LA BOMBE: Pfizer a conçu des accords avec les gouvernements disant qu’ils devaient payer pour les vaccins COVID-19, qu’ils fonctionnent ou non, sans aucun recours pour les blessures ou les échecs + les VACCINÉS sont ceux qui tombent malades de la Covid

LA BOMBE: Pfizer a conçu des accords avec les gouvernements disant qu’ils devaient payer pour les vaccins COVID-19, qu’ils fonctionnent ou non, sans aucun recours pour les blessures ou les échecs

Les révélations de blockbuster publiées sur les réseaux sociaux plus tôt cette semaine montrent clairement, encore une fois, pourquoi de moins en moins d’Américains font confiance à Big Pharma et à d’autres sociétés médicales.

Un utilisateur de Twitter a publié une copie du contrat Pfizer, qui fabrique l’un des trois vaccins COVID-19 avec Moderna et Johnson & Johnson, exige que les gouvernements qui achètent le traitement encore expérimental signent. Selon des extraits, il n’y a aucun moyen pour la société pharmaceutique de perdre, même si son vaccin est dangereux, inefficace ou contre-productif de quelque manière que ce soit.

Voici les détails, selon un utilisateur de Twitter nommé Ehden, qui commence un long fil de cette façon : « Pfizer a été extrêmement agressif en essayant de protéger les détails de leurs accords internationaux sur le vaccin COVID1-19. »

« Ces accords sont confidentiels, mais heureusement, un pays n’a pas suffisamment protégé le document contractuel, alors j’ai réussi à en obtenir une copie. Comme vous êtes sur le point de le voir, il y a une bonne raison pour laquelle Pfizer se battait pour cacher les détails de ces contrats », écrit Ehden.

Voici les faits saillants :

— Le contrat porte sur v la fabrication de vaccins pour la souche originale COVID-19 mais aussi ses mutations. En outre, il couvre « tout dispositif, technologie ou produit utilisé dans l’administration ou pour améliorer l’utilisation ou l’effet d’un tel vaccin ».

– La raison pour laquelle les gouvernements (y compris le gouvernement américain, sans aucun doute) minimisaient et supprimaient d’autres traitements non vaccinaux pour COVID est parce que le contrat ne leur permet pas de se retirer même si un traitement plus efficace que le vaccin Pfizer est trouvé.

— Pfizer ne peut pas non plus être tenu responsable des retards de livraison ou des livraisons manquées. « Pfizer n’assumera aucune responsabilité en cas de non-livraison de doses conformément aux dates de livraison estimées… et un tel manquement ne donnera à l’acheteur aucun droit d’annuler les commandes pour toute quantité de produit », indique le contrat.

Et pour souligner, le contrat stipule clairement : « L’acheteur renonce par la présente à tous les droits et recours qu’il peut avoir en droit, en équité ou autrement, découlant de ou liés à : .. tout manquement de Pfizer à livrer les doses contractuelles conformément aux Calendrier de livraison. »

— Une fois achetés, les vaccins ne peuvent pas être retournés : « Pfizer n’acceptera, en aucun cas, aucun retour de Produit (ou de dose)… aucun retour de Produit ne pourra avoir lieu en aucune circonstance », précise le contrat.

— Il y a aussi le coût. Le gouvernement américain, et probablement les Israéliens selon Ehden, ont été facturés 19,50 $ par dose de vaccin, bien que d’autres pays n’aient été facturés que 12 dollars. De plus, Pfizer a assuré que son argent était garanti et que les gouvernements ne pouvaient pas retenir ou essayer de créditer des fonds pour les vaccins.

— Peu importe que les vaccins soient efficaces à court ou à long terme non plus. « L’acheteur reconnaît… que les effets à long terme et l’efficacité du vaccin ne sont pas actuellement connus et qu’il peut y avoir des effets indésirables du vaccin qui ne sont pas actuellement connus », indique le contrat.

— Toutes les ventes sont également pratiquement définitives, tout comme l’exception du contrat. « Il existe des clauses sur la possibilité de résiliation, mais en fait, comme vous l’avez vu jusqu’à présent, l’acheteur n’a presque rien qui puisse être considéré comme une violation substantielle, tandis que Pfizer peut facilement le faire s’il n’obtient pas son argent ou s’il le juge. », écrit Ehden.

— Et, bien sûr, personne ne peut tenir Pfizer pour responsable… pour tout ce qui concerne son vaccin COVID. « L’acheteur doit fournir à Pfizer une protection contre la responsabilité pour les réclamations et toutes les pertes, doit la mettre en œuvre via des exigences légales ou réglementaires, et la suffisance de ces efforts sera à la seule discrétion de Pfizer », indique le contrat.

