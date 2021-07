D’ÉNORMES manifestations mondiales contre la tyrannie pour la liberté à Londres, en France et en Italie + CHOC! Les détachements protecteurs du président français démissionnent tous en raison des restrictions COVID

D’ÉNORMES manifestations mondiales contre la tyrannie pour la liberté à Londres, en France et en Italie #LondonProtest [PARTIE 1]

NOUVEAU !! – Il n’y a pas de variante… pas de nouveauté… pas de pandémie. Dr David Martin avec Reiner Fuellmich 📣

📣Témoignages de travailleurs de première ligne et rapports VAERS – MIS À JOUR LE 14 JUILLET 2021 – [DOC DOC] VEUILLEZ PARTAGER LOIN ET LARGE !!!📣

📣Covid « Vaccin » Victimes Juillet 2021 – DOUBLE FEUILLET A4 A PARTAGER !📣

Le polyéthylène glycol comme cause d’anaphylaxie [ingrédient dans les injections de COVID !] – PDF DOC

Preuve d’un lien entre COVID-19 et l’exposition aux rayonnements de radiofréquences des télécommunications sans fil [PDF DOC]

Vaccins à base d’ARN COVID-19 et risque de maladie à prions – PDF DOC

Pas besoin de passeports Covid

CHOC! Les détachements protecteurs du président français démissionnent tous en raison des restrictions COVID ; ne protégeront plus le président Macron

La Garde Républicaine, un élément de sécurité mis en place pour protéger le Président de la France, a TOUS démissionné, et ne protégera plus le Président Macron !

La démission massive fait suite à son décret présidentiel exigeant que les citoyens français aient et utilisent un « passeport sanitaire » (c’est-à-dire un certificat de vaccination) ou se voient refuser l’accès aux magasins, aux bars, voire au VOTE REFUSÉ !

Les citoyens descendent dans la rue dans presque toutes les grandes villes, se battant littéralement avec la police pour l’application de ces nouveaux décrets présidentiels. Les médias de masse IGNORENT la plupart du temps le soulèvement civil, ne rapportant presque rien alors que le pays éclate de protestation.

Les combats deviennent sanglants, rapides :

Le gouvernement français a dû se démener pour fournir un autre type de service de protection au méchant dictateur, qui vole la liberté française.

On a demandé aux membres de la Garde qui ont démissionné pourquoi ils ont démissionné et la réponse quasi universelle : « Macron ne vaut pas la peine de mourir pour ».

On ne peut qu’espérer que le peuple français réussisse à se débarrasser de ce tyran méprisable de la manière qu’il juge appropriée.

BOMBAZO en France !! La Guardia Republicana (el Servicio de Protección del Presidente) ha dimitido porque ya no quiere proteger a Macron. Ahora usan otro sistema de protección. Esto no había sucedido nunca. La noticia la acaba de revelar la diputada https://t.co/Qx2hCqpxcc pic.twitter.com/jWlJJlgHkp – Ttp (@daniTtP5) 23 juillet 2021

https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/shock-protective-detail-of-france-president-all-resign-over-covid-restrictions-will-no-longer-protect-president-macron

Armes biologiques, armes chimiques, interfaces cerveau-machine… et ce ne sont que les injections Covid-19

Les technologies neuro sont basées sur divers outils pour évaluer, accéder et affecter les structures et les fonctions du cerveau qui peuvent être impliquées dans la cognition, les émotions et les comportements. Il ne s’agit pas seulement d’essayer de comprendre ce qui fait fonctionner le cerveau et la façon dont il est construit, c’est « pouvons-nous y entrer pour effectuer le tic-tac et, en affectant la façon dont ce cerveau est construit, la façon dont il fonctionne ».

En 2018, le Dr James Giordano a donné une conférence, Le cerveau est le champ de bataille du futur, aux cadets de l’Académie militaire des États-Unis, West Point. Vous trouverez ci-dessous un bref aperçu des sujets qu’il a abordés. Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’informations disponibles publiquement à ce moment-là.

Par Rhoda Wilson

Les sciences du cerveau ou neurosciences, en tant que domaine nommé, n’existent que depuis 40 ans. Depuis, il a connu une croissance exponentielle. De plus en plus, c’est devenu une entreprise internationale, multinationale et mondiale qui augmente la capacité des scientifiques du cerveau à développer non seulement de nouvelles théories, mais aussi à disposer d’outils plus sophistiqués.

