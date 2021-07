Chercheur : « Nous avons fait une grosse erreur » sur le vaccin COVID-19 + La charge de la preuve incombe à Big Pharma…

Par le Dr Joseph Mercola

L’immunologiste et chercheur canadien en vaccins Byram Bridle, Ph.D., a obtenu l’accès à l’étude de biodistribution de Pfizer auprès de l’agence de réglementation japonaise. La recherche, inédite auparavant, démontre un énorme problème avec tous les vaccins COVID-19

L’hypothèse avec laquelle les développeurs de vaccins ont travaillé est que l’ARNm des vaccins resterait principalement dans et autour du site de vaccination. Les données de Pfizer, cependant, montrent que l’ARNm et la protéine de pointe subséquente sont largement distribués dans le corps en quelques heures

Il s’agit d’un problème grave, car la protéine de pointe est une toxine qui cause des dommages cardiovasculaires et neurologiques. Il a également une toxicité pour la reproduction, et les données de biodistribution de Pfizer montrent qu’il s’accumule dans les ovaires des femmes

Une fois dans votre circulation sanguine, la protéine de pointe se lie aux récepteurs plaquettaires et aux cellules qui tapissent vos vaisseaux sanguins. Lorsque cela se produit, les plaquettes peuvent s’agglutiner, ce qui entraîne la formation de caillots sanguins et/ou des saignements anormaux.

Les documents de Pfizer soumis à l’Agence européenne des médicaments montrent également que la société n’a pas suivi les pratiques de gestion de la qualité standard de l’industrie lors des études de toxicologie préclinique et que les études clés ne répondaient pas aux normes de bonnes pratiques de laboratoire.

Plus nous en apprenons sur les vaccins COVID-19, plus ils sont mauvais. Dans une récente interview avec Alex Pierson (ci-dessus), l’immunologiste canadien et chercheur en vaccins Byram Bridle, Ph.D., a largué une bombe de vérité choquante qui est immédiatement devenue virale, malgré la censure de Google.

Il a également été présenté dans une vérification des « faits » par le Politifact du Poynter Institute,2 qui a déclaré que les conclusions de Bridle étaient «fausses» après avoir interviewé le Dr Drew Weissman,3 un scientifique de l’UPenn qui est crédité d’avoir aidé à créer la technologie qui permet aux vaccins COVID à ARNm de fonctionner. Mais, comme vous pouvez le voir ci-dessous, contrairement à Bridle, Politifact a négligé d’aller au-delà de l’entretien d’une personne ayant un intérêt aussi important dans le succès du vaccin.

En 2020, Bridle a reçu une subvention gouvernementale de 230 000 $ pour la recherche sur le développement d’un vaccin COVID. Dans le cadre de cette recherche, lui et une équipe de scientifiques internationaux ont demandé un accès au Freedom of Information Act (FOIA) à l’étude de biodistribution de Pfizer auprès de l’agence de réglementation japonaise. La recherche,4,5 jamais vue auparavant, démontre un énorme problème avec tous les vaccins COVID-19.

« Nous avons fait une grosse erreur », dit Bridle. « Nous pensions que la protéine de pointe était un excellent antigène cible ; nous n’avons jamais su que la protéine de pointe elle-même était une toxine et était une protéine pathogène. Donc, en vaccinant les gens, nous leur inocula par inadvertance une toxine. »

Cette toxine, note Bridle, peut causer des dommages cardiovasculaires et l’infertilité – une affirmation reprise par des chercheurs tels que Stephanie Seneff, Ph.D., et Judy Mikovits, Ph.D., que j’ai interviewées à propos de ces problèmes.

Pfizer a omis les études de sécurité conformes aux normes de l’industrie

De plus, TrialSite News rapporte6 que les documents de Pfizer soumis à l’Agence européenne des médicaments [EMA] révèlent que la société « n’a pas suivi les pratiques de gestion de la qualité standard de l’industrie lors des études de toxicologie préclinique… car les études clés ne respectaient pas les bonnes pratiques de laboratoire (BPL).