Vous commencez à vous sentir encore joué ?

Quand les VACCINÉS sont ceux qui tombent malades de la Covid, les médias déforment la réalité pour blâmer les NON VACCINÉS

Un prétendu nouveau « cluster » du coronavirus de Wuhan [de la Maladie à Coronavirus 2019 = Coronavirus 2019 (Covid-19) – MIRASTNEWS] se propagerait dans toute la région de Cape Cod dans le Massachusetts, et comme d’habitude, les médias mainstream accusent les « non vaccinés ».

Assez ironiquement, Cape Cod a l’un des taux de conformité aux injections de virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS] les plus élevés de tout l’État, et pourtant, les gens là-bas tombent malades avec la grippe Fauci à un taux nettement plus élevé que dans les zones où le taux de vaccins est considérablement plus bas.

Un responsable local aurait déclaré à ABC News que la « grande majorité » des 132 « cas » présumés de virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS] à Cape Cod se sont produits chez des personnes qui avaient retroussé leurs manches avec obéissance pour une modification permanente de l’ADN par injection létale. Seule une petite poignée de personnes non vaccinées ont été testées « positives ».

Sur ces 132 cas soi-disant « confirmés » de germes chinois [et/ou américain, français et britannique et alliés – MIRASTNEWS], 33 auraient été détectés dans une maison de soins infirmiers de Yarmouth, où la grande majorité des résidents âgés avaient déjà reçu leurs injections de vaccin Trump conformément aux directives du gouvernement.

Même s’il est indéniable que la plupart des cas de virus chinois à Cape Cod surviennent chez les « entièrement vaccinés », le Cape Cod Times, ABC News, le Boston Globe et d’autres faux organes de presse accusent les personnes ayant une immunité naturelle de la soi-disant « épidémie ».

Un responsable de la santé de Cape Cod confirme que la plupart des cas de virus chinois sont des personnes vaccinées

Il y a soi-disant une autre «épidémie» qui a été détectée à Boston, qui, selon le Boston Globe, peut être retracée à Provincetown à Cape Cod. Fait intéressant, le Dr Janet Whelan, membre du Conseil de santé de Provincetown, a admis officiellement que la maladie chinoise se répandait le plus parmi les personnes injectées.

« La chose la plus intéressante pour moi à propos de ce groupe de cas est que tant de personnes infectées ont été vaccinées, ce qui signifie en quelque sorte que beaucoup de personnes vaccinées qui y sont exposées peuvent se sentir en sécurité, mais peuvent également le transmettre à d’autres », aurait déclaré Whelan.

ABC News, quant à lui, a décidé qu’il savait mieux que Whelan, un médecin, après avoir déclaré que ce n’était « pas une préoccupation majeure » que la plupart des nouveaux cas de germes chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS] à Cape Cod se produisent chez des personnes entièrement vaccinées.

Malgré les faits, Provincetown a émis un nouveau « mandat » de masque pour toutes les personnes non vaccinées, même si ce ne sont pas elles qui attrapent et transmettent la grippe Fauci aux autres.

« Les personnes non vaccinées devront porter des masques à la fois à l’extérieur dans les zones surpeuplées ainsi que dans tous les espaces publics intérieurs, malgré le fait que les personnes vaccinées constituent la plupart des cas actifs de la ville », rapporte Free West Media.

Les autorités de Provincetown exigent également que les grands sites obligent les participants à prouver à la porte leur statut de vaccination en violation de la HIPAA, qui protège la confidentialité médicale.

Le résident Joe Biden, quant à lui, continue aux Américains à propos des injections de virus chinois, affirmant que « vous n’allez pas devenir Covid si vous avez ces vaccins ». La science dit le contraire, bien sûr, mais la vérité n’a jamais eu d’importance pour le père de Hunter.

« Ce que Joe veut dire, c’est que ses investissements en Chine ne seront pas compromis si VOUS obtenez le vaccin », a écrit un commentateur de Free West Media. « Les vaccinations répétées par ARNm sont efficaces à 100 % pour prévenir les blessures graves du stock de Moderna ou Pfizer. Si vous mourez, cela n’a aucun effet secondaire sur la richesse de l’entreprise.

« Autant ils aiment les bénéfices, autant c’est BEAUCOUP plus important que les bénéfices », a répondu un autre. « Nous n’avons pas encore vu toute la portée de l’objectif réel de ces injections. »

Les aiguilles du virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS] rendent malades et tuent des gens partout. Pour vous tenir au courant des dernières nouveautés, visitez ChemicalViolence.com.