En 2008, la National Academy of Sciences («NAS») et le National Research Council («NRC») ont conclu que les sciences du cerveau n’étaient «pas prêtes». En d’autres termes, ils n’étaient pas viables, valides et utiles pour la sécurité nationale, le renseignement et la défense. Au cours des années suivantes, le groupe du Dr Giordano et d’autres au niveau international, y compris le Nuffield Council au Royaume-Uni, ont procédé à un examen plus approfondi des capacités internationales. La conclusion : non seulement les sciences du cerveau étaient « prêtes », mais elles le deviendraient davantage à mesure que les pays, à l’échelle mondiale, développeraient les capacités et les programmes spécialisés pour être en mesure d’examiner et d’affecter le cerveau. En 2014, NAS et NRC ont reconnu que les sciences du cerveau étaient « prêtes » et déjà opérationnelles.

Les technologies des sciences du cerveau peuvent être classées en deux groupes : la neuro évaluation et la neuro interventionnelle.

Les technologies d’évaluation neurologique comprennent : la neuroimagerie ; enregistrement neurophysiologique; neurogénomique et génétique; neuroprotéomique; et, la neuro-cyber informatique.

« Plus j’en sais sur ce qui vous fait vibrer, plus mes interactions avec vous peuvent être conçues pour vous faire vibrer comme je le veux. »

Les informations génétiques, biomarqueurs, biologiques, sociales et psychologiques deviennent de plus en plus importantes. Plus on est connu sur nous et sur la façon dont notre cerveau fonctionne en tant qu’individus, groupes, communautés et même populations – plus des moyens non cinétiques peuvent être utilisés tels que des moyens d’information – récits, iconographies, sémiotiques – pour influencer nos émotions et nos comportements. Cela peut se faire de manière subliminale à travers des images informatiques ou plus supraliminalement avec les types d’engagements et d’interactions à travers des opérations psychologiques et informationnelles.

Les technologies neuro-interventionnelles comprennent : la manipulation neurocognitive liée à la cybernétique ; dispositifs à énergie dirigée; nouveaux produits pharmaceutiques; neuromodulation transcrânienne; interfaces cerveau-machine implantables (« IMC ») ; neuromicrobiologiques; neurotoxines organiques; et les nanoneurotechnologiques.

Les technologies interventionnelles peuvent être utilisées de manière à affecter directement le cerveau.

Dispositifs à énergie dirigée : Il existe la possibilité d’utiliser une certaine forme d’énergie dirigée pour affecter la physiologie de manière périphérique et également pour affecter la physiologie et la santé du cerveau.

Produits pharmaceutiques : plus la spécificité du cerveau est comprise, à un niveau très granulaire, plus la capacité de dériver et de développer des types spécifiques de médicaments est élevée. Des médicaments qui non seulement peuvent améliorer et optimiser les performances des personnes, mais peuvent également être utilisés pour atténuer, militer ou manifester de profonds changements morbides chez les personnes. D’autres médicaments peuvent être extrêmement spécifiques et peuvent être très utilisés pour individualiser les armes dans ce qu’on appelle la « pathologie de précision » ou « l’effet de précision ».

Neuromodulation transcrânienne : L’idée de traverser le crâne pour moduler l’activité du réseau de nœuds du cerveau afin d’optimiser, ou non, les performances d’individus clés dans certaines tâches.

IMC : de nombreux programmes de la DARPA impliquent des implants IMC. Le plus connu est le programme Next-Generation Nonsurgical Neurotechnology (« N3 »). L’idée est de mettre des électrodes de taille minimale dans un réseau au sein d’un cerveau grâce à une intervention minimale pour permettre la lecture et l’écriture dans la fonction cérébrale en temps réel et à distance.

Produits biochimiques : médicaments, insectes, toxines et, de plus en plus, des dispositifs pouvant être militarisés. Les armes chimiques comprennent les drogues et autres agents chimiques. Les armes biologiques comprennent les microbes et les toxines. Les dispositifs incluent les neurotechnologies et les systèmes hybrides « cyborg » (drones biologiques).

Vous pouvez regarder la conférence complète du Dr Giordano ICI.

