Un rapport indique qu’un scientifique chinois a déposé un brevet de vaccin contre le coronavirus AVANT la pandémie

Un rapport a révélé qu’un scientifique militaire chinois avait déposé un brevet pour un vaccin contre le coronavirus de Wuhan [SRAS-CoV-2 de la Coronavirus Desease 2019 (COVID-19)] avant la pandémie de mars 2020. Il a déclaré que le scientifique de l’Armée populaire de libération (APL), Yusen Zhou, avait déposé les documents pour le vaccin en février 2020 avant sa mort mystérieuse. La révélation du rapport semble étayer les affirmations émergentes selon lesquelles l’agent pathogène à l’origine de la COVID-19 est sorti d’un laboratoire de la ville chinoise de Wuhan.

Selon The Australian, Zhou a travaillé à l’Institut de microbiologie et d’épidémiologie de Pékin. L’Académie chinoise des sciences médicales militaires, contrôlée par l’APL, a supervisé l’institut. Il est diplômé de l’académie en 1998, remportant le premier prix du prix du progrès scientifique et technique de l’APL. Zhou a ensuite travaillé sous la direction du colonel principal de l’APL Wuchun Cao – qui siège également au conseil d’administration de l’Institut de virologie de Wuhan (WIV).

Outre son travail avec l’APL, le rapport indique que Zhou a également « travaillé en étroite collaboration » avec les scientifiques du WIV. Les chercheurs avec lesquels il a collaboré au WIV comprenaient le Dr Shi Zhengli – surnommé la « femme chauve-souris » en raison de ses recherches sur les coronavirus de chauve-souris. Zhou et Shi se sont tous deux concentrés sur les « nouveaux agents pathogènes des maladies infectieuses » et l’immunologie comme domaines de recherche.

En dehors de la Chine, le scientifique de l’APL avait également des liens avec des établissements d’enseignement américains. Zhou a effectué ses recherches postdoctorales à la faculté de médecine de l’Université de Pittsburgh. Il a également travaillé en étroite collaboration avec le New York Blood Center – comme en témoigne une étude publiée en février 2020. Zhou a rejoint 12 autres chercheurs – dont certains du centre – pour examiner les agents pathogènes responsables du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) et de la maladie aiguë sévère. Syndrome respiratoire (SRAS).

Leur étude a révélé que les coronavirus du MERS et du SRAS pourraient être utilisés comme avenues pour une thérapie médicamenteuse antivirale à base d’anticorps. Les 13 auteurs ont également fait remarquer que le « nouveau mécanisme moléculaire pour l’entrée virale améliorée par les anticorps » sur lequel ils ont travaillé pourrait « guider les futures stratégies de vaccination et antivirales ».

Le dépôt de brevet de Zhou pour le vaccin reflétait également cette étude antérieure. La demande indiquait : « L’invention concerne le domaine de la biomédecine et concerne un vaccin COVID-19, des méthodes de préparation et des applications. » Le brevet a également ajouté que la protéine de fusion du vaccin peut être utilisée pour créer d’autres traitements médicaux pour la maladie.

Les liens WIV de Zhou ne soutiennent que la théorie de « l’activité militaire secrète » de l’institut

Un article du New York Post a évoqué la disparition mystérieuse de Zhou. Selon le journal, le scientifique primé de l’APL est décédé en mai 2020. Cependant, aucun rapport ou hommage n’a été publié sur Zhou dans les médias chinois. Sa mort n’a été mentionnée qu’en passant – l’énumérant comme «décédé» – dans un reportage médiatique de juillet 2020 et un article scientifique de décembre 2020.

Néanmoins, l’étroite relation de travail entre Zhou et Shi n’a soutenu que les affirmations selon lesquelles le WIV mènerait une « activité militaire secrète ». Des renseignements américains déclassifiés publiés en janvier 2021 ont attesté de cette allégation, a noté The Australian.

