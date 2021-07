Le gouvernement australien a créé un document Covid accordant l’autorisation d’« administrer un poison » aux citoyens

Aux fins de la « gestion des urgences pendant un état d’urgence de santé publique », la Force de défense australienne s’est octroyée le pouvoir d’« administrer un poison » (vaccin Covid-19 SARS-CoV-2) au public.

Un document « Instrument d’autorisation » signé par le médecin hygiéniste en chef, le Dr Andrew Robertson, indique clairement que le « vaccin » contre le coronavirus de Wuhan [ de la Coronavirus Desease 2019 (Covid-19)] est un « poison » que le gouvernement australien injecte délibérément aux gens pour soi-disant lutter contre la plandémie.

« COVID-19 a créé des crises jumelles – une urgence de santé publique et un choc économique mondial profond, qui ont tous deux un impact significatif sur le bien-être des Australiens », indique le document à propos du programme.

« Un vaccin sûr et efficace, disponible dans le monde entier, améliorera considérablement les résultats en matière de santé et le bien-être de la société et facilitera la reprise économique. Mettre des vaccins COVID-19 sûrs et efficaces à la disposition de tous les Australiens est une priorité clé des gouvernements de l’Australie, des États et des territoires. »

Vous pourriez soutenir que la plupart d’entre nous n’ont jamais entendu parler d’un « poison » qui est « sûr et efficace », à moins bien sûr que l’objectif soit de mettre fin à l’existence de chaque personne qui se fait injecter. Dans ce cas, les vaccins contre la grippe Fauci sont en effet très «efficaces» pour atteindre cet objectif.

Les vaccins contre la grippe de Wuhan tuent des gens et répandent plus de « variantes »

Conformément aux articles 197 et 198 de la loi sur la santé publique de 2016 (WA), les médecins, infirmières et autres agents de santé australiens ont été autorisés à « fournir ou administrer un poison », révèle en outre le document, à compter du 8 mars 2021, et « en vigueur jusqu’à ce que l’état d’urgence sanitaire ne soit plus en vigueur ou jusqu’à ce qu’il soit autrement modifié ou révoqué ».

Ici aux États-Unis, ils appellent ces poisons « médicaments », à des fins officielles. En Australie, il est clairement indiqué, du moins dans le cas du virus chinois, que le contenu de tous ces flacons effrayants contient des toxines mortelles.

Nous savons du lauréat du prix Nobel Luc Montagnier que les toxines incluent les « variantes » du virus chinois que les médias mainstream blâment sur les « non vaccinés ». Il existe également d’autres ingrédients mystérieux, dont les effets à long terme restent à voir.

La chef du CDC, Rochelle Walensky, poursuit sa campagne de peur pour pousser les injections de poison sur les masses

Malgré le fait qu’il a été prouvé scientifiquement que ces injections provoquent et propagent davantage de maladies, la porte-parole des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, Rochelle Walensky, répand activement des mensonges sur la soi-disant «variante delta», l’appelant la « pandémie des non vaccinés ».

« Si vous n’êtes pas vacciné, veuillez prendre la variante delta au sérieux », a hurlé Walensky sur Zoom dans une autre démonstration d’hystériques du virus chinois, pour laquelle elle est devenue une sorte de mème. « Ce virus n’a aucune incitation à s’arrêter et il reste à la recherche de la prochaine personne vulnérable à infecter. »

Ce que Walensky veut vraiment dire, bien sûr, c’est qu’elle et d’autres gobelins de l’État profond n’ont aucune incitation à abandonner leur campagne alarmiste, qui les rend tous très riches tout en éradiquant systématiquement une grande partie de l’humanité.

Les dernières données en provenance d’Israël montrent qu’un énorme 84% de tous les nouveaux « cas » de grippe Fauci surviennent chez des personnes qui ont été « vaccinées » conformément aux souhaits de Walensky. Tant pis pour la « science ».

« Le règne de 20 ans de terreur et de stupidité de la communiste Rochelle Walensky devrait prendre fin immédiatement », a écrit un commentateur de The Gateway Pundit.

« Fauci doit également être tenu pour responsable », a ajouté un autre. « Fauci a déclaré que l’expérimentation du gain de fonction valait la peine même si cela provoque une pandémie mondiale. Il n’y a pas autant de morts qu’ils nous le disent, mais si quelqu’un en meurt, Fauci a son sang sur les mains. »

Pour suivre les dernières nouvelles sur la mort et la destruction causées par les injections de virus chinois, vous pouvez trouver sur SpikeProtein.news.

Les médecins américains de première ligne poursuivent le HHS pour révoquer l’autorisation d’utilisation d’urgence des vaccins contre la Covid

Une requête a été déposée le 19 juillet par America’s Frontline Doctors (AFLDS) appelant le ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS) à révoquer immédiatement « l’autorisation d’utilisation d’urgence » (EUA) pour les « vaccins » du coronavirus de Wuhan [de la Coronavirus Desease 2019 (Covid-19)].

