 7 janvier 2020

Le directeur d’Orbis, Christopher Steele, a animé une table ronde fascinante à la suite d’une projection spéciale de #TheGreatHack animée par @liviafirth et @firthcom. Merci à @carolecadwalla, @edwardlucas et Mike Lerner @roastbeeftv pour votre participation. pic.twitter.com/ZQ49ZzG1rU

– Orbis Business Intelligence (@OrbisBIOfficial) 7 janvier 2020

Eh bien, vous pouvez voir pourquoi il a fait un si bon espion. Personne n’a eu ça même *après* que j’ai posté une photo. La réponse est Christopher Steele – ex-MI6 & auteur du Steele Dossier. Nous parlons de loi : comment les lois britanniques sur la diffamation et la protection des données sont utilisées contre les enquêteurs https://t.co/ucLJIiif3I

– Carole Cadwalladr (@carolecadwalla) 10 décembre 2020

Cette relation a duré bien que l’enquête du conseiller spécial de Robert Mueller n’ait pas validé, voire réfuté carrément, la plupart des allégations incendiaires faites dans le dossier de Steele alléguant une coopération entre la campagne présidentielle de Donald Trump et le gouvernement russe en 2016.

Christopher Steele, ancien chef du bureau du MI6 Russie et auteur du soi-disant «dossier Steele», a fait très peu de déclarations publiques. S’il parle – comme il le fait ci-dessous – nous devrions vraiment écouter. Manque d’action contre l’ingérence électorale = « effrayant » https://t.co/JN1mjuwklk

– Carole Cadwalladr (@carolecadwalla) 5 janvier 2020

La biographie de Steele sur le site Web de The Citizens attire même spécifiquement l’attention sur son rôle dans la production du dossier – sans surprise, aucune mention n’est faite de documents déclassifiés du FBI révélant que, dès janvier 2017, il était tout à fait clair que le dossier était un bunkum non fondé et invérifiable, alimenté par une seule source d’argent douteuse.

Cadwalladr était également un partisan enthousiaste de Mueller, au point de lancer un podcast – Dial M for Mueller – appelant à une enquête similaire sur le référendum sur le Brexit de juin 2016 au Royaume-Uni. Malgré beaucoup de fanfare initiale, il n’a produit que trois épisodes avant de se terminer brusquement, ce qui peut s’expliquer par le fait que le véritable rapport Mueller est un rien embarrassant.

L’implication de Steele dans The Citizens peut expliquer les tentatives claires de Independent SAGE de se distancer quelque peu de ses prétendus « parent » et « producteur ». Cependant, le rôle central bien que subreptice joué par The Citizens dans l’entreprise est assez clair – une campagne de financement participatif pour le collectif initiée après son lancement en juin 2020 a été créée par The Citizens, décrit comme le « partenaire » d’Independent Sage, qui avait offert « du temps et des compétences pour aider dans les coulisses.

Le compte rendu officiel publié discrètement un enregistrement d’une réunion du « Groupe consultatif sur le comportement » de l’Independent SAGE le même mois est encore plus louche. Il montre que Zack King, représentant de Firstlight Group, a joué un rôle principal dans les débats, présentant « le travail d’Independent Sage à ce jour » et menant un « point » dédié sur les relations presse.

En cours de route, King a souligné que lui, son entreprise et Carole Cadwalladr « s’occupaient des problèmes de presse » et que l’indépendant SAGE pouvait les utiliser s’ils souhaitaient « impliquer » les médias dans ses activités.

« Zack et Carole travaillent ensemble côté presse. La plupart des relations avec la presse se font via Zack et son cabinet de relations publiques », indique le procès-verbal.

Cet extrait soulève de sérieuses questions quant à savoir si la production journalistique de Cadwalladr et les publications sur les réseaux sociaux sur la pandémie représentent un conflit d’intérêts, étant donné qu’elle a défendu à plusieurs reprises les propositions sévères de l’Independent SAGE pour lutter contre le coronavirus. De plus, un éditorial du Guardian de juillet 2020 a approuvé avec effusion la stratégie «Zéro Covid» d’Independent SAGE, bien que la tenue elle-même reconnaisse que l’éradication totale d’une maladie n’a jamais été réalisée qu’une seule fois dans l’histoire, dans le cas de la variole.

C’est sans aucun doute une situation extrêmement étrange, dans laquelle Cadwalladr et Firstlight Group fournissent « un soutien et des conseils en matière de relations avec les médias » à Independent SAGE et aident à « impliquer » la presse dans son travail, puis Cadwalladr et son employeur amplifient leurs pronostics sensationnalistes et non scientifiques.

Par exemple, le 14 juillet, avant le « Jour de la liberté », Cadwalladr a parlé de sa « peur » croissante à propos du Royaume-Uni « en train de sombrer dans la catastrophe ». Deux jours plus tôt, Independent SAGE a publié une « déclaration d’urgence » sur la suppression imminente des restrictions pandémiques via le site Web des citoyens, qualifiant cette décision de « terrible erreur » qui « conduirait à de nombreux décès évitables et à des maladies de longue durée ».

Je me suis réveillé ce matin avec la même peur que j’ai depuis 10 matins. C’est comme si nous somnambulions dans un autre désastre.

Ce n’est pas seulement que nous n’écoutons pas les scientifiques – 1 246 ont maintenant signé la lettre du Lancet – nous n’écoutons pas non plus les plus vulnérables.

– Carole Cadwalladr (@carolecadwalla) 14 juillet 2021

Ce coup de poing est d’autant plus suspect que le rôle principal de Cadwalladr dans Les citoyens n’a été clairement établi que récemment. Il est également assez particulier qu’elle ne soit pas répertoriée en tant que directrice de l’opération – peut-être expliqué par une autre société qu’elle a fondée n’ayant pas déposé de comptes depuis décembre 2018, en violation de ses obligations légales.

Là encore, Independent SAGE est une opération extrêmement louche. Bien qu’ils ne soient pas affiliés au gouvernement et qu’ils tentent de faire pression sur la politique gouvernementale, bon nombre de ses membres font partie du groupe consultatif officiel SAGE (Scientific Advisory Group for Emergencies).

De manière écrasante, cependant, les membres d’Independent SAGE sont composés de scientifiques du comportement et de psychologues cliniciens, et non d’épidémiologistes ou de virologues – en d’autres termes, des candidats pas évidents pour gérer et résoudre efficacement une crise de santé publique, mais absolument le genre de personnes qu’on enrôlerait pour vendre idées au public.

Le chevauchement entre l’adhésion au SAGE et l’adhésion au SAGE indépendant signifie également que les représentants des deux peuvent apparaître dans les médias présentés comme les porte-parole du premier uniquement, et faire des projections alarmistes qui font les gros titres qui ne reflètent pas la position ou la modélisation officielle de SAGE, sans cela. mise en garde cruciale étant reconnue. Le témoin Susan Michie a déclaré en juin que la distanciation sociale et le port du masque imposés par le gouvernement devront rester en place pour toujours, contrairement à la sagesse publiée par SAGE.

Le dossier douteux de Steele a attiré l’attention des journalistes du monde entier et a fait l’objet d’une couverture médiatique pendant des mois avant d’être exposé comme un non-sens flagrant. Combien de temps cela prendra-t-il avant que les pronostics douteux et l’hystérie sans fondement d’Independent SAGE soient mis à nu de la même manière, c’est à deviner.

Par Kit Klarenberg, un journaliste d'investigation qui explore le rôle des services de renseignement dans le façonnement de la politique et des perceptions.