Dans la même veine est un clip vidéo de 2005 d’un briefing du Pentagone sur FunVax, un projet visant à développer un « virus » ou un « vaccin contre le fondamentalisme religieux ». Une chose que ce clip démontre est que les produits pharmaceutiques étaient armés et opérationnels bien avant que le NAS et le NRC ne reconnaissent officiellement les technologies de la science du cerveau comme « prêtes » en 2014.

L’idée que les produits pharmaceutiques et biochimiques soient utilisés comme armes est très pertinente aujourd’hui avec le déploiement mondial de médicaments de thérapie génique expérimentaux et dangereux sous le couvert de «vaccins Covid-19». Plus on en découvre à leur sujet, plus leur nature d’arme biologique et chimique est révélée.

Le composant de l’arme biologique est la protéine de pointe modifiée par l’homme – dont l’ARNm ou l’ADN se trouve dans toutes les injections Covid. Le composant de l’arme chimique est le graphène. Les résultats préliminaires d’une étude récente ont montré que les injections Covid contiennent des niveaux toxiques d’oxyde de graphène.

Il est difficile de comprendre pourquoi les gouvernements et les médias traditionnels ignorent complètement les dangers du graphène injecté dans les gens. Se pourrait-il que les injections Covid servent un objectif supplémentaire ? Le graphène est hautement intégrateur avec les cellules neuronales du cerveau et a le potentiel de transformer le cerveau des personnes inoculées à la fois en expéditeur et en récepteur de signaux électriques ou d’informations. Serait-ce une autre expérience, impliquant la neurotechnologie : l’injection de nanosystèmes magnétiques auto-assemblés (BMI) ?

Nous ne connaissons peut-être pas encore toutes les réponses, mais ce n’est pas un hasard si l’Union européenne a lancé en 2013 deux projets phares : Human Brain Project et Graphene Flagship. Ce n’est pas non plus une coïncidence si la promesse principale de la technologie d’interface cerveau-ordinateur est de permettre au cerveau de communiquer directement avec les ordinateurs.

À qui profite toute cette recherche, cette collecte de données et cette neurotechnologie ? Évidemment, pas nous, les gens avec « le cerveau ».

Ajoutez le fait que les sciences du cerveau ont été militarisées pour évaluer, accéder et affecter le cerveau humain et cela conduit à plus de questions : qui sont les « amis », qui sont les « hostiles » et, qui décide ? Nos cerveaux SONT le champ de bataille du futur et ce futur est ici et maintenant !

Le livre de George Orwell est une parodie mais il a souvent proclamé que « 1984 » pourrait arriver si l’homme ne prenait pas conscience des atteintes à sa liberté personnelle et ne défendait pas son droit le plus précieux, le droit d’avoir ses propres pensées. Comme décrit dans un documentaire de la BBC en 2003, Orwell: A Life in Pictures, le dernier avertissement d’Orwell au monde était :

« Si vous voulez une image du futur, imaginez une botte piétinant un visage humain, pour toujours. La morale à tirer de cette dangereuse situation de cauchemar est simple : ne le laissez pas arriver. Cela dépend de toi. »

Un triste 20 minutes de blessures VACCIN…

Compilation de films angoissants de blessés vaccinés depuis le déploiement des injections et ce ne sont que ceux qui ont décidé de rendre leur expérience publique.

Une autre personne qui se bat pour sa vie, parce qu’elle a pris l’injection Covid-19…

Une femme se trouve à l’hôpital avec des spasmes incontrôlables de l’injection Covid-19 de mort

BILL GATES S’EST CACHE LORSQUE LES MORTS PAR VACCIN MONTENT EN MONTAGNE – LES BOOSTS À VENIR EN SEPTEMBRE

Le ministre de la Nouvelle-Galles du Sud admet que tous les cas hospitalisés sont vaccinés, sauf un qui n’a reçu que la première dose !

25 juillet 2021 – 99% de ce que ce type dit dans cette vidéo sont des ordures, comme c’est le cas pour toutes les déclarations du gouvernement à la télévision. Les ordures sont là délibérément pour détourner l’attention du 1% de l’affirmation qui est vraie. Juste au cas où les gens croiraient que la déclaration de ce fou a été sortie de son contexte. Pourquoi le peuple australien ne démolit-il pas ce gouvernement ?

Choquant!! Homme paralysé suite à une injection de Johnson et Johnson !

Un homme en bonne santé a pris l’injection Johnson et Johnson, et par conséquent, il a souffert de paralysie !