L’AFLDS veut voir trois groupes d’Américains retirés du pool de personnes éligibles au vaccin: ceux de moins de 18 ans, toute personne qui s’est déjà remise d’une infection au coronavirus de Wuhan [de la Coronavirus Desease 2019 (Covid-19)] et toute personne qui n’a pas été informée consentement pour le vaccin tel que défini par la loi fédérale.

La cible principale de la motion est Xavier Becerra, l’actuel secrétaire du HHS sous le résident Joe Biden. D’autres accusés sont également nommés dans la poursuite, qui a été déposée devant un tribunal de district fédéral du district nord de l’Alabama.

« La déclaration d’urgence et ses multiples renouvellements sont illégaux », allègue la plainte.

Au sommet de la chaîne alimentaire en ce qui concerne les EUA se trouve le HHS, dont le secrétaire, selon la loi fédérale sur les aliments, les médicaments et les cosmétiques, a le pouvoir de déclarer qu’une utilisation d’urgence d’un médicament est appropriée. À partir de là, la Food and Drug Administration (FDA) décide d’autoriser ou non un médicament non approuvé ou l’utilisation par l’EUA d’un médicament ou d’un vaccin.

Le 4 février 2020, le secrétaire du HHS de l’époque, Alex Azar, qui servait sous Donald Trump, a déclaré une urgence de santé publique, exhortant la délivrance d’un EUA pour les vaccins « Operation Warp Speed » de Trump en raison de la circonstance présumée.

Il n’y a pas de « maladie ou condition mortelle », dit l’AFLDS

La plainte de l’AFLDS allègue que certaines exigences légales liées à la délivrance et au maintien des vaccins contre la grippe Fauci ne sont pas respectées conformément à la loi.

L’une des conditions les plus évidentes non remplies est le fait qu’il n’y a pas de « maladie ou affection grave ou potentiellement mortelle » en circulation qui justifie l’utilisation d’une thérapie expérimentale de modification génique. Deuxièmement, il existe d’autres recours disponibles qui annulent la délivrance légale d’un EUA.

Selon les règles, une EUA ne peut être accordée que lorsqu’il n’y a pas d’autres recours disponibles pour une nouvelle condition. Dans ce cas, il existe de nombreuses façons de traiter le virus chinois qui n’implique pas de se modifier génétiquement (OGM) avec des injections expérimentales Big Pharma.

Le taux de survie mondial de 99,8% pour la grippe de Wuhan, aussi bon que cela puisse paraître, est également grossièrement gonflé, selon la plainte de l’AFLDS. Presque personne ne tombe malade à cause des germes chinois, et ceux qui le font sont généralement vieux, obèses ou ont une autre maladie préexistante.

La grande majorité des personnes testées «positives» pour la grippe Fauci ne développeront jamais de symptômes et ne sauront probablement jamais qu’elles ont même «porté» le virus présumé sans les tests PCR frauduleux qui ont tendance à ne produire que des faux positifs.

Le procès accuse ensuite le HHS de réinventer délibérément la façon dont les certificats de décès sont rédigés afin de donner l’impression que beaucoup plus de personnes mouraient de Covid qu’elles ne l’étaient en réalité. Cela a à son tour permis à Big Pharma de lancer plus facilement sa croisade vaccinale sur la base de faux chiffres.

La partie la plus accablante de la croisade vaccinale est peut-être que les injections ne fonctionnent certes pas, ce que la poursuite explique également. Si les vaccins ne fonctionnent pas et sont très dangereux, ils ne sont pas admissibles au statut EUA.

« Il est important de noter que les vaccins n’ont fait que réduire les symptômes – pas bloquer la transmission », indique la plainte. « Les données du CDC indiquent que les enfants de moins de 18 ans ont un taux de récupération de la COVID-19 de 99,998% sans traitement. »

Les dernières nouvelles sur le flux apparemment sans fin de tromperie d’injection de virus chinois peuvent être trouvées sur ChemicalViolence.com.

Couverture de fuite de laboratoire? L’enquêteur de l’OMS sur l’origine du coronavirus a remercié Fauci d’avoir rejeté la théorie des fuites de laboratoire

Le Dr Peter Daszak, président de l’EcoHealth Alliance et chef de l’équipe d’enquête sur l’origine du coronavirus de Wuhan [de la Coronavirus Desease 2019 (COVID-19)] de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a remercié le Dr Anthony Fauci d’avoir rejeté publiquement la théorie selon laquelle le virus qui a causé la pandémie mondiale peut provenir d’un laboratoire.

Le 18 avril 2020, Daszak a envoyé un e-mail à Fauci pour remercier le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) pour avoir discrédité l’allégation crédible selon laquelle le coronavirus a été conçu par l’Institut de virologie de Wuhan (WIV) et il a accidentellement fuité après avoir infecté l’un des employés de l’institut.

