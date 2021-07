Royal Caribbean annule sa politique de vaccination et n’obligera plus les passagers à se faire vacciner contre le coronavirus + …

Le mois dernier, la compagnie de croisière Royal Caribbean a annoncé qu’elle n’exigerait plus que les passagers en provenance des États-Unis soient vaccinés contre le coronavirus de Wuhan [de la Coronavirus Desease 2019 (COVID-19)].

L’annonce de Royal Caribbean est un renversement par rapport aux déclarations et protocoles de vaccination précédents que la société avait précédemment soumis aux Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en mai. À l’époque, Royal Caribbean a déclaré fermement qu’il exigerait que tous les passagers âgés d’au moins 18 ans soient vaccinés. (Connexe: Royal Caribbean interdira les adultes non vaccinés des navires de croisière en juin, transformant leurs navires de croisière en usines flottantes de super souche.)

Maintenant, la compagnie a déclaré qu’elle recommanderait fortement aux passagers de se faire vacciner, mais qu’elle ne l’exigerait pas.

« Il est fortement recommandé aux invités de partir complètement vaccinés, s’ils sont éligibles. Ceux qui ne sont pas vaccinés ou qui ne peuvent pas vérifier la vaccination devront subir des tests et suivre d’autres protocoles, qui seront annoncés à une date ultérieure », a déclaré la société.

La déclaration de Royal Caribbean concernant les protocoles de vaccination a également alerté les Américains que la compagnie de croisière partait à nouveau des ports américains cet été, à commencer par le MS Freedom of the Seas, qui partira du port de Miami le 2 juillet.

Le gouverneur Ron DeSantis a forcé les entreprises à renoncer à exiger des vaccins

Le renversement soudain de la politique de vaccination de Royal Caribbean a peut-être été influencé par le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis. Le gouverneur a récemment signé une loi qui pourrait imposer des amendes aux croisiéristes comme Royal Caribbean jusqu’à 5 000 $ pour chaque personne qui doit présenter une preuve de vaccination contre la COVID-19.

Cette loi récemment adoptée a été élaborée par les législateurs de l’État républicain, qui contrôlent la législature de l’État. Il interdit aux entités gouvernementales, aux écoles et aux entreprises de toute la Floride de demander à quiconque de présenter une preuve de vaccination contre la COVID-19. La loi, qui entre en vigueur le 1er juillet, peut infliger des amendes aux entreprises jusqu’à 5 000 $ par infraction.

Une porte-parole de DeSantis a déclaré à Epoch Times dans un e-mail qu’il « menait le combat pour que l’industrie des croisières fonctionne depuis l’année dernière et qu’il travaillait avec les compagnies de croisière afin qu’elles puissent bientôt mettre les voiles en conformité avec la loi de Floride.

Dans un communiqué, le PDG de Royal Caribbean, Michael Bayley, a remercié DeSantis et d’autres élus pour leur soutien à l’industrie des croisières, qui a été fermée en mars 2020 après les premières épidémies de COVID-19 et les décès sur de nombreux navires de croisière.

« Les vacanciers peuvent enfin planifier de prendre leur précieux temps cet été et vraiment s’évader après ce qui a été une période difficile pour tout le monde », a déclaré Bayley dans sa déclaration. L’entreprise a ajouté qu’elle exigerait toujours que tous ses employés se fassent vacciner.

Lynn Sierra-Caro, porte-parole de Royal Caribbean International, a clarifié le plan précédent de la compagnie d’exiger que les passagers soient vaccinés. Elle a déclaré que ce mandat ne s’appliquait qu’à ses « croisières d’essai ». Ces croisières sont requises par le CDC pour effectuer des voyages d’essai, car il assouplit progressivement ses règles régissant l’industrie des croisières. Le CDC a jusqu’à présent autorisé neuf navires de croisière, dont le Freedom of the Seas, pour des croisières d’essai.

Selon le CDC, les croisiéristes qui ne respectent pas les seuils de vaccination de l’agence pour les passagers et l’équipage doivent d’abord effectuer une croisière d’essai réussie avant de pouvoir reprendre leurs opérations complètes et leurs croisières payantes. Le seuil du CDC est que 95% des passagers et 98% de l’équipage soient vaccinés.

« Notre intention est de nous conformer à toutes les lois fédérales, étatiques et locales », a déclaré Sierra-Caro.

Les clients non vaccinés seront toujours confrontés à des restrictions et à des coûts plus élevés

Lors d’un webinaire avec des agents de voyages, Royal Caribbean a déclaré qu’elle prévoyait de traiter différemment ses passagers non vaccinés.

La société a déclaré que ses plans pourraient changer. Mais au cours du webinaire, il a déclaré que les passagers non vaccinés partant de Floride peuvent s’attendre à des frais supplémentaires qui ne feront pas partie du tarif de croisière initial. Dans l’une de ses diapositives, voici ce que la société a déclaré que ses protocoles concernent les croisières au départ de la Floride :

« Il est fortement recommandé aux passagers de partir complètement vaccinés, s’ils sont éligibles. Les personnes non vaccinées ou incapables de vérifier la vaccination devront subir des tests, seront responsables de toutes les dépenses engagées et suivront d’autres protocoles. Ces dépenses sont encore en cours de finalisation.

La vice-présidente principale de Royal Caribbean, Vicki Freed, a expliqué que les coûts supplémentaires exacts que les personnes non vaccinées encourront ne sont toujours pas connus car ils sont toujours en cours d’élaboration.

Royal Caribbean Group – qui possède la compagnie de croisière – le président-directeur général Richard Fain a précisé qu’il n’y aura pas de frais supplémentaires pour les passagers de moins de 18 ans qui ne sont pas éligibles pour le vaccin.

La société peut également imposer d’autres protocoles de santé qui ne sont pas purement et simplement interdits par la loi de la Floride.

Apprenez-en plus sur la façon dont les entreprises tentent de redémarrer leurs opérations et sur le nombre de personnes qui tentent d’exiger que les employés et les clients se fassent vacciner en lisant les derniers articles sur Pandemic.news.