Aucune étude de toxicité pour la reproduction ni de génotoxicité (mutation de l’ADN) n’a été réalisée, les deux étant considérées comme essentielles lors du développement d’un nouveau médicament ou d’un nouveau vaccin à usage humain. Les problèmes qui se posent maintenant sont très importants, car ils modifient considérablement l’analyse risques-avantages qui sous-tend l’autorisation d’utilisation d’urgence des vaccins. Tel que rapporté par TrialSite News :7

«Récemment, il y a eu des spéculations concernant les signaux de sécurité potentiels associés aux vaccins à ARNm COVID-19. De nombreuses réactions inhabituelles, prolongées ou retardées ont été signalées, et elles sont souvent plus prononcées après la deuxième injection.

Des femmes ont signalé des changements dans leurs menstruations après avoir pris des vaccins à ARNm. Des problèmes de coagulation du sang (coagulation) – qui sont également fréquents pendant la maladie COVID-19 – sont également signalés. Dans le cas du vaccin COVID à ARNm Pfizer, ces documents récemment révélés soulèvent des questions supplémentaires sur les risques de génotoxicité et de toxicité pour la reproduction de ce produit.

Les études standard conçues pour évaluer ces risques n’ont pas été réalisées conformément aux normes de recherche empiriques acceptées. De plus, dans des études clés conçues pour tester si le vaccin reste à proximité du site d’injection ou se déplace dans tout le corps, Pfizer n’a même pas utilisé le vaccin commercial (BNT162b2) mais s’est plutôt appuyé sur un ARNm « de substitution » produisant la protéine luciférase.

Ces nouvelles divulgations semblent indiquer que les États-Unis et d’autres gouvernements mènent un programme de vaccination massif avec un vaccin expérimental incomplètement caractérisé.

Il est certainement compréhensible que le vaccin ait été utilisé d’urgence en tant que produit expérimental dans le cadre d’une autorisation d’utilisation d’urgence, mais ces nouvelles découvertes suggèrent que les problèmes de test de qualité de routine ont été négligés dans la précipitation pour autoriser l’utilisation.

Les gens reçoivent maintenant des injections avec un vaccin basé sur la thérapie génique à base d’ARNm, qui produit la protéine de pointe du SRAS-CoV-2 dans leurs cellules, et le vaccin peut également délivrer l’ARNm et produire une protéine de pointe dans les organes et tissus involontaires (qui peuvent inclure les ovaires).

La protéine de pointe toxique pénètre dans la circulation sanguine

L’hypothèse avec laquelle les développeurs de vaccins ont travaillé est que l’ARNm dans les vaccins (ou l’ADN dans le cas des vaccins Johnson & Johnson et AstraZeneca) resterait principalement dans et autour du site de vaccination, c’est-à-dire votre muscle deltoïde, avec une petite quantité drainant dans les ganglions lymphatiques locaux.8

Les données de Pfizer, cependant, montrent que ce n’est pas du tout le cas. En utilisant de l’ARNm programmé pour produire la protéine luciférase, ainsi que de l’ARNm marqué avec un marqueur radioactif, Pfizer a montré que la majorité de l’ARNm restait initialement à proximité du site d’injection, mais en quelques heures, il se distribuait largement dans le corps.9 Nous le savons depuis longtemps que la protéine de pointe est une protéine pathogène. C’est une toxine. Elle peut causer des dommages dans notre corps s’il entre en circulation. ~ Dr. Byram Bride

L’ARNm pénètre dans votre circulation sanguine et s’accumule dans divers organes, principalement la rate, la moelle osseuse, le foie, les glandes surrénales et, chez les femmes, les ovaires. La protéine de pointe se rend également dans votre cœur, votre cerveau et vos poumons, où des saignements et/ou des caillots sanguins peuvent survenir, et est expulsée dans le lait maternel.

C’est un problème, car plutôt que de demander à vos cellules musculaires de produire la protéine de pointe (l’antigène qui déclenche la production d’anticorps), la protéine de pointe est en fait produite à l’intérieur des parois de vos vaisseaux sanguins et de divers organes, où elle peut faire beaucoup de dégâts. .

« C’est la première fois que les scientifiques sont au courant de la destination de ces vaccins à ARN messager [ARNm] après la vaccination », a déclaré Bridle à Pierson.10

« Est-ce une hypothèse sûre qu’il reste dans le muscle de l’épaule ? La réponse courte est : absolument pas. C’est très déconcertant… On sait depuis longtemps que la protéine de pointe est une protéine pathogène.