«Je voulais juste dire un merci personnel au nom de notre personnel et de nos collaborateurs, pour s’être levé publiquement et avoir déclaré que les preuves scientifiques soutiennent une origine naturelle pour COVID-19 d’un débordement de chauve-souris à l’homme, et non d’une libération de laboratoire de l’Institut de virologie de Wuhan », a écrit Daszak dans l’e-mail. « De mon point de vue, vos commentaires sont courageux et, venant de votre voix de confiance, aideront à dissiper les mythes véhiculés sur les origines du virus. »

Moins de 12 mois après que Daszak ait envoyé cet e-mail à Fauci, il serait à Wuhan personnellement à la tête d’une équipe de l’OMS censée être chargée d’enquêter sur l’origine du coronavirus. (Connexe : Rick Scott critique « l’équipe d’enquête » de l’OMS pour avoir visité l’exposition de propagande chinoise à Wuhan.)

Fauci a répondu à l’e-mail le lendemain en écrivant: « Merci beaucoup pour votre aimable note. »

Daszak répondait aux commentaires de Fauci le 17 avril 2021, lorsqu’un journaliste a demandé à ce dernier si le coronavirus pouvait ou non provenir d’un des laboratoires du WIV.

« Il y a eu une étude récemment … où un groupe de virologues évolutionnistes hautement qualifiés a examiné les séquences là-bas et les séquences des chauves-souris au fur et à mesure de leur évolution », a déclaré Fauci à l’époque. « Les mutations qu’il a fallu pour arriver au point où il en est maintenant sont totalement cohérentes avec le passage d’une espèce d’un animal à un humain. »

Cette déclaration contraste avec les commentaires qu’il avait faits en mai lorsqu’il avait déclaré qu’il n’était « pas convaincu » que le coronavirus se développait naturellement.

Des e-mails mettent en lumière la relation entre Daszak et Fauci

Le média mainstream Buzzfeed News a obtenu l’e-mail de Daszak à Fauci via une demande en vertu de la loi sur la liberté d’information. Le site Web a depuis publié plus de 3 200 pages d’e-mails de Fauci couvrant de janvier à juin 2020.

Les e-mails fournissent également un aperçu de la relation de Fauci avec Daszak. Notamment, il a transmis des articles sur la «théorie anti-conspiration» à des collègues qui citaient Daszak dénigrant la théorie de l’origine des fuites de laboratoire.

Il convient de noter que Daszak, en tant que président de l’EcoHealth Alliance, a utilisé environ 3,4 millions de dollars de subventions qu’il a reçues du NIAID de Fauci au WIV entre 2014 et 2019. L’argent de la subvention a été spécifiquement alloué pour financer la recherche et d’autres travaux concernant le coronavirus.

Le mercredi 2 juin, Fauci a parlé des préoccupations légitimes concernant l’argent de la subvention lors d’une interview sur News Nation.

« Le laboratoire de Wuhan est un très grand laboratoire, à hauteur de centaines de millions, voire de milliards de dollars. La subvention dont nous parlons était de 600 000 $ sur cinq ans », a-t-il déclaré, dans une tentative de diminuer le fait que l’argent était toujours détourné vers le WIV.

Fauci a en outre fait valoir que le travail du WIV concernant le coronavirus est essentiel puisque la recherche vise à évaluer la menace de certains virus pour l’homme, « qui pourraient ensuite endommager les États-Unis ».

« Vous ne voulez pas aller à Hoboken, New Jersey, ou à Fairfax, Virginie, pour étudier l’interface chauve-souris-humaine qui peut conduire à une épidémie », a ajouté Fauci. « Alors vous allez en Chine. »

L’une des critiques soulevées concernant l’argent de la subvention acheminé vers le WIV est que les scientifiques de l’institut chinois pourraient avoir effectué des recherches sur le gain de fonction sur les coronavirus. Ils auraient pu le faire en concevant les échantillons de coronavirus dans les laboratoires pour les rendre plus infectieux et peut-être encore plus dangereux. Fauci n’a pas répondu directement à cette critique. Il a plutôt expliqué comment, en tant que scientifiques, les membres du WIV sont obligés de faire leur travail.

« Je ne peux pas garantir tout ce qui se passe dans le laboratoire de Wuhan, nous ne pouvons pas le faire, mais il est de notre obligation en tant que scientifiques et individus de la santé publique d’étudier l’interface animal-humain. »

Commentant la publication des e-mails, Fauci a déclaré qu’ils avaient été sortis de leur contexte parce que les gens avaient coupé des phrases individuelles dans les e-mails sans montrer ce que les e-mails disaient réellement dans leur intégralité. « Vous n’avez pas vraiment le contexte complet. »

Apprenez-en plus sur le débat en cours concernant les origines des fuites de laboratoire du coronavirus en lisant les derniers articles sur Pandemic.news.