St. Louis ordonne à tous les résidents vaccinés de revenir au masquage obligatoire à l’intérieur, admettant effectivement que les vaccins ne fonctionnent pas pour arrêter la propagation de la Covid

Les « vaccins » contre le coronavirus de Wuhan (Covid-19) n’ont pas empêché les médias de revendiquer une nouvelle « vague » de « cas », incitant la ville de Saint-Louis à rétablir son mandat de masque.

Quel que soit le statut vaccinal d’une personne, Saint-Louis exige que tout le monde porte un masque lorsqu’il s’aventure à l’intérieur. La ville exhorte également vivement les gens à porter un masque à l’extérieur également.

La ville dirigée par les démocrates dit à toutes les personnes de plus de cinq ans qu’elles doivent se masquer afin d’éviter de propager l’insaisissable «variante delta», qui, selon le gouvernement, est suffisamment effrayante pour justifier une nouvelle vague de tyrannie.

« Nous avons perdu plus de 50 habitants de Saint-Louis à cause de Covid-19, et si notre région ne travaille pas ensemble pour se protéger, nous pourrions voir des pics submerger nos systèmes hospitaliers et de santé publique », a annoncé le Dr Frederick Echols, directeur de la santé par intérim pour la ville de St. Louis.

Au moment d’écrire ces lignes, Saint-Louis ne signale que 241 nouveaux cas confirmés de grippe Fauci, faisant passer sa moyenne sur sept jours à 212 cas. Ce n’est qu’un peu plus élevé que le niveau signalé à la mi-avril lorsque la plupart des pays ont mis fin aux mandats de masque.

Avec une population de près de 300 000 personnes, cela signifie que Saint-Louis a actuellement un taux de « positivité » de 0,08 % de nouveaux cas de virus chinois, ce qui est apparemment plus que suffisant pour replonger la ville dans le fascisme masqué.

Les masques ne fonctionnent pas et ils sont dangereux

Comme nous l’avons signalé l’année dernière, le mot «cas» dans le contexte de la grippe Fauci n’a aucun sens. La grande majorité des personnes testées « positives » pour les germes chinois ne présentent aucun symptôme, ce qui signifie qu’elles sont en bonne santé plutôt que malades.

Le concept entier de «transmission asymptomatique» est également frauduleux, ayant été démystifié comme une tactique de peur complètement inventée conçue pour justifier le type de tyrannie gouvernementale que Saint-Louis introduit à nouveau dans le Missouri.

Une personne qui n’est pas malade, c’est-à-dire qui ne présente aucun symptôme, ne peut « infecter » personne d’autre avec quoi que ce soit. C’est de la science indésirable au maximum, même si elle est adoptée et promue par les démocrates comme le «remède» contre le virus du Parti communiste chinois (PCC).

Los Angeles tente également de tyranniser Angelenos avec un autre mandat de masque, bien que le shérif du comté de L.A. Alex Villanueva ait indiqué que le service de police ne l’appliquerait pas cette fois-ci.

La science la plus récente montre que la raison de cette nouvelle « augmentation » des cas de virus chinois est le nombre élevé de personnes vaccinées qui excrètent des variantes fraîchement mutées, qui naissent des concoctions chimiques qui ont été injectées dans leur corps.

Si les vaccinés sont vraiment protégés comme on l’a longtemps prétendu, alors il ne devrait plus y avoir de raison pour une augmentation des cas, et encore moins des mandats de masque pour les accompagner. Et pourtant, c’est la direction dans laquelle le pays se dirige alors que de plus en plus de personnes se font injecter par obéissance au gouvernement.

« Ces mandats de masques sont de la tyrannie, sont l’œuvre d’un culte religieux qui croit – avec toutes les preuves du contraire – que porter un morceau de tissu sale sur le visage vous sauvera d’un virus », écrit John Nolte pour Breitbart News.

« À vrai dire, ce qu’ils croient, c’est que porter un morceau de tissu sale sur votre visage prouve que vous êtes docile et une bonne personne… Les démocrates sont devenus complètement fous… C’est aussi anti-science que possible. C’est de la superstition pure et simple.

Un commentateur de Breitbart a ajouté que les recommandations de masques n’étaient censées durer que deux semaines maximum au printemps dernier pour « donner aux hôpitaux le temps de se développer ». Maintenant, d’une manière ou d’une autre, ils deviennent un élément permanent de la vie américaine.

Les dernières nouvelles sur la tyrannie du coronavirus de Wuhan (Covid-19) peuvent être trouvées sur Tyranny.news.