C’est une toxine. Elle peut causer des dommages dans notre corps si elle entre en circulation… La protéine de pointe à elle seule est presque entièrement responsable des dommages au système cardiovasculaire, si elle entre en circulation.

La protéine de pointe est le problème

En effet, depuis de nombreux mois, nous savons que les pires symptômes de la COVID-19 sévère, les problèmes de coagulation sanguine en particulier, sont causés par la protéine de pointe du virus. En tant que tel, il semblait vraiment risqué d’ordonner aux cellules du corps de produire la chose même qui cause de graves problèmes.

Bridle cite des recherches montrant que les animaux de laboratoire injectés avec la protéine de pointe purifiée du SRAS-CoV-2 directement dans leur circulation sanguine ont développé des problèmes cardiovasculaires et des lésions cérébrales.

Supposer que la protéine de pointe n’entrerait pas dans le système circulatoire était une « grave erreur », selon Bridle, qui qualifie les données japonaises de « preuve claire » que le vaccin, et la protéine de pointe qu’il produit, pénètre dans votre circulation sanguine et s’accumule dans les organes vitaux. Bridle cite également des recherches récentes montrant que la protéine de pointe est restée dans le sang des humains pendant 29 jours.

Une fois dans votre circulation sanguine, la protéine de pointe se lie aux récepteurs plaquettaires et aux cellules qui tapissent vos vaisseaux sanguins. Comme expliqué par Bridle, lorsque cela se produit, plusieurs choses peuvent se produire :

Les plaquettes peuvent s’agglutiner. Les plaquettes, ou thrombocytes, sont des cellules spécialisées de votre sang qui arrêtent le saignement. Lorsqu’il y a des dommages aux vaisseaux sanguins, ils s’agglutinent pour former un caillot sanguin. C’est pourquoi nous avons vu des troubles de la coagulation associés à la fois au [SRAS-CoV-2 de] la COVID-19 et aux vaccins Cela peut provoquer des saignements anormaux Dans votre cœur, cela peut causer des problèmes cardiaques Dans votre cerveau, il peut causer des dommages neurologiques

Il est important de noter que les personnes qui ont été vaccinées contre COVID-19 ne devraient absolument pas donner de sang, vu comment le vaccin et la protéine de pointe sont tous deux transférés. Chez les patients fragiles recevant le sang, les dommages pourraient être mortels.

Les femmes qui allaitent doivent également savoir que le vaccin et la protéine de pointe sont expulsés dans le lait maternel, ce qui pourrait être mortel pour leurs bébés. Vous ne transférez pas d’anticorps. Vous transférez le vaccin lui-même, ainsi que la protéine de pointe, ce qui pourrait entraîner des saignements et/ou des caillots sanguins chez votre enfant. Tout cela suggère également que pour les personnes à faible risque de COVID-19, les enfants et les adolescents en particulier, les risques de ces vaccins dépassent de loin les avantages.

La protéine de pointe et la coagulation sanguine

Dans des nouvelles connexes, le Dr Malcolm Kendrick a publié un article11 sur son site Web le 3 juin 2021, dans lequel il discute des liens entre la protéine de pointe du SRAS-CoV-2 et la vascularite, un terme médical faisant référence à l’inflammation («ite») dans votre système vasculaire, qui est composé de votre cœur et de vos vaisseaux sanguins.

Il existe de nombreux types de vascularite, dont la maladie de Kawasaki, le syndrome des antiphospholipides, la polyarthrite rhumatoïde, la sclérodermie et la maladie de Sjogren. Selon Kendrick, ils ont tous deux choses en commun :12

1. Votre corps, pour une raison quelconque, commence à attaquer la paroi de vos vaisseaux sanguins, provoquant ainsi des dommages et une inflammation. Le « pourquoi » peut différer d’un cas à l’autre, mais dans tous les cas, votre système immunitaire identifie quelque chose d’étranger dans la paroi du vaisseau sanguin, provoquant son attaque. L’attaque cause des dommages à la doublure, ce qui entraîne une inflammation.

Les caillots sanguins sont un résultat courant et peuvent se produire soit parce que les plaquettes s’agglutinent en réponse aux dommages de la paroi vasculaire, soit parce que votre mécanisme anticoagulant a été compromis. Votre système anticoagulant le plus puissant est votre glycocalyx, la couche protectrice de glycoprotéines qui tapisse vos vaisseaux sanguins.

Entre autres choses, le glycocalyx contient une grande variété de facteurs anticoagulants, notamment un inhibiteur du facteur tissulaire, la protéine C, l’oxyde nitrique et l’antithrombine. Il module également l’adhésion des plaquettes à l’endothélium. Lorsque des caillots sanguins bloquent complètement un vaisseau sanguin, vous vous retrouvez avec un accident vasculaire cérébral ou une crise cardiaque.

Une réduction de la numération plaquettaire, connue sous le nom de thrombocytopénie, est un signe fiable que des caillots sanguins se forment dans votre système, car les plaquettes sont utilisées dans le processus. La thrombocytopénie est un effet secondaire couramment signalé des vaccins COVID-19, tout comme les caillots sanguins, les accidents vasculaires cérébraux et les crises cardiaques mortelles – qui pointent tous vers des protéines de pointe causant des dommages vasculaires.

2. Ils augmentent considérablement votre risque de décès, augmentant dans certains cas la mortalité de 50 fois par rapport aux personnes qui n’ont pas ces conditions.

Le message à retenir de Kendrick est que « si vous endommagez la paroi des vaisseaux sanguins, des caillots sanguins sont beaucoup plus susceptibles de se former. Très souvent, les dommages sont causés par le système immunitaire qui attaque, endommage les parois des vaisseaux sanguins et supprime plusieurs des mécanismes anticoagulants. Le résultat final peut être mortel, et cette chaîne d’événements est exactement ce que ces vaccins COVID-19 déclenchent.

La protéine de pointe SARS-CoV-2 peut endommager la fonction mitochondriale

D’autres recherches suggèrent que la protéine de pointe du SRAS-CoV-2 peut avoir un impact sérieux sur votre fonction mitochondriale, ce qui est impératif pour une bonne santé, une immunité innée et la prévention des maladies de toutes sortes.

Lorsque la protéine de pointe interagit avec le récepteur ACE2, elle peut perturber la signalisation mitochondriale, induisant ainsi la production d’espèces réactives de l’oxygène et le stress oxydatif. Si les dommages sont suffisamment graves, une mort cellulaire incontrôlée peut survenir, ce qui entraîne une fuite d’ADN mitochondrial (ADNmt) dans votre circulation sanguine.13

En plus d’être détecté dans des cas impliquant des lésions tissulaires aiguës, une crise cardiaque et une septicémie, il a également été démontré que l’ADNmt circulant librement contribue à un certain nombre de maladies chroniques, notamment le syndrome de réponse inflammatoire systémique ou SIRS, les maladies cardiaques, l’insuffisance hépatique, l’infection par le VIH, les rhumatismes l’arthrite et certains cancers.14 Comme expliqué dans « COVID-19 : A Mitochondrial Perspective » :15

« Outre leur rôle dans la production d’énergie, les mitochondries sont cruciales pour … l’immunité innée, la génération d’espèces réactives de l’oxygène (ROS) et l’apoptose ; tous ces éléments sont importants dans la pathogenèse de la COVID-19. Les mitochondries dysfonctionnelles prédisposent au stress oxydatif et à la perte de la fonction et de la vitalité cellulaires. De plus, les dommages mitochondriaux entraînent… une inflammation inappropriée et persistante.

Le coronavirus 2 du SRAS (SARS-CoV-2)… pénètre dans la cellule en se fixant aux récepteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine 2 (ACE2) à la surface cellulaire… Après l’infection, il y a internalisation et régulation négative des récepteurs ACE2.

Au niveau de l’endothélium vasculaire, l’ACE2 effectue la conversion de l’angiotensine II en angiotensine (1-7). Ainsi, une faible activité ACE2 consécutive à une infection par le SRAS-CoV-2 entraîne un déséquilibre du système rénine-angiotensine avec un excès relatif d’angiotensine II.

L’angiotensine II en se liant à ses récepteurs de type 1 exerce des effets pro-inflammatoires, vasoconstricteurs et prothrombotiques, tandis que l’angiotensine (1-7) a des effets opposés… De plus, l’angiotensine II augmente la génération de ROS cytoplasmiques et mitochondriales conduisant à un stress oxydatif.

L’augmentation du stress oxydatif peut entraîner un dysfonctionnement endothélial et aggraver l’inflammation systémique et locale, contribuant ainsi à une lésion pulmonaire aiguë, à une tempête de cytokines et à une thrombose observée dans la maladie COVID-19 grave…

Un algorithme récent a montré que la majorité des ARN génomiques et structurels du SRAS-CoV-2 sont ciblés pour la matrice mitochondriale. Ainsi, il semble que le SARS-CoV-2 détourne la machinerie mitochondriale à son propre profit, y compris la biogenèse du DMV. La manipulation des mitochondries par le virus peut entraîner un dysfonctionnement mitochondrial et une augmentation du stress oxydatif conduisant finalement à la perte de l’intégrité mitochondriale et à la mort cellulaire…

La fission mitochondriale permet l’élimination de la partie endommagée d’une mitochondrie pour être nettoyée par mitophagie (une forme particulière d’autophagie). Des études métabolomiques suggèrent que le SRAS-CoV-2 inhibe la mitophagie. Ainsi, il y a accumulation de mitochondries endommagées et dysfonctionnelles. Cela conduit non seulement à une altération de la réponse MAVS [signalisation antivirale mitochondriale], mais aggrave également l’inflammation et la mort cellulaire.

L’auteur, Pankaj Prasun, souligne que l’impact du virus sur les mitochondries aide à expliquer pourquoi COVID-19 est tellement plus mortel pour les personnes âgées, les obèses et les personnes atteintes de diabète, d’hypertension artérielle et de maladies cardiaques.

Tous ces facteurs de risque ont quelque chose en commun : ils sont tous associés à un dysfonctionnement mitochondrial. Si vos mitochondries sont déjà dysfonctionnelles, le virus SARS-CoV-2 peut plus facilement éliminer plus de mitochondries, entraînant une maladie grave et la mort.

La protéine de pointe est une arme biologique

Dans mon entretien avec Seneff et Mikovits (voir l’hyperlien précédent), ils ont tous deux souligné que le principal danger – à la fois dans COVID-19 et avec les vaccins – est la protéine de pointe elle-même. Cependant, alors que la protéine de pointe trouvée dans le virus est mauvaise, la protéine de pointe que votre corps produit en réponse au vaccin est bien pire. Pourquoi?

Parce que l’ARNm synthétique du vaccin a été programmé pour ordonner à vos cellules de produire une protéine de pointe non naturelle et génétiquement modifiée. Des altérations spécifiques le rendent beaucoup plus toxique que celui trouvé sur le virus lui-même. Mikovits va jusqu’à appeler la protéine de pointe une arme biologique, car il s’agit d’un agent pathogène qui détruit l’immunité innée et épuise la capacité de vos cellules tueuses naturelles (NK) à déterminer quelles cellules sont infectées et lesquelles ne le sont pas.

En bref, lorsque vous recevez le vaccin COVID-19, vous recevez une injection d’un agent qui ordonne à votre corps de produire l’arme biologique dans ses propres cellules. C’est à peu près aussi diabolique que possible.

Dans son article, « Worse Than The Disease : Reviewing Some Possible Unintended Consequences of mRNA Vaccines Against COVID-19 », publié dans l’International Journal of Vaccine Theory, Practice and Research en collaboration avec le Dr Greg Nigh16, Seneff explique pourquoi la protéine de pointe est si problématique.

En résumé, normalement, la protéine de pointe sur un virus s’effondrera sur elle-même et tombera dans la cellule une fois qu’elle s’attachera au récepteur ACE2. La protéine de pointe induite par le vaccin ne fait pas cela. Au lieu de cela, il reste ouvert et reste attaché au récepteur ACE2, le désactivant ainsi et provoquant une multitude de problèmes qui entraînent des déficiences cardiaques, pulmonaires et immunitaires.

De plus, parce que le code ARN a été enrichi avec des guanines (Gs) et des cytosines (Cs) supplémentaires et configuré comme s’il s’agissait d’une molécule d’ARN messager humain prête à fabriquer une protéine en ajoutant une queue polyA, la séquence d’ARN de la protéine de pointe dans le vaccin. On dirait qu’il s’agit à la fois de bactéries17, d’humains18 et de virus.

Il existe également des preuves suggérant que la protéine de pointe du SRAS-CoV-2 peut être un prion, ce qui est encore une très mauvaise nouvelle, en particulier en ce qui concerne la protéine de pointe induite par le vaccin. Les prions sont des protéines membranaires et lorsqu’ils se replient mal, ils forment des cristaux dans le cytoplasme, ce qui entraîne une maladie à prions.

Étant donné que l’ARNm des vaccins a été modifié pour cracher de très grandes quantités de protéines de pointe (bien supérieures à celles du virus réel), le risque d’accumulation excessive dans le cytoplasme est élevé. Et, puisque la protéine de pointe n’entre pas dans la membrane de la cellule, il y a un risque élevé qu’elle devienne problématique si effectivement elle fonctionne comme un prion.

N’oubliez pas que la recherche citée par Bridle au début de cet article a révélé que la protéine de pointe s’accumule dans la rate, entre autres. La maladie de Parkinson est une maladie à prions qui remonte aux prions originaires de la rate, qui voyagent ensuite jusqu’au cerveau via le nerf vague. De la même manière, il est tout à fait possible que les vaccins COVID-19 favorisent la maladie de Parkinson et d’autres maladies à prions humaines telles que la maladie d’Alzheimer.

Quelles sont les solutions ?

Bien que tout cela soit très problématique, il y a de l’aide. Comme l’a noté Mikovits, les remèdes aux maladies qui pourraient se développer après la vaccination comprennent :

Traitements à l’hydroxychloroquine et à l’ivermectine. L’ivermectine semble particulièrement prometteuse car elle se lie en fait à la protéine de pointe. Veuillez écouter l’entretien que Brett Weinstein a réalisé avec le Dr Pierre Kory19, l’un des collaborateurs du Dr Paul Marik

Thérapie antirétrovirale à faible dose pour rééduquer votre système immunitaire

Des interférons à faible dose tels que Paximune, développés par le chercheur sur les interférons, le Dr Joe Cummins, pour stimuler votre système immunitaire

Peptide T (un inhibiteur de l’entrée du VIH dérivé de la protéine d’enveloppe du VIH gp120 ; il bloque la liaison et l’infection des virus qui utilisent le récepteur CCR5 pour infecter les cellules)

Le cannabis, pour renforcer les voies des interférons de type I

Diméthylglycine ou bétaïne (triméthylglycine) pour améliorer la méthylation, supprimant ainsi les virus latents

Silymarine ou chardon-Marie pour aider à nettoyer votre foie

De mon point de vue, je crois que la meilleure chose que vous puissiez faire est de renforcer votre système immunitaire inné. Pour ce faire, vous devez devenir métaboliquement flexible et optimiser votre alimentation. Vous voudrez également vous assurer que votre niveau de vitamine D est optimisé entre 60 ng/mL et 80 ng/mL (100 nmol/L à 150 nmol/L), idéalement grâce à une exposition solaire raisonnable. La lumière du soleil a également d’autres avantages en plus de produire de la vitamine D.

Utilisez une alimentation limitée dans le temps et prenez tous vos repas de la journée dans un délai de six à huit heures. Évitez toutes les huiles végétales et les aliments transformés. Concentrez-vous sur les aliments certifiés biologiques pour minimiser votre exposition au glyphosate et incluez de nombreux aliments riches en soufre pour garder vos mitochondries et vos lysosomes en bonne santé. Les deux sont importants pour l’élimination des débris cellulaires, y compris ces protéines de pointe. Vous pouvez également booster votre sulfate en prenant des bains de sel d’Epsom.

Pour lutter contre la toxicité de la protéine de pointe, vous devrez optimiser l’autophagie, ce qui peut aider à digérer et à éliminer les protéines de pointe. Une alimentation limitée dans le temps régulera à la hausse l’autophagie, tandis que la thérapie au sauna, qui régule à la hausse les protéines de choc thermique, aidera à replier les protéines mal repliées et également à marquer les protéines endommagées et à les cibler pour l’élimination. Il est important que votre sauna soit suffisamment chaud (environ 170 degrés Fahrenheit) et n’ait pas de champs magnétiques ou électriques élevés.

[Plus tard d'autres scientifiques ont confirmé la présence de l'oxyde de graphène dans ces vaccins COVID-19 très toxiques et mortels pour l'homme. – MIRASTNEWS].

La charge de la preuve incombe à Big Pharma de prouver que la « science » de Covid est légitime plutôt que frauduleuse

Un article récemment publié dans le British Medical Journal (BMJ) pose la question pertinente : « Est-il temps de supposer que la recherche en santé est frauduleuse jusqu’à preuve du contraire ? » La réponse est, bien évidemment, oui.

La raison en est que la qualité de la « science médicale » d’aujourd’hui a décliné au point de devenir presque une parodie d’elle-même, détruisant la crédibilité des sciences pour les générations à venir.

Si nous voulons à nouveau disposer d’un système scientifique fiable, le moment est maintenant venu d’exiger que les chercheurs prouvent sans l’ombre d’un doute leurs affirmations souvent farfelues, plutôt que de simplement supposer que leur travail est exact simplement parce qu’il a été publié dans un revue « de bonne réputation ».

« La recherche en santé est basée sur la confiance », rapporte Strange Sounds. « Les professionnels de la santé et les éditeurs de revues qui lisent les résultats d’un essai clinique supposent que l’essai a eu lieu et que les résultats ont été honnêtement rapportés. »

« Mais environ 20% du temps », a déclaré Ben Mol, professeur d’obstétrique et de gynécologie à Monash Health, « ils auraient tort ».

C’est une grave erreur de continuer à supposer que toute recherche en santé est honnête et véridique. Au contraire, il vaut mieux supposer tout cela comme frauduleux jusqu’à preuve du contraire.

« Faire confiance mais vérifier » ne fonctionne plus dans le domaine de la science parce que tout le monde fait le premier et très peu font le second. Pour que l’information scientifique résiste au seuil de confiance, elle doit être vérifiée, ce qui semble rarement se produire.

On ne peut pas faire confiance aux examens systématiques, dit Roberts

Un exemple de science qui a mal tourné a été la publication d’une étude affirmant que le mannitol réduisait de moitié le nombre de décès résultant d’un traumatisme crânien. Il s’avère que les essais cités n’ont jamais eu lieu, et l’école référencée n’existe même pas.

« Les essais ont tous été publiés dans de prestigieuses revues de neurochirurgie et avaient plusieurs co-auteurs », explique Strange Sounds, citant le professeur Ian Roberts qui a parlé de cette étude frauduleuse lors d’un récent webinaire.

« Aucun des co-auteurs n’avait fourni de patients aux essais, et certains ne savaient qu’ils étaient co-auteurs qu’après la publication des essais. »

Fait intéressant, lorsque Roberts a contacté l’un des journaux qui ont publié l’étude, le rédacteur en chef lui a dit qu’il ne devrait pas faire confiance aux données. Pourquoi, alors, ce rédacteur en chef et d’autres comme lui ont-ils publié l’étude frauduleuse en premier lieu ?

Après avoir identifié une autre étude dans laquelle il a été déterminé que les essais cités n’avaient jamais eu lieu, Roberts est parvenu à la conclusion qu’il ne faut pas faire confiance à toutes les revues systémiques, en particulier celles qui impliquent principalement plusieurs petits essais. (EN RELATION : la fausse science est partout de nos jours.)

Plutôt que de combiner de petits essais monocentriques dans des revues systématiques, Roberts dit qu’ils devraient être entièrement rejetés. Il y a tout simplement trop de fausses sciences qui émergent de nos jours pour continuer à permettre à ce format de persister comme étant crédible.

L’anesthésiste John Carlisle a analysé quelque 526 essais soumis à la revue Anesthesia, découvrant que 73 (14 %) avaient de fausses données. Un autre 43 (huit pour cent) Carlisle classé dans la catégorie « zombie ».

En analysant 153 études avec des données de patients individuels, Carlisle a découvert que 67 (44 %) avaient des données non fiables et 40 (26 %) étaient des essais sur des zombies. Bon nombre de ces essais frauduleux provenaient de pays comme l’Égypte, la Chine, l’Inde, l’Iran, le Japon, la Corée du Sud et la Turquie.

Le professeur John Ioannidis l’a confirmé, constatant que parmi les essais contenant des données individuelles de patients soumis à Anesthésie, 100 % de ceux d’Égypte étaient faux, 75 % d’Iran, 54 % d’Inde, 46 % de Chine, 40 pour cent de Turquie, 25 pour cent de Corée du Sud et 18 pour cent du Japon.

Les dernières nouvelles sur le problème de la fausse tromperie scientifique peuvent être trouvées sur Deception.news.

Les sources de cet article incluent :

StrangeSounds.org

NaturalNews.com

Ethan Huff