Il a déclaré: « Malgré le WIV se présentant comme une institution civile, les États-Unis ont déterminé que le WIV a collaboré à des publications et à des projets secrets avec l’armée chinoise. » Les renseignements ont également noté : « Les États-Unis et les autres donateurs qui ont financé ou collaboré à la recherche civile au WIV ont le droit et l’obligation de déterminer si l’un de nos fonds de recherche a été détourné vers des projets militaires chinois secrets. »

La théorie des fuites de laboratoire COVID-19 a d’abord gagné du terrain sous l’administration Trump, mais a été rejetée par les scientifiques et les médias grand public. Le sentiment négatif à l’encontre de l’ancien président Donald Trump a contribué à ce que la possibilité de fuite de laboratoire soit qualifiée de « théorie du complot ». Pendant ce temps, la Chine a insisté très tôt sur le fait que le virus ne s’était pas échappé de l’installation de Wuhan. Il a plutôt indiqué que le marché des fruits de mer de Huanan de la ville était le site possible de la transmission de l’animal à l’homme.

Mais le sentiment envers la théorie des fuites de laboratoire semblait faire un virage complet à 180 degrés. De nombreux scientifiques de premier plan dans le monde ont demandé une nouvelle sonde du WIV. Même le président sortant Joe Biden a appelé à une nouvelle enquête sur le laboratoire de Wuhan malgré la fermeture d’une précédente enquête dirigée par l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo. Biden a déclaré dans une déclaration du 26 mai qu’il avait demandé à la communauté du renseignement de « redoubler [ses] efforts et d’analyser les informations… [vers] une conclusion définitive » sur les origines de COVID-19. [- il ne peut pas y avoir une conclusion définitive sans une enquête internationale indépendante pluridisciplinaire et inclusive menée certes en Chine, mais aussi aux Etats-Unis, en France, en Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS].

S’adressant à l’Arkansas Democrat-Gazette, le sénateur américain Tom Cotton (R-AR) a déclaré que la réponse de l’administration actuelle était « mieux vaut tard que jamais, mais loin d’être adéquate ». Il a ajouté que la communauté du renseignement américaine étudiait la théorie des fuites de laboratoire depuis plus d’un an. « Ils ont fait du bon travail là-dessus, mais en fin de compte – la réponse est entre les mains [du gouvernement chinois] et non des personnes travaillant pour les agences de renseignement américaines », a déclaré Cotton.

Le législateur a également souligné que les responsables de Pékin n’avaient pas été transparents sur les origines de la pandémie de COVID-19. Il a déclaré au journal : « Nous devrions insister pour qu’ils soient propres… [et] nous donnent un aperçu clair et sans fard de ce qui se passe dans les laboratoires de Wuhan. »

Visitez Pandemic.news pour lire plus d’articles sur la théorie des fuites de laboratoire COVID-19.

Les sources comprennent :

DailyMail.co.uk

NYPost.com

WhiteHouse.gov

Ramon Tomey

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Le CDC révoque l’autorisation d’utilisation d’urgence à la RT-PCR pour les tests COVID-19

Le CDC a annoncé qu’il révoquerait l’autorisation d’utilisation d’urgence donnée à la RT-PCR pour les tests COVID-19.

Le 21 juillet 2021, le CDC a émis une alerte de laboratoire révoquant l’EUA pour les tests RT-PCR pour détecter le SRAS-COV-2.

« Après le 31 décembre 2021, le CDC retirera la demande à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis d’autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) du panel de diagnostic RT-PCR en temps réel du CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV), le test introduit pour la première fois en février 2020 pour la détection du SRAS-CoV-2 uniquement.

Le CDC fournit ce préavis aux laboratoires cliniques afin qu’ils disposent de suffisamment de temps pour sélectionner et mettre en œuvre l’une des nombreuses alternatives autorisées par la FDA. »

Le CDC vient d’annoncer qu’il révoquera l’autorisation d’utilisation d’urgence des tests RT-PCR introduits pour la première fois en 2/20.

« Le CDC encourage les laboratoires à envisager l’adoption d’une méthode multiplexée pouvant faciliter la détection et la différenciation des virus du SRAS CoV-2 et de la grippe. »

– Amy Tarkanian (@MrsT106) 24 juillet 2021

Le CDC a également recommandé des laboratoires cliniques et des sites de test utilisant la RT-PCR pour passer à un autre test COVID-19 autorisé par la FDA.

