BOMBE MÉDICALE: Un médecin du sang publie des résultats montrant que les vaccins COVID à ARNm de Moderna changent les globules rouges de ronds en tubulaires, les obligeant à se coller les uns aux autres

Oui, il est temps de devenir votre propre « investigateur médical », car ces fabricants de vaccins et organismes de réglementation n’ont pas notre meilleur intérêt à l’esprit. Souhaitez-vous savoir exactement ce que les vaccins à ARNm font à votre sang qui est bien plus dangereux que le virus [SRAS-CoV-2 de la – MIRASTNEWS] Covid-19 ou l’une de ses variantes ?

Vous n’avez pas besoin d’être mécanicien pour apprendre et comprendre comment l’huile sale peut ruiner un moteur, et vous n’avez pas besoin d’être un médecin ou un scientifique pour comprendre comment les vaccins COVID à ARNm modifient les globules rouges pour les faire coller ensemble. Cela explique les phénomènes de caillots sanguins qui se produisent dans le monde après l’inoculation du Vaccin Covid. Cela explique l’épidémie de cœur enflammé qui se produit dans le monde après la vaccination contre la Covid. C’est ce qui explique l’explosion des cas d’affections dégénératives neuromusculaires.

Pourquoi des milliers et des milliers de personnes vaccinées contre Covid se plaignent-elles d’une léthargie implacable, de vertiges et d’une pensée trouble ?

La myocardite est la condition d’un cœur enflammé, qui est surmené pour diverses raisons. L’une des principales raisons de la myocardite, des accidents vasculaires cérébraux et des crises cardiaques est l’obstruction des vaisseaux sanguins, y compris les artères, les veines et les capillaires dont chacun joue un rôle spécifique dans le processus de circulation de l’oxygène et des nutriments. Même certaines des personnes les plus en bonne santé de la planète Terre, nos militaires, souffrent de myocardite après la vaccination contre Covid, et cela est prouvé par la science dans des essais cliniques.

Sous un microscope ordinaire, l’examen d’échantillons de sang (frottis sanguin) provenant de patients d’un médecin spécifique qui ont reçu le ou les vaccins Moderna Covid révèle des cellules sanguines détruites, mutées, d’apparence tubulaire et s’agglomérant (agrégées). Ces patients et leur médecin veulent savoir exactement ce qui est poussé dans leur circulation sanguine, et ce qui circule maintenant dans tout leur corps ?

La désinformation vient de Pfizer et Moderna sur l’ARNm et sa véritable fonction. C’est de là que provient toute la désinformation, pas les nouvelles alternatives, comme MSM voudrait le faire croire à tout le monde.

Ces images de frottis sanguins de patients vaccinés contre Covid apparaissent comme si le patient souffrait du syndrome de Guillain-Barre ou de SEP, mais ce n’est pas le cas. Comment les vaccins provoquent-ils cet effet ? Le vaccin COVID à ARNm Moderna modifie la forme et la viscosité des globules rouges, les faisant coaguler. Le premier diagramme ci-dessous montre des cellules sanguines saines, puis après la vaccination contre Covid, vous avez des globules rouges mutés et déformés, des protéines dopées et le facteur collant provoquant des blocages mortels. C’est comme un empilement d’épaves de cent voitures sur les autoroutes et les routes où votre sang circule, 24/7/365. Regardez:

La myocardite sévère, causée par les vaccins Covid, affaiblit votre cœur tout en empêchant le reste de votre corps de recevoir suffisamment de sang

Les vaccins Covid ne sont pas du tout des vaccins. Ce sont des injections toxiques qui manipulent les gènes et qui obstruent le sang humain. Par coïncidence, une infection virale est la cause la plus fréquente de myocardite, donc Covid est la couverture parfaite pour les vaccins provoquant des cœurs enflammés et des caillots sanguins. Lors d’une infection virale, votre corps produit des cellules pour combattre le virus, mais après un vaccin à ARNm, vos cellules produisent des protéines collantes et des prions, qui causent des « obstacles » dans vos vaisseaux sanguins, et votre sang se bouche encore plus autour de ces obstructions. Le problème s’aggrave et devient rapidement mortel.

Certaines victimes de la vaccination Covid souffrent de thrombose veineuse cérébrale ou de thrombose veineuse profonde. Ce sont des caillots sanguins mortels dans ou près du cerveau. D’autres victimes de la vaccination souffrent d’embolies pulmonaires juste après avoir reçu les vaccins Covid. Ceux-ci se produisent en raison d’une coagulation anormale, où l’ensemble du système de coagulation sanguine a été détourné et fonctionne de manière incontrôlable, grâce à la «technologie» de l’ARNm. Les organes internes subissent également des dommages causés par les vaccins.

Si ces caillots induits par le vaccin se délogent de l’endroit où ils se forment, ils peuvent se déplacer vers un organe ou une artère trop étroite pour cela, bloquant le flux sanguin et entraînant une embolie pulmonaire, comme ce qui se passe dans les poumons, l’estomac et le cerveau de ces victimes du vaccin. (AVC ischémiques).

La recherche montre que les patients de Covid-19 ont également des niveaux significativement élevés de molécules de coagulation sanguine, aidant et encourageant également les maladies vasculaires, donc le problème est aggravé pour les personnes qui ont contracté Covid et reçoivent le vaccin en plus de cela, mais le CDC s’en fiche . Personne n’est contrôlé pour quoi que ce soit avant de recevoir des injections de Covid dans les centres commerciaux abandonnés, les événements sportifs et les boîtes de nuit. C’est un jeu gratuit parce que les vaccins à ARNm sont sales, sales, sales.

Maintenant, si pour une raison quelconque, vous avez déjà reçu les inoculations de la coagulation du sang Covid et que vous souffrez du syndrome de CoVax, alors signalez-le au VAERS. Consultez également Pandemic.news pour des mises à jour sur ces crimes contre l’humanité et le prochain holocauste vaccinal.