« En vue de ce changement, le CDC recommande aux laboratoires cliniques et aux sites de test qui ont utilisé le test CDC 2019-nCoV RT-PCR de sélectionner et de commencer leur transition vers un autre test COVID-19 autorisé par la FDA.

Le CDC encourage les laboratoires à envisager l’adoption d’une méthode multiplexée pouvant faciliter la détection et la différenciation des virus du SRAS-CoV-2 et de la grippe. »

De nombreux tribunaux du monde entier ont déterminé que l’utilisation de la RT-PCR pour la détection du SRAS-COV-2 était peu fiable et carrément frauduleuse.

Une cour d’appel portugaise a statué que les tests PCR ne sont pas fiables et qu’il est illégal de mettre en quarantaine des personnes uniquement sur la base d’un test PCR.

Le tribunal a déclaré que la fiabilité du test dépend du nombre de cycles utilisés et de la charge virale présente. Citant Jaafar et al. 2020, le tribunal conclut que :

« si quelqu’un est testé par PCR comme positif lorsqu’un seuil de 35 cycles ou plus est utilisé (comme c’est la règle dans la plupart des laboratoires en Europe et aux États-Unis), la probabilité que cette personne soit infectée est inférieure à 3%, et la probabilité que ledit résultat est un faux positif est de 97%. »

De même, le tribunal autrichien a statué que les tests PCR ne sont pas adaptés au diagnostic du COVID-19 et que les blocages n’ont aucune base légale ou scientifique.

Le tribunal a souligné qu’« un test PCR n’est pas adapté au diagnostic et ne dit donc rien en soi sur la maladie ou l’infection d’une personne ».

« Cependant, le ministre de la Santé utilise une définition de cas complètement différente et beaucoup plus large pour le diagnostic de Covid-19, qui ne peut pas être utilisée pour justifier l’interdiction d’une réunion. »

Ensuite, un parlementaire autrichien a exposé la défectuosité des tests COVID-19 du gouvernement en démontrant au parlement comment un verre de Coca Cola était positif pour COVID-19.

Même l’Organisation mondiale de la santé (OMS) elle-même a fait volte-face et a modifié ses critères de test PCR, avertissant les experts de ne pas se fier uniquement aux résultats d’un test PCR pour détecter le coronavirus.

Comme GreatGameIndia l’a signalé plus tôt, les tests de coronavirus standard ont généré un grand nombre de cas positifs quotidiennement. Ces tests sont effectués sur la base de protocoles défectueux de l’OMS qui ont été conçus pour inclure également les cas de faux positifs.

Ce fait concernant les faux positifs des tests PCR a été noté pour la première fois en public par le Dr Beda M. Stadler, biologiste suisse, professeur émérite et ancien directeur de l’Institut d’immunologie de l’Université de Berne.

Donc si on fait un test corona PCR sur une personne immunisée, ce n’est pas un virus qui est détecté, mais une petite partie éclatée du génome viral. Le test revient positif tant qu’il reste de minuscules parties brisées du virus.

Correct : même si les virus infectieux sont morts depuis longtemps, un test corona peut revenir positif, car la méthode PCR multiplie même une infime fraction du matériel génétique viral suffisamment [pour être détecté].

Auparavant, le protocole de test de l’OMS avait même été remis en question par l’autorité sanitaire nationale finlandaise. L’OMS avait appelé les pays à tester autant de patients que possible pour le coronavirus.

La Finlande a manqué de capacité de test et a commencé à limiter les tests de coronavirus aux groupes les plus vulnérables et au personnel de santé uniquement. L’autorité nationale de la santé finlandaise a déclaré que tester les personnes présentant des symptômes légers serait un gaspillage de ressources de santé.

Dans une révélation surprenante, le chef de la sécurité sanitaire de la Finlande, Mika Salminen, a rejeté l’avis de l’OMS en disant que l’OMS ne comprend pas les pandémies et que leur protocole de test du coronavirus est illogique et ne fonctionne pas.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia